Perché Tuvalu sceglie ancora Taiwan

Nella sua recente visita a Taipei, il nuovo Primo Ministro di Tuvalu, Kausea Natano, ha dichiaratoche Tuvalu «continuerà a rimanere fermo nel [suo] impegno di rimanere un alleato duraturo e leale della Repubblica di Cina [Taiwan]». Con le Isole Salomone che si avvicinano alla Cina dopo la rottura con Taiwan, nel 2019, vale la pena esaminare perché il legame di Taiwan con Tuvalu persiste.

Tuvalu è insolito. Temendo una punizione dalla Cina, la maggior parte dei Paesi non intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan. Ma la mancanza di relazioni diplomatiche ufficiali non impedisce a Paesi come Stati Uniti, Giappone e Australia di mantenere una profonda relazione tra i loro governi e il governo di Taiwan.

Taiwan ha cercato a lungo di ottenere un riconoscimento diplomatico ufficiale perché questo ha un’importanza simbolica nell’affermazione della sua statualità. Questi ‘alleati diplomatici‘, come li chiama Taipei, possono esprimere il loro sostegno a Taiwan nei forum internazionali dai quali Taiwan è esclusa, in particolare le Nazioni Unite. Taiwan è stata obbligata a fornire ai potenziali alleati incentivi finanziari per fare in modo che l’instaurazione di relazioni ufficiali valga la pena. Poiché Taiwan deve affrontare vincoli di bilancio, i Paesi che estendono il riconoscimento diplomatico ufficiale a Taiwan hanno una popolazione ridotta o un PIL pro capite basso, o entrambi.

Molti Stati delle isole del Pacifico si adattano a questa descrizione. Taiwan ha avuto relazioni con le isole del Pacifico sin dalla loro indipendenza. Sette Stati insulari del Pacifico hanno esteso il riconoscimento diplomatico ufficiale a Taiwan. Quattro di questi, tra cui Tuvalu, sono alleati diplomatici con Taiwan.

Tuvalu è l’alleato più longevo del Pacifico. Ma la durata della relazione Tuvalu-Taiwan da sola non può spiegare la sua tenuta.

Se gli alleati di Taiwan nel Pacifico hanno qualcosa in comune, è che hanno un PIL relativamente alto e una popolazione ridotta rispetto ai loro vicini. Con l’eccezione delle Isole Cook e di Niue, che sono in libera associazione con la Nuova Zelanda, i restanti alleati diplomatici di Taiwan hanno le popolazioni più piccole della regione. Fatta eccezione per le Isole Marshall, hanno anche un PIL pro capite più elevato rispetto ai Paesi che hanno cambiato posizione su Taiwan o non hanno mai avuto relazioni ufficiali, sempre con le sole eccezioni delle Isole Marshall, delle Isole Cook e di Niue.

La popolazione e la ricchezza aiutano a spiegare perché i legami di Taiwan con Tuvalu sono durati.Una popolazione più piccola significa meno prestigio come alleato, il che rende Tuvalu una priorità bassa per Pechino nei suoi sforzi per sminuire Taiwan. Pechino offre anche ai Paesi più piccoli meno incentivi al cambiamento. Una piccola popolazione significa anche che è molto più difficile per i leader filo-cinesi convincere i loro compatrioti che i prestiti vincolati e i grandi progetti di costruzione favoriti da Pechino saranno economicamente sostenibili. Questo anche prima che i problemi associati a questi prestiti iniziassero ad affluire da tutto il mondo .

La ricchezza probabilmente contribuisce a questo scetticismo di Pechino. Una maggiore ricchezza è correlata a istituzioni migliori e maggiore capitale umano, il che significa che le parti interessate possono valutare meglio le prospettive di abbracciare Pechino rispetto a Taipei.

Washington sta spostando ulteriormente il calcolo a favore del mantenimento dei legami. Il Dipartimento di Stato americano ha elogiato Tuvalu per il suo«incrollabile sostegno a Taiwan». C’è una disposizione nel nuovo Taiwan Policy Act di Washington per fornire «assistenza adeguata» ai Paesi soggetti alla coercizione economica cinese a causa del loro sostegno a Taiwan. Di recente, gli Stati Uniti hanno collaborato con Taiwan per migliorare le prospettive economiche delle donne a Palau, Nauru, Tuvalu e nelle Isole Marshall.

Nel 2019, il Ministro degli Esteri di Tuvalu, Simon Kofe, ha affermato che le aziende cinesi si erano avvicinate alle comunità locali, offrendo un progetto da 400 milioni di dollari per costruire isole artificiali per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, una questione esistenziale per Tuvalu. Kofe ha detto ai media che l’offerta è stata respinta, affermando che le proposte «sono lezioni per gli altri Paesi di stare attenti ed essere consapevoli di quegli impatti negativi … non va bene per i nostri fratelli e sorelle del Pacifico».

La dichiarazione di Natano durante la sua visita a Taiwan, in cui si sottolineava che «la pietra angolare dei legami bilaterali sono i principi condivisi di democrazia, fiducia, diritti umani e libertà individuali», non deve essere liquidata come mera retorica. Tuvalu usa Taiwan «per identificare Tuvalu come un attore morale sulla scena mondiale».

Una spiegazione del rapporto di lunga data di Tuvalu con Taiwan è la sua tradizionale opposizione al Partito Comunista Cinese legata al cristianesimo. La decisione del Ministro degli Esteri di Tuvalu di ritirarsi dalla Conferenza oceanica delle Nazioni Unite, del 2022, in Portogallo, dopo che la Cina ha bloccato la partecipazione di tre taiwanesi nella delegazione di Tuvalu, dovrebbe essere inteso nel contesto dell’identità di Tuvalu, piuttosto che esclusivamente come risultato del sostegno taiwanese.