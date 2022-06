L’invasione russa in Ucraina ha creato non poche difficoltà e non pochi imbarazzi alla Cina. Una Cina che, tradizionalmente, né nutre un amore sviscerato per la Russia, né è particolarmente predisposta ad alleanze formali, proprio alla vigilia dell’attacco russo all’Ucraina, il 4 febbraio 2022, il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati a Pechino e hanno rilasciato una storica ‘dichiarazione congiunta‘, sottolineando che le relazioni bilaterali «non hanno limiti» in fatto di cooperazione.

Perché la Cina si è impegnata nella relazione in un momento così cruciale? Perché Pechino ha raddoppiato le relazioni rifiutandosi di criticare l’invasione russa dell’Ucraina?

A queste domande ha provato rispondere l’analisi degli studiosi di ‘ChinaPower‘, programma di studi del CSIS.

Lo studio individua cinque modi chiave in cui la Cina beneficia della relazione con la Russia: la Russia sostiene gli interessi fondamentali della Cina; Vladimir Putin sostiene personalmente Xi Jinping e le sue iniziative chiave; la Russia aiuta ad ampliare la portata globale della Cina a spese dell’influenza occidentale; la Russia rafforza il potere militare cinese attraverso la vendita di armi e le esercitazioni militari congiunte; la Russia assiste la Cina nel soddisfare importanti bisogni economici ed energetici.

«Le relazioni Cina-Russia si fondano, innanzitutto, sul rispetto reciproco e sull’accomodamento degli interessi fondamentali di ciascuna parte. Per la Russia, questo significa accettare il sistema politico autoritario cinese, sostenere (o non opporsi) alla sovranità e alle rivendicazioni territoriali della Cina e aiutare la Cina a mantenere la stabilità alla sua periferia. Senza queste precondizioni, la relazione non sarebbe così stretta come è.

Sebbene i sistemi politici cinese e russo siano significativamente diversi, condividono tendenze simili verso l’autoritarismo. L’accettazione e il sostegno di Mosca al sistema politico di base della Cina, e i suoi tentativi di legittimare visioni alternative e non occidentali della democrazia e dei diritti umani, hanno permesso alla Russia di approfondire le relazioni con la Cina mentre i Paesi occidentali criticavano Pechino sulle questioni dei diritti umani».

E’ «cruciale per gli interessi fondamentali di Pechino il sostegno o l’accettazione da parte della Russia delle rivendicazioni di sovranità cinese.

Durante la crisi dello Stretto di Taiwan del 1995-1996, Mosca ha incolpato Taiwan e gli Stati Uniti per l’aumento delle tensioni e si è astenuta dal criticare la Cina per aver condotto esercitazioni militari e lanci di missili vicino a Taiwan. Nel Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole Cina-Russia del 2001, la Russia ha approvato il principio della Cina unica di Pechino e ha affermato che “si oppone a qualsiasi forma di indipendenza di Taiwan”. La Russia ha continuato a sostenere la posizione di Pechino su Taiwan, anche nella dichiarazione congiunta del 4 febbraio 2022.

Al di là di Taiwan, Mosca ha sostenuto le politiche draconiane di Pechino nei confronti di Hong Kong, Tibet e Xinjiang, e sembra persino segnalare il sostegno alle rivendicazioni cinesi sulle contese isole Senkaku/Diaoyu che anche il Giappone rivendica, in particolare attraverso un bombardiere congiunto Cina-Russia pattuglia vicino alle isole nel 2019. La Russia è rimasta ufficialmente neutrale sulle contestate rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale, ma ha tacitamente sostenuto la Cina criticando le ‘potenze non regionali’ (cioè gli Stati Uniti) per essersi coinvolte nella regione, e la Russia si è persino unita alla Cina inun’esercitazione navale nel Mar Cinese Meridionale, nel 2016, dopo che un tribunale internazionale si è schierato con le Filippine e si è pronunciato contro le rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale».

