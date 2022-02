L’amministrazione Biden ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe nominato il Qatar un maggiore alleato non NATO (MNNA), rendendo il piccolo emirato il terzo Paese del Golfo Persico a ricevere questa designazione dopo Bahrain e Kuwait.

Il nuovo status non comporta alcun obbligo di difesa degli Stati Uniti nei confronti del Qatar, ma facilita una più stretta cooperazione in materia di sicurezza e offre loro un maggiore accesso alle armi, alla ricerca e alla tecnologia statunitensi rispetto ad altri Paesi. Il Qatar si è dimostrato utile agli Stati Uniti in Afghanistan, soprattutto durante l’evacuazione da Kabul, e questa designazione sembra essere la loro ricompensa. La designazione MNNA dimostra di aver riguadagnato completamente la sua posizione a Washington meno di cinque anni dopo che Trump ha dato il via libera al blocco del Paese guidato dai sauditi.

Sfortunatamente, il miglioramento delle relazioni con il Qatar mostra anche che gli Stati Uniti si stanno ulteriormente impigliando negli affari mediorientali in un momento in cui la regione è sempre meno importante per gli interessi americani. Insieme al crescente sostegno agli Emirati Arabi Uniti (UAE) annunciato dal Pentagono, compreso il dispiegamento aggiuntivo di jet e una nave da guerra, Biden lega più strettamente le forze armate statunitensi ai Paesi del Medio Oriente invece di trovare modi per ridurre le forze armate statunitensi schierate lì. Date le risorse e l’attenzione limitate, un coinvolgimento più profondo in Medio Oriente è destinato a scapito della concentrazione su regioni più vitali.

L’inversione di rotta nelle fortune del Qatar a Washington negli ultimi anni è stata notevole. Nel 2017, l’amministrazione Trump inizialmente si accontentava di lasciare che i loro vicini cercassero di ridurli alla fame dopo che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti avevano convinto Trump che il Qatar fosse uno sponsor del terrorismo. Presentato con un assurdo ultimatum che avrebbe richiesto loro di rinunciare a una politica estera indipendente e a gran parte della propria sovranità, il Qatar si è dimostrato resiliente, ha fatto affidamento sulla sua considerevole ricchezza e ha rafforzato i legami con Iran e Turchia per superare gli effetti peggiori del blocco. Nel giro di pochi anni, l’operazione di lobbying del Qatar ha eguagliato e superato quella degli Emirati Arabi Uniti e dei sauditi. Il blocco si è finalmente interrotto quando l’Arabia Saudita e il Qatar hanno ripristinato le relazioni l’anno scorso.

Sul lato positivo, il Qatar si è distinto praticamente come l’unico Paese della regione che è stato d’aiuto per far uscire gli Stati Uniti da una delle nostre guerre piuttosto che rendere il governo USA il facilitatore delle loro. A breve termine, una relazione più stretta con il Qatar potrebbe avere alcuni vantaggi perché la sua politica estera più indipendente e le migliori relazioni con l’Iran potrebbero consentirgli di agire come intermediario e facilitatore nel sostenere l’impegno diplomatico con Teheran. È anche ipotizzabile che il Qatar possa svolgere un ruolo simile nello stabilire un rapporto di lavoro con i talebani nell’interesse di affrontare la grave crisi umanitaria dell’Afghanistan. C’è anche interesse a garantire le forniture del Qatar di gas naturale liquefatto per l’Europa in caso di escalation in Ucraina. Tuttavia, nella misura in cui l’approfondimento delle relazioni rende più difficile ridurre la presenza militare statunitense in Medio Oriente, ciò potrebbe finire per costare agli Stati Uniti molto di più a lungo termine di quanto non ci guadagni.

I legami più stretti con i clienti nel Golfo Persico riflettono l’incoerenza strategica dell’amministrazione Biden. Nonostante sottolinei l’importanza dell’Asia orientale e dell’’Indo-Pacifico’ per gli Stati Uniti, l’amministrazione rimane eccessivamente impegnata in altre regioni e sembra determinata ad aumentare gli impegni sia in Europa che in Medio Oriente. Come riportato da Reuters, Biden “ha ordinato all’Austin del Pentagono di fare tutto il possibile per comunicare il sostegno degli Stati Uniti agli Emirati Arabi Uniti, all’Arabia Saudita e in tutta la regione del Golfo”.

