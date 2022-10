Perché la Crimea è la chiave della guerra in Ucraina

Le esplosioni che hanno danneggiato il ponte di Kerch quasi due settimane fa hanno rimesso in luce il significato strategico della penisola di Crimea, che la Russia ha sequestrato all’Ucraina nel marzo 2014.

Poco prima dell’attacco al ponte, Elon Musk aveva twittato un piano per porre fine alla guerra in Ucraina.

Musk aveva esortato l’Ucraina a riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia e aveva aggiunto un dettaglio interessante: che alla Crimea dovrebbe essere garantito l’approvvigionamento idrico dall’Ucraina. La questione dell’acqua è davvero importante per Mosca, ma è passata in gran parte inosservata in Occidente. (Musk ha negato di aver parlato direttamente al Cremlino del suo piano di pace.)

Qual è la causa principale della guerra in Ucraina? Si tratta davvero del desiderio di Vladimir Putin di ‘denazificare’ l’Ucraina o della minaccia per la Russia rappresentata dall’espansione della NATO?

Due semplici fatti geografici meritano maggiore attenzione nel tentativo di capire gli obiettivi di Putin in questa guerra: la dipendenza della Crimea dalle forniture d’acqua dalla terraferma ucraina e l’importanza della base navale di Sebastopoli.

La Crimea era un possedimento strategico vitale dell’Impero russo dopo la sua conquista da parte ottomana nel 1783. Gran Bretagna e Francia entrarono in guerra nel 1854 per cercare di sloggiare gli zar dalla Crimea. Se Putin vuole riportare la Russia al suo status di potenza europea leader, cosa che ha ottenuto sotto il governo di Pietro il Grande e Caterina la Grande, allora ha bisogno della Crimea.

Uno dei motivi per cui la Crimea è così importante è che ospita il porto naturale di Sebastopoli, l’unico porto in acque profonde sul litorale russo del Mar Nero. (I porti di Sochi e Novorossiisk sono poco profondi e richiedono che le navi attracchino al largo). Senza Sebastopoli, la Russia non avrebbe una casa per la sua flotta del Mar Nero, che usa per proiettarsi nel Mediterraneo e per fare la guerra in Siria.

La Crimea è una penisola arida con precipitazioni insufficienti per soddisfare i bisogni dei suoi 2 milioni di persone. Nel 1971, l’Unione Sovietica costruì il canale della Crimea settentrionale lungo 70 miglia per portare l’acqua a sud da Nova Kakhovka sul fiume Dnipr. Il canale, che prosegue per altre 170 miglia fino all’estremità orientale della Crimea, ha soddisfatto il 70-85% del fabbisogno idrico della penisola, con la maggior parte dell’acqua utilizzata per l’agricoltura.

Dopo l’annessione russa nel 2014, l’Ucraina ha arginato il canale dieci miglia a nord del confine con la Crimea. Da allora, la Crimea attinge acqua dalla falda acquifera, che ora si sta prosciugando e si sta inquinando. Il cambiamento climatico ha portato nella regione una diminuzione delle precipitazioni e temperature più elevate, esacerbando il deficit idrico.

Due giorni dopo l’invasione del 24 febbraio, la Russia ha fatto saltare in aria la diga, riavviando il flusso d’acqua verso la Crimea. Per garantire l’approvvigionamento idrico a lungo termine, Putin vuole controllare il canale fino al fiume Dnipr, il che significa occupare la provincia di Kherson (che questo mese faceva parte delle annessioni).

L’annessione della Crimea è stata costosa per la Russia da quando i legami economici della penisola con l’Ucraina sono stati interrotti. Il bilancio del governo russo pubblicato all’inizio di questo mese prevedeva che la Crimea costerà a Mosca 350 miliardi di rubli (6 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni. La costruzione del ponte sullo stretto di Kerch, inaugurato nel 2018, è costata 4 miliardi di dollari.

Lo stato della Crimea è la chiave per comprendere la guerra della Russia contro l’Ucraina. A marzo, quando c’era ancora qualche speranza per un cessate il fuoco e una soluzione negoziata, la delegazione ucraina ha presentato una proposta per un nuovo sistema di garanzie di sicurezza che definisse l’Ucraina uno Stato neutrale, non allineato, non nucleare, con il status della Crimea da negoziare entro i prossimi 15 anni.

Con una serie di sconfitte sul campo di battaglia e il crescente risentimento pubblico per la mobilitazione dei riservisti, un simile accordo potrebbe sembrare sempre più attraente per Putin. Cioè, se l’accordo è ancora sul tavolo, Kiev non sembra dell’umore giusto per arrendersi alle richieste russe.