«La Cina ha ricambiato sostenendo o non opponendosi alle attività e alle rivendicazioni russe. Pechino ha in gran parte evitato di criticare le attività militari russe in Cecenia, Georgia, Siria e Ucraina e si è tacitamente schierata con le rivendicazioni russe sulle Isole Curili, che il Giappone contesta».

«La Russia ha ulteriormente sostenuto gli interessi fondamentali di Pechino cooperando con la Cina per plasmare dinamiche di sicurezza favorevoli lungo la loro periferia condivisa. I due Paesi hanno collaborato negli anni ’90 e 2000 per risolvere la loro decennale disputa sul confine, che ha eliminato un irritante di lunga data nelle relazioni bilaterali e ha posto le basi affinché i due vicini nucleari si considerino partner strategici anziché rivali. Ha anche liberato l’attenzione politica e le risorse militari di Pechino per concentrarsi su altre preoccupazioni urgenti lungo la periferia della Cina».

«La Russia è un membro fondamentale della Shanghai Cooperation Organization (SCO), con sede in Cina, che comprende otto Stati membri (Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan), oltre a quattro Stati osservatori e sei Dialogo Partner. La SCO ha fornito a Cina e Russia una piattaforma per coordinare i loro interessi e gestire la concorrenza in Asia centrale e nelle regioni collegate. I due paesi hanno anche utilizzato la SCO come piattaforma per cooperare in materia di antiterrorismo e contrasto alle attività separatiste, anche attraverso esercitazioni militari multilaterali.

Cina e Russia cercano entrambe sicurezza e stabilità in Asia centrale e sono diffidenti nei confronti di ciò che percepiscono come una potenziale ‘interferenza’ occidentale. Funzionari cinesi hanno espresso sostegno alla cooperazione con la Russia per combattere potenziali ‘rivoluzioni colorate‘ nei Paesi vicini, che Pechino teme potrebbero portare all’instabilità che si riversa nelle sue regioni occidentali dello Xinjiang e del Tibet.

Dal punto di vista di Pechino, la Russia svolge un ruolo cruciale nel plasmare le dinamiche di sicurezza regionale grazie alle sue strette relazioni con gli ex Stati sovietici nella regione. La Russia ha dimostrato la sua capacità di plasmare la regione nel gennaio 2022 quando ha dispiegato truppe in Kazakistan per reprimere violente protestescoppiate a causa dei prezzi elevati dell’energia. Cina e Russia hanno entrambi interessi condivisi nel collaborare con i talebani in Afghanistan per ridurre il rischio di attività terroristiche lì e in tutta la regione.

Altrove nella regione, Pechino ha proseguito la cooperazione con Mosca nella gestione della questione nucleare nordcoreana. Entrambi i Paesi hanno respinto le richieste degli Stati Uniti e dei loro partner di imporre ulteriori sanzioni alla Corea del Nord e hanno raccomandato di revocare alcune sanzioni. Allo stesso tempo, Pechino è consapevole del desiderio di Pyongyang di manovrare tra i suoi due grandi vicini, poiché a volte ha cercato di mettere Pechino contro Mosca. Per sostenere qualsiasi politica importante nei confronti della Corea del Nord, la Cina ha bisogno del sostegno russo o almeno per garantire che Mosca non svolga un ruolo di spoiler».

Un fattore chiave che differenzia la Russia dagli altri Paesi disposti a sostenere Pechino è il sostegno politico di alto livello a Pechino, che deriva dallo «stretto rapporto personale tra Xi Jinping e Vladimir Putin. I loro legami personali aiutano a guidare la convergenza strategica di alto livello e a superare qualsiasi sfiducia o differenza ai livelli inferiori.

Xi ha ripetutamente elogiato Putin, definendolo il suo “migliore amico e collega” e il suo “compagno di cuore”. Ciò si è riflesso nell’agenda diplomatica di Xi. A maggio 2022, Xi si era incontrato faccia a faccia con Putin 39 volte, più del doppio degli incontri con i leader di qualsiasi altro Paese. Xi ha anche viaggiato in Russia otto volte dal 2013, più del doppio del numero di viaggi che ha fatto nel suo secondo Paese più frequentato (gli Stati Uniti).

