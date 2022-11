Perché non esiste un’’alleanza Cina-Russia’

La visita a Pechino del cancelliere tedesco Olaf Scholz questa settimana ha prodotto risultati diplomatici modesti ma reali. Il leader cinese Xi Jinping ha rilasciato una forte dichiarazione in cui avverte tutti i paesi di non usare o minacciare di usare armi nucleari, qualcosa che può essere letto soprattutto come un avvertimento a Mosca di non usarle in Ucraina.

Xi ha anche chiesto negoziati urgenti per porre fine al conflitto in Ucraina, senza tuttavia accompagnare questo con alcun linguaggio che condanna l’America e la NATO o sostiene la Russia. Scholz da parte sua ha condannato le violazioni dei diritti umani da parte della Cina e ha invitato il governo cinese a usare la sua influenza su Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina. In un articolo scritto prima della visita, Scholz ha sottolineato che le relazioni commerciali della Germania con la Cina sono reciproche, ma si è anche impegnato a ridurre la dipendenza tedesca in alcune aree. Ha dichiarato l’opposizione tedesca a qualsiasi mossa per l’egemonia cinese; ma in quello che sembra un avvertimento per Washington, ha anche sottolineato che “la Germania non ha alcun interesse a vedere emergere nuovi blocchi nel mondo”.

La visita di Scholz ha attirato aspre critiche da parte dei politici e dei media negli Stati Uniti, in Europa e nella stessa Germania, inclusi titoli noiosamente prevedibili come “Scholz Kowtows to Beijing”. Nonostante l’enfasi di Scholz sul fatto che la cooperazione continua con la Cina è essenziale per la lotta per limitare il cambiamento climatico, Annalena Baerbock, ministro degli Esteri tedesco e leader del Partito dei Verdi nella coalizione di governo, ha dichiarato che:

“Non possiamo permetterci di sperare che le cose non vadano così male dopo tutto con questi regimi autocratici… È importante per il governo tedesco e per me personalmente trasferire ciò che abbiamo imparato dalla nostra dipendenza dalla Russia al nostro nuovo Strategia cinese”,

La dichiarazione di Xi sull’Ucraina è stata probabilmente quanto si poteva realisticamente sperare. Quei politici e commentatori occidentali che hanno chiesto alla Cina di unirsi alle sanzioni occidentali contro la Russia sono stati degli sciocchi. Persino l’India, partner degli Stati Uniti e compagna della democrazia, non l’ha fatto. Né la maggior parte del mondo. Per ragioni sia geopolitiche che economiche (compresa la parziale dipendenza dalla Russia per la sicurezza energetica della Cina), non c’era mai la possibilità che la Cina si unisse a una guerra economica guidata dagli Stati Uniti contro la Russia.

Ma se quegli occidentali che hanno detto di sperare in una partnership cinese con l’Occidente contro la Russia sono stati ingenuamente ottimisti (o semplicemente cercando un altro bastone con cui battere la Cina), quelli che parlano di una “alleanza” sino-russa sono colpevoli di esagerazione e un uso improprio e pericoloso del termine “alleanza” – sebbene abbiano qualche scusa nel fatto che anche la retorica cinese e russa ha parlato in questi termini.

C’è davvero una partnership sino-russa; ma non c’è alleanza. La Cina non combatterà per la Russia in Ucraina più di quanto la Russia lotterà per la Cina in Estremo Oriente. E se la Cina non si è unita all’Occidente nella pressione economica contro la Russia, non ha praticamente fornito alcun aiuto militare o economico alla Russia, al di là, come la maggior parte del mondo, di continuare ad acquistare petrolio e gas russi.

Questa limitazione è alquanto sorprendente. Data la crescente ostilità tra Stati Uniti e Cina e gli avvertimenti di una possibile guerra su Taiwan da parte degli analisti di entrambe le parti, ci si sarebbe potuto aspettare che il governo cinese facesse tutto ciò che è in suo potere per rafforzare la Russia contro gli Stati Uniti; soprattutto perché la Russia è quasi l’unico potente partner strategico che la Cina possiede.

La spiegazione del fallimento della Cina nell’aiutare la Russia risiede in parte in una continua tendenza cinese alla cautela strategica, che (al di fuori del Mar Cinese Meridionale e Orientale) rimane di gran lunga maggiore di quanto la maggior parte dei commenti occidentali riconoscano. La moderazione cinese è tuttavia dovuta anche al timore a Pechino che gli aiuti militari ed economici alla Russia porterebbero l’Unione Europea ad unirsi agli Stati Uniti nell’imporre sanzioni economiche molto dannose alla Cina.

