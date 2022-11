Perché la Russia ha Sergei Shoigu, un tuvano, come principale generale?

Secondo Sergei Kurginyan, un propagandista del Cremlino, i russi sono “l’ultima nazione vivente, che rappresenta la razza bianca” . Lo ha detto in onda nel programma Evening with Vladimir Solovyov sul canale televisivo Russia 1. Viene anche indicato come uno dei promotori della cosiddetta ideologia del “mondo russo”. Ecco un’altra cosa da guardare. Gli attuali sviluppi in Ucraina sono spesso descritti in Russia come una guerra per gli interessi del “mondo russo” . Forse c’è del vero in questo. Solo un paio di cose rimangono poco chiare.

Primo , perché una guerra del genere viene condotta sotto il comando del generale Sergei Shoigu, di etnia tuva e di origine asiatica orientale, che i russi non considerano uno della loro etnia? In secondo luogo , perché i membri del suo gruppo etnico, i Tuvani, e i loro simili con sembianze dell’Asia orientale, come i kazaki russi, i buriati, i calmucchi, gli yakuti e i cacassi, mentre continuano a subire l’oppressione razziale e la discriminazione da parte del potere dominante e della società dominati dai bianchi , devono partecipare a questa guerra a nome dell ‘”ultima nazione bianca vivente” e essere feriti o uccisi in numero sproporzionato rispetto agli stessi russi etnici ? È importante capire meglio cosa c’è dietro queste due domande.

Il ministro più longevo del governo russo

Cominciamo a vedere il primo quesito. Sergei Shoigu è stato ed è tuttora il ministro più longevo nel governo della Russia post-sovietica , a volte combattuto come un “impero razzista incentrato sui bianchi” che, essendo in guerra con l’Ucraina, “è tanto più probabile che ricorra a forme più gravi di discriminazione razziale e maltrattamento» di coloro «che hanno la pelle più scura e lineamenti visibilmente asiatici» . In che modo queste due cose combaciano tra loro? È difficile capirlo senza comprendere cosa significhi effettivamente Tuva per la politica estera e interna russa.

Alla fondazione delle Nazioni Unite nel 1945, l’allora Cina, una delle Quattro Potenze (le quattro maggiori potenze alleate della seconda guerra mondiale) che si trovavano alle sue origini, fece una riserva relativa al non riconoscimento dell’annessione di Tuva all’Unione Sovietica che aveva stato effettuato appena un anno prima. Aveva buone ragioni per farlo. Ecco perché. Tannu Uriankhai, una regione storica dell’Impero Mongolo (e del suo principale successore, la dinastia Yuan) e, in seguito, della dinastia Qing, il cui territorio corrisponde in gran parte all’odierna Repubblica di Tuva della Federazione Russa, aree limitrofe della Russia , e una piccola parte del moderno stato della Mongolia, fece parte della dinastia Qing cinese dal 1758 al 1911. Durante la rivoluzione del 1911 in Cina, il governo zarista della Russia ha incoraggiato un movimento separatista tra i tuvani mentre c’erano anche gruppi indipendentisti e filo-mongoli. E poi ha inviato i suoi soldati, poiché i coloni russi sarebbero stati attaccati. E questo ci ricorda qualcosa, nello specifico, la storia con il Donbas, giusto? Così Tuva passò sotto il dominio russo come protettorato, proprio come fece la Mongolia.

Con la dissoluzione dell’Impero russo, le cose iniziarono a cambiare nelle sue regioni etniche periferiche. E la Cina ripristinò il suo controllo su Tuva per oltre un anno, dal febbraio 1920 al giugno 1921. Alla fine di questo periodo arrivarono i bolscevichi russi e presero in mano la situazione. Fondarono la Repubblica popolare di Tuva, popolarmente chiamata Tannu-Tuva. Dall’agosto 1921 all’ottobre 1944 Tuva fu de jure uno stato indipendente, sebbene fortemente dipendente da Mosca. Poi fu annessa all’Unione Sovietica. Le allora autorità ufficiali cinesi non riconobbero né la dichiarazione della Repubblica popolare di Tuva né la sua annessione all’URSS e l’incorporazione nella RSFSR come regione autonoma di Tuva più di due decenni dopo.

La decisione sul non riconoscimento fu inizialmente presa e annunciata dal governo della Repubblica Cinese, originariamente istituito nel 1912 e ritiratosi a Taiwan nel 1949 a causa della sconfitta militare del PLA, braccio armato del Partito Comunista Cinese. Molto è cambiato nel mondo da allora. Ma l’odierna Taiwan, ufficialmente Repubblica di Cina (ROC), priva di riconoscimento internazionale, a sua volta non riconosce ancora Tuva come parte della Russia. Quanto alla Cina continentale, che significa Repubblica popolare cinese e Federazione russa, essi, come ha sottolineato una volta Vladimir Putin , “non hanno pretese territoriali l’uno contro l’altro e questo riconoscimento poggia su una solida base giuridica” . Eppure qui c’è un punto di vista diverso sulla questione :“È interessante ricordare che la Cina, che ha riconosciuto l’indipendenza della sua ex provincia della Mongolia Esterna (di cui faceva parte Tannu-Uryankhay) nel 1949, non ha ufficialmente rinunciato alla sua sovranità su Tuva. La situazione è simile a quella di Taiwan: l’indipendenza della Mongolia è stata riconosciuta solo nel 2002, e il fatto che Tuva ora faccia parte della Russia non è ancora riconosciuto lì” .

