Oggi ci sono più di 60.000 soldati in Medio Oriente, molti dei quali in basi in Qatar, Arabia Saudita e Kuwait.

L’America può e dovrebbe portare a casa tutte le truppe dal Medio Oriente?

Il Quincy Institute si pone l’interrogativo, cerando di aprire un dibattito nazionale, e lo fa attraverso un rapporto dello studioso dell’Università di Notre Dame Eugene Gholz.

Nel suo lavoro, Gholz sostiene in dettaglio che le ragioni fondamentali per il coinvolgimento militare americano nell’area -sicurezza, petrolio, diritti umani- non sono più sostenibili e che restare non fa altro che incoraggiare il cattivo comportamento di attori regionali. Gholz, afferma che «Se gli Stati Uniti sono effettivamente interessati a un Medio Oriente più stabile, devono rimuovere il loro peso dalla bilancia e consentire alla regione di ricalibrarsi secondo il suo effettivo equilibrio di potere multipolare». Dunque, Washington dovrebbe iniziare a preparare un significativo ritiro militare da attuare nei prossimi 5-10 anni.

Di seguito presentiamo una sintesi di questo rapporto di Eugene Gholz.

***

«L’establishment della politica estera di Washington tende ad adottare una definizione espansiva degli interessi statunitensi in Medio Oriente. L’eccessiva portata nella definizione degli interessi contribuisce notevolmente a spiegare l’eccessiva estensione militare americana nella regione. Tuttavia, anche accettare una definizione ampia degli interessi degli Stati Uniti non implicherebbe comunque una presenza militare permanente degli Stati Uniti in Medio Oriente».

Terrorismo

«La minaccia del terrorismo è spesso invocata come giustificazione per l’esercito americano per mantenere una presenza in Paesi dall’Afghanistan alla Siria. Eppure, dopo vent’anni di guerra globale al terrore (GWOT), l’evidenza è inconfutabile: i militari sono inefficaci nel combattere il terrorismo. Invece, la prevenzione del terrorismo ha significativi parallelismi con la prevenzione del crimine, in quanto non può mai essere completamente eliminato ma può essere ridotto attraverso un’efficace governance e attività di polizia. Al contrario, la presenza di una forza militare straniera genera costantemente sia rimostranze che atti di violenza che ispirano ulteriori atti di terrorismo. L’occupazione militare straniera, in particolare, rende più acuta la minaccia del terrorismo. Invece di ripetere le strategie fallite che seguirono l’11 settembre, gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione di qualsiasi atto di terrorismo straniero in territorio nazionale, cosa che hanno portato a termine con successo dal 2001. La completa eliminazione di tutte le minacce terroristiche richiederebbe un livello di autoritarismo statale che gli americani troverebbero intollerabile e anatema per i loro valori; invece, l’establishment della sicurezza ha eliminato con successo alcune minacce e continua a monitorarne altre. Infine, se i leader statunitensi percepiscono la presenza di una minaccia terroristica straniera, l’esercito americano ha dimostrato la sua capacità di eliminare obiettivi senza una significativa presenza di truppe sul terreno».

Israele

«L’impegno per la sicurezza dell’America nei confronti di Israele è spesso menzionato per giustificare la presenza dell’esercito americano in Medio Oriente. Eppure le circostanze sono cambiate dall’istituzione di Israele, e decenni di sostegno e partenariato degli Stati Uniti hanno fornito a Israele una solida capacità di difendersi, anche con armi nucleari. Il progetto degli Stati Uniti per potenziare Israele ha avuto successo e la difesa militare statunitense di Israele non ha bisogno di guidare la strategia americana in Medio Oriente. Al contrario, l’instabilità che alimenta la presenza militare degli Stati Uniti in Medio Oriente può effettivamente minare la sicurezza a lungo termine di Israele».

Non proliferazione nucleare

«Una terza affermazione relativa alla necessità di una presenza persistente degli Stati Uniti nella regione è quella di imporre la non proliferazione nucleare, spesso in particolare in riferimento all’Iran. Il ragionamento alla base di questa affermazione è sempre stato imperfetto, poiché probabilmente è stata la presenza militare statunitense in corso nella regione che ha spinto l’Iran a pensare di non avere mezzi per raggiungere la sicurezza senza acquisire la deterrenza nucleare. Inoltre, la presenza delle truppe statunitensi non ha svolto alcun ruolo distinguibile nel dissuadere i Paesi del Medio Oriente dall’acquisire armi nucleari. Non sono stati gli attacchi militari statunitensi a minare i possibili programmi nucleari siriani o iracheni, e l’Egitto non ha deciso di interrompere il suo programma nucleare a causa di un dispiegamento di truppe statunitensi».

Stabilità

«Le giustificazioni per la presenza militare degli Stati Uniti in Medio Oriente a volte enfatizzano la stabilità come un interesse fondamentale degli Stati Uniti. In generale, la stabilità politica regionale è favorevole agli interessi degli Stati Uniti: è meno probabile che un Medio Oriente più stabile minacci gli interessi fondamentali di prevenire un’acquisizione egemonica e proteggere il commercio essenziale. Tuttavia, c’è poco da suggerire che una presenza permanente di truppe statunitensi sia necessaria per la stabilità o sia favorevole ad essa. In effetti, le garanzie di sicurezza implicite degli Stati Uniti ai partner regionali hanno in molti casi alimentato il loro comportamento sconsiderato e destabilizzante a causa della loro percezione che gli Stati Uniti verranno in loro aiuto se si trovano nei guai. La guerra saudita in Yemen è un esempio calzante».

