Perché l’Ucraina è sempre più un rompicapo nucleare per le potenze mondiali

Il 20 marzo 2023, il governo britannico ha confermato che fornirà alle forze ucraine proiettili di carri armati realizzati con uranio impoverito, che può “penetrare più facilmente carri armati e armature a causa della sua densità e di altre proprietà fisiche”. La vicenda ha rapidamente riacceso gli sforzi occidentali e russi per plasmare la narrativa globale riguardante le armi nucleari nella guerra in Ucraina.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la decisione del Regno Unito faceva parte della ” componente nucleare ” collettiva dell’Occidente contro la Russia. Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha risposto dicendo : “L’unico Paese al mondo che parla di questioni nucleari è la Russia”. Il 25 marzo Putin ha annunciato che Russia e Bielorussia avevano raggiunto un accordo per il dispiegamento di armi nucleari russe sul territorio bielorusso.

La possibilità di una situazione di stallo nucleare sull’Ucraina non è stata sempre così probabile. Entro la fine dell’estate 2022, c’era la speranza che la Russia e gli Stati Uniti potessero evitare il rischio calcolato nucleare. Entrambi i Paesi avevano concordato di iniziare a creare un successore del Nuovo Trattato per la Riduzione delle Armi Strategiche (Nuovo START) alla 10a Conferenza di Revisione del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari in agosto .

Ma poiché l’esercito russo ha subito sconfitte significative intorno a Kharkiv e Kherson nelle settimane successive, questa linea di pensiero è stata emarginata. Numerosi funzionari russi , tra cui Putin, hanno iniziato ad alludere maggiormente all’uso di armi nucleari. Putin ha anche affermato alla fine di settembre 2022 che gli Stati Uniti avevano già creato il “precedente” dell’uso di armi nucleari in conflitto quando hanno lanciato armi nucleari sul Giappone durante la seconda guerra mondiale.

La Russia, come altre potenze nucleari, negli ultimi anni ha speso miliardi di dollari per aggiornare il suo programma di armi nucleari. L’uso di missili russi ipersonici per lanciare un’arma nucleare dietro le linee del fronte in Ucraina, o il dispiegamento di un’arma nucleare ‘tattica’, una bomba più piccola ea bassa potenza da usare in battaglia, rimane possibile. Il Cremlino potrebbe anche condurre test nucleari come dimostrazione di forza e per inviare un messaggio all’Ucraina e all’Occidente affinché le sue minacce dovrebbero essere prese sul serio.

Mentre i funzionari occidentali condannavano l’atteggiamento nucleare della Russia, Putin e altri funzionari russi a loro volta suggerivano che l’Ucraina potesse usare una bomba sporca‘, un ordigno nucleare improvvisato che diffonde radiazioni, sul proprio territorio. I funzionari occidentali credevano che la Russia avrebbe usato una tale operazione sotto falsa bandiera per intensificare i suoi sforzi bellici.

Parlando all’Assemblea federale russa nel febbraio 2023, Putin ha annunciato che la Russia stava sospendendo la partecipazione al nuovo accordo START e non avrebbe più permesso agli Stati Uniti di ispezionare il suo arsenale nucleare. Questo era già stato interrotto a causa della pandemia di COVID-19 e della guerra in Ucraina. Nel 2019 , nel frattempo, gli Stati Uniti si sono ritirati dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF).

Tuttavia, i commenti del Presidente cinese Xi Jinping nel novembre 2022 sull’evitare la minaccia o l’uso di armi nucleari sembravano avere un effetto calmante sulla leadership russa. E dopo che il campo di battaglia in Ucraina si è stabilizzato durante l’inverno e da allora la Russia ha compiuto piccoli progressi nel sud-est del Paese, la paura che la Russia utilizzi armi nucleari è ulteriormente diminuita.

Un tentativo ucraino di riconquistare la Crimea sarebbe lo scenario più probabile in cui la Russia userebbe armi nucleari. Ma la posizione nucleare del Cremlino è probabilmente un tentativo di infiammare e controllare la narrativa sulle armi nucleari in Ucraina. Sottolineando la fornitura da parte del Regno Unito di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina, i funzionari russi dimostrano alla popolazione nazionale la minaccia militare collettiva proveniente dall’Occidente. Nel frattempo, il riferimento della Russia al proprio arsenale nucleare rafforza le percezioni interne della forza russa e il suo diritto di impiegare la ‘deterrenza strategica‘.

Alludere alla minaccia delle armi nucleari costringe anche l’Occidente a rispondere diplomaticamente. Funzionari occidentali hanno contribuito a organizzare una visita dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in Ucraina nel novembre 2022 , ad esempio, per assicurarsi che l’Ucraina non avesse una bomba sporca e per minare le affermazioni della Russia. Mosca ha anche fatto sempre più ricorso a tattiche che minacciano la sicurezza delle centrali nucleari ucraine. Il 29 marzo, il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi ha effettuato la sua seconda visita alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia dall’inizio della guerra “per ridurre il rischio di un grave incidente nucleare”. Sia la Russia che l’Ucraina si sono accusate a vicenda di aver bombardato la struttura dall’inizio della guerra.