Poco prima e dopo il crollo dell’URSS, aveva il potenziale per diventare un fattore scatenante per trasformare la “sfilata delle sovranità” delle autonomie russe in qualcosa di reale. E la maggior parte è stata a causa dell’annessione di Tuva all’URSS e incorporata nella Russia più tardi di tutte le altre repubbliche etniche dell’era sovietica.

Quindi non sorprende che proprio all’inizio degli anni ’90, a Tuva, ci siano stati tentativi di separarsi dalla Federazione Russa e ripristinare lo stato indipendente del paese seguendo i modelli dei paesi baltici. L’allora amministrazione Eltsin a Mosca non poteva permettere che ciò accadesse. Un simile precedente, se fosse diventato realtà, potrebbe aver incoraggiato anche altre regioni etniche a separarsi dalla Federazione Russa. Quindi quei tentativi sono stati fermati dal Cremlino e dai servizi di sicurezza russi.

A Mosca, a quanto pare, i responsabili politici e decisionali hanno dovuto considerare la necessità di individuare qualcuno tra i Tuvani etnici e renderlo parte dell’establishment al potere russo per assicurarsi contro le sorprese riguardo a Tuva. La loro scelta probabilmente è caduta su Sergei Shoigu.

È stato Ministro per le situazioni di emergenza dal 1991 al 2012. E dal 2012 ad oggi è Ministro della Difesa. Sergei Shoigu è un membro del governo russo da quando esiste la Federazione Russa (da non confondere con RSFSR, Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, Russia sovietica).

E non sembra che smetterà di far parte dell’establishment al potere russo nel prossimo futuro. Sembra che se Sergei Shoigu se ne andasse, il Cremlino potrebbe non essere in grado di trovare un sostituto adatto per lui tra i Tuvani etnici. È solo un’ipotesi, ma non si sa mai davvero. Comunque Sergei Shoigu non sembra uno che si annoia a ricoprire alti uffici governativi a Mosca. Per quei trent’anni è stato anche l’unico membro non bianco (non caucasico) del governo russo (a parte Amangendy Tuleyev, di etnia kazaka, che ha ricoperto la carica di ministro per la cooperazione con i paesi della CSI nel 1996 -1997). Non sappiamo come si senta Sergei Shoigu di essere ai vertici dello Stato che alcuni chiamano “l’ultima nazione bianca vivente” , altri un“impero razzista incentrato sui bianchi” . Comunque sia, la sua autorità come ministro della Difesa è estremamente bassa al giorno d’oggi.

Questo è ciò che Roland Oliphan e Nataliya Vasilyeva hanno scritto su The Telegraph il 24 settembre 2022: “Sergei Shoigu, ministro della Difesa di Putin negli ultimi dieci anni, è spesso chiamato “il maresciallo del compensato” . Viene anche spesso criticato per non avere un background militare o esperienza di combattimento. In una parola, ci sono tutte le possibilità che possa diventare colui che può essere incolpato di tutti i guai russi nella guerra con l’Ucraina. C’è questa eterna idea russa che lo zar è buono e i boiardi sono cattivi. La risposta alla domanda su chi otterrà il ruolo del peggior boiardo sta diventando sempre più chiara.

Asiatici russi nella guerra di qualcun altro

Passiamo ora alla seconda delle domande sopra citate: perché i connazionali di Sergei Shoigu, i Tuvani e i loro simili dall’aspetto [dell’Asia orientale], come i kazaki russi, i Buriati, i Kalmyks, gli Yakuts e i Khakassi, devono andare a questo guerra a nome dell ‘”ultima nazione bianca vivente” e di essere feriti o uccisi in numero sproporzionatamente superiore rispetto agli stessi russi etnici? C’è una tale visione: se il tuo paese ha bisogno che tu vada in guerra, devi andare. Allora quali sono i motivi per cui gli asiatici russi, pur essendo cittadini della Federazione Russa, possono considerare l’invasione dell’Ucraina da parte della loro nazione piuttosto come la guerra di qualcun altro?! Sono semplici e facili da capire. Considera queste statistiche pubblicate dalla BBC:“Le due regioni con il più alto numero di morti sono Buriazia (tasso di mortalità: 28,4 morti ogni 10.000 giovani) e Tuva (27,7). Seguono la regione di Pskov (17,1), l’Ossezia del Nord (16,8), la Repubblica di Altai (16,3). In Daghestan il tasso di mortalità è 7,6, in Cecenia – 7,1, in Inguscezia – 6,4.

