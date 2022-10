Perché scegliere una serratura motorizzata e come installarla

Sono diversi i sistemi con cui, oggi, le persone assicurano l’intimità e la privacy dei loro ambienti domestici. Con l’avvento della tecnologia sempre più dispositivi di videosorveglianza sono stati messi sul mercato e hanno cominciato a trovare ampia applicazione, diventando particolarmente inflazionati nei contesti di natura più disparata e, addirittura, negli ambienti e nei vicinati più tranquilli. Il processo di digitalizzazione e progresso dei sistemi di sicurezza domestici ha, però, interessato anche gli evergreen vecchio stampo o, meglio, quelli che non possono assolutamente mancare dal punto di vista generale.

Tra questi, ci preme citare le serrature, preziosi strumenti utili a bloccare le porte. Le serrature motorizzate non sono altro che l’evoluzione diretta di quelle normali. Esse permettono di accedere alle porte in maniera più pratica e anche a distanza, semplificando diversi aspetti della vita quotidiana. La serratura motorizzata corrisponde, comunque, al meccanismo di apertura del cancello o del portone di casa da remoto.

Essa permette di facilitare l’ingresso delle persone, venendo installata, oggi, anche su porte blindate e altre tipologie di aperture, rendendole utilizzabili a distanza. Di solito, comunque, le serrature elettroniche vengono accompagnate da un citofono. All’apertura, poi, esse ricevono un segnale elettrico a bassa tensione. Nelle prossime righe scopriremo un po’ di informazioni utili riguardanti le serrature motorizzate e la loro installazione.

Perché adottare una serratura motorizzata?

Le serrature motorizzate, in vero, esistono da diverso tempo. Con l’arrivo della domotica, però, esse sono diventate più precise, performanti e comode. Vien da sé, dunque, che il vantaggio principale per cui adottarle sia il comfort arrecato dall’arricchimento degli apparati ‘intelligenti’ della casa. Le serrature motorizzate possono essere utilizzate anche con lo smartphone, aprendo porte, cancelli e serrande in maniera molto comoda, anche direttamente dal divano o dal letto.

Ci sono sistemi di domotica, poi, che permettono anche l’apertura delle tapparelle e delle porte a tempo, attraverso l’installazione di un timer. In questo modo, è possibile godere di una forma di interazione con l’ambiente domestico rivoluzionata nel profondo, notevolmente più comoda e pratica. Ci sono, poi, serrature elettriche utili anche ai fini della sicurezza, grazie a sensori biometrici in grado di leggere l’impronta digitale, per aumentare il livello di sicurezza negli ambienti domestici.

Come già accennato in precedenza, del resto, di serrature elettriche ne esistono diverse e, ognuna di esse, assolve a mansioni differenti. In effetti, sono considerabili serrature motorizzate anche quelle a telecomando per serrande e cancelli di case e box, oltre a quelli per le serrature utilizzate sempre di più ultimamente grazie alla sopracitata comodità che offrono nell’utilizzo.

Come installare una serratura motorizzata

Installare una serratura motorizzata non è semplice. Per questa ragione, consigliamo a tutti e, soprattutto, a chi non ha una spiccata manualità, di rivolgersi a personale esperto di settore. Per fortuna, oggi è molto semplice trovare fabbri affidabili in grado di installare impianti del genere, anche grazie all’avvento di piattaforme online come Fabbroetruria.it. Comunque, è possibile installare serrature del genere in ogni infisso o porta che non richieda necessariamente un sistema meccanico. Le porte blindate, i cancelli, le camere d’albergo e di altre strutture di ricezione sono sempre più interessate da questa tipologia di serrature.

Moltissimi altri sistemi di chiusura, invece, adottano elettro-serrature ibride, che possono sfruttare anche le chiavi, oltre ai sistemi motorizzati. In ogni caso, consigliamo di installare serrature motorizzate per tutte quelle aperture scomode da raggiungere, poiché, magari, distanti, per le porte che separano le auto dalla strada e per tutte quelle aperture che richiedono un certo livello di sicurezza, come le porte blindate della casa. Questi sistemi accorrono, inoltre, in aiuto di chi ha problemi di mobilità e trova, nelle porte chiuse, una barriera architettonica.