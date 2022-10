Perché la ricerca della pace in Ucraina da parte della Germania è paralizzata

Vi sono crescenti timori che la carenza di energia e l’aumento dei prezzi derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina, dalle sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia e dai tagli russi alle forniture di gas, possano portare a qualcosa che si avvicina alla ‘deindustrializzazione‘ dell’Europa, poiché le fabbriche con livelli elevati di necessità di energia devono chiudere o trasferirsi in altre parti del mondo.

Le preoccupazioni al riguardo sono particolarmente acute in Germania, la potenza industriale d’Europa, che finora è riuscita in gran parte a evitare il forte calo della capacità manifatturiera che ha colpito altri Paesi europei nelle ultime due generazioni. Nel 2021, la quota manifatturiera del PIL tedesco si attestava a quasi il 20%, il doppio di quella francese.

L’industria è fondamentale non solo per l’economia tedesca, ma anche per l’identità nazionale e la stabilità del suo sistema politico. Dopo la catastrofica sconfitta e l’umiliazione della seconda guerra mondiale, il ‘miracolo economico’ degli anni ’50, con la ricostruzione delle famose industrie tedesche, fu fondamentale per ristabilire l’autostima della Nazione.

La quota dell’industria nell’economia tedesca è diminuita negli ultimi anni; ma i suoi rappresentanti costituiscono ancora il fulcro della base politica dei due maggiori partiti politici: il Partito Socialdemocratico di Germania (SDP); e i partiti dell’Unione (CDU/CSU), i ‘Mittelstand’, i ceti medi tedeschi autonomi, spesso provenienti da piccole e medie imprese industriali a conduzione familiare.

La quota di voti di CDU e SPD è già notevolmente diminuita negli ultimi due decenni, in parte -come altrove in Occidente- a causa della convinzione tra le ex classi industriali di essere state abbandonate dalle élite politiche. Se la Germania dovesse subire il tipo di deindustrializzazione rapida e radicale vissuta dalla Gran Bretagna all’inizio degli anni ’80, sembra probabile che la Germania vedrebbe un’ondata di sostegno ai partiti estremisti: a destra, Alternative fuer Deutchland (AFD); all’altro capo dello spettro, a sinistra, Die Linke.

Con il sistema di governo parlamentare e di rappresentanza proporzionale della Germania, ciò porterebbe a una situazione di polarizzazione radicale e rischierebbe o di rendere di fatto impraticabile il governo parlamentare, o di cedere il potere all’estrema destra, come è appena accaduto in Italia. A questo punto, la democrazia liberale in Europa nel suo insieme sarebbe in rovina. Per inciso, questo a sua volta infliggerebbe un duro colpo alle basi ideologiche della leadership globale americana.

Di fronte a questo pericolo piuttosto ovvio, a prescindere dalla minaccia apocalittica di una guerra nucleare, sembra probabile che i precedenti governi tedeschi avrebbero fatto del loro meglio per ripristinare le forniture di gas russe,stabilendo un accordo di pace o almeno un cessate il fuoco in Ucraina: mediando tra Washington, Mosca e Kiev e facendo avanzare le proposte di pace della Germania.

Dopotutto, negli anni ’70 e ’80, i governi socialdemocratici di Willy Brandt e Helmut Schmidt diedero inizio alla Ostpolitik (‘Politica orientale’), la normalizzazione delle relazioni tra la Germania occidentale e gli Stati comunisti dell’Europa orientale ereditata dal governo democristiano di Helmut Kohl. E sia i governi dell’SDP che della CDU hanno concordato la creazione di nuove infrastrutture per la fornitura di gas naturale sovietico alla Germania occidentale e all’Europa occidentale. Queste mosse sono state condotte nonostante la forte opposizione di molti a Washington.

Al contrario, da quando la minaccia di un’invasione russa dell’Ucraina è emersa per la prima volta quasi un anno fa, non c’è stato alcun serio sforzo autonomo tedesco né per prevenire la guerra, né per porvi fine. L’opinione pubblica tedesca è a disagio per le conseguenze economiche della guerra, ma i media tedeschi, i think tank e la maggior parte dell’establishment politico sembrano completamente impegnati nella linea degli Stati Uniti e della NATO secondo cui i colloqui di pace sono interamente una questione dell’Ucraina.

Senza la leadership tedesca non c’è alcuna possibilità di qualsiasi iniziativa dell’Unione Europea per la pace. I francesi non agiranno da soli e i Paesi più piccoli non sono in grado di farlo.

