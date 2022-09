È probabile che l’ultima richiesta dell’Ucraina alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di ordinare alla Russia di rispettare i propri obblighi in materia di diritti umani andrà allo stesso modo dei precedenti ricorsi, vale a dire il rifiuto di conformarsi.

Questa è stata la risposta coerente della Russia durante gli ultimi otto anni di guerra.

La Corte EDU, con sede a Strasburgo, in Francia, è il tribunale del Consiglio d’Europa e ha il compito di garantire che tutti gli Stati membri rispettino la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I reclami possono essere presentati da individui o Stati membri e le sentenze sono vincolanti.

Sia prima che dopo l’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa il 16 marzo 2022, ha seguito una politica di totale disprezzo per i suoi obblighi internazionali ai sensi di questa convenzione.

Rappresento gli interessi delle vittime del conflitto presso la Corte EDU dal 2014 e ho assistito in prima persona a questa recalcitranza.

Ciononostante, direi che la Corte EDU rimane un modo fondamentale con cui la società ucraina può ottenere giustizia a livello internazionale e ritenere la Russia responsabile delle massicce violazioni dei diritti umani sul territorio ucraino dal 2014.

Nonostante i numerosi ostacoli, questa è una strada che sia gli individui che lo Stato ucraino possono e devono perseguire.

In effetti, più recentemente, l’Ucraina ha chiesto alla corte di rispondere con fermezza alla decisione dei delegati russi nell’est dell’Ucraina di tenere un processo farsa contro i difensori ucraini dell’acciaieria Azovstal con l’accusa di crimini di guerra.

La richiesta del 23 agosto era di ordinare alla Russia di rispettare i diritti dei prigionieri di guerra ucraini ai sensi degli articoli due e tre della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, vale a dire il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Kiev ha inoltre chiesto alla corte di garantire che la Russia fornisca informazioni sui prigionieri di guerra ucraini e sulle condizioni in cui sono detenuti, comprese le cure mediche di cui hanno bisogno.

Questa è stata la seconda richiesta inviata dall’Ucraina alla Corte EDU dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio 2022. La prima è stata avanzata il 28 febbraio 2022 e accolta anche dalla corte, obbligando la Russia ad astenersi dall’attaccare i civili e ad garantire la sicurezza delle strutture mediche, del personale e dei veicoli di emergenza. La Corte EDU ha inoltre ampliato queste misure per includere la richiesta che la Russia garantisca l’accesso senza ostacoli dei civili a vie di evacuazione sicure, assistenza sanitaria, cibo e altri aiuti umanitari essenziali.

Sebbene entrambe le richieste dell’Ucraina siano state accolte dal tribunale e siano vincolanti per la Russia, Mosca chiaramente non ha rispettato.

Ciò si adatta allo schema del mancato rispetto dei risultati di dieci domande interstatali presentate dall’Ucraina contro la Russia dal 2014, attualmente consolidate dalla corte in cinque casi relativi a diversi periodi del conflitto e ad aspetti di violazione.

Si tratta dell’annessione della Crimea, delle attività militari nell’est dell’Ucraina, dell’attacco ai marinai ucraini nello stretto di Kerch il 29 novembre 2018, degli omicidi degli oppositori della Russia sul suo territorio e fuori dai suoi confini e, infine, la piena scala l’invasione del 24 febbraio.

A sua volta, la Russia ha anche presentato ricorso contro l’Ucraina, in merito alla presunta violazione dei diritti dei residenti del Donbass e della Crimea. In particolare, la Russia ha evidenziato omicidi, rapimenti, reinsediamento forzato e interferenze con il voto, insieme alle restrizioni sulla lingua russa e alla disconnessione dell’approvvigionamento idrico dell’Ucraina alla Crimea.

La Russia ha anche dichiarato che l’Ucraina è stata la parte responsabile della morte di tutti i passeggeri del volo Malaysia Airlines MH17, a causa della mancata chiusura del suo spazio aereo.

