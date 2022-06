Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Nei miei ultimi articoli ho presentato ragioni e motivi di una guerra facendo parlare due intellettuali di rilievo, Einstein e Freud. La guerra è riconducibile con Freud all’uso della violenza e della forza per mire di dominio, sottomissione, schiavitù. La guerra incide sui corpi e nelle coscienze dei belligeranti. Ricorderete che Freud sostanzia la coppia diritto e forza enunciata da Einstein quale principio da cui muovere. Sostituendo a ragione a forza il termine di violenza con cui si usa regolare i rapporti umani, ineliminabile quanto innominabile, arginabile con l’unione dei molti contro l’aggressore. Come oggi con l’Ucraina, sapendo che la solidarietà non è infinita.

Una comunione di interessi che instauri tra i membri di un gruppo umano legami emotivi, quei «sentimenti comunitari sui quali si fonda la vera forza del gruppo». Cruciale risulta dunque quella trasmissione del potere ad una comunità con «legami emotivi tra i suoi membri». Pare ovvio o poco, ma nell’Europa attuale è una circostanza quasi eccezionale. Che si dissolverà, come tutte le condizioni stra-ordinarie, non ordinarie dinanzi ad eventi eccezionali. Freud è chiaro nel definire un tale atto semplice «finché la comunità consiste solo di un certo numero di individui ugualmente forti… (ma) nella realtà le circostanze si complicano perché la comunità fin dall’inizio comprende elementi di forza ineguale, uomini e donne, vincitori e vinti, che si trasformano in padroni e schiavi. Il diritto della comunità diviene allora espressione dei rapporti di forza ineguali all’interno di essa, le leggi vengono fatte da e per quelli che comandano e concedono scarsi diritti a quelli che sono stati assoggettati».

Chiaro no? La Russia, che per ingenti risorse abbiamo fatto entrare nella ‘nostra’ comunità anche per storie culturali comuni, ma con humus storici ed antropologici diversi, invitandola nel novero di nazioni forti decidenti anche il destino degli altri, è stata frutto di una sottovalutazione, un’imperizia o un calcolo errato? Russia blandita soprattutto per le ingenti materie prime energetiche necessarie all’Europa, da quegli stessi che oggi ne contrastano le mire espansionistiche con ardore, partecipando ad una costruzione simbolica del nemico di sospetta sovraesposizione. Affari ieri, morali integerrimi oggi, al seguito degli americani. Ieri Putin era il presunto amico di una politica mediatrice (Bush lo guardò negli occhi e vide un democratico!! Da cosa si vede se un iride è democratico? Neanche il pensiero magico degli sciamani farebbe di meglio!), oggi il nemico da annichilire. Troppo facile allora, troppo duro adesso. Ce l’ho fatta a passare per filo-putiniano, cari Riotta, Rampini Gramellini, Friedman e mega tromboni vari?

Torniamo a Freud, più istruttivo. Dopo aver ricordato alcune conquiste della storia, Mongoli, Turchi, le conquiste dell’Impero Romano o la cupidigia dei re francesi, con la conquista che crea solo unificazioni parziali (Crimea e Donbass), Freud ribadisce il concetto di unità più ampie con poteri centrali capaci di depotenziare impulsi guerreschi attraverso una prevenzione possibile «solo se gli uomini si accordano per costituire un’autorità centrale, al cui verdetto vengano deferiti tutti i conflitti di interessi». Magari l’Onu cui gli americani, ricordiamoci, non pagano da anni la loro quota parte e con tutti gli altri che ne depotenziano il ruolo e la funzione, negata difatti brutalmente dal fascista Donald, con un Consiglio di Sicurezza di 5 membri che non rappresentano più la vastità geopolitica mondiale? O le sedi di arbitrato internazionali a cui non vengono mai devoluti veri poteri di intervento, dai paradisi fiscali di evasori economici globali, democratici o autoritari, o vendite di armi, droga,materiali nucleari? Perché la democratica America è fuori, dunque è un potere extraterritoriale, dal Tribunale Penale internazionale, pretendendo di risolvere tutte le controversie con il suo scalcinato potere giudiziario? E poi diamo addosso ai paesi non democratici? Dunque creare una vera e concreta Corte Suprema e darle potere, asseverando la prima e negando la seconda. E fa l’esempio della sede che lo ha chiamato, per il tramite di Einstein, a discutere le tesi sulla guerra, ovvero la «Società delle Nazioni concepita come suprema potestà del genere, ma la seconda condizione non è stata adempiuta; la Società delle Nazioni non dispone di forza propria». Considerandola un tentativo coraggioso di acquisire con il «richiamo a determinati princìpi ideali l’autorità (cioè l’influenza coercitiva) che di solito si basa sul possesso della forza.

