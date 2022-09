Durante le prime fasi della “operazione militare speciale” di Vladimir Putin in Ucraina, i media occidentali hanno ipotizzato che i suoi giorni come leader russo fossero contati.

Mentre gli ucraini combattevano ferocemente contro le forze russe, molti commentatori hanno affermato che sanzioni occidentali senza precedenti avrebbero presto messo in ginocchio l’economia russa.

Si presume che gli oligarchi russi avrebbero perso la loro lealtà al regime di Putin poiché i loro beni e yacht sono stati sequestrati in Occidente. La più ampia popolazione russa avrebbe presto sentito il dolore economico delle sanzioni e non sarebbe stata disposta ad accettare il crescente numero di vittime per le forze russe in Ucraina.

Aumento della popolarità

Questo scenario deve ancora verificarsi e non ci sono segnali significativi che lo farà nel prossimo futuro.

In effetti, i sondaggi dell’opinione pubblica russa hanno suggerito un aumento della popolarità di Putin dopo l’invasione. Il sostegno alla guerra in sé non è alto quanto il punteggio di approvazione complessivo di Putin, può comunque essere ancora contare sul sostegno della maggioranza per l’invasione.

Inoltre, l’economia russa è rimasta sorprendentemente solida, in larga misura aiutata dalle sanzioni destinate a danneggiarla. Negando a se stessi il petrolio russo e, in misura minore, il gas, i paesi europei hanno contribuito a un aumento dei prezzi del petrolio e del gas che ha sostenuto le casse russe.

I commentatori occidentali hanno anche suggerito che, sotto i numeri dei sondaggi d’opinione, c’è un’opposizione latente a Putin che non viene espressa a causa della paura. Allo stesso tempo, ci sono state argomentazioni secondo cui la popolazione russa è soggetta a una raffica di propaganda pro-Cremlino e quindi incapace di mettere davvero in discussione lo status quo.

Questa alternativa alla visione del mondo di Putin non si trova quasi da nessuna parte nei media russi.

Non c’è dubbio che la popolazione russa sia soggetta a media russi in gran parte fedeli al Cremlino – e parlare pubblicamente contro la guerra ti metterà sicuramente nei guai in Russia. Ma questo non significa che a Putin manchino dei veri sostenitori.

Rischio di ricchezza, status

La maggior parte della popolazione russa, nel peggiore dei casi, è disposta ad accettare tranquillamente il regime di Putin.

Ci sono buone ragioni per questo al di là della paura. Innanzitutto, molti oligarchi e leader politici russi sono strettamente legati a Putin attraverso un sistema di clientela profondamente radicato. Senza Putin, è probabile che perdano gran parte della loro ricchezza e del loro status.

Allo stesso tempo, alcuni dei vertici della società russa sostengono l’agenda nazionalista di Putin. Molti nazionalisti russi credono che la Russia sia rinata sotto Putin.

In un certo senso, questo è vero dopo la diffusa miseria degli anni ’90.

Il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 è stato un duro colpo per il prestigio russo. Le turbolenze economiche e politiche degli anni ’90 che seguirono sotto il presidente Boris Eltsin non sono guardate indietro con nostalgia da molti russi.

Durante l’era di Eltsin, la Russia sembrava unirsi all’ovile liberale occidentale, ma per molti ciò ha portato solo dolore e disordine economico. Non solo la Russia era una potenza di seconda classe sulla scena mondiale, ma i benefici della liberalizzazione economica e politica sembravano mancare di sostanza.

Durante gli anni ’90, i russi più anziani hanno visto i loro risparmi spazzati via non una ma due volte in un decennio.

‘Rabbia fatalistica’

Ho trascorso un po’ di tempo nella città di Podol’sk, vicino a Mosca, durante il secondo crollo finanziario del 1998, quando l’iperinflazione ha distrutto i risparmi e ha reso insostenibili molte merci importate. Una sorta di rabbia fatalistica era una risposta comune all’ennesimo colpo economico.

Presto è seguita la svalutazione della valuta, eppure l’economia russa si è ripresa molto più rapidamente di quanto molti osservatori si aspettassero.

Poco dopo il crollo finanziario del 1998, Eltsin ha contribuito a portare Putin al potere come presidente ad interim alla fine del 1999. Un improbabile successore di Eltsin in termini di profilo politico, non mi aspettavo che cambiasse molto sotto Putin.

All’inizio, le politiche di Putin erano simili a quelle di Eltsin.

Tuttavia, quando ho visitato la Russia per la prima volta in diversi anni nel 2015, ho potuto sentire un palpabile cambiamento di umore dalla mia ultima visita. Non solo c’era maggiore ordine e pulizia nelle strade, ma anche un crescente senso di fiducia in se stessi nella capitale russa.

Questo è stato un anno dopo che la Russia aveva annesso la Crimea. La maggior parte dei russi ha sostenuto quella mossa.

Putin non aveva liberato la Russia dagli odiati oligarchi, ma erano stati messi in riga. Sono stati fatti anche tentativi per ridurre o dare l’impressione di ridurre la corruzione.

Ordine dopo il caos

Putin l’uomo forte aveva portato un certo ordine dopo il caos e molti russi l’hanno accolto con favore anche se alcuni elementi democratici del regime di Eltsin sono scomparsi. Il liberalismo in stile occidentale non aveva offerto alla maggior parte dei russi il tipo di vita promesso loro dai fautori della riforma con il crollo dell’Unione Sovietica.

Ancora oggi, le prove suggeriscono che molti russi, compresi quelli nati dopo il crollo dell’Unione Sovietica, apprezzano molte cose prima della democrazia e del liberalismo politico occidentale. La relativa stabilità economica e l’ordine fornito sotto il regime di Putin ha avuto un fascino diffuso.

Le sanzioni occidentali hanno senza dubbio colpito molti russi. Tuttavia, la natura globale e senza precedenti delle sanzioni occidentali – e l’ipocrisia occidentale nel trattamento della Russia – alimentano la narrativa di Putin secondo cui l’Occidente vuole tenere a bada la Russia.

L’Occidente ha reso facile per Putin affermare di essere un difensore degli interessi russi.

In assenza di alternative ovvie a Putin, solo la sua salute è probabilmente una potenziale minaccia significativa al suo governo al momento, e le recenti speculazioni sulla sua cattiva salute sembrano basarsi su poche o nessuna prova significativa.

Per quanto possiamo ragionevolmente dire, Putin è qui per restare.