I legami personali tra i due leader hanno avvicinato i loro Paesi in diverse aree chiave. Sotto Putin, la Russia ha sostenuto praticamente tutte le priorità più importanti di Xi Jinping sulla scena mondiale. La Russia ha sostenuto, almeno retoricamente, la Belt and Road Initiative (BRI), la politica estera caratteristica di Xi volta ad espandere l’influenza economica e politica globale della Cina attraverso una maggiore connettività economica e fisica. I leader russi e cinesi hanno ripetutamente espresso appelli congiunti per collegare la BRI con la sua controparte russa,l’Unione economica eurasiatica; tuttavia, i progressi nella sincronizzazione delle due iniziative sono stati scarsi.

La Russia è entrata a far parte della Asian Infrastructure Investment Bank sponsorizzata dalla Cina, una banca multilaterale con sede in Cina che fornisce un’alternativa alla Banca mondiale e alla Banca asiatica di sviluppo. La Russia ha anche sostenuto l’Iniziativa di sviluppo globale della Cina, che Xi ha proposto sullo sfondo della pandemia di Covid-19 per concentrarsi su questioni come la riduzione della povertà, la sicurezza alimentare, la risposta al Covid-19 e altre aree. Inoltre, Xi Jinping ha probabilmente visto la visita di Putin in Cina per partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 come un gesto di buona volontà, soprattutto perché la maggior parte dei leader occidentali ha scelto di non partecipare o ha istituito boicottaggi diplomatici dei giochi a causa delle preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang».

«La terza grande forza che porta legami più stretti è il desiderio condiviso di Pechino e Mosca di espandere la loro influenza sulla scena mondiale a spese degli Stati Uniti e dei loro alleati democratici. Mentre il potere russo sta stagnandoin aree cruciali, molti in Cina vedono Mosca come in grado di ‘giocare bene una mano debole’. Pechino vede vantaggi significativi nella capacità e nella volontà della Russia di esercitare il suo potere politico, economico, militare e discorsivo in modi che siano in linea con gli interessi cinesi.

La Cina e la Russia sono entrambe diffidenti nei confronti di un ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti che ritengono mina i loro interessi. I due mantengono valutazioni convergenti della minaccia secondo cui Washington, con il supporto dei suoi alleati, cerca di accerchiarli e isolarli militarmente mentre mina i loro sistemi politici e promuove ‘rivoluzioni colorate’. Considerano le sanzioni economiche occidentali, il disaccoppiamento tecnologico e altri sforzi volti a minare il loro sviluppo.

I due Paesi hanno spesso criticato gli Stati Uniti e i loro partner nelle loro dichiarazioni congiunte. La loro dichiarazione congiunta del 4 febbraio 2022, che ha evidenziato la loro vicinanza alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina, ha criticato gli Stati Uniti nove volte, comprese le lamentele sulla strategia indo-pacifica degli Stati Uniti, il partenariato trilaterale per la sicurezza AUKUS e gli sviluppi statunitensi relativi a schieramenti missilistici, difesa missilistica e armi biologiche e chimiche.

Nel respingere l’influenza occidentale, Pechino beneficia della capacità della Russia di plasmare gli sviluppi internazionali e di sfruttare il suo potere sui Paesi, specialmente all’interno del mondo in via di sviluppo.

Sul fronte politico, la Russia occupa posizioni significative all’interno di organizzazioni internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), dove (come la Cina) gode del potere di veto come membro permanente. Attraverso l’UNSC, Cina e Russia hanno cercato di orientare gli sviluppi internazionali a loro favore. Cina e Russia hanno condannato congiuntamente l’uso della forza da parte della NATO in Jugoslavia e l’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti. Nel 2020, Cina e Russia hanno guidato con successo una campagna all’interno dell’UNSC per fermare gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per reimporre le sanzioni delle Nazioni Unite all’Iran sulla scia del ritiro dell’Amministrazione Trump dall’accordo nucleare iraniano.

