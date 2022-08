In mezzo a una precaria guerra per procura con la Russia, una crisi in corso con la Cina e un potenziale confronto con l’Iran -per non parlare delle notevoli turbolenze interne- gli americani possono almeno trarre conforto dal sapere che l’alleanza NATO continua ad espandersi.

O almeno, questo sembra essere il messaggio che arriva da Washington.

Martedì il Presidente Joe Biden ha firmato i documenti di ratifica degli Stati Uniti per l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, con una schiacciante approvazione bipartisan da entrambe le camere del Congresso. Finora, 23 dei 30 membri dell’alleanza hanno ratificato le domande, mentre la NATO si sta espandendo in risposta alla brutale invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Putin. Alla cerimonia della firma alla Casa Bianca, Biden ha osservato: «Putin pensava di poterci dividere… invece, sta ottenendo esattamente ciò che non voleva».

Si potrebbe sperare che la strategia della NATO consista in qualcosa che Putin non vuole. Ma ci sono pochi segni di ciò nel suo nuovo Concetto strategico. Offre un piano per stazionare più forze statunitensi in Europa e ampliare le forze di reazione rapida della NATO di un fattore superiore a sette. Ribadisce la posizione della NATO secondo cui l’Ucraina e la Georgia un giorno diventeranno membri della NATO. Suggerisce, inoltre, che l’alleanza considera la Cina, così come la Russia, come una minaccia e deve dedicare maggiore attenzione al Pacifico.

Ma questa strategia non sembra comprendere che è probabile che la Russia risponda alla potenza convenzionale in espansione della NATO facendo sempre più affidamento sul suo arsenale nucleare. Non dimostra alcuna comprensione del fatto che condurre battaglie simultanee contro Russia e Cina unirà quelle Nazioni mentre tasserà le risorse già sovraccaricate dell’America. E non offre alcun indizio su come la visione di vecchia data dell’Occidente di un’Europa «intera, libera e in pace» possa essere realizzata, data la realtà del pericoloso confronto militare con Mosca.

Cosa potrebbe pensare la NATO? Si può solo ipotizzare, data la mancanza di spiegazione nel Concetto strategico, ma sembra che l’alleanza presupponga che l’Occidente possa orchestrare la sconfitta della Russia in Ucraina senza rischiare in qualche modo l’escalation in una guerra diretta USA-Russia. Una volta che l’invasione di Putin fallirà e le sanzioni economiche morderanno più gravemente, le condizioni saranno mature per un cambio di regime in Russia. Un Cremlino post-Putin potrebbe essere più favorevole a porre fine alla guerra in Ucraina, ricostruire le relazioni con l’Occidente e accettare un ruolo subordinato in un’Europa incentrata sulla NATO che includa Ucraina e Georgia come membri. La prospettiva di un’ostilità su due fronti con Russia e Cina sarebbe presumibilmente ovvia.

Ma tale ragionamento è più una speranza che una strategia. C’è una possibilità significativa che Putin intensifichi la guerra piuttosto che accettare la sconfitta in Ucraina. I sondaggi mostrano che Putin è più popolare ora di quanto non fosse prima della guerra. Le sanzioni occidentali non stanno punendo così forte come previsto, grazie all’aumento dei prezzi del petrolio e ai clienti desiderosi nel sud del mondo, ma stanno aiutando a persuadere i russi che la loro guerra è con l’Occidente più che con l’Ucraina. Anche se Putin fosse deposto, al momento non ci sono ragioni per credere che il suo sostituto sarebbe più favorevole all’Occidente o intenzionato ad attuare riforme democratiche in stile occidentale.

Date le circostanze, la NATO dovrebbe rinunciare alla sua visione di un’Europa pacifica, intera e libera? In un nuovo rapporto del Quincy Institute intitolato ‘NATO’s Tunnel Vision‘, sostengo che non dovrebbe. L’alternativa è semplicemente troppo dannosa per gli interessi nazionali americani per essere accettata: un’Europa pericolosamente divisa e instabile, costantemente soggetta a un’escalation verso uno scontro diretto –e possibilmente nucleare– con la Russia, senza nessuno dei guardrail in atto che hanno contribuito a mantenere in freddo la guerra, che sta diventando calda.