Chiaramente, tuttavia, questo taglia in entrambi i modi: se la Cina si astiene dall’aiutare la guerra della Russia in Ucraina perché desidera mantenere buone relazioni economiche con l’Europa, se la Germania e l’Europa riducono radicalmente i legami economici con la Cina sotto la pressione degli Stati Uniti, è probabile che gli aiuti cinesi alla Russia lo faranno aumentare proporzionalmente.

Le critiche alla visita di Scholz in Cina sono state accresciute dalla sua recente decisione di consentire a COSCO, una società di navigazione cinese di acquistare una quota del 25% in un terminal portuale di Amburgo, nonostante la forte opposizione di Washington e dei suoi stessi partner della coalizione. La decisione di Scholz è stata senza dubbio dovuta in parte al desiderio di aiutare la città di Amburgo, di cui era sindaco.

La partecipazione cinese è stata tuttavia ridotta dalla quota originaria del 35% e una quota in un terminal non porterà la Cina vicino al controllo dei moli di Amburgo. Se alla Cina verrà impedito di acquistare anche una quota minoritaria nei progetti infrastrutturali europei, l’Europa sarà davvero sulla buona strada per il disaccoppiamento economico dalla Cina. Inoltre, mentre la Germania nutre serie preoccupazioni per le pratiche commerciali sleali e il furto di proprietà intellettuale da parte della Cina, esiste un forte elemento di reciprocità. BASF, l’azienda chimica tedesca, sta costruendo il suo terzo stabilimento più grande in Cina. BMW sta creando una nuova società in Cina, in entrambi i casi, interamente di proprietà tedesca.

Il primo posto nella mente di Scholz, tuttavia, è il danno che un tale disaccoppiamento causerebbe all’economia tedesca e ai sindacati industriali che sono ancora una parte vitale della base del Partito socialdemocratico. Scholz è stato accompagnato a Pechino dai leader delle più grandi imprese industriali tedesche e l’industria tedesca ha sostenuto fortemente la sua visita.

Come il suo collega democristiano e predecessore, il cancelliere Angela Merkel, Scholz è chiaramente determinato a proteggere la base industriale high-tech della Germania, cosa a cui Verdi e liberali sembrano essere diventati stranamente indifferenti. Il desiderio di Scholz di mantenere i mercati tedeschi in Cina è stato ulteriormente accresciuto dal rischio di gravi danni per l’industria tedesca dalla riduzione delle forniture di gas russe.

Dal 2016, la Cina è il principale partner commerciale della Germania, con 242 miliardi di dollari di scambi commerciali nel 2021, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni tedesche sono prevalentemente nelle aree dei manufatti sofisticati e di alto valore: veicoli, macchinari e apparecchiature elettroniche rappresentano oltre tre quarti del totale. Il mercato cinese è particolarmente critico per le case automobilistiche tedesche, rappresentando finora il 40 percento delle vendite globali di Volkswagen quest’anno. L’accesso al mercato cinese in forte crescita dei veicoli elettrici è considerato di fondamentale importanza per questo ramo dell’industria tedesca.

Le implicazioni di un rapido e rapido declino dell’industria tedesca andrebbero ben oltre l’economia. Il risultato sarebbe quasi certamente un’ondata di sostegno ai partiti radicali di destra e di sinistra, minacciando la vitalità della democrazia tedesca.

Questo è un pericolo a cui l’establishment statunitense dovrebbe prestare molta più attenzione. Perché, nonostante i tentativi sporadici di manipolazione politica, la minaccia esterna alla democrazia occidentale da parte di Russia e Cina è in realtà minima ed è ulteriormente diminuita negli ultimi mesi. La combinazione di brutalità, demoralizzazione e incompetenza dell’esercito russo in Ucraina non è certo una pubblicità per il sistema russo.

Né c’è molto appello nella crescente repressione interna del regime di Putin e nel crescente passaggio della Cina dall’autoritarismo al totalitarismo. Le cause della polarizzazione politica e del declino democratico in Occidente sono prevalentemente interne e non possono essere affrontate seriamente dal confronto con Russia e Cina.

Nella misura in cui l’amministrazione Biden afferma che la difesa della democrazia in tutto il mondo è al centro della sua strategia di sicurezza nazionale, dovrebbe occuparsi del benessere economico degli alleati chiave almeno quanto lo è di affrontare la Cina, forse molto di più.