Perché Walter Lippmann voleva demolire le idee alla base della Guerra Fredda

Walter Lippmann (1889 -1974) è stato forse il giornalista americano più influente del XX secolo. Era anche tra i suoi più saggi strateghi. Tra le molte cose che la guerra in Ucraina ha messo in luce c’è la cospicua mancanza di voci mediatiche come quella di Lippmann, così come la scarsità di pensiero strategico ai più alti livelli del governo degli Stati Uniti.

Le idee fondamentali alla base sia del neoconservatorismo che dell’internazionalismo liberale rimangono profondamente radicate nella retorica, nella pratica e nei fallimenti della politica estera americana negli ultimi due decenni. Hanno portato in parte alla rottura delle relazioni USA-Russia e, per molti versi, al conflitto che sconvolge oggi l’Europa orientale.

Al fine di sfidare con successo e alla fine spezzare la stretta mortale che queste idee hanno sui politici e sul Quarto Stato, potremmo beneficiare di un riapprezzamento del lavoro di Lippmann. Potrebbe persino aiutarci ad andare oltre la saggezza prevalente del partito bipartisan della guerra di Washington, riorientando allo stesso tempo la politica estera di moderazione riportandola ai primi principi.

La guerra fredda di Lippmann

Non era ovvio nei primi giorni della brillante carriera di Lippmann che sarebbe arrivato a essere considerato uno – se non il – principale sostenitore della moderazione della politica estera nel 20° secolo. Il suo è stato un viaggio da wilsoniano impegnato a realista dagli occhi freddi e schietto oppositore della guerra del Vietnam.

Co-fondatore sia della New Republic che del Council on Foreign Relations, ha servito come consigliere del presidente Woodrow Wilson durante la prima guerra mondiale. In seguito, si è pentito dell’entusiastico interventismo dei suoi primi anni. Era un wilsoniano aggredito dalla realtà e, quando la Guerra Fredda (un termine che Lippmann è spesso accreditato per aver reso popolare nel 1947) era entrata nelle sue fasi iniziali alla fine degli anni ’40, stava criticando l’ideologia interventista di Wilson come “una base impossibile per il politica estera di una nazione… La nostra gente sta arrivando a rendersi conto che in questo paese una crociata ha tirato l’altra”.

Anche prima dell’inizio della Guerra Fredda, Lippmann sollecitava un modus vivendi tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Secondo il suo biografo, Ronald Steele , la posizione di Lippmann era che “la sicurezza si basa sul potere, non su principi astratti. Le alleanze e le sfere di influenza, non i voti di maggioranza in un’assemblea internazionale, governerebbero il comportamento di una nazione”. Per Lippmann, era “estremamente corretto” che grandi potenze come gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica avessero le proprie sfere di influenza e responsabilità.

Durante i primi anni della Guerra Fredda, Lippmann divenne uno dei principali critici della politica di contenimento di George F. Kennan. Lippmann ha protestato contro la militarizzazione della Guerra Fredda, che è dove credeva che la politica di Kennan avrebbe portato. Tra l’altro, Lippmann temeva che, “obbligandoci a spendere le nostre energie e la nostra sostanza su questi alleati dubbi e innaturali sul perimetro dell’Unione Sovietica, l’effetto della politica è quello di trascurare i nostri alleati naturali nella comunità atlantica, e alienarli”.

Secondo Lippmann, l’errore commesso da Kennan nel delineare la sua iniziale strategia di contenimento è stato quello di sopravvalutare contemporaneamente il ruolo svolto dall’ideologia, sottovalutando il ruolo svolto dagli interessi tradizionali della sicurezza nazionale nei calcoli della leadership sovietica. [A suo merito, Kennan, che ammirava Lippmann, alla fine arrivò a rimpiangere come il contenimento avesse portato rapidamente alla militarizzazione degli Stati Uniti nella pratica].

La critica di Lippmann al famoso articolo di Kennan sugli affari esteri del 1947, “Le fonti della condotta sovietica”, è arrivata attraverso 14 colonne consecutive di giornali che sono state successivamente raccolte in un libro intitolato The Cold War . Lippmann ha visto la politica di contenimento di Kennan , che raccomandava a Washington di contrastare la pressione sovietica attraverso “l’applicazione abile e vigile della forza contraria in una serie di punti geografici e politici in costante movimento” come una “mostruosità strategica”.

Lippmann ha anche attaccato frontalmente l’autore. “Per un diplomatico pensare che poteri rivali e ostili non possano essere portati a un accordo significa dimenticare cosa sia la diplomazia”, ​​ha scritto Lippmann. “Ci sarebbe poco da fare per i diplomatici”, ha continuato, “se il mondo (solo) fosse composto da partner, godendo di intimità politica e rispondendo ad appelli comuni”.

Le preoccupazioni di Lippmann sul contenimento rimangono rilevanti. Allora come oggi, gli sforzi guidati da Washington, iniziati nell’aprile 2014, che cercavano di trasformare la Russia in (secondo le parole del giornalista del New York Times Peter Baker) uno ” stato paria “, hanno portato esattamente dove Lippmann temeva che la strategia di contenimento di Kennan avrebbe portato go: una situazione in cui siamo profondamente legati a “ sospetti e innaturali alleati ” a Kiev che vogliono coinvolgerci in una guerra furiosa con la Russia.

