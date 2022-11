Pericolo migrante

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Non mi occupo da tempo su questo quotidiano direttamente di migranti siano naufraghi rifugiati ‘irregolari’. Ma poiché è uno dei temi di interesse ci torno dinanzi alla nuova ennesima ‘emergenza’ non di migranti ma di questo governo voluto da una minoranza di italiani. Comincio citando queste parole “Padre nostro che sei nei mari, chiunque tu sia, non dimenticare più, tra gli altri, i Bambin Gesù che sono affogati e non nati a Natale. Noi intanto faremo la nostra parte. La faremo con le forze che ci restano… Qualsiasi Europa sia o siamo, qualsiasi Italia o Grecia sia o siamo, soccorriamo, accorriamo, raccogliamo, occorriamo, non dubitiamo, non tergiversiamo, non rimandiamo, non accettiamo… Padre nostro che sei nei mari, chiunque tu sia, non farci più pensare o dire solo, ogni volta che c’è una strage: ‘Amen, così sia”. Questa preghiera laica è di Alessandro Bergonzoni. Speravo l’Europa cambiasse passo su politiche di accoglienza comuni ma le cose stanno come ieri, l’altro ieri e così domani.

La situazione è nota. Quattro navi di Ong di varie nazionalità hanno salvato circa un migliaio di migranti in ossequio al diritto internazionale ed al dovere umanitario di sbarcarli in un porto sicuro. La Geo Barens e la Humanity 1 sono nel porto di Catania ma scendono solo i meno abili o cosiddetti fragili, mentre i più in forza tornano in mare e se li devono prendere in carico i paesi di nazionalità delle Ong. Alla fine sbarcano tutti. Con l’aggravante di voler addossare ai comandanti delle navi l’onere di una ‘selezione’ devoluta ai medici. Un’oscenità perché chi salva persone in mare le fa sbarcare nei porti e dopo la politica e l’amministrazione agiranno con vincoli e procedure consolidate. L’attuale ministro già al fianco del fascio leghista dell’Interno pianta dosi di odio e razzismo secondo la coerente politica governativa. Addebitando lo stigma di pericolosità sociale ai migranti strillando sull’ordine e leggi. Dopo che i primi ad essere premiati sono gli evasori fiscali innalzando il tetto del contante con la falsa ‘libertà’ che chiunque fa ciò che gli pare, unitamente ad condoni fiscali tombali. Poi premia persino i medici no vax rimettendoli nei reparti, però ad opera delle regioni, senza multe. Poi la butta, ovvio, sulla caciara ideologica con sguaiata ignoranza di un decreto che calpesta l’italiano sui giovani che si drogano e fanno Rave party senza aprirsi partita iva, pagare tasse comunali e via dicendo. Perché bisogna rispettare le leggi, quelle che tolgono a tutti gli altri. È così dal primo governo del Berlusconi. Tutto uguale, senza infingimenti. Ideologia di destra allo stato puro.

E così drammatizza come strumento di distrazione facendo finta, o proprio non ci arrivano, che dei 9 mila migranti sbarcati nelle ultime due settimane, sono solo 1080 le persone prese a bordo dalle quattro navi umanitarie in missione di salvataggio. Ovvero il 12% dalle Ong. E tutti gli altri? Ah quelli presi in carico da navi merci o da Guardia Costiera e della Finanza, sono regolarmente sbarcati. E dunque di che parliamo? Della goffa guerra delle destre contro le Ong. Ricordate quel giovine che poi farà il ministretto degli Esteri parlare nel governo con il fascio leghista, di ‘taxi del mare’? Una bruttura, poi forse è scomparso dalla politica, rimanendo purtroppo tutti gli altri. Quindi la guerra è contro qualcosa d’altro che va ricordato. Sono troppi anni che il grande cimitero del Mare Mediterraneo accoglie gente, vite di scarto, ultimi che scappano da guerre povertà eccessi climatici, mentre l’Europa non ha mai voluto rivedere le rigidità del Trattato di Dublino, dove il fascio leghista Matteo che sbuffoneggiava da ministro pagato da tutti noi non è mai andato per chiederne con autorevolezza e competenza, due attributi a lui ignoti, la revisione nelle procedure di accoglienza sbarco e ricollocazione. Con un’altra postura di linguaggio e politica verso l’Europa e le sue istituzioni comunitarieperché se vuoi conseguire un risultato non vai a casa altrui per negoziare e sputi in faccia e getti sterco su tutti, come hanno fatto sia Matteo sia Giorgia in questi anni. Si chiama mediazione-negoziazione, temi che le destre non sanno praticare preferendo un linguaggio volgare e toni aggressivi che coinvolge tanti. Uniscono ignoranza a malafede, cattiveria ad odio, fomentano così masse ed opinioni pubbliche già di loro soverchiate da problemi che andrebbero risolti.