Il tasso di mortalità più basso si trova nella regione di Mosca (1,7), Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (1,7), Khanty-Mansi Autonomous Okrug (1,7), San Pietroburgo 1,4) e Mosca (0,3). Quindi, il rischio di morire nella guerra in Ucraina per i giovani della Buriazia e di Tyva è circa 100 volte lo stesso dei giovani moscoviti…

Tra Buriati e Tuvani, la quota tra i morti è 5 volte superiore alla loro quota nella popolazione del Paese. Per i baschiri, i tartari e le popolazioni del Caucaso settentrionale, la percentuale di vittime è superiore di circa il 20% alla percentuale della popolazione del paese…

È stato rivelato che la disuguaglianza etnica in casi eccezionali tra i residenti locali è inferiore rispetto alla Russia nel suo insieme. Ad esempio, in Russia nel suo insieme, il rischio di morte in Ucraina per i Buriati supera il rischio di morte per i russi di circa 5 volte (500%)” .

Ecco i fatti riguardanti i kazaki russi. Bene, giudica tu stesso. I kazaki di Astrakhan sono il secondo gruppo etnico più grande dell’Oblast di Astrakhan, costituendo circa il 16% della sua popolazione. A metà maggio, secondo Idelreal.org , rappresentavano l’80% di quelli della regione del Basso Volga che morirono nella guerra in Ucraina. Ed ecco qualcos’altro. Nessuno dei cinque vice-primi ministri e degli undici ministri del governo di Astrakhan, e dei numerosi capi dipartimento e capi divisione nell’amministrazione regionale è di etnia kazaka. I kazaki etnici sembrano non essere particolarmente benvenuti lì. Quale altra parola c’è per questo?

Eppure c’è una spiegazione per questo. Nella Russia moderna, i problemi dei kazaki, dei tuvani, dei buriati e di quelli della loro specie vengono spesso ignorati. Queste persone molto spesso vengono umiliate, degradate e private della loro innata dignità umana. I russi che corrono con lo slogan “La Russia per i russi” , prendono di mira e attaccano brutalmente coloro che non hanno un “volto europeo” .

Un modello per formare un atteggiamento sprezzante nei confronti delle comunità asiatiche in tutto il mondo viene stabilito da alti funzionari russi e dai principali media russi. Ecco un paio di esempi di questo. Dopo il 20 marzo 2021, le principali reti televisive russe stavano prendendo in giro Joe Biden che inciampava per tre volte mentre si imbarcava sull’Air Force One mentre andava in visita ad Atlanta. Com’era noto, vi si recò allo scopo di incontrare i leader asiatico-americani e condannare le crescenti violenze contro la comunità dopo che sei donne asiatiche furono uccise a colpi di arma da fuoco nello stato americano della Georgia. Eppure le ragioni di quella visita sono state quasi totalmente trascurate dai media mainstream russi. Sembrava una specie di cospirazione del silenzio.

Eppure tutto diventa chiaro se si guarda al titolo del suo articolo, ristampato da alcuni periodici russi, sull’argomento: “Nuovi bianchi negli Usa: gli asiatici stanno sopportando i costi del loro successo” . Suonava come un ragionamento altamente immorale, persino cinico in un momento in cui c’era un aumento dell’odio anti-asiatico negli Stati Uniti. O come, “voi [asiatici] meritate quello che state ricevendo”. Quello che accadde dopo fu davvero notevole. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua profonda preoccupazione per l’aumento della violenza contro gli asiatici e le persone di origine asiatica. Il 1 aprile 2021, Sergei Lavrov, ha in qualche modo dato il suo contributo alle dichiarazioni di alto livello sulla discriminazione razziale. Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, il cui territorio è storicamente appartenuto per il 60% a gruppi etnici di origine [est] asiatica, ha parlato contro l’aggressione nei confronti dei bianchi, dei cittadini bianchi degli Stati Uniti e ha avvertito che il razzismo anti-bianco potrebbe crescere in America.

La sua affermazione potrebbe sembrare in qualche modo paradossale, ma molto probabilmente riflette l’atteggiamento del potere e dell’opinione pubblica russa nei confronti delle minoranze etniche e razziali non solo in America, ma anche nella stessa Russia. E tali modelli comportamentali stabiliti da funzionari e giornalisti russi vengono accolti con entusiasmo dalle ampie masse etniche russe. Il 26 giugno 2022, a due giovani donne tuvane non è stato permesso di entrare nell’Air club di Ekaterinburg. In risposta alla domanda delle ragazze quale fosse il motivo per cui non potevano entrare, la guardia ha semplicemente risposto : “Per motivi di razzismo” . Una di loro ne ha scritto sul suo account Instagram e ha aggiunto: “So che non voglio vivere in un mondo in cui i russi pensano di essere il centro dell’universo”. Vediamo qualcuno dire che dopo tutto questo i tuvani e i loro simili, come i kazaki russi, i buriati, i calmucchi, gli yakuti ei cacassi, non dovrebbero considerare l’invasione russa dell’Ucraina piuttosto come la guerra di qualcun altro. Nessuno è il suo stesso nemico.

In Russia, la domanda di kazaki, tuvani, buriati e loro simili compare quando il Cremlino è alla disperata ricerca di carne da cannone, come lo è ora. Ma anche allora, la maggior parte dei russi etnici non smette di disprezzarli. E non c’è niente da fare al riguardo.