Perù: golpe e contro-golpe

Il 7 dicembre in Perù è scoppiato il caos istituzionale e democratico quando il Presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del parlamento e l’instaurazione di un ‘governo di emergenza eccezionale’.

Durante il suo discorso alla nazione, in cui è stato fatto l’annuncio, Castillo ha sottolineato che il parlamento non ha mai accetttato che un contadino avesse preso le redini della nazione ostacolandone il lavoro e non approvando leggi a favore dei più poveri, cercando a tutti i costi di destituirlo con l’aiuto della stampa locale.

Ed in effetti il contrasto tra il Presidente della repubblica ed il parlamento in Perù non è mai cessato e da poco era stata approvata una mozione che mirava a destituire il Presidente Castillo per ‘incapacità morale’ obbligando, forse, il Presidente ad anticipare la mossa dell’opposizione.

Ma alla fine Castillo, nel giro di poche ore, è stato a sua volta destituito dal parlamento ed arrestato mentre la sua vicepresidente, Dina Boluarte, veniva nominata come nuova Capo di Stato.

Tuttavia, la situazione nel paese andino è rimasta tesissima e potrebbe facilmente sfociare in un bagno di sangue perché parte della popolazione continua a difendere l’ex Presidente e ne esige la liberazione costringendo Dina Boluarte a promettere elezioni anticipate ad aprile del 2024. Due anni prima del previsto.

Però le proteste continuano e, ad oggi, a causa della repressione militare, si contano già più di 20 morti e decine di feriti in diverse regioni del Paese dove le strade ed alcuni aeroporti sono stati bloccati dai manifestanti.

‘L’Indro’ ha chiesto a due esponenti politici peruviani quale sia la situazione del Paese e quali le possibili vie d’uscita: Rocio Silva-Santisteban, attivista per i diritti umani ed ex parlamentare della coalizione di sinistra ‘Frente Amplio’, e la Dottoressa Silva-Santisteban, secondo cui Castillo ha fatto un colpo di stato e questo è imperdonabile.

Sebbene sia vero che Castillo sia stato vittima di razzismo e di una coalizione di destra che gli ha reso la vita impossibile cercando di mandarlo a casa, è altrettanto vero che Castillo si è circondato di persone che hanno fatto i propri interessi e sono state coinvolte in gravi scandali di corruzione come quello di un segretario dello stesso Presidente che aveva nascosto 20.000 dollari in un bagno del palazzo del governo.

“Per tutto questo non possiamo concludere che la decisione di Castillo sia stata per difendersi dal parlamento. La sua è stata una decisione antidemocratica , autoritaria ed assurda.”

Però, la domanda più dura per la nostra invitata è riguardo la possibilità che questo clima sociale possa sfociare in una guerra civile ed alla quale risponde che sebbene abbia delle riserve si sente di escluderla perché il Paese è cambiato ed ha imparato dagli errori del passato. Per lei, i militari sono fedeli alla Presidente Boluarte.

Ma sempre sulla Boluarte, non esclude che abbia avuto una complicità con il Parlamento per arrivare al potere e che in realtà abbia potuto tradire Castillo. Inoltre, crede che anche la Presidente stia scegliendo collaboratori non all’altezza come, per esempio, il suo nuovo Primo Ministro.

“Per venire a capo di questa grave crisi bisogna anticipare le elezioni ma prima del 2024. Una data potrebbe essere il 9 dicembre del 2023 in cui celebriamo la Battaglia di Ayacucho“.

In Perù, secondo Rocio Silva-Santisteban, non ritornerà il fantasma del terrorismo e le proteste a favore di Castillo sono spontanee perché i poveri, la gente ci si identifica e vuole che l’ex Presidente sia liberato e che anche i parlamentari vadano a casa ritenendolo parte del problema che sta vivendo oggi il Paese.

Sempre secondo l’ex parlamentare, “il passato che ritorna piuttosto è quello di dare del terrorista a chi protesta. Qui si dice con troppa facilità terrorista a chi vuole difendere i propri diritti e già comincio ad ascoltare la polizia fare proprio questo. Si tratta di un problema così grave che abbiamo coniato persino un termine per definire questa pratica: ‘Terruchear’. Dare del terrorista a qualcuno, perché così contadini chiamavano i ribelli e purtroppo oggi sono le nostre autorità che stanno ‘Terrucheando‘ la nostra popolazione più povera ed emarginata per mobilitarsi.”

Silva-Santisteban conclude dicendo che i peruviani sono molto divisi ed inoltre la corruzione è a tutti i livelli e lo sfruttamento minerario ha solo aggravato la situazione.

L’analista politico Carlos Bedoya è invece il nostro secondo esperto e ci dice che Castillo è un Presidente eletto democraticamente che ha dovuto affrontare un’opposizione di destra ‘golpista‘ che non ha mai accettato il suo trionfo elettorale.

È anche vero però che Castillo non ha saputo governare cambiando più di 70 ministri in appena 17 mesi e smantellando settori importanti come quelli dell’educazione, dell’agricoltura e della salute. Ma ciò che più pesa sull’ex Presidente sono gli indizi di corruzione.

Guarda caso, sempre secondo Bedoya, giusto il 7 di dicembre un testimone dice di aver consegnato soldi a Castillo ed ai suoi familiari e subito dopo il parlamento è stato sciolto.

“Secondo me, Castillo ha fatto il colpo di stato perché si sente spacciato ma anche perché in Perù ormai è impossibile governare ed avere stabilità con le regole del Fujimorismo”, afferma Bedoya che non concorda con Rocio Silva-Santisteban sul ruolo delle forze armate che, afferma, esiste il rischio che prendano il potere dato che né la Presidente Boluarte né il Parlamento stiano dando le risposte che si aspetta la popolazione alla grave crisi che sta attraversando il Paese.

Bedoya prevede anche la fine del un processo politico inauguratosi in Perù con la costituzione del 1993 e che oggi non funziona più. Riguardo Boluarte, Bedoya sostiene di vederla molto isolata ed incapace di interpretare il sentimento popolare e che ha nominato un primo ministro capace solo di mettere legna al fuoco.

“La soluzione è anticipare le elezioni al più presto possibile già il prossimo anno. Tuttavia, ho l’impressione che se la situazione peggiori le forze armate vadano al potere e che già si stia preparando un discorso che parli del ritorno del terrorismo. L’unica cosa sicura è che Castillo non possa ritornare al potere. Ciò che potrebbe ottenere è la sua libertà e andare a vivere in un altro Paese”.

In ogni caso, sciogliere il paralamento ed anticipare il piu presto possibile le elezioni è ciò che vuole la gente, chiosa Bedoya.

Castillo è stato un cattivo Presidente per un Perù diviso, instabile e accecato dalla moderna ‘El dorado’, l’estrazione mineraria, che, invece, di portare benessere, ha accentuato le divisioni sociali.

Il Perù ha avuto ben 6 Presidenti negli ultimi 4 anni e né l’attuale Presidente né l’attuale Parlamento sono la risposta di cui ha bisogno il Paese, ma nemmeno lo sarebbero il ritorno al potere di una giunta militare o il ritorno dei guerriglieri e dei terroristi. Gli scenari sono tutti aperti e sarebbe peccare d’ingenuità credere che la soluzione sia facile ed, a breve scadenza, purtroppo, per i prossimi mesi o anni, il Paese continuerà ad essere vittima di un sistema e di una classe politica insensibile alle gravi necessità del Paese.