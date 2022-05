Mentre il primo ministro Narendra Modi completa il suo tour in tre nazioni in Europa, c’è improvvisamente una nuova energia e slancio nei legami dell’India con l’Occidente. E l’aspetto straordinario di questo cambiamento è che sta avvenendo in un momento in cui pochi si aspettavano che ciò accadesse. L’India ha continuato a mantenere la sua posizione sulla crisi ucraina anche se l’Occidente continua ad aumentare la pressione sulla Russia. New Delhi è stata coerente nella sua difesa della diplomazia e del dialogo entro i parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite (ONU). Si è astenuta dal condannare pubblicamente la Russia, sebbene si possa scorgere una chiara delusione nella crescente preoccupazione dell’India per la crisi umanitaria che si sta verificando in Ucraina mentre la guerra si trascina.

L’Occidente ha chiesto all’India di fare di più e i media occidentali hanno tenuto conferenze sull’India e sulle sue responsabilità democratiche. Ma i governi occidentali sembrano comprendere molto meglio le sfide dell’India e quindi, ironicamente, questa crisi ha fornito i mezzi sia a Nuova Delhi che all’Occidente per avvicinarsi e impegnarsi a vicenda in modo più sostanziale. Da Washington e Londra a Berlino e Parigi, l’India è vista come un’opportunità strategica che deve essere coltivata, non come un perpetuo oppositore, questa è una sfida.

Questo notevole cambiamento nello slancio da parte dell’Occidente può essere attribuito a tre fattori chiave. Il primo, ovviamente, è il più ampio cambiamento strutturale nell’equilibrio di potere globale. Con il centro di gravità della politica e dell’economia globali ora saldamente posizionato nell’Indo-Pacifico, la sfida della Cina all’ordine internazionale non può più essere accantonata come un semplice irritante che alla fine si autocorreggerà. L’aggressione della Cina nel perseguimento del suo destino manifesto e il suo tentativo di dettare i termini di impegno agli altri ha reso imperativo per le potenze globali reagire alla ricerca di un ordine basato su regole nella regione. I tentativi del Partito Comunista Cinese di ‘armare’ il commercio e lanciare campagne di disinformazione per destabilizzare le democrazie hanno portato a una risposta collettiva di un tipo che ha portato a una frammentazione globale che non si vedeva dai tempi d’oro della Guerra Fredda. Per l’Occidente, una partnership con l’India è diventata una vera e propria necessità per gestire il diffuso sconvolgimento del sistema internazionale.

Il secondo fattore è stato una rivalutazione da parte dell’Europa occidentale della propria identità di attore globale. Per molto tempo, il desiderio europeo è stato quello di fuggire dalla storia e, anche in qualche modo, trascenderla. L’Unione Europea (UE), secondo molti dei suoi ferventi sostenitori, è stata un tentativo di rimodellare le forze della storia.

L’UE, secondo questa logica, rimodellerebbe prima il panorama strategico europeo e poi alla fine contribuirebbe a trascendere la logica perversa della geopolitica nell’ordine globale, annunciando così una nuova fase nelle relazioni internazionali. E così, mentre la potenza americana e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico avrebbero dovuto gestire la Russia, la cooperazione economica doveva essere il più potente antidoto all’espansionismo cinese.

Ma mentre l’UE era impegnata a cercare di trascendere la geopolitica, le sfide geopolitiche stavano avvolgendo il panorama europeo. Dai contrasti all’interno dell’UE alle esternalità derivanti dall’ascesa della Cina e dal revisionismo della Russia, l’Europa occidentale oggi sta tornando alle origini. La Cina oggi non è solo il “rivale sistemico” dell’UE, ma sotto Xi Jinping ha generato un’intensa sfiducia in tutta Europa, portando a dibattiti su questioni di ampia portata come la sicurezza delle infrastrutture critiche e la resilienza della catena di approvvigionamento. Con la sua strategia per l’Indo-Pacifico, l’UE vuole un’impronta più ampia in questa vitale geografia marittima. E con l’assalto russo all’Ucraina, anche la Germania è stata costretta a riorientare la sua politica estera e le prospettive di sicurezza nazionale del secondo dopoguerra. Questo nuovo riorientamento strategico dell’Europa occidentale è ben allineato con le priorità dell’India e la ritrovata convergenza sta portando a un impegno sempre più forte.

L’ultimo, e forse il più importante, elemento di questo mutevole approccio dell’Occidente non riguarda affatto l’Occidente, ma la risposta dell’India alle sue priorità strategiche. L’India sicura di sé di oggi ha una nuova voce nel firmamento globale: chiara, radicata nelle realtà interne e nell’etica della civiltà, nonché ferma nel perseguimento dei suoi interessi vitali. Come ha osservato il ministro degli Affari esteri indiano Jaishankar al Raisina Dialogue della scorsa settimana, è meglio impegnarsi con il mondo sulla base di “chi siamo” piuttosto che cercare di accontentare il mondo. Se l’India è sicura della sua identità e delle sue priorità, il mondo si impegnerà con l’India alle sue condizioni. Negli ultimi anni New Delhi non è stata contraria a sfidare i suoi avversari ea corteggiare i suoi amici senza il bagaglio ideologico del passato. Dall’essere l’unica potenza globale a sfidare la Belt and Road Initiative di Xi già nel 2014 a rispondere all’aggressione militare cinese con un forte respingimento militare, dal cercare di lavorare con gli Stati Uniti senza entrare nel pieno abbraccio di un’alleanza per impegnarsi nel mondo occidentale per lo sviluppo delle capacità interne, l’India è stata pragmatica fino in fondo e disposta a utilizzare l’equilibrio di potere esistente a proprio vantaggio.

L’obiettivo dell’India oggi è migliorare le sue capacità in ogni possibile settore e ciò consente un impegno più chiaro con i suoi partner. L’Occidente, spesso abituato a un’India del passato molto diversa, oggi sente una voce indiana sulla scena mondiale capace di articolare una narrazione di uno stakeholder responsabile e saldamente intrisa della propria etica. E questo, più di ogni altra cosa, ha permesso all’alba di una nuova realtà nelle capitali occidentali che l’India di oggi significa business e non può essere business as usual. Un sostanziale impegno occidentale con l’India è, quindi, una conseguenza naturale, nonostante la crisi ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.