Perché la Russia sta reclutando ex soldati afghani per la sua guerra contro l’Ucraina?

Secondo diversi rapporti, la Russia sta reclutando personale di sicurezza afghano, precedentemente addestrato dagli Stati Uniti, per il suo sforzo bellico contro l’Ucraina. Secondo quanto riferito, gli ex commando e soldati d’élite afgani si uniranno alla compagnia militare privata russa nota come Wagner Group, una forza mercenaria privata che svolge un ruolo di primo piano nella guerra di Mosca contro l’Ucraina, specialmente nei recenti intensi combattimenti intorno a Bakhmut.

Prima del ritiro militare, completato nel 2021, gli Stati Uniti hanno costruito e addestrato le forze di difesa e sicurezza nazionali afgane, spendendo quasi 90 miliardi di dollari negli ultimi 20 anni. I Navy SEAL degli Stati Uniti e il servizio aereo speciale britannico hanno gestito la maggior parte dell’addestramento per queste unità. Quando le forze statunitensi hanno finalmente lasciato l’Afghanistan, nel paese sono rimasti tra i 20.000 e i 30.000 commando afghani.

Sebbene le autorità russe neghino le notizie sul reclutamento di ex soldati afghani, diversi ex membri del personale di sicurezza afghano hanno rivelato che Teheran ha arruolato ex soldati afghani in Iran per il loro dispiegamento contro l’Ucraina. Il Cremlino ha offerto loro la cittadinanza russa e una vita migliore in Russia in cambio dell’adesione allo sforzo bellico.

Un ex membro delle forze speciali afgane ha espresso la sua opinione sull’abbandono da parte degli Stati Uniti e dell’ex governo afgano lamentando che “dopo la caduta del regime presidenziale traditore del paese, [gli Stati Uniti] ci hanno venduto e consegnato il paese ai terroristi [il Talebani]. … Non avevamo più un posto dove vivere in Afghanistan, perché i terroristi talebani ci inseguivano. … Diversi nostri coetanei sono stati catturati e decapitati, e siamo stati costretti a lasciare l’Afghanistan”.

Questa affermazione riflette esattamente il motivo per cui alcuni commando afgani sono aperti a unirsi all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Migliaia di soldati afghani sono fuggiti dall’Afghanistan e si sono rifugiati nei paesi vicini, compreso l’Iran, per salvarsi dai combattenti talebani in seguito alla conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani dopo il ritiro delle truppe americane e la resa del governo afghano nel 2021. Di conseguenza, affrontano una pletora di minacce alla sicurezza e sfide finanziarie, che li costringono de facto a unirsi alla forza mercenaria russa.

Nel complesso, questi soldati afghani preferirebbero evitare di combattere per Wagner, ma le loro compulsioni li spingono a unirsi alla forza mercenaria russa. Le loro menti sono piene di molteplici paure: deportazione, preoccupazioni per la sicurezza delle loro famiglie, problemi finanziari, così come la paura di essere uccisi per mano dei talebani. Come ha affermato l’ex generale afghano Abdul Raof Arghandiwal, “Non vogliono andare a combattere, ma non hanno scelta”.

Da parte sua, Teheran sta giocando un ruolo chiave nel reclutare quegli ex commando e soldati afghani ora in Iran per conto di Mosca. “Il reclutamento sta avvenendo proprio ora in Iran e in Afghanistan”, ha detto Farid Ahmadi, ex tenente generale ed ex comandante del comando delle operazioni speciali dell’Afghanistan. “Offrono loro stipendi, visti per i familiari e trasferimento in altri paesi in cambio della guerra per [i russi]”. Mosca ha offerto ai soldati afgani uno stipendio mensile di 1.500 dollari e un rifugio sicuro per se stessi e le loro famiglie, che devono affrontare minacce di morte da parte dei talebani in Afghanistan.

La Russia deve affrontare una carenza di soldati esperti in Ucraina e quindi ha cercato risposte a Teheran, tra gli altri. Di conseguenza, i soldati afghani in Iran temono sempre più la deportazione. “Per prevenire la sua più grande sconfitta nella guerra in Ucraina, Mosca si è ora rivolta al reclutamento di personale afghano”, ha detto Rahmatullah Hassan, un ex colonnello dell’esercito afghano, ora con sede in Svezia. “L’Iran non ha inviato la sua forza combattente afghana di 60.000 uomini [la Divisione Fatemiyoun, più comunemente definita una ‘milizia’ e più vicina ai 6.000 in numero], che ha usato nelle sue guerre in Iraq e in Siria, dal momento che il Fatemiyoun è sciita . Invece, ha deciso di approfittare della difficile situazione dei commando afgani che si stanno rifugiando in Iran e ha iniziato a reclutarli in una decisione congiunta con la Russia e il Wagner Group”.

Un ex funzionario della sicurezza afgana ha avvertito che l’integrazione delle forze speciali afghane nell’esercito russo “sarebbe un punto di svolta” sul campo di battaglia ucraino.

I critici hanno accusato Teheran di favorire e favorire le azioni di Mosca in Ucraina. “Il governo iraniano è un partner nei crimini della Russia nella guerra in Ucraina”, sostiene Arghandiwal. “Ha fornito alle truppe russe vari tipi di armi e droni in modo che il suo alleato strategico non fosse indebolito contro gli Stati Uniti e la NATO [Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico] nella guerra in Ucraina” ( Central.asia-news.com , 24 novembre 2022 ).

L’Iran, tuttavia, ha respinto le notizie secondo cui Teheran sta inviando ex soldati afghani a combattere dalla parte russa. Riguardo a queste accuse, Sayed Abass Badri, direttore dei media dell’ambasciata iraniana a Kabul, ha risposto: “Potrebbero esserci voci sull’uso di forze [afghane] nella guerra in Ucraina, che la Repubblica islamica nega”.

Tuttavia, anche alcune autorità talebane affermano che l’Iran sta usando ex soldati afghani come forza militare in Siria, Iraq e Ucraina. Khalil Rahman Haqqani, ministro ad interim per i rifugiati e il rimpatrio nel governo talebano, ha dichiarato: “Ho condiviso questo problema con loro [le autorità iraniane], gli afgani sono stati precedentemente utilizzati nei combattimenti in Iraq e in Siria, e potrebbe essersi verificato nel guerra anche in Ucraina”.

Ironia della sorte, Mosca sta reclutando i nemici dei talebani in un momento in cui sta cercando di rafforzare le sue relazioni con Kabul. Nel settembre 2022, la Russia ha firmato un accordo commerciale con i talebani per promuovere relazioni più rosee con l’Afghanistan. In base all’accordo, Mosca ha accettato di fornire prodotti petroliferi e grano a un tasso scontato a Kabul.

Pertanto, mentre proliferano i rapporti sul reclutamento di soldati afgani per lo sforzo bellico russo, resta da vedere l’impatto complessivo che queste forze potrebbero avere sul campo di battaglia in Ucraina.