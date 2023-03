Perché spingere per la disgregazione della Russia è una follia assoluta

C’è una piccola ma crescente lobby in Europa e negli Stati Uniti che sostiene la disgregazione della Federazione Russa. La loro argomentazione principale è che la negazione da parte di Putin del diritto all’esistenza dell’Ucraina dimostra che lo Stato russo è irrimediabilmente imperialista e che nessuno dei suoi vicini può sentirsi al sicuro a vivere accanto a uno Stato così revisionista ed espansionista.

I sostenitori di questa posizione tracciano anche l’analogia con il crollo dell’Unione Sovietica. L’Unione Sovietica sembrava essere una caratteristica permanente del panorama internazionale, ma è improvvisamente crollata come un castello di carte nel 1991. Sostengono che la stessa cosa potrebbe accadere alla Federazione Russa, che occupa il 60% del territorio dell’Unione Sovietica e governa oltre 190 gruppi etnici all’interno di 21 repubbliche della federazione.

Tali argomentazioni sono state avanzate in una riunione a Bruxelles convocata dal gruppo dei Conservatori e riformisti europei, il blocco conservatore al Parlamento europeo, il 31 gennaio. Hanno chiesto la creazione di 34 nuovi stati sul territorio della Federazione Russa. A Washington, DC, il 14 febbraio l’Hudson Institute e la Jamestown Foundation si sono incontrati per discutere di “Prepararsi allo scioglimento della Federazione Russa”; mentre un “Forum dei popoli liberi della Russia” si è riunito in Svezia nel dicembre 2022. Il caso è stato esposto da Janusz Bugajski nel suo libro ” Failed State: A Guide to Russia’s Rupture”.

Hanno alcuni sostenitori in Ucraina. Il 18 ottobre 2022, il parlamento ucraino ha dichiarato la Repubblica cecena di Ichkeria “temporaneamente occupata dalla Federazione Russa”. A febbraio, il romanziere Oksana Zabuzko ha pubblicato un editoriale sul New York Times chiedendo la disgregazione della Russia.

Questo approccio massimalista al problema della Russia è irrealistico e inutile. Sì, un mondo ideale sarebbe popolato da centinaia di piccole svizzere che vivono in pace con i loro vicini. Ma il mondo reale include molti stati grandi e potenti che usano la forza militare per difendere i propri interessi. Ci sono oltre 6.000 nazioni distinte sul pianeta, ma solo 193 Stati sovrani nelle Nazioni Unite.

C’è una minima possibilità che la Federazione Russa si disgreghi nel prossimo futuro. Sebbene i russi rappresentino solo il 51% della popolazione sovietica, costituiscono oltre l’80% degli abitanti della Federazione Russa. La sovranità non è un’opzione credibile per nessuno dei popoli non russi che vivono nel vasto territorio della Russia. Le guerre cecene hanno mostrato fino a che punto Mosca era disposta a resistere al secessionismo. Nessuno, compresi gli stessi ceceni, vuole ripetere quell’esperienza.

Solo in sei delle 22 repubbliche designate etnicamente la nazionalità titolare costituisce la maggioranza della popolazione locale. Secondo il censimento del 2021, solo cinque nazioni hanno più di 1 milione di aderenti (tartari, ceceni, baschiri, ciuvasci e avari). Le repubbliche Tatar, Bashkir e Chuvash si trovano nella regione centrale del Volga e sono completamente circondate dal territorio russo.

Se la Federazione Russa dovesse frammentarsi, innescherebbe un’ondata di guerre civili locali e pulizia etnica, una triste prospettiva resa ancora più allarmante dalla presenza di migliaia di armi nucleari sul territorio russo. Per questi motivi, la disgregazione della Federazione Russa non gioverebbe agli interessi nazionali degli Stati Uniti.

