Nel 2018 vivevo in Israele mentre facevo ricerche su un libro sulla lotta del Paese contro i gruppi che ne sfidano la legittimità.

Ogni mercoledì, un nuovo lotto di gelato Ben & Jerry’s arrivava al mio supermercato locale e io prendevo il maggior numero di vaschette di vaniglia che potevo. Per giovedì non ne sarebbe rimasto nessuno. Chiaramente, gli israeliani adorano il loro Ben & Jerry’s, che rappresenta circa il 75% del mercato dei gelati premium in Israele.

Tuttavia, anche io sono rimasta sorpresa dalla ferocia della reazione israeliana all’annuncio diBen & Jerry, il 19 luglio 2021, che non avrebbe più venduto il suo gelato nei territori palestinesi occupati da Israele. Molti israeliani sul mio feed sui social media erano indignati. I politici hanno condannato Ben & Jerry’s come ‘anti-Israele‘ e hanno esortato i legislatori americani a sanzionare la società con sede a South Burlington, nel Vermont. Alcuni stati si stanno già preparando a fare proprio questo.

Potrebbe essere che il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni -che prende di mira l’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza– abbia finalmente trovato il punto debole di Israele?

Il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, noto come movimento BDS, è iniziato nel 2005. È stato allora che 170 organizzazioni della società civile palestinese hanno chiesto un boicottaggio economico, culturale e accademico di Israele per la sua violazione del diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi, nonché per la sua occupazione della Cisgiordania e di Gaza.

Il movimento, che presto comprendeva una rete di attivisti con base in tutto il mondo, ha anche esortato aziende, università e altri a disinvestire da Israele e dai Paesi per sanzionarlo.

Ispirata dal successo del movimento globale per porre fine all’apartheid in Sud Africa, la campagna BDS cerca di arruolare accademici, Paesi,aziende e altri nel suo sforzo di punire e isolare Israele. I suoi maggiori vantaggi finora sono stati nel convincere alcuni gruppi accademici e chiese a sostenere il suo boicottaggio.

Ma il movimento BDS sembra aver avuto scarso impatto sull’economia israeliana o sulla sua posizione diplomatica.

Uno dei motivi è che Israele ha affrontato boicottaggi da prima ancora di diventare uno Stato, nel 1948. Di conseguenza, la sua economia è diventata abile a produrre prodotti di alta qualità, all’avanguardia e specializzati per l’esportazione, rendendo i boicottaggi meno efficaci perché i prodotti non possono essere sostituiti facilmente.

Israele ha anche fatto pressioni con successo su alcuni Paesi e legislatori per condannare i boicottaggi. Nel 2019, ad esempio, il Parlamento tedesco ha definito antisemita il movimento BDS. E il governo del primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che prevede di approvare una misura per frenare i boicottaggi contro Israele.

Negli Stati Uniti, alcuni stanno boicottando i boicottatori. Trentacinque Stati hanno approvato leggi, ordini esecutivi e risoluzioni anti-BDS dal 2005. Questi in genere limitano le autorità statali dal fare affari con chiunque stia attivamente boicottando Israele e impediscono ai fondi pensione statali di investire in società collegate al BDS. Funzionari in Florida e Texas hanno già minacciatodi aggiungere Unilever, la società madre di Ben & Jerry, a una lista nera di aziende non ammissibili agli investimenti.

Uno dei motivi principali per cui il movimento anti-apartheid è riuscito a isolare il Sudafrica negli anni ’80 è che ha convinto grandi aziende, come Coca-Cola, Pepsi-Co, Reebok e Ford, a smettere di fare affari con il Paese.

Mentre il gruppo di telecomunicazioni francese Orange ha concluso il suo accordo di licenza con un’azienda israeliana nel 2016, poche altre grandi aziende hanno abbracciato il movimento. Nel 2018, Airbnb ha dichiarato che avrebbe rimosso gli elenchi di proprietà negli insediamenti israeliani, ma si è invertita pochi mesi dopo dopo che una raffica di azioni legali contro la discriminazione è stata intentata contro di essa.

