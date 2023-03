Perché la Crimea deve essere restituita all’Ucraina

È stata una settimana ricca di eventi per le forze russe in Crimea. Ci sono state esplosioni vicino alla città di Dzhankoi, un importante nodo ferroviario utilizzato dai militari russi. Si dice che i droni suicidi ucraini abbiano attaccato un treno che trasportava missili da crociera alla flotta russa del Mar Nero. Per la seconda volta durante la guerra, l’Ucraina ha anche lanciato un attacco di droni navali contro navi da guerra russe a Sebastopoli.

La penisola di Crimea, riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Ucraina ma annessa e sotto il controllo russo dal 2014, era inizialmente ritenuta da Mosca a una distanza di sicurezza dagli attacchi ucraini. Questo ottimismo si sta rivelando mal riposto. C’è stata una serie di attacchi contro obiettivi in ​​tutta la penisola, inclusi aeroporti militari, basi navali e quartier generali. L’attacco di più alto profilo è avvenuto lo scorso ottobre, quando il ponte di Kerch è stato colpito il giorno dopo il 70° compleanno di Vladimir Putin. Questo ponte è l’unico collegamento fisico tra la penisola di Crimea e la Federazione Russa.

In gergo militare, la Crimea è ‘terreno decisivo’ – in parole povere, qualsiasi area che dia a una parte un vantaggio militare sull’altra in un conflitto. A livello tattico, questa potrebbe essere una collina. A livello strategico, potrebbe trattarsi di una vasta area di terra come la penisola di Crimea. Questo è il motivo per cui entrambe le parti considerano la Crimea così importante.

Alcuni sostengono che la Crimea abbia una storia complicata che rende difficile determinarne lo status giuridico. In effetti, è semplice. La Crimea appartiene all’Ucraina, e anche la Russia recentemente ha creduto che fosse così. Nel dicembre 1991, durante il crollo dell’Unione Sovietica, il primo paese al mondo a riconoscere l’indipendenza dell’Ucraina ei confini nazionali per includere la Crimea è stata la Russia. All’inizio del 1992, la maggior parte dei paesi seguì l’esempio della Russia e riconobbe l’indipendenza e il controllo dell’Ucraina sulla Crimea.

Il primo stato del Golfo a riconoscere l’indipendenza dell’Ucraina sono stati gli Emirati Arabi Uniti nel gennaio 1992. Nel 2014, quando la Russia si è mossa contro la Crimea, la maggioranza dei paesi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a sostegno dell’Ucraina. Al momento, nessuno Stato del Golfo ha votato contro la risoluzione che condanna l’annessione della Crimea da parte della Russia. Il mese scorso, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che chiedeva alla Russia di ritirare le sue forze dall’Ucraina, 141 paesi, compresi tutti i membri del CCG, hanno votato a favore.

L’esito dell’ultima votazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite non dovrebbe essere una sorpresa. Anche i paesi a migliaia di chilometri di distanza dalla Crimea possono essere colpiti dagli eventi che si verificano lì. La Russia ha tradizionalmente utilizzato la Crimea come trampolino di lancio per i suoi obiettivi geopolitici nella regione più ampia. Prima che la guerra in Ucraina iniziasse lo scorso anno, la Russia utilizzava le sue basi navali in Crimea per sostenere le sue operazioni nel Mediterraneo orientale e a sostegno di Bashar Assad in Siria. La Russia ha anche usato le sue risorse in Crimea per esercitare influenza in Libia.

Inoltre, fintanto che la Russia mantiene una presenza militare in Crimea, può interrompere le esportazioni di cereali vitali dall’Ucraina al resto del mondo. Per fortuna, l’accordo mediato da Turkiye tra Mosca e Kiev lo scorso anno che consente l’esportazione di grano ucraino è stato rinnovato. Tuttavia, la Russia ha la possibilità di attivare o disattivare questo accordo come desidera, perché la sua presenza in Crimea le conferisce una posizione militare dominante nel Mar Nero.

Man mano che gli ucraini avanzano sul campo di battaglia, la competizione militare per la Crimea diventa sempre più una realtà. È probabile che quest’anno il luogo del principale contrattacco ucraino sarà a sud, da Zaporizhzhia in direzione di Melitopol. Se gli ucraini raggiungono il Mar d’Azov e tagliano il ponte terrestre che collega la Federazione Russa con la Crimea, il prossimo punto all’ordine del giorno dell’Ucraina sarà l’ingresso nella penisola stessa. La Russia ne è pienamente consapevole; le immagini satellitari mostrano nuovi ostacoli anticarro e trincee fortificate in costruzione in tutta la Crimea.

I russi non rinunceranno alla Crimea senza combattere, ma gli ucraini sono determinati a riprendersela. Qualsiasi soluzione alla guerra che non riporti la Crimea sotto il controllo di Kiev costituisce un pericoloso precedente. L’ultima volta che un paese ha usato la forza militare per annettere il territorio di un altro è stato quando Saddam Hussein ha invaso il Kuwait nel 1990 per farne la diciannovesima provincia dell’Iraq. Un altro buon paragone dell’occupazione russa della Crimea è il controllo dell’Iran sulle tre isole degli Emirati Arabi Uniti di Abu Musa e la Grande e Piccola Tunbs, e la presenza lì della marina delle Guardie Rivoluzionarie.

Finché la Russia manterrà una presenza militare in Crimea, l’Ucraina non sarà mai completamente al sicuro. Ci sarà sempre la possibilità di nuovi combattimenti. Questo è il motivo per cui qualsiasi fine del conflitto, sia militare che diplomatico, deve comportare la restituzione della Crimea all’Ucraina.