Un altro problema con l’approccio “la Russia deve andarsene” è che si osticolerà le élite politiche russe e renderà ancora meno probabile l’emergere di un governante post-Putin che possa raggiungere un ragionevole modus vivendi con i vicini della Russia. I nazionalisti non russi criticano i leader dell’opposizione russa come Aleksei Navalny o Mikhail Khodorkovsky per non aver affrontato la natura imperiale della Russia e per aver creduto che la regione del Caucaso settentrionale appartenga alla Federazione Russa.

In effetti, Khodorkovsky è irremovibile sul fatto che sia “irresponsabile desiderare il crollo della Federazione Russa” e insiste sul fatto che “il regime di Putin sta portando alla distruzione della Russia”. Ha continuato: “Una Russia disgregata potrebbe causare più problemi rispetto alla versione attuale”. Su Politico ha sostenuto che se la disintegrazione si verificasse, “ sorgerà una nuova necessità per l’unificazione forzata del territorio principale della Russia, e ciò sarà realizzato dal prossimo dittatore russo. Metterà in moto un nuovo ciclo totalitario in Russia”.

Ci sono state alcune voci dissenzienti al simposio dell’Hudson Institute di febbraio. Ad esempio, Natalia Arno, presidente della Free Russia Foundation (e lei stessa di etnia buriata) ha dichiarato: “Vogliamo riparare la Russia, non dissolverla”, aggiungendo che “Non vi è alcuna richiesta di scioglimento a livello di base, a parte dagli emigranti”.

Questi problemi sono emersi negli anni ’50, durante la Guerra Fredda 1.0. Nel 1959 il Congresso istituì il National Captive Nations Committeeper promuovere la liberazione delle nazioni che vivevano sotto il dominio sovietico. L’anno successivo, 16 illustri storici pubblicarono una lettera su Russian Review lamentandosi del trattamento riservato dalla legge all’Unione Sovietica come sinonimo di Russia e sostenendo che anche la liberazione della nazione russa dovrebbe essere una priorità. E infatti, ciò che ha portato al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 è stata la defezione della Federazione Russa sotto la guida di Boris Eltsin.

Un altro svantaggio dell’approccio “la Russia deve andarsene” è che amplifica una delle principali affermazioni propagandistiche di Putin – che l’Occidente vuole distruggere la Russia, e che la guerra in Ucraina è quindi una guerra di autodifesa. Putin ha dichiarato nel settembre 2022 che i leader occidentali “dicono apertamente ora che nel 1991 sono riusciti a dividere l’Unione Sovietica e ora è il momento di fare lo stesso con la Russia, che deve essere divisa in numerose regioni che sarebbero in una faida mortale tra loro altro.” Il 26 febbraio ha affermato che l’Occidente vuole fare a pezzi la Russia. Nail Mukhitov, consigliere del Consiglio di sicurezza ed ex generale dell’FSB, ha dichiarato: “L’obiettivo principale dell’Occidente è la distruzione della Russia”, e a sostegno ha citato il libro di Zbigniew Brzezinski del 1997 “Grand Chessboard”.

Questo tema risuona con il pubblico russo. Denis Volkov del Centro Levada sostiene che “l’idea che la NATO voglia rovinare la Russia o almeno indebolirla… è stata un luogo comune per i tre quarti (degli intervistati) per molti anni”.

Emarginati e in esilio, si può capire perché i leader di movimenti etno-nazionalisti come l’ Erzya o l’Idel-Ural abbiano cercato di agganciare la loro causa al carro ucraino. È un’opportunità per loro di ottenere l’attenzione e possibilmente il sostegno delle potenze occidentali.

In effetti, Putin dovrebbe essere condannato per la sua repressione dell’opposizione nazionalista all’interno della Russia e per le crescenti restrizioni al diritto all’istruzione nelle lingue native delle repubbliche etniche. Ma ciò non significa che dovremmo investire qualsiasi capitale politico nella promozione di un futuro fantastico in cui la Russia non esiste.