Perché crisi economiche e sociali alimentano contrasti ed odio verso tutto ciò che marginalizza persone e famiglie già in crisi per motivi strutturali che nulla c’entrano con poche migliaia di cittadini immigrati. E così i violenti di governo non leggono neanche i dati, forse sì ma poi li buttano via, se no si accorgerebbero che l’Italia è il paese che in Europa accoglie meno migranti perché come ci dice l’Easo, l’agenzia europea dell’asilo, è solo quarta. Nel 2021 le richieste di protezione internazionale sono state 648 mila, un terzo più dell’anno precedente ma in linea con il 2018, anno pre Covid. E così se non fossero gli incendiari quali sono leggerebbero che la vituperata Germania odiata per altri motivi ha accolto ben 191 mila richieste di asilo, la Francia 121 mila la Spagna 65 mila mentre da noi appena 53 mila ovvero l’8,2%. Ed allora di che parliamo? Altro elemento che conferma l’odio degli imprenditori politici della paura è che se si calcolano questi ingressi rispetto al numero di abitanti, confronto corretto che induce ad una diversa quota di accoglienza, si scopre che la piccola Cipro accoglie più di tutti con Austria e Slovenia che seguono. Vogliamo altri dati per far capire oltre la propaganda mediatica in mano alle destre è funzionale a politiche che hanno fomentato il mondo negli ultimi anni? Certo la gente scappa ma invece di provare a ridurre il tema da sempre emergenziale, ieri senza veli ipocriti, oggi con elaborazioni finto giuridiche più furbe, si sarebbe dovuto affrontare il tema delle migrazioni globali inserendo questo fenomeno nelle dinamiche di mobilità globale ed analizzarne problematiche e finalità. Con un elemento simbolico che carica il problema: il colore della pelle.

Ed ancora i dati ci dicono che al patto di solidarietà del giugno scorso aderiscono 23 paesi, 19 Stati membri e 4 associati a Schengen. 13 di questi si sono impegnati a ricollocare oltre 8 mila persone con contributi finanziari di Danimarca Paesi Bassi Rep. Ceca e Svizzera. L’Italia di governo che urla alle regole e leggi, quelle contro i disgraziati e bisognosi che devono comportarsi bene non per gli amici evasori fiscali, tassisti, concessionari balneari, autonomi e molti altri tra cui le imprese, a cui il Sig. pres. del consiglio Giorgia ha già comunicato in Parlamento perché fosse chiaro che nessuno le avrebbe disturbate. Avendo l’occhio torvo rivolto verso i drogati dei Rave o gli straccioni dei migranti… Altro dato che sbugiarda la posizione rigida governativa è che non vi è un’emergenza nei centri di accoglienza. Sono 103.161 i migranti accolti al 31 ottobre, 68962 nei centri, 32397 nel sistema Sai in piccoli appartamenti, 1802 negli hotspot di Sicilia e Puglia questi in crisi per i nuovi arrivi di sbarchi autonomi, ovvero non con le famigerate Ong, il nemico per il governo. E dunque, di che parliamo, di migranti? Parliamo dell’incapacità, o meglio della volontà di non essere umani, di dare sfoggio di violenza ed odio perché ci credono e per tornaconto politico. Fateci caso, mai una volta queste facce di destra hanno mai pronunciato una parola di umanità di solidarietà di riconoscimento dell’Altro in difficoltà gravi. Non volevano e non sanno farlo, così il novello manganellatore dei migranti costumi si inventa una roba che avvicina ai campi di concentramento nazisti. Eccessivo? Quando si parla di “carico residuale” e si propone lo scempio dello “sbarco selettivo” tra non abili e forzuti, in che cosa diverge dalla selezione tra donne uomini bambini vecchi giovani che veniva fatta entrati nei lager nazisti? Qui al contrario, si dà una mano a quelli messi peggio, mentre gli abili fuori in mare. Si vada alla sostanza della questione dell’uso di metodi paludati trincerandosi dietro leggi commi allusioni evocazioni. Intanto si scrivono malissimo le questioni serie per questo governo, mazzoliare i giovani “diversi” che si drogano ai party. Ed uno chiederebbe a questi fasci di onorevoli, ma non dovreste contrastare diffusione di droghe ormai fuori controllo? Dove, ai Rave? No, nei grandi centri urbani dove scorrono fiumi di cocaina tra professionisti, con la droga dello stupro, tra politici, nei centri che contano. Qualcuno ricorda che nel Naviglio a Milano anni fa esami delle acque fecero clamorosamente emergere che nelle falde acquifere vi erano concentrazioni di cocaina devastanti? E che facciamo vogliamo toglierla a quanti lavorano e producono tanto? No, la neghiamo a giovani contro che vivono altre esperienze ed altre forme di vita. Perché i giovani devono essere responsabili e smettere di non accasarsi ed integrarsi secondo le logiche di un sistema che poi produce una società dell’odio ed una politica come quella attuale dove tra ministri vice e sottosegretari c’è la più alta concentrazione di… cocaina? No, di fascistume.