I 13 veti più recenti della Cina all’interno dell’UNSC si sono tutti allineati con i veti russi».

«Pechino e Mosca hanno cercato specificamente di cooperare all’interno delle organizzazioni internazionali per minare le norme occidentali in materia di democrazia e diritti umani».

«Oltre alle Nazioni Unite, Cina e Russia hanno lavorato insieme in altri importanti contesti multilaterali per compensare l’influenza occidentale». Dal Fondo Monetario Internazionale al gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa).

«Sul fronte economico, la Russia esercita un’influenza significativa su diversi Paesi attraverso la fornitura di risorse energetiche. Nel 2020, 10 Paesi dell’Europa e dell’Asia centrale hanno acquistato oltre il 60% delle loro importazioni di greggio dalla Russia, con Estonia, Kirghizistan, Slovacchia e Kazakistan che hanno acquistato praticamente tutto il loro greggio importato dalla Russia. Questi Paesi, e altri, dipendono anche fortemente dalle importazioni di petrolio, gas e carbone raffinati russi.

La Russia ha una lunga esperienza nell’usare a proprio vantaggio la sua importanza nei mercati dell’energia.

Nel 2014, il colosso energetico russo Gazprom ha interrotto le consegne di gas a Slovacchia, Austria, Polonia e Romania per interrompere le deviazioni di petrolio verso l’Ucraina. L’Unione europea si è affrettata a trovare fonti di energia alternative, ma per farlo è stata costretta a pagare un prezzo più alto. Molte di queste stesse dinamiche si sono verificate in Europa durante l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, con l’oleodotto russo Nord Stream che è stata una delle principali fonti di contesa. Per Pechino, la capacità della Russia di utilizzare tale influenza è una risorsa importante per limitare e contrastare i Paesi su questioni chiave.

Mosca esercita anche un’influenza significativa in gran parte del mondo in via di sviluppoattraverso la sua potenza militare, in particolare la vendita di armi. Particolarmente importante per Pechino è l’influenza della Russia sul Vietnam e sull’India, che hanno entrambi rapporti tesi con la Cina. Dal 2010, il Vietnam ha ricevuto circa l’80%delle sue importazioni di armi dalla Russia. Allo stesso modo, l’India ha ordinato il 62% delle sue importazioni di armi dalla Russia durante quel periodo e oggi quasi il 70% dell’equipaggiamento militare indiano è di fabbricazione russa. Mosca potrebbe essere in grado di usare la sua influenza su questi due paesi per scoraggiarli dall’allinearsi più vicino all’Occidente (e contro gli interessi russi e cinesi).

L’influenza internazionale della Russia nel regno militare non deriva solo dalla vendita di armi. Mosca domina nei Paesi in via di sviluppo attraverso schieramenti militari. Negli ultimi decenni, la Russia ha accumulato una notevole impronta militare in tutto il mondo, anche all’interno del Caucaso e della Siria, ma anche più lontano nella Repubblica Centrafricana, in Egitto, in Libia, in Sudan e persino in Venezuela. Più recentemente, la Russia ha cercato di espandere la sua influenza nel Paese africano del Mali attraverso il dispiegamento di appaltatori militari privati russi.

Infine, la Cina vede vantaggi nella capacità e nella volontà della Russia di plasmare il discorso globale attraverso la disinformazione e la propaganda che converge con i messaggi anti-occidentali della Cina. Il governo russo utilizza da tempo strumenti online per diffondere narrazioni filo-russe e anti-occidentali. L’organizzazione finanziata dal governo ‘Russia Today‘, ad esempio, diffonde regolarmente disinformazione divisiva e anti-occidentale ai suoi quasi 7,5 milioni di follower su Facebook e 3 milioni di follower su Twitter in tutto il mondo. Nel mezzo della pandemia di Covid-19, Russia e Cina hanno utilizzato le loro piattaforme online collegate allo stato in sforzi complementari per plasmare il discorso globale e diffondere la disinformazione. La Russia si è concentrata intensamente sul minare la fiducia nei vaccini occidentali e sull’infiammare le divisioni interne all’interno dei Paesi occidentali su questioni come i mandati dei vaccini. All’inizio della pandemia, la Cina ha radunato i suoi diplomatici e i media statali per diffondere propaganda in difesa della risposta della Cina alla pandemia, ma nel tempo si è concentrata maggiormente sulla critica alla gestione del Covid-19 da parte dell’Occidente. Gli studi suggeriscono che i due Paesi hanno imparato l’uno dall’altro nel diffondere la disinformazione e che hanno beneficiato di sforzi condivisi per minare l’immagine degli Stati Uniti e dei suoi alleati».