Abbiamo visto che gli elementi che tengono insieme una comunità sono due: la coercizione violenta e i legami emotivi tra i suoi membri (in termini tecnici, quelle che si chiamano identificazioni)». Ma su quali idee unificanti è possibile far convergere attori politici e territoriali diversi? Superando la forza reale con quella delle idee, di cui oggi (i tempi di Freud) si registra un insuccesso, ricordando come sia un «errore di calcolo non considerare il fatto che il diritto originariamente era violenza bruta e che esso ancor oggi non può fare a meno di ricorrere alla violenza». Insomma l’atto ferino divenuto spirito che rimembra pur sempre la sua ancestrale violenza come risoluzione di controversie. Innato o acquisito che sia, è ciò a cui l’essere umano ricorre quando vi siano controversie irrisolvibili con il dialogo, se la comunicazione viene reciprocata. Ma Putin vuole assecondare una sua narrazione personale retrò di un mondo che non c’è più (eh quando eravamo giovani, ma poi si deve crescere….), cosicché accordi non paiono possibili.

Poi Freud passa a discutere un’altra proposizione di Einstein, secondo è in noi una pulsione di odio e distruzione. Pulsioni di due tipi. Le prime che uniscono e conservano che chiamiamo erotiche nel senso proprio di Eros nel ‘Convivio’ di Platone, sia sessuali, così da estendere il concetto popolare di sessualità, e quelle che distruggono ed uccidono, le pulsioni aggressivo-distruttive. In sintesi è l’antica rifrazione di Amore edOdio che scatena da sempre gli umani, ovvero la psicologica coppia binaria attrazione–repulsione, entrambe indispensabili nel corso dell’esistenza. Dall’istinto di autoconservazione alla pulsione amorosa, vi è sempre un motivo di appropriazione del proprio oggetto (libidico e metaforico). Ma le azioni umane, continua Freud, sono anche più complicate. E qui cita un fisico di Gottinga, un certo professor G. C. Lichtenberg, che scoprì la “rosa dei moventi” che dichiarò “I motivi per i quali si agisce si potrebbero ripartire come i trentadue venti e indicarli con nomi analoghi, per esempio ‘Pane-Pane-Fama’ o ‘Fama-Fama-Pane’”.

Cosicché quando vi sia un incitamento umano alla guerra, per Freud, «è possibile che si destino in loro un’intera serie di motivi consenzienti, nobili e volgari, quelli di cui si parla apertamente e altri che vengono taciuti… Il piacere di aggredire e distruggere ne fa certamente parte; innumerevoli crudeltà della storia e della vita quotidiana confermano la loro esistenza e la loro forza. Il fatto che questi impulsi distruttivi siano mescolati con altri impulsi, erotici e ideali, facilita naturalmente il loro soddisfacimento. Talvolta, quando sentiamo parlare delle atrocità della storia, abbiamo l’impressione che i motivi ideali siano serviti da paravento alle brame di distruzione; altre volte, trattandosi per esempio crudeltà della Santa Inquisizione, che i motivi ideali fossero preminenti nella coscienza, mentre i motivi distruttivi recassero loro un rafforzamento inconscio. Entrambi i casi sono possibili».

Poi Freud approfondisce un tema umano centrale, la forza della pulsione aggressiva o pulsione di morte, che alberga in ciascuno di noi e che si palesa o è occultata a seconda dei motivi e situazioni in cui siamo implicati. Tentenniamo tra il vederla rivolta all’interno di noi o se riusciamo ad esteriorizzarla da noi. Così per un verso siamo giunti «perfino all’eresia di spiegare l’origine della nostra coscienza morale con questo rivolgersi dell’aggressività verso l’interno», ovvero al contrario il «volgersi di queste forze pulsionali alla distruzione nel mondo esterno scarica l’essere vivente e non può non avere un effetto benefico. Ciò serve come scusa biologica a tutti gli impulsi esecrabili e pericolosi contro i quali noi combattiamo».