Un governo che ha un’idea classica delle destre: rafforzare le forme di controllo sociale per figure e gruppi pericolosi (ricorda le “classi pericolose” diCesare Lombroso) e lasciar sguazzare tutti gli altri in un sistema che non li controlla né li reprime, anzi li premia nella loro illegalità. Al fondo bisogna constatare che il messaggio del Preda-tor, il pregiudicato di Arcore, è stato quello vincente in un paese immorale illegale illecito criminale ben rappresentato dapprima dalla Casa delle libertà, intese, le libertà, di fare quel ca..o che vi pare purché non disturbiate il manovratore. Che aveva bisogno di difendersi dai processi e le sue aziende finito il padrinaggio di Craxi, latitante ad Hammamet non esule come si montò la falsità dei suoi sodali socialisti. E dunque dalla quella prima casa oggi il punto di un nuovo arrivo è una livrea politica tutta nera. Viva l’Italia sempre più Itaglia, nel senso di terra di taglia su quelli additati come pericolosi come i migranti verso cui pare che il disprezzo sia un atto dovuto. Mentre i migranti continueranno ad essere strumentalizzati quale ‘emergenza’ funzionale per i propri dividendi politici. Dietro tutto ciò sbraitano gli estremisti di destra con i falsi racconti di un’invasione che non c’è mai stata e di una“sostituzione etnica” orchestrata da complotti fasulli contro i bianchi, verso cui “tuonava” “il” presidente da’Garbatella con quell’inascoltabile inflessione dialettale romanesca, e non è questione di formalismi perché tanti che pare si comportino e parlino meglio sono anche peggiori, e con la fantasia di un’invasione che non esiste. Il fatto evidente a questa gente amica di evasori fiscali ed altri ‘patrioti’ di un paese non morale è che gli fa proprio schifo questa gente che su barconi e gommoni pericolosi cerca salvezza da atrocità subìte perché sono pure ‘negri’. Questa destra non li vuole, e con la loro ignoranza non sanno che politiche eque e rigorose di accoglienza, canali umanitari controllati e quote di cittadini a sostegno di imprese e lavori di cura serviranno, servono già oggi. Lo chiedessero alle imprese che non vogliono disturbare a farsi gli affari propri. Così i disprezzati, anche dal nazionalista Macron, immigrati ‘economici’ serviranno alle società industriali per il loro sviluppo adeguato. Resta il tema dominante: come risolvere con politiche adeguate razionali ed umanitarie temi di portata globale di cui la mobilità umana coatta è una delle questioni cardine del XXI secolo. Restano sull’odioso problema drammatizzato ad arte dalle destre di governo di far sbarcare alcuni altri no, dipende dai parametri, due notazioni non secondarie.

La prima è del ministro presunto “garantista” non si sa perché Nordio che in accordo con il collega che pianta dosi di odio afferma che già dall’Africa gli scafisti fanno la selezione di chi mandare. Sottile allusione per dire che non sono loro a selezzionare. La seconda è del Sig. pres. del consiglio Giorgia che ha affermato di “parlare da tempo con organizzazioni di patrioti (ma allora è fissata, è un problema psicologico?!!) africani e neanche loro se ne vogliono andare da casa. La lotta alla fuga dei cervelli vale anche per gli africani”!! Capito il livello subdolo di astuzia greve? Stanno bene lì la vita è bella non hanno problemi di guerre tribali povertà, è che li costringono ad andar via. Dunque per assonanza guerra agli scafisti che pure in passato altri governi di destra con i pentastallati dicevano in combutta con le organizzazioni non governative che salvavano migranti in mare ma c’era del marcio. Forse in Danimarca… No comment.