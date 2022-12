Perù: l’oligarchia rovescia il Presidente Castillo

Il 6 giugno 2021 è stato un giorno che ha scioccato molti nell’oligarchia peruviana. Pedro Castillo Terrones, un insegnante rurale mai eletto prima, ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali con poco più del 50,13% dei voti. Più di 8,8 milioni di persone hanno votato per il programma di profonde riforme sociali di Castillo e per la promessa di una nuova costituzione contro il candidato dell’estrema destra, Keiko Fujimori. In una drammatica svolta degli eventi, l’agenda storica del neoliberismo e della repressione, tramandata dall’ex dittatore peruviano Alberto Fujimori a sua figlia Keiko, è stata respinta alle urne.

Da quel giorno, ancora incredula, l’oligarchia peruviana dichiarò guerra a Castillo. Hanno reso i successivi 18 mesi per il nuovo presidente un periodo di grande ostilità mentre cercavano di destabilizzare il suo governo con un attacco su più fronti che includeva un uso significativo della legge. Con un appello a “buttare fuori il comunismo”, il principale gruppo imprenditoriale dell’oligarchia, la National Society of Industries, pianificò di rendere il paese ingovernabile sotto Castillo.

Nell’ottobre 2021 sono state rilasciate registrazioni che hanno rivelato che dal giugno 2021 questo gruppo di industriali, insieme ad altri membri dell’élite peruviana e leader dei partiti di opposizione di destra, aveva pianificato una serie di azioni tra cui il finanziamento di proteste e scioperi. Gruppi di ex militari , alleati con politici di estrema destra come Fujimori, iniziarono a chiedere apertamente il violento rovesciamento di Castillo, minacciando funzionari governativi e giornalisti di sinistra.

Anche la destra al Congresso si è unita a questi piani e ha tentato di mettere sotto accusa Castillo in due occasioni durante il suo primo anno in carica. “Dal mio insediamento come presidente, il settore politico non ha accettato la vittoria elettorale che ci ha dato il popolo peruviano”, ha detto Castillo nel marzo 2022. “Comprendo il potere del Congresso di esercitare la supervisione e il controllo politico, tuttavia, questi meccanismi non possono essere esercitata mediando l’abuso del diritto, proscritto nella costituzione, ignorando la volontà popolare espressa alle urne”, ha sottolineato. Si scopre che molti di questi legislatori, con il sostegno di una fondazione tedesca di destra, si erano anche incontrati su come modificare la costituzione per rimuovere rapidamente Castillo dall’incarico.

I governanti oligarchici del Perù non avrebbero mai potuto accettare che un insegnante di scuola rurale e un leader contadino potesse essere portato in carica da milioni di poveri, neri e indigeni che vedevano la loro speranza per un futuro migliore in Castillo. Tuttavia, di fronte a questi attacchi, Castillo si è allontanato sempre di più dalla sua base politica. Castillo ha formato quattro diversi gabinetti per placare i settori economici, ogni volta concedendo alle richieste di destra di rimuovere i ministri di sinistra che hanno sfidato lo status quo. Ha rotto con il suo partito Peru Libre quando è stato apertamente sfidato dai suoi leader. Ha cercato aiuto dalla già screditata Organizzazione degli Stati americani nella ricerca di soluzioni politiche invece di mobilitare i principali movimenti contadini e indigeni del paese. Alla fine, Castillo stava combattendo da solo, senza il sostegno delle masse o dei partiti di sinistra peruviani.

La crisi finale per Castillo è scoppiata il 7 dicembre 2022. Indebolito da mesi di accuse di corruzione, lotte intestine e molteplici tentativi di criminalizzarlo, Castillo è stato infine rovesciato e imprigionato. È stato sostituito dal suo vicepresidente, Dina Boluarte, che ha prestato giuramento dopo che il Congresso ha messo sotto accusa Castillo con 101 voti a favore, sei contrari e dieci astensioni.

Il voto è arrivato poche ore dopo che aveva annunciato in televisione al paese che Castillo stava sciogliendo il Congresso. Lo ha fatto preventivamente, tre ore prima dell’inizio della seduta congressuale in cui doveva essere discussa e votata una mozione di destituzione per “incapacità morale permanente” a causa di accuse di corruzione sotto inchiesta. Castillo ha anche annunciato l’avvio di un “governo di emergenza eccezionale” e la convocazione di un’Assemblea costituente entro nove mesi. Ha detto che fino a quando l’Assemblea Costituente non fosse stata insediata, avrebbe governato per decreto. Nel suo ultimo messaggio da presidente, ha anche decretato l’inizio del coprifuoco alle 10 di quella sera. Il coprifuoco, così come le altre sue misure, non è mai stato applicato. Ore dopo, Castillo fu rovesciato.

Boluarte ha prestato giuramento dal Congresso mentre Castillo è stato detenuto in una stazione di polizia. Nella capitale Lima sono scoppiate alcune manifestazioni, ma neanche lontanamente abbastanza grandi da invertire il colpo di stato che era in preparazione da quasi un anno e mezzo, l’ultimo nella lunga storia di violenza dell’America Latina contro le trasformazioni radicali.

Il colpo di stato contro Pedro Castillo è una grave battuta d’arresto per l’attuale ondata di governi progressisti in America Latina e per i movimenti popolari che li hanno eletti. Questo colpo di stato e l’arresto di Castillo ricordano duramente che le élite dominanti dell’America Latina non concederanno alcun potere senza un’aspra lotta fino alla fine. E ora che la polvere si è calmata, gli unici vincitori sono l’oligarchia peruviana e i suoi amici a Washington.