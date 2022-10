Perché vanno accolti i russi che si rifiutano di combattere in Ucraina

L’improvviso esodo di massa di uomini russi in fuga dal servizio militare è uno sviluppo positivo. È un segno del cambiamento di slancio politico nella società russa contro la guerra.

Allora perché la Finlandia e altri governi europei hanno vietato ai russi di entrare come turisti, che è il modo più rapido e semplice per sfuggire alla guerra? Piuttosto che chiudere le porte a coloro che si rifiutano di combattere per Putin, gli Stati occidentali dovrebbero accoglierli e incoraggiare ancora più russi ad andarsene.

La portata del recente esodo è enorme. Quasi 100.000 russi sono entrati in Kazakistan nella settimana successiva alla chiamata militare di Putin e un gran numero è entrato in Turchia e Armenia. Più di 50.000 hanno attraversato la Finlandia prima della chiusura del confine, il doppio rispetto alle settimane precedenti.

La fuga improvvisa di così tanti riflette un profondo disagio per la guerra. Se combinato con prove di morale basso e disaffezione tra le truppe russe in Ucraina, espone le vulnerabilità di Putin e crea nuove opportunità per tentare di minare la guerra.

L’esperienza dei russi che evitano la guerra in Ucraina riecheggia ciò che molti di noi negli Stati Uniti hanno affrontato durante la guerra del Vietnam. Centinaia di migliaia hanno rifiutato la leva e decine di migliaia sono fuggite in Canada e Svezia. Altri come me sono entrati nell’esercito ma si sono espressi contro la guerra dall’interno. Il morale e la disciplina si sono deteriorati, i tassi di abbandono sono aumentati vertiginosamente e l’efficacia del combattimento è stata erosa. La situazione in Russia non è identica, ma la fretta di sfuggire alla leva mostra una diffusa riluttanza a combattere.

Dall’inizio del conflitto le forze russe hanno sperimentato notevoli problemi morali e disciplinari. Fonti di notizie hanno riportato episodi di dissenso, diserzione e rifiuto di combattere tra alcune unità, inclusi membri dell’élite della Guardia nazionale russa. Un alto funzionario dell’intelligence britannica ha parlato del rifiuto delle truppe russe di eseguire gli ordini e del sabotare il proprio equipaggiamento. Radio Free Europe ha riferito di un rifiuto di combattimento a luglio da parte di 78 soldati di una brigata d’assalto aereo vicino a Luhansk. I familiari dei soldati hanno parlato sui social media per chiedere quando finirà la guerra.

Ad agosto, il paracadutista Pavel Filatyev ha reso pubblico un diario di 141 pagine che descriveva il calvario affrontato dalla sua unità durante il combattimento a Kherson e Mykolaiv, dichiarando: “Non parteciperò a questa follia”. Ha detto a un giornalista: “Non ho paura di combattere in guerra. Ma ho bisogno di sentire giustizia, di capire che quello che sto facendo è giusto. E credo che tutto questo stia fallendo non solo perché il governo ha rubato tutto, ma perché noi russi non sentiamo che quello che stiamo facendo è giusto”.

Gli uffici di reclutamento militare sono stati attaccati. Newsweek ha riferito a maggio che una dozzina di attacchi si sono verificati nelle prime settimane di guerra, citando un alto funzionario dello stato maggiore russo che “gli attacchi incendiari contro la registrazione militare e gli uffici di arruolamento sono diventati una caratteristica costante della vita in Russia”. Ulteriori incendi nei centri di reclutamento e negli edifici amministrativi sono stati segnalati in risposta alla recente convocazione di Putin. Un sito di media russo indipendente ha affermato che ci sono stati 18 attacchi nei giorni successivi all’annuncio della mobilitazione, con un totale di 52 incidenti dall’inizio della guerra. Il Washington Post ha riportato rabbia e panico tra le reclute e le loro famiglie quando è iniziata la mobilitazione. I video sui social media hanno mostrato partite urlanti e combattimenti in alcune località.

Data la censura in Russia e le pervasive campagne di informazione emanate da entrambe le parti in guerra, è impossibile verificare tutte le affermazioni di disordini militari e disaffezione. Ciò che è innegabile, tuttavia, è che il decantato esercito russo si è comportato male nella sua campagna per soggiogare l’Ucraina. Il morale basso e il malcontento nei ranghi hanno probabilmente contribuito a quel risultato.

La ricerca mostra che le defezioni e i cambiamenti di lealtà tra i membri delle forze di sicurezza possono essere cruciali per le campagne per il cambiamento politico. Quando le reclute e i membri dell’esercito non sono disposti a collaborare, il potere dell’autorità corrotta si erode e la politica inizia a cambiare. La guerra di Putin non può avere successo se le reclute evitano il servizio e i soldati si rifiutano di combattere.

La politica occidentale può aiutare incoraggiando e aiutando il dissenso russo. Secondo il diritto internazionale e i regolamenti dell’Unione Europea, coloro che rischiano una punizione per essersi rifiutati di partecipare ad atti illegali come la guerra di Putin si qualificano per lo status legale di rifugiati. I governi degli Stati Uniti e dell’Europa dovrebbero aprire le loro porte e concedere visti turistici a potenziali reclute e soldati che si rifiutano di prestare servizio in Ucraina, rendendo più facile per gli oppositori della guerra richiedere asilo e lo status di rifugiato.

I gruppi della società civile possono aiutare creando reti di consulenza e ospitalità negli stati in prima linea. Alcuni lo stanno già facendo, offrendo rifugio e servizi di supporto legale e di altro tipo per le reclute e i soldati russi che cercano di sfuggire alla guerra.

Durante l’era del Vietnam, attivisti americani contro la guerra crearono il Pacific Counseling Service e istituirono centri di consulenza militare vicino alle basi statunitensi nelle Filippine, Okinawa e in Giappone. Ciò ha aiutato gli obiettori di coscienza nei ranghi e ha fornito un aiuto vitale ai membri del servizio che cercavano di evitare la guerra.

Incoraggiare e sostenere coloro che si rifiutano di partecipare a missioni ingiuste è stata in passato una strategia efficace contro il militarismo. Merita maggiore attenzione ora come potenziale mezzo per contrastare l’aggressione militare russa contro l’Ucraina.