Quarta forza è la «cooperazione militare che è stata un elemento cruciale delle relazioni Cina-Russia nel corso degli anni. Le due parti hanno dimostrato un alto livello di cooperazione sulla tecnologia militare, in particolare attraverso la vendita di armi, così come la cooperazione militare-militare attraverso esercitazioni congiunte.

Dopo la normalizzazione delle relazioni tra Pechino e Mosca nel 1989, le vendite di armi sovietiche e russe alla Cina sono state fondamentali per la spinta cinese a modernizzare ed equipaggiare l’Esercito popolare di liberazione (PLA) poiché i Paesi occidentali hanno limitato la fornitura di armi alla Cina. Negli anni ’90, la Cina ha speso miliardi di dollari ordinando dozzine di aerei Su-27 e Su-30 russi e assicurandosi le licenze per produrre centinaia di altri aerei all’interno della Cina. Per tutti gli anni ’90 e 2000, la Cina ha ordinato altri importanti sistemi dalla Russia, inclusi una dozzina di sottomarini diesel di classe Kilo, quattro cacciatorpediniere di classe Sovremenny e missili antiaerei S300 PMU2, oltre a numerosi velivoli aggiuntivi. Complessivamente, tra il 1990 e il 2005, la Cina ha acquistato più dell’83% delle sue importazioni di armi dalla Russia.

Gli anni che seguirono videro un netto calo degli acquisti di armi cinesi, sia dalla Russia che da altri Paesi. Ciò derivava in parte dalle preoccupazioni russe sulla copia cinese e sul furto di proprietà intellettuale delle tecnologie militari russe, nonché dalla crescente capacità dell’industria della difesa cinese di produrre più apparecchiature internamente. Gli acquisti di armi dalla Cina dal 2011 al 2021 sono diminuiti del 46% dal periodo 2000-2010 e gli acquisti dalla Russia come percentuale delle importazioni totali di armi dalla Cina sono scesi a circa il 67%.

Sotto Xi Jinping e Vladimir Putin, Cina e Russia hanno compiuto sforzi per fermare questa tendenza e rilanciare la vendita di armi come una parte importante della relazione. Una serie di accordi nel 2015 ha visto la Cina acquistare circa 5 miliardi di dollari di aerei da combattimento Su-35 e sistemi di difesa aerea S-400. Nel 2019, il Presidente Putin ha anche annunciato che la Russia stava aiutando la Cina a creare un sistema di allerta per gli attacchi missilistici, suggerendo un continuo alto grado di cooperazione tecnologica militare».

«Oltre alla vendita di armi, Cina e Russia hanno ottenuto notevoli progressi nella cooperazione attraverso esercitazioni militari congiunte. I due Paesi hanno condotto la loro prima esercitazione congiunta nel 2005. Conosciuta come ‘Missione di pace 2005’, l’esercitazione ha visto 10.000 soldati cinesi e russi prendere parte a operazioni terrestri, marittime e aeree a Vladivostok in Russia e nella penisola dello Shandong in Cina. Come molte esercitazioni militari congiunte Cina-Russia che sono seguite, è stata descritta come ampiamente mirata a operazioni antiterrorismo; tuttavia, l’inclusione di importanti risorse militari come i bombardieri strategici è stata vista da molti come un’indicazione che aveva una portata più ampia e intesa anche come un avvertimento per gli Stati Uniti e Taiwan.