Il mandato della Corte EDU si estende anche oltre tali casi interstatali alle migliaia di domande presentate da singoli ucraini. Il numero esatto è attualmente sconosciuto, ma nell’ottobre 2021, secondo il tribunale, erano pendenti 8.764 domande individuali relative agli eventi nell’Ucraina orientale e in Crimea. Dati gli eventi successivi all’invasione su vasta scala del 24 febbraio, si può presumere che questo numero aumenterà in modo significativo.

Secondo la risoluzione della Corte EDU, il tribunale esaminerà le richieste contro la Russia per violazioni avvenute prima del 16 settembre 2022, cioè entro sei mesi dall’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa.

È ovvio che la Corte incontrerà numerose difficoltà nell’esaminare casi relativi al conflitto armato in Ucraina.

Non solo è previsto un numero enorme di domande individuali, ma ci sono questioni legali riguardanti i casi, vale a dire il rifiuto della Russia a partecipare, la mancanza di un rappresentante russo nell’organo dei giudici eletti di tutti gli Stati membri e il mancato rispetto da parte di Mosca della Corte EDU decisioni future.

Tuttavia, vale la pena notare che non vi è stato alcun beneficio dalle risposte della Russia a tali richieste, anche quando le ha fornite. Tutte le risposte della Russia in merito alle violazioni dei diritti umani nell’Ucraina orientale potrebbero essere ridotte all’affermazione che non ha partecipato al conflitto e che qualsiasi affermazione sul suo coinvolgimento era propaganda ucraina.

Ad esempio, dopo l’invasione su vasta scala ma prima dell’esclusione della Russia dall’organizzazione, uno dei miei casi riguardava la minaccia alla popolazione civile nella regione di Kiev. La Russia ha fornito una risposta alla richiesta della corte, ma si trattava principalmente di una descrizione delle violazioni dei diritti dei residenti del Donbas da parte dell’Ucraina come “una giustificazione per l’inizio di un’operazione militare”.

Inoltre, la Russia è diventata l’unico stato membro del Consiglio d’Europa a sancire per legge il diritto alla non esecuzione delle decisioni del tribunale.

Nel 2015 la Russia ha deciso che le decisioni che a loro avviso non erano conformi alla costituzione russa erano motivo di non attuazione. Secondo le statistiche del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, la Russia attualmente non ha adempiuto alle decisioni in più di 2.000 casi, il numero più alto tra tutti gli Stati membri.

Nel giugno di quest’anno, la Russia è andata oltre e ha adottato le proprie modifiche alla propria legislazione in merito al rifiuto generale di applicare tutte le decisioni della Corte EDU dopo il 15 marzo 2022.

È interessante notare che la data annunciata non era il 16 marzo 2022, quando la Russia è stata espulsa dal Consiglio d’Europa, ma piuttosto il giorno precedente. Fu allora che la Russia dichiarò il suo ritiro; a quanto pare, in questo modo, la Russia sta cercando di dimostrare di essere partita in modo indipendente.

Indubbiamente, queste implementazioni legislative violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché secondo l’articolo 46, lo Stato è obbligato ad attuare tutte le decisioni di cui è parte. Date queste circostanze, sorge la domanda se abbia senso rivolgersi alla Corte EDU se la Russia ignora le sue decisioni.

Direi che è assolutamente necessario, anche perché le decisioni della Corte EDU hanno un significato giuridico importante. Prevedono il riconoscimento della responsabilità della Russia per le massicce violazioni dei diritti umani sul territorio dell’Ucraina dal 2014. Ciò stabilisce importanti fatti legali da parte di un’istituzione giudiziaria internazionale le cui decisioni possono essere prese in considerazione quando si considerano casi di altri organi.

Inoltre, anche il fatto di riconoscere una violazione è una componente per ottenere giustizia per le vittime di conflitti armati.

E l’obbligo di dare attuazione alle decisioni della Corte EDU non ha limiti temporali. Se ci sono cambiamenti positivi nel regime politico della Russia e se mostra la sua intenzione di tornare al Consiglio d’Europa in futuro, una delle condizioni dovrebbe essere l’attuazione di tutte le decisioni della CEDU.

Il processo può essere imperfetto e pieno di ostacoli, ma l’Ucraina deve perseguire ogni singola strada verso la giustizia che rimane a sua disposizione.