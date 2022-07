Non sorprende che molto sia stato scritto sull’illegalità e l’illegittimità degli obiettivi di guerra della Russia in Ucraina. Dopotutto, cercare di annettere parti dell’Ucraina o rovesciare il suo governo legittimo sono evidenti violazioni del diritto internazionale. Meno è stato scritto, tuttavia, sul motivo per cui la Russia non è riuscita così miseramente a raggiungere i suoi principali obiettivi politici, e non solo militari, in Ucraina dalla rivoluzione del Paese del 2014.

Un motivo fondamentale è che il governo russo ha perseguito due obiettivi contraddittori in Ucraina. Da un lato, Mosca ha cercato di mantenere l’influenza sull’Ucraina nel suo insieme. Dall’altro, ha cercato il ‘ritorno’ in Russia di territori che considera storicamente russi.

Quella contraddizione è stata risolta. D’ora in poi, l’obiettivo della Russia è terra nel sud e nell’est. Per quanto riguarda il resto dell’Ucraina, la Russia cercherà comunque di impedirle di aderire formalmente alla NATO, ma le élite russe con cui ho parlato ora accettano – come presumibilmente accetta lo stesso Putin – che sarà un nemico della Russia e un alleato de facto dell’Occidente per il prossimo futuro.

Le origini di questa duplice politica possono essere fatte risalire a un famoso saggio del 1990 di Alexander Solzhenitysn – i cui scritti si dice abbiano avuto una notevole influenza su Vladimir Putin – intitolato ‘Ricostruire la Russia’. Con l’Unione Sovietica evidentemente al collasso, Solzhenitsyn scrisse che le repubbliche baltiche, caucasiche e dell’Asia centrale (meno il Kazakistan con la sua enorme minoranza russa) avrebbero dovuto semplicemente andarsene, poiché avevano culture diverse e non avevano mai fatto parte della Russia vera e propria.

Aveva sperato che l’Ucraina e la Bielorussia, in quanto popoli slavi orientali strettamente legati alla Russia, rimanessero in qualche forma di unione e definì la loro separazione ‘una divisione crudele’.

Tuttavia, secondo Solzhenitsyn, se la maggioranza degli ucraini volesse veramente separarsi dalla Russia, dovrebbe poterlo fare, ma senza “quelle parti che non facevano parte della vecchia Ucraina… Novorossia (“Nuova Russia”), Crimea, Donbas e aree praticamente fino al Mar Caspio. Queste aree, ha scritto, dovrebbero essere autorizzate all'”autodeterminazione”, il che implicava che si sarebbero ‘riunite’ alla Russia.

Tipicamente per tali affermazioni nella storia moderna, la rivendicazione russa su questi territori si basa su una miscela contraddittoria di argomenti storici, etno-linguistici e quasi legali, con la democrazia aggiunta quando utile. Il caso fondamentale è che, fino alla fine del XVIII secolo, questi territori erano una steppa deserta, spopolata dalle incursioni dei tatari di Crimea a sud.

Furono conquistati dall’esercito imperiale russo e poi insediati da diversi coloni tra i quali predominava l’etnia ucraina, ma che includevano anche molti russi, tedeschi e migranti serbi, bulgari e greci provenienti dall’impero ottomano. Nessuna città esisteva in questa regione prima della conquista russa e a quelle appena fondate furono dati nuovi nomi, per lo più quelli di zar russi. Il Dnipro di oggi era Ekaterinoslav; l’odierno Kropnytsky era Yelisavetgrad, prima di diventare Kirovgrad sotto il dominio sovietico. Mikolayiv era Nikolayev, dal nome dello zar Nikolai I. Donetsk, curiosamente, fu chiamato Yuzovka in onore di un gallese, John Hughes, che per primo sviluppò le miniere di carbone della regione.

In parte a causa dell’insediamento originariamente misto e in parte alla migrazione industriale nel XIX e XX secolo, quest’area è stata in gran parte di lingua russa e, fino alla rivoluzione ucraina del 2014, ha votato in modo coerente per i partiti a favore di buone relazioni con la Russia. Questa regione contiene otto delle 10 città più grandi dell’Ucraina e l’intera costa ucraina del Mar Nero. La sua perdita lascerebbe l’Ucraina uno Stato senza prospettiva.

Secondo gli ex funzionari russi con cui ho parlato, il Cremlino è stato colto di sorpresa dal rovesciamento del Presidente Yanukovich nel febbraio 2014, e quindi si è affrettato a mettere insieme una risposta. Nessun piano militare era in atto per un’invasione dell’Ucraina, sebbene, a quel tempo, l’estrema debolezza dell’esercito ucraino e la mancanza di un governo ucraino avrebbero dato vita ad una scarsa resistenza iniziale.

Sembra che il Cremlino si aspettasse una controrivoluzione spontanea generale nelle aree di lingua russa (un precursore dell’illusione che queste popolazioni avrebbero accolto con favore l’invasione di quest’anno). Ma questo è accaduto solo in misura limitata nel Donbas; e anche lì riuscì a mantenersi solo con il supporto semisegreto delle truppe russe.

Mosca ha sostenuto i ribelli del Donbas, ma ha anche firmato l’accordo di Minsk II del 2015 in base al quale il Donbas si sarebbe unito all’Ucraina con garanzie di piena autonomia all’interno di quel Paese. L’obiettivo di Mosca era che la regione fungesse quindi da forza per difendere gli interessi dello Stato russo e la posizione della minoranza russa all’interno dell’Ucraina. Riconoscendo ciò, il governo ucraino, pur avendo firmato l’accordo di Minsk, ha rifiutato di modificare la costituzione per garantire l’autonomia della regione. La Russia, dal canto suo, non ha preso provvedimenti per disarmare i ribelli.