L’approccio prudenziale di Lippmann nei confronti dell’avversario sovietico, basato su una ristretta comprensione degli interessi nazionali degli Stati Uniti, influenzò anche il suo pensiero riguardo alla guerra del presidente Lyndon Johnson in Vietnam. Nel febbraio 1965, appena sei mesi dopo che la Risoluzione del Golfo del Tonchino era stata approvata dal Congresso, Lippmann scrisse che per quanto riguardava il conflitto in Vietnam, non c’era “alcuna alternativa tollerabile se non una tregua negoziata”.

Il mese successivo, Lippmann ha espresso la sua preoccupazione per la conformità dell’opinione dell’establishment sulla politica di coinvolgimento e escalation di Johnson. Secondo Lippmann, “l’autoillusione” era il motore principale della convinzione che “se quindi siamo d’accordo tra di noi, nessuno può resisterci perché nessuno dovrebbe resisterci, e noi dobbiamo e dobbiamo prevalere”.

Non sarebbe una forzatura osservare semplicemente e senza rancore che un simile conformismo attanaglia oggi Washington nei confronti dell’Ucraina. Come con LBJ nel 1965, l’attuale presidente, Joe Biden, è istigato dai falchi nella sua amministrazione, nel suo partito e nei media americani. In modo preoccupante, una delle differenze tra allora e oggi è che allora esisteva una cerchia di senatori statunitensi come Frank Church, Wayne Morse ed Eugene McCarthy che erano i primi oppositori espliciti della politica di Johnson.

C’era anche Lippmann, la cui portata non aveva eguali: la sua rubrica tre volte alla settimana veniva pubblicata su 200 giornali e raggiungeva circa 10 milioni di persone.

Nel 1960, il conduttore di notizie della CBS Howard K. Smith lo definì “il giornalista più citato al mondo oggi”. Il leggendario editore del Washington Post Ben Bradlee ha detto che Lippmann “ha dominato l’establishment dei giornali di Washington come nessuno ha mai fatto da allora. Era il corrispondente estero, davvero, per ogni giornale in America.

Eppure, nonostante tutto ciò, Lippmann ha pagato un prezzo personale per la sua opposizione alla guerra. Come disse una volta Lippmann, “Non puoi decidere queste questioni di vita e morte per il mondo con epiteti come pacificazione”. Come racconta Steele, durante gli anni ’60, il “senso di isolamento di Lippmann è aumentato” e “i commenti sprezzanti sulla sua età e giudizio” hanno tutti “preso un tributo”. E mentre la storia ha vendicato Lippmann, il militarismo entusiastico di quelli come l’editorialista rivale Joseph Alsop rimane radicato più di mezzo secolo dopo.

Quale strada da percorrere?

La guerra in Ucraina ha portato alla ribalta le divisioni su come potrebbe essere una corretta politica estera di moderazione. Alcuni discutono per quella che definirei una politica di “Restraint Plus” che esorta coloro che si limitano ad abbandonare i concetti più tradizionali di contenzione come stabilito da Lippmann, a favore di quelli che sono “lungimiranti”. Alcuni si sono dichiarati sostenitori espliciti degli aiuti militari e finanziari statunitensi all’Ucraina.

Altri, come lo storico Michael Brenes, ritengono che i moderatori dovrebbero “costruire una strategia alternativa all’internazionalismo liberale che sia codificata attorno a principi di equità universale; libertà da interferenze straniere, coercizione e invasione; collaborazione globale tra nazioni ricche e povere; e istituzioni internazionali che forniscono controlli ed equilibri sulle spese militari”.

Tuttavia, alcuni direbbero che basare una politica estera di moderazione su “principi di equità universale” sembra tanto realistico quanto basare una politica estera sull’eliminazione del ” terrore “, come ha tentato una volta il presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Gli obiettivi perseguiti dal campo Restraint Plus sono forse lodevoli, ma il problema è che sono troppo ampi e obiettivi definiti in modo ampio si prestano troppo facilmente all’interventismo e allo scorrimento della missione.

I moderati dovrebbero, come ha esortato Lippmann, resistere alla tentazione di rimodellare il mondo secondo l’immagine di sé dell’élite al governo di Washington. “Un potere maturo”, ha scritto Lippmann, “farà un uso misurato e limitato del suo potere. Eviterà la teoria del dovere globale e universale che non solo lo impegna in infinite guerre di intervento, ma inebria il suo pensiero con l’illusione di essere un crociato per la rettitudine. Si lascerà alle spalle, come dovrebbero fare le attuali restrizioni, “l’idea totalmente vana che se non mettiamo in ordine il mondo, non importa quale sia il prezzo, non possiamo vivere nel mondo in sicurezza”.

Quelle parole, di un uomo che era senza dubbio la figura mediatica più potente del paese, in opposizione a una rovinosa avventura militare americana a mezzo mondo di distanza, furono scritte nell’aprile 1965. Fa riflettere pensare quanto lontano nella direzione sbagliata i media americani – ora così sposato alle prerogative dello stato di sicurezza nazionale in materia di guerra e pace – ha viaggiato nei giorni successivi a Lippmann.