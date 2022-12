Perché l’Islam (diviso) corteggia il nazionalismo indù

La rivalità del soft power religioso musulmano, una battaglia per l’anima dell’Islam, è appena diventata più calda.

L’ultimo campo di battaglia della rivalità non è La Mecca, Medina, Il Cairo, Teheran o Istanbul. È la Delhi nazionalista indù.

Questo perché, per il prossimo anno, l’India presiede il Gruppo delle 20 maggiori economie del mondo.

La posta in gioco per i musulmani, fautori di forme rivali pluralistiche e autocratiche dell’Islam, è chi contribuirà a formare un raduno di leader religiosi prima del vertice di Delhi dei leader del G20 del settembre 2023.

L’incontro sarebbe seguito a un primo incontro del Religion Forum 20 a Bali nel novembre 2008, dove l’Indonesia, il più grande paese a maggioranza musulmana e democrazia del mondo, ha dichiarato l’R20 un gruppo di fidanzamento ufficiale con un segretariato permanente a Jakarta.

Se il Bali R20 ha comportato un tentativo da parte dei suoi co-organizzatori rivali, l’indonesiano Nahdlatul Ulama e la Muslim World League dell’Arabia Saudita, di cooptarsi a vicenda, Delhi promette di essere una competizione a tre con gli Emirati Arabi Uniti che si uniranno alla mischia .

La competizione per chi sarà il principale attore musulmano in un vertice R20 di Delhi fa parte di una più ampia lotta musulmana che probabilmente definirà l’Islam nel 21° secolo.

Gli alti funzionari indiani preferiscono abbracciare l’R20 come gruppo di fidanzamento ufficiale. Ma alcuni temono che un raduno religioso possa trasformarsi in una piattaforma che rimproveri l’India per le sue presunte politiche anti-musulmane.

La lotta inter-musulmana contrappone l’interpretazione socialmente e politicamente pluralistica e riformista dell’Islam di Nahdlatul Ulama alla Lega mondiale musulmana e alla versione autocratica degli Emirati Arabi Uniti che abbraccia il cambiamento sociale, rifiuta la liberalizzazione politica ed evita la riforma giurisprudenziale e dottrinale degli atteggiamenti suprematisti che l’Islam condivide con altri maggiori religioni.

Parte di una strategia audace e rischiosa, la partnership di Nahdlatul Ulama con la Lega, che si è formalmente conclusa alla fine di novembre, ha sollevato interrogativi sulla legittimazione del gruppo dell’agenzia governativa saudita come organizzazione non governativa.

La Lega è un ramo de facto del governo di Mohammed bin Salman incaricato di diffondere l’insistenza del principe ereditario sul fatto che un Islam socialmente liberale richieda assoluta obbedienza al sovrano.

Il silenzio di Nahdlatul Ulama su un nuovo codice penale indonesiano che il parlamento ha recentemente approvato all’unanimità ha suscitato ulteriori domande su come ciò sia in linea con la sua approvazione incondizionata della Dichiarazione universale dei diritti umani – un elemento di differenziazione significativo nella sua rivalità con le versioni autocratiche sponsorizzate dallo stato dell’Islam moderato.

La legge vieta il sesso extraconiugale e limita la libertà di espressione, ad esempio, vietando l’insulto al presidente, ma pone grosse limitazioni su chi può sporgere denuncia.

In privato, influenti fonti del Nahdlatul Ulama difendono gli aspetti socialmente restrittivi della legge, ma ammettono che le preoccupazioni sulla libertà di espressione sono legittime. Le fonti si aspettano che la legge venga modificata nei ricorsi che potrebbero essere presentati alla Corte Costituzionale.

La competizione per il favore dell’India nella formazione di un vertice religioso a Delhi è tanto una lotta di potere tra interpretazioni rivali dell’Islam moderato quanto tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita per il soft power religioso nel mondo musulmano.

La competizione prevede anche una battaglia per l’influenza tra un gruppo ereditario del G20, la G20 Interfaith Forum Association (IF20), che ha dominato a lungo la posizione religiosa informale del G20, e Nahdlatul Ulama.

L’R20 di Nahdlatul Ulama ha messo da parte l’IF20 con sede nello Utah, creando un’opportunità per gli Emirati Arabi Uniti di entrare nella breccia grazie al suo potere di convocazione e alla sua forza finanziaria.

Organizzato dall’IF20 e dall’Alleanza interreligiosa per comunità più sicure, un gruppo con sede negli Emirati Arabi Uniti, questa settimana gli Emirati sponsorizzano una conferenza di due giorni di personalità musulmane, ebree, cristiane, indù e buddiste con il patrocinio del presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed .

Intitolata “Coinvolgere le comunità di fede: agende del G20 e oltre”, la conferenza mira a togliere il vento dalle vele del raduno di Bali e a posizionare gli Emirati Arabi Uniti come un giocatore autocratico accanto alla Lega mondiale musulmana.