E qui Freud tira una stoccatina ad Einstein riguardo alla prolungata ed, a mio avviso, inutile diatriba tra scienze dell’uomo e scienze della natura, tra variabilità umana e leggi di natura, quando afferma che «Forse Lei ha l’impressione che le nostre teorie siano una specie di mitologia, in questo caso neppure festosa. Ma non approda forse ogni scienza naturale in una sorta di mitologia? Non è così oggi anche per Lei, nel campo della fisica?». Parentesi. Questa è l’accusa ricorrente di ignoranti o dei saccenti di scienze quantitative. Le scienze dell’uomo registrano le variabilità umane, quelle hard o dure riproducono regolarità. Entrambe sono patrimonio delle diverse scansioni vitali dell’uomo. Poi Freud pensa ad ipotetiche contrade felici dove non vi sia aggressività, mirando ad una processualità storica del suo tempo, quella per cui «Anche i bolscevichi sperano di riuscire a far scomparire l’aggressività umana, garantendo il soddisfacimento dei bisogni materiali e stabilendo l’uguaglianza sotto tutti gli altri aspetti tra i membri della comunità. Io la ritengo un’illusione». L’uomo nuovo è un conto, un nuovo uomo è improbabile.

Alla fin fine, verso le conclusioni, come combattere la guerra? Primo con l’amore, la psicoanalisi come la religione, “ama il prossimo tuo come te stesso”, non di più o di meno, e qui ometto il tanto che ci sarebbe da dire. Il problema è che molti non si amano per motivi più vari. Un altro modo di contrasto è con l’identificazione ovvero la solidarietà che risveglia sentimenti comuni in cui identificarsi. Dinanzi all’innata disuguaglianza tra gli uomini distinguendoli tra capi e seguaci, la maggioranza, dovremmo dedicarci a maggiori cure per «l’educazione di una categoria superiore di persone dotate di indipendenza di pensiero, inaccessibili alle intimidazioni e cultrici della verità, alle quali dovrebbe spettare la guida delle masse prive di autonomia. Che le intrusioni del potere statale e la proibizione di pensare sancita dalla Chiesa non siano favorevoli ad allevare cittadini simili non ha bisogno di dimostrazione».

E qui non manca un’opportuna quanto veritiera critica a due poteri ‘proibizionisti’ che ritardano la presa di coscienza individuale priva di dogmi e precetti negatori delle necessarie capacità individuali di discernimento. Ciò che appare all’orizzonte è l’unica autorità possibile, la “dittatura della ragione”. E qui Freud pone ad Einstein un quesito di enorme impatto, ovvero quali siano i motivi per cui ci indigniamo tanto contro la guerra invece di assumerla come una delle calamità della vita? E la risposta sta nel motivo per cui «ogni uomo ha diritto alla propria vita, perché la guerra annienta vite umane… li costringe, contro la propria volontà, a uccidere altri individui». In conclusione F. pone temi di portata enorme che qui sintetizzo e che oggi ri-viviamo con questa guerra d’aggressione in Ucraina. Dunque, siamo pacifisti «perché dobbiamo esserlo per ragioni organiche: ci è poi facile giustificare il nostro atteggiamento con argomentazioni… l’umanità è soggetta al processo dell’incivilimento (o civilizzazione)». Una sorta di addomesticamento di certe specie animali se «Le modificazioni psichiche che intervengono con l’incivilimento sono vistose e per nullaequivoche». Vanno pertanto spostate le mete pulsionali. Un incivilimento che pertiene a due importanti caratteri psicologici della civiltà «il rafforzamento dell’intelletto e l’interiorizzazione dell’aggressività». Quanto tempo ci vorrà perché pure gli altri diventino pacifisti? E qui F. come nelle altre parti che ho scorso con troppa sintesi rispetto all’ampiezza delle riflessioni, sintetizza il suo pensiero come un auspicio, come in precedenza, dichiarando che non è dato saperlo «ma forse non è una speranza utopistica che l’influsso di due fattori – un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli effetti di una guerra futura – ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dirci: tutto ciò che promuove l’evoluzione civile lavora anche contro la guerra».

Dinanzi a tanta problematica riflessione Freud si arresta e si congeda dal suo interlocutore «La saluto cordialmente e Le chiedo scusa se le mie osservazioni L’hanno delusa. Suo Sigm. Freud». Il tanto da dire si arresta ai limiti del pensiero. Un vasto programma per l’uomo verrebbe da dire. Civilizzazione cultura istruzione rispetto dignità alcune delle innumerevoli tracce rilasciate da Freud nei suoi commenti.

Non vi sono conclusioni, sono impossibili, ognuno risponderà secondo la propria sensibilità a queste riflessioni del carteggio Einstein-Freud che dipendono dalle scelte e dalle azioni di ogni essere umano. O il fucile o l’alfabeto. Dipende solo dalle nostre scelte ed azioni.