Questo ovviamente non è il linguaggio della condivisione degli oneri. Biden è caduto nella stessa trappola che ha intrappolato Obama durante il suo secondo mandato, in cui ha assecondato gli Stati regionali per contrastare gli attacchi dei falchi che stava “abbandonando gli alleati”. Indulgere ai Paesi della regione non ha fermato gli attacchi e non ha nemmeno acquistato molta buona volontà dai clienti, ma ha implicato gli Stati Uniti come fattori abilitanti di una guerra insensata e di una catastrofica catastrofe umanitaria.

Concedere al Qatar la designazione MNNA non farà guadagnare a Biden alcun punto rispetto ai suoi detrattori falchi. A causa delle relazioni costruttive del Qatar con l’Iran e del suo sostegno ai Fratelli Musulmani e alla causa palestinese, il Qatar è stato a lungo oggetto di critiche da parte dei falchi ‘pro-Israele’, che sono stati fin troppo felici di amplificare i punti di discussione dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti sul Qatar presunta malvagità. Ci sono già richieste da parte di alcuni gruppi di riflessione conservatori che Biden dovrebbe revocare la designazione MNNA e imporre invece la designazione di uno stato sponsor del terrorismo.

Poiché gli Emirati Arabi Uniti non saranno contenti del nuovo status del Qatar a causa delle tensioni di lunga data tra di loro, l’amministrazione Biden è evidentemente desiderosa di ‘rassicurare’ Abu Dhabi che gli Stati Uniti li stanno sostenendo più che mai. Il Segretario Austin ha affermato che i nuovi schieramenti militari negli Emirati Arabi Uniti servono “come un chiaro segnale che gli Stati Uniti sono con gli Emirati Arabi Uniti come partner strategico di lunga data”. Sebbene questo dispiegamento venga presentato come puramente difensivo, viene fatto a sostegno di un governo che continua ad alimentare la guerra contro lo Yemen. Non riuscire a districarsi dagli Stati Uniti dalla guerra ha ora portato a una crescente presenza militare americana nella regione e a un ruolo maggiore nel provvedere alla difesa di un paese che gli Stati Uniti non sono obbligati a difendere.

Il cosiddetto approccio di ‘ritorno alle origini’ dell’amministrazione alla regione ha significato più delle stesse politiche fallite che hanno tenuto gli Stati Uniti impantanati in conflitto per decenni. Come ha osservato di recente Trita Parsi del Quincy Institute, “Se la politica estera degli Stati Uniti è incentrata sul ‘rafforzamento delle nostre partnership e alleanze’, come suggerito da [Brett] McGurk, piuttosto che sull’interesse degli Stati Uniti rigorosamente definito, allora non solo si manifesterà in cambiamenti di regime, ma continuerà anche a coinvolgere l’America in una varietà di conflitti regionali che sono al massimo marginali per la sicurezza degli Stati Uniti”. Gli Stati Uniti hanno spesso sbagliato in passato confondendo le preferenze e gli obiettivi dei loro Paesi regionali con gli interessi degli Stati Uniti e adottando i loro nemici come loro, e le mosse dell’amministrazione Biden questa settimana sembrano seguire lo stesso schema.

La domanda principale che deve essere posta su tutte queste relazioni è se e come migliorano la sicurezza degli Stati Uniti. C’è una tendenza a Washington a trattare le partnership e le relazioni con i Paesi mediorientali come se fossero fini a se stessi piuttosto che i mezzi per i fini statunitensi, come dovrebbero essere. Dare più armi e supporto ai clienti mediorientali può far tacere quei governi per un po’, ma sappiamo che il supporto militare e la vendita di armi a questi stati hanno un effetto destabilizzante a lungo termine.

L’amministrazione Biden dovrebbe trovare il modo di ridimensionare gli impegni e le responsabilità degli Stati Uniti nelle regioni in cui gli USA hanno così pochi interessi convincenti, ma con la designazione MNNA del Qatar e un maggiore supporto militare per gli Emirati Arabi Uniti sono segnali nella direzione sbagliata.