Non sorprende che né Nahdlatul Ulama né la Lega, nonostante l’alleanza degli Emirati con l’Arabia Saudita, siano rappresentati alla conferenza di Abu Dhabi.

Più sorprendente è l’assenza di elementi costitutivi di lunga data della campagna di soft power religioso degli Emirati Arabi Uniti, come il Forum per la promozione della pace nelle società musulmane guidato da Abdallah bin Bayyah, uno studioso islamico mauritano, e Hamza Yusuf, uno dei più importanti esponenti occidentali Figure musulmane.

Il contrasto tra l’obiettivo dell’R20 Bali e l’agenda dell’IF20 ad Abu Dhabi la dice lunga sulla differenza di obiettivi e approcci di Nahdlatul Ulama e degli Emirati Arabi Uniti.

Mentre l’R20 si è concentrato sull’affrontare le storie problematiche di varie religioni, incluso l’Islam, per generare un’autentica riforma religiosa, l’IF20 è orientato verso temi che potrebbero ingraziarsi le capitali occidentali.

L’attenzione di Abu Dhabi è la chiave del continuo sforzo degli Emirati Arabi Uniti per garantire che sia un partner rilevante che gli Stati Uniti e l’Europa vorrebbero difendere dagli attacchi, in particolare come fecero nel 1990 quando l’Iraq invase il Kuwait.

Di conseguenza, i temi dell’IF20 includono il dialogo interreligioso, la tolleranza, la risoluzione dei conflitti, la libertà di religione, i rifugiati, la crisi alimentare, la tratta, l’assistenza sanitaria e la protezione sociale, mentre l’R20 riguardava valori religiosi e di civiltà condivisi e lamentele storiche, verità- racconto, riconciliazione e perdono.

Le sessioni chiave dei panel R20 hanno cercato di rispondere a domande come “quali valori devono abbandonare le nostre rispettive tradizioni per garantire che la religione funzioni come fonte di soluzioni autentiche, e non di problemi, nel 21° secolo” e “di quali valori abbiamo bisogno sviluppare per garantire una coesistenza pacifica, e perché?”

Il segretariato R20 sta poi organizzando gruppi di lavoro per formulare risposte dettagliate a queste domande che potrebbero essere discusse in un secondo incontro a Delhi.

Inoltre, in concomitanza con il centenario di Nahdlatul Ulama, l’R20 sta organizzando a febbraio un raduno di studiosi islamici, al quale sono stati invitati Bin Bayyah e Muhammed al-Issa, il segretario generale della Lega mondiale musulmana.

L’incontro ha lo scopo di dare il via a una discussione che si tradurrebbe in una giurisprudenza che riconoscerebbe la legittimità delle Nazioni Unite e del suo statuto, nonché il principio dello stato nazione e li ancorerebbe alla legge islamica.

In tal modo, Nahdlatul Ulama spera di contrastare le nozioni di uno stato islamico transnazionale sostenuto da militanti come Al Qaeda e lo Stato islamico e rendere la Carta delle Nazioni Unite legalmente vincolante per i suoi firmatari musulmani, secondo la legge religiosa.

Le domande poste durante l’R20 di Bali sfidano Nahdlatul Ulama, dato il suo coinvolgimento nel massacro del 1965 di presunti comunisti in Indonesia, così come la Muslim World League che non ha tenuto conto del suo passato come veicolo principale di decenni di propagazione globale saudita di un interpretazione ultraconservatrice, suprematista e settaria dell’Islam.

Le domande sfidano anche la volontà degli Emirati Arabi Uniti di fare di tutto per imporre un’interpretazione autocratica dell’Islam che non tolleri dissenso politico o religioso.

Parlando al raduno di Bali, Sri Swapan Dasgupta, giornalista, politico e stretto collaboratore indiano del primo ministro Narendra Modi, ha sostenuto che “l’offuscamento e la negazione (di eventi storici traumatici) hanno solo peggiorato la situazione”.

Il signor Dasgupta si riferiva alle lamentele nazionaliste indù risalenti alle conquiste musulmane nel subcontinente indiano nel XIII-XVII secolo che alimentano l’ideologia Hindutava di Modi.

Mr. Dasgupta non ha detto che l’India nazionalista indù ha bisogno di fare i conti con la storia del subcontinente in modi che non si riducano a una campagna di vendetta contro i 200 milioni di musulmani dell’India, la più grande minoranza musulmana del mondo.

Le sfide per i musulmani nella rivalità per plasmare l’agenda religiosa del G20 di Delhi non sono meno scoraggianti.

I musulmani possono scegliere tra prendere la strada alta o quella bassa per fare i conti con la storia.

La strada maestra implica affrontare verità dolorose nella ricerca di una società più sana, più pluralista e socialmente coesa. La strada bassa consente agli autocrati di riscrivere la storia o di spazzarla sotto il tavolo e piegarla opportunisticamente alla loro volontà.

L’India non è il luogo in cui si deciderà la battaglia per l’anima delle principali religioni del mondo, inclusi l’Islam e l’Induismo, ma è la prossima arena della battaglia.