Riparare le ferite dell’Europa sarà ovviamente estremamente difficile. Il percorso verso la pace deve iniziare con la risoluzione del conflitto in Ucraina. L’Occidente deve impedire alla Russia di soggiogare nuovamente l’Ucraina, e ciò richiede un’assistenza militare continua a Kiev. Ma la Russia non accetterà di porre fine alla guerra fintanto che crede che gli Stati Uniti intendano fare dell’Ucraina un alleato della NATO o un avamposto militare americano. O escogitiamo un mezzo per salvaguardare l’Ucraina come Stato neutrale al di fuori sia della sfera americana che russa, o rimarremo con una ferita aperta nell’Europa centrale per anni, se non decenni, a venire.

Fortunatamente, la stessa Ucraina ha offerto una via da seguire. All’inizio della guerra, ha proposto di dichiararsi uno Stato neutrale, né parte della NATO, né di alcuna alleanza russa, con la sua sicurezza assicurata da un gruppo di garanti internazionali. La Russia ha accolto favorevolmente l’idea in linea di principio, ma non ha ottenuto alcun sostegno a Washington. Dovremmo supportarlo ora.

La neutralità dell’Ucraina non risolverebbe il difficile problema della delimitazione dei suoi confini, ma potrebbe contribuire a plasmare un ambiente in cui la gestione del territorio è meno problematica. Il mondo ha numerosi esempi di guerre in cui i combattimenti sono finiti ma il territorio rimane in discussione. La proposta dell’Ucraina, infatti, allude a un tale approccio graduale, prevedendo un periodo di consultazione di 15 anni sullo stato della Crimea che entrerebbe in vigore solo dopo un completo cessate il fuoco. Un approccio simile potrebbe essere applicato ad altri territori ucraini occupati dalle forze russe.

Il progresso verso un accordo sarà impossibile in assenza di una leadership americana attiva. Solo gli Stati Uniti hanno il mix di carote e bastoncini necessario per convincere Putin che continuare la guerra sarà peggio per la Russia che risolverla. E solo gli Stati Uniti possono persuadere l’Ucraina che può avere un futuro prospero e sicuro al di fuori dell’alleanza NATO.

La seconda parte della visione americana –rendere l’Europa intera– richiede di trovare un modo per integrare la Russia nelle strutture di sicurezza europee. Sarà forse ancora più difficile che porre fine alla guerra in Ucraina. Ma gli accordi per garantire la neutralità dell’Ucraina potrebbero offrire alla Russia un mezzo creativo per recuperare nel tempo le grazie dell’Europa. Basandosi sulla proposta dell’Ucraina per un gruppo internazionale di garanti che includerebbe, tra l’altro, Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Polonia e Turchia, potremmo creare un gruppo informale di pesi massimi europei la cui cooperazione funzionale per assicurare e garantire la neutralità dell’Ucraina potrebbe gradualmente espandersi per includere questioni più ampie. La prospettiva di entrare a far parte di un tale organismo potrebbe servire come incentivo per la Russia a fare concessioni ai confini dell’Ucraina.

Infine, se gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a portare avanti la causa della libertà nell’Europa orientale, dobbiamo concentrarci sul rilancio della nostra democrazia, contribuendo nel contempo a creare un ambiente di sicurezza stabile in Europa. Gli Stati non democratici dell’ex blocco sovietico avranno poca voglia di liberalizzare se trovano poco attraente l’esempio dell’America, o se credono che l’Occidente sfrutterà qualsiasi turbolenza interna causata dall’introduzione delle riforme.

Nonostante gli enormi ostacoli che dobbiamo affrontare, gli Stati Uniti possono e devono perseguire la loro visione di un’Europa stabile, intera e libera. Ma deve rendersi conto che il raggiungimento di questo obiettivo sarà possibile solo se la NATO si concentrerà strettamente sulla difesa dei suoi attuali membri, piuttosto che espandere i suoi confini e fungere da unico braccio di sicurezza dell’Europa.