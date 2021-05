Venerdì scorso, Pere Aragonés è stato investito presidente della Generalitat, che è l’istituzione del governo della Catalogna. È impressionante pensare che abbia 131 precedenti, nonostante sia stata un’istituzione abolita dal regime borbonico per più di due secoli.

Il primo presidente fu Bernat de Cruïlles, canonico della Cattedrale di Girona, vescovo consacrato da papa Clemente VI. Osò scomunicare il re della Corona d’Aragona, Pere el Ceremonioso. Ha presieduto la Diputación del General dal 1359 fino alla sua morte nel 1362.

Il quindicesimo Presidente, Joan Desgarrigues(1419-1422), fu il primo ad essere incaricato della difesa della struttura costituzionale catalana contro i possibili eccessi del re di Castiglia. Inizia la lotta per difendere la sovranità dalle interferenze straniere. Seicento anni dopo, Pedro Aragonés avrà questo compito ancora più complicato.

Il 94° presidente fu Pau Claris (1638-1641), che simpatizzò con la rivolta dei contadini del Paese contro gli abusi dei soldati del re di Castiglia nel loro passaggio attraverso le terre catalane per andare a combattere contro le truppe francesi. Pau Claris ha negoziato con gli emissari del cardinale Richelieu per fare della Catalogna un protettorato francese lontano dalle grinfie del re di Castiglia, nel bel mezzo della guerra dei 30 anni. Ma Claris morì nel 1641 -non si sa se avvelenato- e Richelieu morì l’anno successivo.

Il 121° presidente fu Josep de Vilamala (1713-1714) quando Barcellona fu assediata dalle truppe castigliane e borboniche. Dopo un’eroica resistenza contro forze molto più numerose, Barcellona cadde e Felipe V abolì l’istituzione della Generalitat.

Già nel XX secolo, Enric Prat de la Riba, presidente del Consiglio provinciale di Barcellona, riuscì a unire i quattro consigli catalani e intraprese un formidabile lavoro di ricostruzione nazionale, promuovendo la modernizzazione di Barcellona, la creazione dell’Istituto di studi Catalani e altre infrastrutture culturali di prim’ordine, nonostante la scarsità di mezzi. La sua opera fu continuata da Puig i Cadafalch, fino a quando un colpo di Stato militare abolì l’istituzione e stabilì la dittatura di Primo de Ribera (1923).

Quando fu proclamata la Repubblica (1931), Francesc Macià fu investito come 122° Presidente. Ha cercato di fare una Repubblica catalana indipendente, ma la minaccia dell’Esercito spagnolo gli ha consigliato di limitare l’autogoverno a una nazionalità autonomaall’interno della Spagna.

Il Presidente successivo, Lluís Companys, fu arrestato dalla Gestapo, consegnato a Franco efucilato nel 1940 dopo una corte marziale molto sommaria.

Il 124esimo e il 125esimo Presidente, Josep Irla i Bosch e Josep Tarradellas, erano in esilio, durante la dittatura franchista. Tarradellas sopravvisse a Franco, poté tornare a Barcellona e presiedette una simbolica Generalitat provvisoria, ancor prima dell’approvazione della Costituzione spagnola. Nel 1980 Pujol vinse le elezioni parlamentari e succedette a Tarradellas.

Il 126 ° Presidente è stato quindi Jordi Pujol. Per molti anni ha combattuto contro la dittatura, che ha portato alla persecuzione, alla tortura, alla corte marziale e al carcere. Tra il 1980 e il 2003 Pujol ha proseguito l’opera di ricostruzione nazionale iniziata da Prat de la Riba.

Il 127° è Pasqual Maragall, l’uomo che, essendo sindaco di Barcellona, aveva vinto i Giochi Olimpici per la capitale della Catalogna nel 1992. Già in Generalitat, ha verificato che il centralismo spagnolo stava soffocando la Catalogna e ha promosso un nuovo Statuto di Autonomia. La campagna della destra spagnola contro questo statuto e il suo annullamento da parte della Corte costituzionale spagnola sono stati il fattore scatenante dell’attuale conflitto territoriale tra Catalogna e Spagna.

Il 128° Presidente era José Montilla. Era un socialista, come il primo ministro spagnolo dell’epoca, Rodríguez Zapatero. Montilla lo disse chiaramente: o la Spagna rispettava la Catalogna(nel trattamento politico e fiscale) o la disaffezione catalana verso la Spagna sarebbe stata irreversibile.

Il 129° era Artur Mas. Finì per non essere in grado di organizzare una consultazione non vincolante sul futuro politico della Catalogna.

Il 130° è stato Carles Puigdemont. Per milioni di catalani, è ancora oggi il presidente legittimo. Nel 2017 ha proclamato la Repubblica catalana dopo un referendum di autodeterminazione. Lo Stato spagnolo ha reagito imprigionando tutti i membri del governo catalano che poteva, che sono ancora in prigione oggi. Puigdemont e alcuni dei suoi consiglieri sono andati in esilio, sono eurodeputati e stanno accumulando vittorie nelle corti europee, che sistematicamente negano le risoluzioni della Corte suprema spagnola.

Il 131° Presidente è stato Quim Torra, che è finito squalificato da un ente spagnolo: aveva appeso uno striscione chiedendo la libertà dei prigionieri politici sul balcone del palazzo della Generalitat durante il periodo elettorale. È stato condannato per aver disobbedito al consiglio elettorale.

In bocca al lupo al nuovo 132 ° Presidente, Pere Aragonés. Presiedere la Catalogna è un compito rischioso che di solito non finisce bene, come mostra la storia.