Mentre la minaccia delle armi nucleari russe contro l’Ucraina sembra per ora essere diminuita, gli Stati Uniti rimangono preoccupati per la capacità della Russia di aiutare altri Paesi a sviluppare i loro programmi di armi nucleari. Gli scienziati nucleari russi (e quelli di altri paesi post-sovietici) hanno fornito un’assistenza significativa al programma nucleare della Corea del Nord negli anni ’90, aiutandola a raggiungere la propria detonazione nucleare entro il 2006.

Oggi l’attenzione è rivolta all’Iran, sempre più legato a Russia e Cina . Dopo il crollo dell’accordo sul piano d’azione congiunto globale (JCPOA) nel 2018, gli Stati Uniti non hanno più la stessa influenza sull’Iran di quanto ne avessero otto anni fa, quando l’accordo fu raggiunto per la prima volta. Funzionari statunitensi hanno dichiarato nel novembre 2022 che l’Iran stava cercando l’aiuto russo per sviluppare il suo programma nucleare se un nuovo accordo nucleare non si fosse concretizzato.

La Russia ha ospitato l’uranio arricchito iraniano come parte dell’accordo JCPOA dal 2015, e si presume che – stando ai funzionari dell’intelligence estera statunitense- Putin aveva accettato di restituirlo se un nuovo accordo nucleare fosse fallito. Con le attuali sfide della Russia in Ucraina, la Russia ha anche meno influenza sull’Iran rispetto al 2015, e si sospetta che l’Iran abbia fatto pressioni per la restituzione del suo uranio arricchito in cambio delle armi che ha fornito alla Russia negli ultimi mesi .

Un Iran dotato di armi nucleari minerebbe in modo significativo gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente e richiederebbe a Washington di dirottare risorse significative nella regione, un’idea che è ovviamente allettante a Mosca. Ma aiutare l’Iran a ottenere armi nucleari causerebbe una significativa flessione nelle relazioni russo-israeliane, portando a un probabile scenario destabilizzante per l’esercito russo in Siria. Inviterebbe anche l’esercito e il governo israeliani ad aumentare drasticamente il loro sostegno all’Ucraina , stimolando al contempo una corsa agli armamenti nucleari in Medio Oriente.

Nel gennaio 2023 , il direttore generale dell’AIEA Grossi ha dichiarato che l’Iran ha abbastanza uranio altamente arricchito per costruire diverse armi nucleari. Ma l’Iran probabilmente andrà avanti con il suo programma di armi nucleari solo con il sostegno russo e cinese. Per la Russia, prolungare i negoziati sul programma nucleare iraniano è un’utile merce di scambio con gli Stati Uniti. Aiutare a forgiare un nuovo accordo nucleare aiuterebbe anche la Russia a presentarsi come un attore responsabile negli affari mondiali dopo che la sua reputazione è stata danneggiata dall’invasione dell’Ucraina.

Ma Washington è anche preoccupata per gli sforzi russi per aiutare il programma nucleare cinese. Nel dicembre 2022 , la compagnia nucleare statale russa, Rosatom, ha iniziato a inviare combustibile nucleare al reattore nucleare autofertilizzante cinese sull’isola di Changbiao, che dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2023. I funzionari militari statunitensi temono il reattore, in grado di produrre armi- plutonio di qualità, che sarà utilizzato dalla Cina per aumentare rapidamente il suo arsenale nucleare, nonché per detronizzare gli Stati Uniti come principale fornitore mondiale di energia nucleare entro il 2030.

Oltre ai miliardi di dollari di affari che ha in tutto il mondo, Rosatom è essenziale anche per l’industria nucleare statunitense. La Russia rappresenta quasi la metà della capacità globale di arricchimento dell’uranio e gli Stati Uniti dipendono dalla Russia sia per la fornitura di uranio che per i servizi di arricchimento. Il Kazakistan nel frattempo rappresenta il 35% della fornitura di uranio degli Stati Uniti e la sua industria lavora a stretto contatto con Rosatom. Anche le industrie nucleari di diversi Paesi europei continuano a fare affidamento su Rosatom, impedendo all’Occidente di sanzionare la società .

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il Cremlino ha alluso all’uso di armi nucleari nel Paese e ha minato la sicurezza delle centrali nucleari ucraine. Ma la crescente collaborazione nucleare russa con Paesi come la Cina e l’Iran e la dipendenza degli Stati Uniti e dei Paesi europei da Rosatom mostrano la multiforme minaccia nucleare che la Russia rappresenta per gli interessi occidentali. Mentre il rischio che le armi nucleari vengano utilizzate dalla Russia rimane basso, Mosca ha numerosi modi per causare grattacapi nucleari a Washington e Bruxelles.