Ma nonostante la mancanza di un sostanziale impatto economico o diplomatico, sarebbe un errore etichettare il movimento BDS come un fallimento. Piuttosto, la decisione di Ben & Jerry suggerisce un momento spartiacque nella campagna BDS.

L’azienda, fondata dagli amici ebrei Ben Cohen e Jerry Greenfield nel 1978, ha da tempo abbracciato una missione sociale liberale, che spesso esprime attraverso i suoi gusti di gelato, come Save Our Swirled e Justice ReMix’d. Anche dopo che Unilever ha acquistato l’azienda nel 2000, Ben & Jerry’s è rimasta indipendente nel perseguire i suoi valori progressisti.

Nella sua dichiarazione che annuncia il cambiamento, Ben & Jerry’s ha affermato che la vendita di gelati in Cisgiordania e a Gaza «è incoerente con i nostri valori». Cohen e Greenfield hanno difeso la decisione della società in un editoriale sul ‘New York Times‘ il 28 luglio 2021.

Anche se non dubito che i valori dell’azienda siano alla base della decisione, credo anche che ci fosse qualcos’altro: Israele sta perdendo la battaglia per l’opinione pubblica.

Israele ha attualmente una preferenza netta di appena il 3% tra i Democratici e gli elettori che propendono per i Democratici, in calo del 31% dei primi anni 2000. Tra i democratici liberali,Israele ha una netta sfavorevolezza del 15%, poiché un numero maggiore di questi elettori esprime sostegno ai palestinesi. La tendenza è particolarmente forte con i giovani americani, che sono molto meno favorevoli rispetto alle loro controparti più anziane.

Un sondaggio separato del 2019 ha rilevato che, sebbene la maggior parte degli americani non avesse mai sentito parlare del movimento BDS, il 48% dei democratici che lo conoscevano ha affermato di sostenerlo. E quasi tre quarti di tutti gli intervistati di quel sondaggio hanno affermato di essersi opposti alle leggi che puniscono le persone che si impegnano in un boicottaggio.

Durante la lotta contro l’apartheid, le grandi aziende non si unirono al movimento finché l’opinione pubblica non iniziò a cambiare seriamente in risposta al vivace attivismo di base, in genere guidato da studenti universitari.

Ben & Jerry’s ha affrontato per anni una campagna simile da parte di attivisti filo-palestinesi. I combattimenti a Gaza nel maggio 2021 che hanno causato la morte di 253 palestinesi e 12 israelianisembrano aver accelerato la pressione mentre gli attivisti dei social media hanno bombardatol’azienda con richieste di boicottaggio di Israele. Ciò ha provocato un silenzio di 20 giorni da parte di Ben & Jerry’s sui social media, seguito dalla nuova politica solo poche settimane dopo.

In altre parole, il sentimento pubblico tra un gruppo di elettori statunitensi -inclusi molti ebrei americani- che erano strenui sostenitori di Israele, è cambiato, e stanno sempre più voltando le spalle allo Stato ebraico.

Ad esempio, mentre la maggior parte degli americani sostiene una soluzione a due Stati che separi Israele dai territori palestinesi che occupa, il governo israeliano e i suoi cittadini non fannosempre più distinzioni tra Israele e i territori che occupa dal 1967.

La retorica dei politici israeliani che condannano aziende come Ben & Jerry’s che si uniscono al boicottaggio degli insediamenti -ad esempio definendolo una forma di antisemitismo oequiparandolo al terrorismo– peggiora il problema. Nella mia ricerca, ho scoperto che convalida e perpetua l’immagine illiberale di Israele che dipinge il movimento BDS.

In un’intervista a gennaio, Christopher Miller, capo della strategia di attivismo globale di Ben & Jerry, ha affermato che «il legame più forte che puoi creare con i clienti è attorno a una serie di valori condivisi».

Ecco perché credo che Ben & Jerry’s probabilmente manterrà la rotta -e perché altre aziende americane seguiranno l’esempio.

[Questo testo è stato redatto da Ronnie Olesker, Associate Professor of Government, St. Lawrence University]