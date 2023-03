Perché l’autonomia strategica dell’UE senza gli Stati Uniti è attualmente impossibile

Tra le macerie che le rivolte che hanno sconvolto Parigi potrebbero lasciarsi dietro includono la riforma delle pensioni del Presidente Emmanuel Macron; la capacità di Macron di governare efficacemente per i prossimi quattro anni; e, molto probabilmente, la stessa Quinta Repubblica. Come riportato a marzo dal New York Times , i manifestanti sono stati sentiti cantare: “Paris Rise Up… Abbiamo decapitato Luigi XVI. Lo rifaremo, Macron”.

Ma un’altra vittima, meno nota, del prepotente tentativo di Macron di imporre una ‘riforma’ neoliberista osteggiata da ampie pluralità di cittadini francesi, potrebbe benissimo essere l’idea di autonomia strategica europea su questioni relative alla difesa e alla politica estera.

Hall Gardner, professore di relazioni internazionali all’Università americana di Parigi, mi dice a suo avviso: “Macron si considerava il mediatore tra la Russia e l’Occidente, ma l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e l’apparente rifiuto di scendere a compromessi hanno danneggiato la credibilità internazionale di Macron, mentre l’apparente incapacità di prevedere l’entità della protesta sociale francese contro le sue proposte di riforma nel sistema pensionistico francese rivela che è un leader debole, che non è in contatto con i suoi cittadini, così Putin tenterà di sfruttare l’estrema destra e l’estrema sinistra, e sempre più il Centro, contro di lui, in modo da ridurre il sostegno diplomatico e militare francese all’Ucraina”.

“Allo stesso tempo”, afferma Gardner, “la crisi interna in Francia è così profonda che indebolirà gli sforzi di Macron per svolgere un ruolo costruttivo nella costruzione di una politica estera tutta europea nei confronti di Russia, Stati Uniti e altri Stati .”

Macron ha promosso per anni il concetto di autonomia strategica e durante la sua prima campagna presidenziale nel 2017 si è impegnato a “porre fine alla forma di neoconservatorismo che è stata importata in Francia negli ultimi 10 anni”.

Dal punto di vista delle restrizioni americane, questa avrebbe dovuto essere una buona notizia; dopotutto perché, ottant’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e trent’anni dopo la fine della guerra fredda, sono gli Stati Uniti, con un debito di 31 trilioni di dollari, a sovvenzionare ancora la difesa dell’Europa, che ha oltre 100 milioni di persone in più e un PIL di circa $ 18 trilioni?

Ma poi è arrivata la guerra in Ucraina, e con essa, uno sforzo rapido ed efficace da parte dell’amministrazione Biden, con ogni mezzo necessario , per imporre una rigida disciplina tra i suoi alleati della NATO.

E così, all’indomani dell’invasione illegale dell’Ucraina da parte di Putin, il futuro dell’autonomia strategica ha cominciato a sembrare cupo e le rivolte a Parigi ora sono servite solo a piantare ulteriormente un palo nel suo cuore.

Qualcuno potrebbe obiettare, tuttavia, che i leader dell’UE stiano di fatto perseguendo una strategia di autonomia strategica a seguito della guerra in Ucraina. Dopotutto, i piani recentemente annunciati dal commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton per trasformare l’European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act (EDIRPA) in un veicolo attraverso il quale l’UE può soddisfare i nuovi requisiti di difesa per la guerra in Ucraina. Ancora di più, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel suo tanto decantato discorso ‘Zeitenwende ‘ (‘Punto di svolta’) dello scorso anno, ha promesso 100 milioni di euro in nuove spese per la difesa.

Ma un aumento della spesa – qualcosa che gli americani, dopo tutto, chiedono da anni ai partner europei – non è una strategia alternativa. Il fatto è che la guerra in Ucraina ha consolidato l’egemonia americana in Europa. In primo luogo, i contributi finanziari e militari all’Ucraina da parte degli Stati Uniti fanno impallidire i contributi degli Stati membri dell’UE.

E poi c’è la curiosa non reazione dei leader della coalizione parlamentare tedesca, i socialdemocratici (SPD) alla distruzione del Nord Stream 2. Come afferma il sociologo tedesco Wolfgang Streeck, direttore emerito del Max Planck Institute for the Study of Le società si sono recentemente chieste :

“Per quanto tempo il governo tedesco può rimanere sottomesso agli Stati Uniti come ha ora promesso di essere è una questione aperta, considerando i rischi che derivano dalla vicinanza territoriale della Germania al campo di battaglia ucraino – un rischio non condiviso dagli Stati Uniti”

Dopo le conversazioni con parlamentari tedeschi e attivisti di tutto lo spettro politico durante la scorsa settimana, si ha l’impressione: molto più a lungo.

In Germania, l’appetito per una mano più libera nella formazione della propria politica di sicurezza nazionale esiste (da parte della sinistra che comprende ancora il valore dell’Ostpolitik e dell’estrema destra) ma non è evidente tra l’establishment politico e ancor meno tra i partner della coalizione di Scholz, in particolare i bellicosi Verdi, che ora sembrano apprezzare il proprio ruolo di delegati dell’establishment della politica estera statunitense.

Tuttavia, a lungo termine, gli interessi economici, energetici e di sicurezza nazionale della Germania probabilmente imporranno che arrivi a rifiutare (o accettare educatamente) le richieste americane di firmare per l’ormai incombente confronto globale tra le democrazie occidentali e i regimi autoritari eurasiatici guidati dalla Cina e Russia.

Nel corso del tempo, l’Ostpolitik (la “politica orientale” delle relazioni normalizzate con gli stati comunisti dell’Europa orientale perseguita dal cancelliere tedesco Willy Brandt alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70) potrebbe avere una seconda vita dopo tutto, data la dipendenza dell’industria tedesca da prodotti naturali a buon mercato. gas e i suoi legami commerciali in continua crescita con la Cina: nel 2021 il commercio bidirezionale tra Germania e Cina ha raggiunto la cifra record di 320 miliardi di dollari.

Ma allo stato attuale delle cose, con Parigi distratta da una rivolta populista, Washington – con l’appoggio entusiastico di Varsavia, Londra, Praga, Riga, Tallinn, Vilnius e del ministero degli Esteri di Berlino – sta esercitando una sorta di egemonia sul continente non visto dai giorni in cui il presidente Reagan, contro le vaste proteste popolari, piazzò i missili Pershing II nella Germania occidentale alla fine del 1983.

A suo grande merito, Macron si rende conto – come ha fatto il suo modello, il grande Charles de Gaulle – che la prolungata egemonia degli Stati Uniti sull’Europa è sia insostenibile che effettivamente, dato il coinvolgimento sempre più profondo di Washington nella guerra in Ucraina e la nuova posizione da guerra fredda che ha assunto per quanto riguarda la Cina, pericoloso. Ma ora è probabilmente impotente a perseguire la sua strategia alternativa preferita.

Alla fine, un consenso politicamente stabile di Francia e Germania sono i due prerequisiti fondamentali per il successo dell’autonomia strategica. E al momento della stesura di questo articolo, non c’è nessuno dei due.