Mentre cercava l’influenza in Ucraina nel suo insieme, Mosca ha anche annesso la Crimea, che aveva fatto parte della Repubblica sovietica russa fino a quando non fu trasferita in Ucraina per decisione sovietica nel 1954. Questa annessione contraddiceva nettamente l’obiettivo di mantenere l’influenza russa all’interno dell’Ucraina nel suo insieme , che dipendeva dal mantenere il maggior numero possibile di russi in Ucraina.

L’annessione della Crimea e il conflitto in corso nel Donbas hanno aiutato le autorità di Kiev a mobilitare il nazionalismo ucraino contro la Russia. I legami economici con la Russia furono interrotti; grazie all’aiuto dell’Occidente, l’equipaggiamento, l’addestramento e il morale dell’esercito ucraino furono notevolmente migliorati; e furono introdotte una serie di leggi che limitavano notevolmente il ruolo della lingua russa nell’istruzione, nella cultura e nella vita pubblica.

Nell’estate del 2021, il Cremlino aveva avuto paura che l’Ucraina stesse scivolando irrevocabilmente via dalla Russia. La strategia di Putin in risposta è stata annunciata dal suo saggio del luglio 2021, ‘Sull’unità storica dei popoli ucraino e russo’, in cui ha sostenuto l’unità storica dei due popoli, denunciato sia il nazionalismo ucraino che i comunisti russi per aver creato una repubblica sovietica ucraina separata, e ha scritto che la vera sovranità dell’Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia“. Tuttavia, ha anche sollevato rivendicazioni territoriali, citando il suo ex capo, il sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak:

“[Le] repubbliche che furono fondatrici dell’Unione, dopo aver denunciato il Trattato dell’Unione del 1922, devono tornare ai confini che avevano prima di entrare nell’Unione Sovietica. Tutte le altre acquisizioni territoriali sono oggetto di discussione, trattativa, visto che il terreno è stato revocato”.

Putin sarebbe stato più onesto se avesse aggiunto “discussione, negoziati e guerra”.

Questo piano di invasione era tormentato dalla stessa contraddizione visibile dal 2014 e nel saggio di Putin. La Russia ha schierato meno di 200.000 soldati, in ogni caso troppo pochi per invadere un paese delle dimensioni dell’Ucraina. Ancora più importante, nel perseguimento dei suoi due obiettivi politici contraddittori, l’esercito russo ha diviso le sue forze più o meno equamente tra quelle destinate a prendere Kiev e quelle destinate ad occupare il territorio a est e a sud. I primi avevano lo scopo di soggiogare o sostituire il governo ucraino e trasformare l’intera Ucraina in uno stato cliente russo; i secondi, per conquistare quanto più territorio di lingua russa possibile a est e a sud.

In gran parte a causa della ricerca simultanea di entrambi questi obiettivi e della divisione delle sue forze in questo modo, il governo russo ha fallito completamente al suo primo obiettivo e in gran parte al secondo. Il 29 marzo, il governo russo ha annunciato che avrebbe ritirato le sue forze da Kiev; e, invece di una marcia trionfante attraverso l’Ucraina orientale e la costa del Mar Nero, l’esercito russo è stato ridotto a una stridente guerra di logoramento per conquistare le piccole città del Donbas.

Inoltre, questo fallimento iniziale ha minato fatalmente gli obiettivi politici della guerra. La capacità della Russia di fare appello alla popolazione dell’Ucraina orientale e meridionale dipendeva in modo fondamentale da una vittoria rapida e indolore. Invece, la Russia è stata in grado di catturare le città della regione solo riducendole in macerie in mesi di combattimenti, e l’invasione è stata amaramente denunciata dalla maggior parte dei funzionari locali eletti.

Tuttavia, la Russia sembra ora determinata a incorporare alla fine quanto più possibile questo territorio nel suo. Si terranno referendum truccati, ma il presupposto di base sembra essere che la popolazione si stabilirà tranquillamente sotto il governo di Mosca, il che potrebbe rivelarsi un’illusione tanto quanto l’analisi dell’opinione pubblica ucraina prima dell’invasione del Cremlino.

Indicativo dei piani russi è stata la nomina dell’ex primo ministro Sergei Kiriyenko a governatore de facto dei territori conquistati da Putin. Kiriyenko è stato in precedenza capo della strategia politica interna di Putin.

Non ci sono dubbi sul fatto che il governo russo vorrebbe ancora prendere tutte le aree prevalentemente di lingua russa dell’Ucraina, compresa l’intera costa ucraina. Tuttavia, date le perdite subite dall’esercito russo ei lenti progressi compiuti, questa prospettiva appare sempre meno probabile in termini militari. È possibile quindi che se Mosca riuscirà a conquistare l’intera provincia di Donetsk (come ha appena conquistato l’intera Luhansk), si fermerà e offrirà un cessate il fuoco, ma in base al quale le limitate aree conquistate dalla Russia rimarranno in mano russa. Questo risultato infliggerebbe un duro colpo all’Ucraina, ma anche un brutto colpo alla Russia, dato quanto più il Cremlino aveva sperato di conquistare.