Gli anni successivi hanno visto i due Paesi partecipare a una manciata di esercizi congiunti, con una media di circa un esercizio ogni due anni. A partire dal 2013, tuttavia, Cina e Russia hanno intensificato notevolmente le loro esercitazioni bilaterali e multilaterali reciproche. Nel 2021 hanno tenuto un totale di 53 esercitazioni militari, di cui 32 bilaterali e 21 multilaterali.

Queste esercitazioni militari non solo sono cresciute di numero, ma anche di complessità. Nell’ottobre 2021, Cina e Russia hanno completato esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone, seguite immediatamente dal loro primo pattugliamento navale congiunto nel Pacifico occidentale. La pattuglia navale congiunta era composta da 10 navi da guerra cinesi e russe, nonché da sei elicotteri basati su portaerei e prevedeva manovre congiunte ed esercitazioni a fuoco vivo. Questi frequenti esercizi presentano numerosi vantaggi per la Cina. In primis, hanno fornito all’EPL l’opportunità di imparare dall’esercito russo più esperto e tecnologicamente avanzato. In esercitazioni più recenti, esperti cinesi della difesa hanno notato che l’EPL ora svolge un ruolo uguale o più importante nella pianificazione e nelle operazioni. Le esercitazioni servono anche come mezzo importante per istituzionalizzare i legami militari bilaterali, promuovere l’interoperabilità e il rafforzamento della fiducia e inviare segnali di deterrenza a terzi come gli Stati Uniti».

«Infine, i legami della Cina con la Russia generano notevoli benefici sul fronte economico. Gli ultimi due decenni hanno assistito a un’enorme crescita del commercio tra i due Paesi. Tra il 2000 e il 2021, il commercio annuale della Cina con la Russia è cresciuto di oltre 18 volte, da soli 8 miliardi di dollari a oltre 147 miliardi di dollari.

Sebbene questo rappresenti solo il 2% circa del commercio totale della Cina con il mondo, è il contenuto delle relazioni commerciali, non le dimensioni, ad essere cruciale per la Cina. I principali prodotti energetici, come petrolio, carbone e gas, costituiscono circa i due terzi delle importazioni cinesi dalla Russia. Il petrolio greggio da solo rappresenta oltre la metà delle importazioni cinesi dalla Russia. Nel 2021, la Cina ha importato petrolio greggio russo per un valore di circa 40,5 miliardi di dollari, circa il 16% delle sue importazioni totali di petrolio, rendendo la Russia il secondo più grande fornitore di petroliodopo l’Arabia Saudita.

Il commercio russo con la Cina ha anche un impatto sproporzionato su alcune economie locali all’interno della Cina. Il commercio con la Russia è particolarmente importante tra le province nord-orientali che confinano con la Russia. Secondo i dati doganali cinesi, nel 2021 il 24% delle esportazioni dalla provincia cinese di Heilongjiang è andato in Russia e un massiccio 78% delle importazioni della provincia proveniva dalla Russia. Anche Jilin e la Mongolia Interna, entrambe confinanti con la Russia, sono più dipendenti dal commercio russo rispetto ad altre province (sebbene in misura minore rispetto a Heilongjiang).

Dal punto di vista di Pechino, la Russia svolge un ruolo cruciale nel promuovere la crescita economica in una regione in ritardo di sviluppo. Sia Jilin che Heilongjiang fanno parte della ‘cintura della ruggine’ nord-orientale della Cina, un’area del éaese che ha lottato per superare gli effetti della deindustrializzazione. La Cina ha cercato di massimizzare i vantaggi del commercio russo nella regione formando zone di libero scambio pilota nell’Heilongjiang e consentendo l’accesso alle esportazioni di Jilin in un porto russo. Inoltre, due porti di terra all’interno di Hunchun, una città a Jilin, sono stati approvati come porti ufficiali di importazione di frutti di mare dalla Russia, consentendo alle esportazioni di frutti di mare russe di raggiungere direttamente Hunchun, riducendo i costi e migliorando la qualità».

Per queste cinque fondamentali ragioni, la Cina è disposta a sostenere la difficoltà di una allenza ‘senza limiti’ con la Russia.