Durante una recente visita a Berlino, ho incontrato alcuni pensatori indipendenti che hanno sostenuto l’idea di un’iniziativa di pace tedesca. Non ho incontrato nessuno che pensasse che potesse davvero accadere in questo momento. Un’opinione generale era che solo l’imminente minaccia di una guerra nucleare avrebbe potuto scuotere l’establishment tedesco in qualsiasi tipo di azione, a quel punto poteva benissimo essere troppo tardi.

Cosa spiega questo cambiamento in Germania? E l’approccio tedesco potrebbe cambiare di nuovo?

Una parte fondamentale della spiegazione è ovviamente l’orrore per l’invasione russa e la distruzione e le atrocità che ne sono derivate. Questa, tuttavia, non può essere l’unica spiegazione. Dopotutto, sia l’Ostpolitik che la costruzione della rete di approvvigionamento di gas sovietica ebbero luogo al culmine della Guerra Fredda, mentre le guardie di frontiera della Germania orientale stavano abbattendo i compagni tedeschi che cercavano di fuggire a Berlino Ovest, e mentre l’Unione Sovietica stava invadendo e occupando l’Afghanistan.

Parte della spiegazione della paralisi della capacità della Germania di agire alla ricerca della pace è che una narrativa ha preso piede ed è stata accettata dalla maggior parte dell’establishment, per cui i precedenti governi tedeschi dovrebbero vergognarsi dei loro tentativi di promuovere buone relazioni con Mosca, e in particolare del modo in cui hanno reso il Paese dipendente dal gas russo.

Questa narrazione è stata assiduamente promossa da Washington, dai polacchi e da altri europei dell’est, e dai Verdi tedeschi, che non erano al governo quando furono prese queste decisioni e trovano in questa accusa un comodo bastone con cui battere gli altri partiti.

C’è una risposta facile a questa accusa, ma è una risposta che l’establishment tedesco (e in effetti l’establishment occidentale in generale) non può dare, poiché implicherebbe l’accettazione del grado in cui erano precedentemente impegnati nell’ingannare la propria popolazione.

La creazione di forniture di gas sovietiche alla Germania ha ovviamente preceduto la caduta dell’Unione Sovietica e l’espansione della NATO nell’Europa orientale. Esperti di spicco ed ex funzionari, tra cui Helmut Schmidt in Germania, hanno avvertito che l’espansione della NATO avrebbe probabilmente portato a una guerra. Il governo tedesco, come altri governi europei, ha tuttavia detto al suo popolo che l’espansione della NATO era essenzialmente priva di rischi, perché se avesse affrontato questi rischi e proposto di conseguenza una riduzione radicale delle forniture di gas russo, con il conseguente forte aumento dei prezzi dell’energia, una maggioranza dei tedeschi molto probabilmente si sarebbe rivolta decisamente contro l’espansione della NATO.

Pertanto, dopo la guerra russo-georgiana del 2008 (che è seguita da vicino alla dichiarazione della NATO di un impegno ad ammettere alla fine la Georgia e l’Ucraina), ho chiesto a un ex membro del personale del Segretario generale della NATO se la NATO avesse avuto un piano di emergenza per difendere la Georgia nell’evento di guerra. Mi disse che non solo non c’era nessun piano, ma anche che nessun piano era stato nemmeno discusso.

Quando ho espresso incredulità, ha spiegato che dal momento che il pubblico occidentale era stato assicurato che l’espansione della NATO non comportava alcun rischio di guerra, qualsiasi funzionario presso il quartier generale della NATO che avesse suggerito il piano sarebbe stato bollato come un oppositore dell’allargamento e le loro carriere avrebbero sofferto di conseguenza.

Consapevoli del pericolo di una guerra in Ucraina, ma timorosi di chiedere sacrifici e l’accettazione del rischio dagli elettori tedeschi, o di sfidare Washington e dividere l’Europasostenendo fermamente un compromesso con la Russia, una serie di governi tedeschi ha preso la via della minor resistenza: la continua dipendenza dal gas russo a buon mercato e abbondante, insieme alla continua acquiescenza alle politiche statunitensi secondo le quali era estremamente probabile che avrebbero portato a un conflitto.

Il risultato, amaramente ironico, è che una combinazione di politiche tedesche fondate fermamente sulla codardia politica ha ora condotto la Germania ai maggiori pericoli che ha dovuto affrontare dalla catastrofe della seconda guerra mondiale.