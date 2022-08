Storicamente non c’è mai stato alcun conflitto tra armeni e ucraini. Gli armeni vivono in Ucraina da secoli e la Chiesa armena dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, modellata sull’antica cattedrale armena di Ani a Yerevan e costruita nel 1363-1370, si trova a Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Gli ucraini commemorano la pulizia etnica da parte di Joseph Stalin dei tartari di Crimea e di altre minoranze nazionali dalla Crimea nel 1944, uno sconvolgimento che includeva 10.000 armeni.

Perché allora l’Armenia segue l’ombra della Russia e adotta politiche ostili nei confronti dell’Ucraina? L’ucrainofobia dell’Armenia si riflette in cinque politiche chiave che mostrano che agisce, in modo simile alla Bielorussia, come stato delegato della Russia.

In primo luogo, l’Armenia ha sempre votato all’ONU per sostenere l’annessione illegale della Crimea da parte della Russia. Sembrerebbe che i politici e i diplomatici armeni non siano formati in diritto internazionale e quindi non capiscano che il concetto di “autodeterminazione” non si applica ai territori degli stati. Nel diritto internazionale, l’autodeterminazione si applica solo al diritto dei paesi di separarsi da imperi o federazioni multinazionali.

Le rivendicazioni territoriali nazionaliste dell’Armenia sul Karabakh, un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian, hanno portato a doppi standard nella diplomazia del paese. Se l'”autodeterminazione” fosse applicata nel modo definito dall’Armenia. la Federazione Russa si disintegrerebbe poiché 21 repubbliche autonome, inclusa la Cecenia, avrebbero tutte il diritto alla secessione. Allo stesso modo, la cosiddetta “autodeterminazione” della Crimea e del Karabakh non è compatibile con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite.

In secondo luogo, e proseguendo dal primo punto, l’Armenia sostiene il separatismo nella regione ucraina del Donbas, nell’Ucraina orientale, sostenendo la Repubblica popolare di Donetsk (DNR) controllata dal Cremlino e le Repubbliche popolari di Luhansk (LNR). Come con la Crimea, l’Armenia fornisce supporto “umanitario” e militare al DNR e all’LNR, compresi i mercenari del Karabakh che stanno combattendo contro l’Ucraina. I mercenari armeni del Karabakh si sono uniti ai mercenari delle regioni georgiane dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia, entrambe occupate dalla Russia dall’inizio degli anni ’90, combattendo per conto dell’imperialismo russo. L’Armenia è diventata un canale per i mercenari siriani che combatteranno per la Russia in Ucraina.

All’interno della CSTO (Collective Security Treaty Organisation), la risposta del Cremlino alla NATO, l’Armenia è saldamente radicata con i suoi falchi, Russia e Bielorussia. Tre membri dell’Asia centrale della CSTO – Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan – non supportano il separatismo sostenuto dalla Russia in Eurasia. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha manifestamente rifiutato, davanti al presidente russo Vladimir Putin, di riconoscere il DNR e l’LNR.

In terzo luogo, con l’Armenia così strettamente integrata nell’ala da falco della CSTO, forse non sorprende che Yerevan non abbia mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina. L’Armenia ha fatto un ulteriore passo avanti e non solo non ha imposto sanzioni ma, insieme alla Georgia, sta aiutando la Russia a eludere le sanzioni occidentali.

Margarita Simonyan, il capo armeno del canale di propaganda del Cremlino RT e Sputnik, ha espresso un forte sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. Ha twittato: “Questa è una prova di parata standard; è solo che quest’anno abbiamo deciso di tenere la parata a Kiev”. Simonyan ha rigurgitato la propaganda del Cremlino, affermando: “Nessuno sta combattendo contro gli ucraini! Stiamo liberando l’Ucraina!” Simonyan ha ridicolizzato le proteste contro la guerra in Russia, affermando che “Se ti vergogni di essere russo ora, non preoccuparti, non sei russo”.

Simonyan ha le stesse opinioni dei fascisti russi e degli imperialisti della Russia bianca che chiedono alla Russia di lanciare attacchi più mortali contro l’Ucraina. Dopo che la figlia del fascista Alexander Dugin è stata assassinata vicino a Mosca, Simonyan ha chiesto alla Russia di bombardare i centri decisionali nelle città e nei paesi ucraini

In quarto luogo, poiché la Russia ha perso una grande quantità di equipaggiamento militare nella guerra in Ucraina, ha cercato rifornimenti nei suoi alleati per procura in Eurasia. Cina e Turchia si sono rifiutate di fornire equipaggiamento militare alla Russia, che in modo imbarazzante e come presunta “grande potenza” è stata costretta a porgere una ciotola per l’elemosina.

L’Iran ha sostenuto diplomaticamente la Russia nella guerra, rifiutandosi di chiamare Mosca l’aggressore e incolpando gli Stati Uniti e la NATO per la guerra. Teheran ha anche negato l’affermazione degli Stati Uniti secondo cui con la fornitura di droni il suo sostegno militare alla Russia stava “approfondindo un’alleanza con l’Iran per uccidere gli ucraini”. La cooperazione militare dell’Iran con la Russia ha preceduto l’attuale guerra in Ucraina e presumibilmente non aveva subito alcun cambiamento.

L’Armenia ha dimostrato di essere diversa da Cina, Turchia e Iran ed è disposta ad assistere l’invasione militare russa dell’Ucraina: ha donato attrezzature militari sovietiche e russe alla Russia, che non ha mai nascosto l’intenzione di utilizzarle nella sua guerra genocida contro l’Ucraina e gli ucraini. Quattro caccia a reazione armeni SU-30 sono stati donati alla Russia.

Infine, l’Armenia è una base geopolitica per i tentativi russi di mantenere la sua sfera di influenza in Eurasia. Il numero delle basi militari russe in Armenia continua a crescere; una nuova base è in costruzione nella regione di Tuvash al confine con l’Azerbaigian. Agendo come stato delegato della Russia, l’Armenia svolge lo stesso ruolo nel Caucaso meridionale della Bielorussia nella regione occidentale dell’Eurasia.

I profondi legami militari e di intelligence dell’Armenia con la Russia sono interconnessi con gli stessi stretti legami con l’Iran, un Paese designato dagli Stati Uniti come uno stato sponsor del terrorismo.

Non è chiaro contro chi si senta minacciata in modo da accettare di agire come base militare russa avanzata e stato delegato. Dopotutto, la normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Armenia sta entrando in una “nuova fase” con progressi registrati dopo quattro incontri faccia a faccia e centinaia di telefonate tra rappresentanti di entrambi i paesi. L’UE sta mediando i negoziati per un trattato di pace postbellico tra Armenia e Azerbaigian.

La normalizzazione delle relazioni dell’Armenia con i suoi due vicini – Turchia e Azerbaigian – dovrebbe portare a porre domande in Armenia sul motivo per cui il Paese ha bisogno di così tante basi militari russe. Se non vogliono difendere il Paese dai vicini, con i quali verranno firmati trattati di pace, le basi militari russe possono svolgere solo una funzione, ovvero fungere da avamposti anti-occidentali.

L’Ucraina non ha mai adottato politiche ostili agli interessi nazionali dell’Armenia o politiche discriminatorie nei confronti degli armeni che vivono in Ucraina. Sfortunatamente, l’Armenia, in qualità di stato delegato della Russia, ha perseguito cinque politiche ostili all’Ucraina e agli interessi occidentali in Eurasia e nel Grande Medio Oriente.