Diritti umani

«La protezione dei diritti umani è spesso usata come giustificazione per l’intervento militare degli Stati Uniti, ma non ci sono prove a sostegno dell’idea che una presenza permanente di truppe in Medio Oriente scoraggi le violazioni dei diritti umani. Al contrario, consapevoli del fatto che molti dei partner strategici americani nella regione sono tra i più noti violatori dei diritti umani al mondo, è più ragionevole concludere che la presenza militare degli Stati Uniti nella regione è servita a proteggere questi regimi nonostante la loro violazioni dei diritti umani. Inoltre, quando gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente per prevenire abusi dei diritti umani, gli stessi interventi hanno generalmente causato massicce violazioni dei diritti umani, come evidenziato dagli interventi statunitensi in Iraq e Libia».

Requisiti militari per proteggere gli interessi fondamentali degli Stati Uniti

«La strategia proposta dal Quincy Institute per il Medio Oriente fissa due obiettivi per le forze armate statunitensi: impedire l’instaurazione dell’egemonia regionale attraverso la conquista militare e mantenere il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz verso i mercati internazionali. Per decidere cosa chiedono di fare questi obiettivi all’esercito americano è necessario rispondere a una serie di domande per ciascuno obiettivo: cosa servirebbe a un avversario per provocare una delle condizioni indesiderabili, supponendo che un avversario lo desiderasse? C’è qualche Paese in Medio Oriente che ha quella capacità, o c’è qualche Paese che a breve potrebbe avere tale capacità. Quali azioni dovrebbero intraprendere le forze armate statunitensi contro un tale avversario? E quale struttura e posizione di forza preparerebbero al meglio le forze armate statunitensi a contrastare un tale avversario, riducendo al minimo i costi e i rischi e massimizzando la visibilità della capacità degli Stati Uniti, creando così le condizioni per una deterrenza credibile?».

Prevenire l’egemonia regionale

Prevenire l’egemonia regionale significa impedire una specifica distribuzione di potere e influenza in un’area significativa. John Mearsheimer definisce notoriamente un egemone come “uno Stato così potente da dominare tutti gli altri Stati del sistema”, sia applicato a livello globale che regionale». «Costruire la definizione attorno al convincere altri Stati può sembrare limitante, perché in alcune regioni un Paese può avere una notevole quantità di soft power -cioè, la capacità di fare appello ad altri Paesi in modo tale che accettino volentieri di andare d’accordo con la grande potenza- e ciò potrebbe consentire a un Paese di raggiungere l’egemonia regionale attraverso il potere delle idee piuttosto che la forza militare. Ma data l’attuale politica regionale del Medio Oriente, dominata da aspre rivalità politiche, culturali e religiose, la coercizione è la via per l’egemonia regionale che necessita di analisi.

La mancanza di commercio e di investimenti all’interno del Medio Oriente che potrebbero portare a una coercizione economica significativa porta a dire che il potere militare è l’unica via plausibile per l’egemonia regionale del Medio Oriente».

«Una definizione di lavoro plausibile richiederebbe che una delle quattro potenziali potenze mediorientali più sostanziali –Iran, Iraq, Arabia Saudita o Turchia– elimini almeno due delle altre dall’equilibrio di potere mediorientale.

Questo è un compito politico-militare scoraggiante, e la sua difficoltà aiuterebbe notevolmente qualsiasi sforzo degli Stati Uniti per prevenire l’egemonia regionale in Medio Oriente. La tendenza dei rivali locali a non sottomettersi volontariamente, i costi e i rischi relativamente elevati delle offensive militari, e la necessità di trasportare forze e rifornimenti militari su lunghe distanze per conquistare e occupare l’area politicamente rilevante, sono tutti elementi contrari al raggiungimento dell’egemonia regionale. Le moderne forze militari convenzionali, che in linea di principio offrono il potenziale per muoversi e comunicare attraverso le distanze rilevanti, sono costose e difficili da creare e mantenere».

«Inoltre, la geografia della regione non facilita il raggiungimento dell’egemonia. Un contendente avrebbe bisogno della capacità realistica di proiettare una potenza superiore a 1000 chilometri e di espandere i suoi confini di decine di migliaia di chilometri quadrati».

«Un esercito mediorientale avrebbe bisogno di almeno cinque capacità fondamentali per minacciare potenzialmente di creare l’egemonia regionale. Primo, l’esercito attaccante avrebbe bisogno di notevoli capacità logistiche e di manutenzione. Mantenere le forze sul campo rifornite di cibo, carburante, munizioni e altri materiali di consumo è un compito arduo. Gli enormi volumi necessari riempirebbero le reti stradali limitate di camion, vulnerabili agli ingorghi, all’attacco aereo nemico e all’imboscata partigiana. Il compito organizzativo di determinare quali rifornimenti sono necessari da quale parte dell’esercito è esso stesso complesso e gli errori normali possono lasciare unità sottofornite senza materiale per muoversi e combattere o unità sovrafornite con depositi intasati e ingestibili. Infine, oltre a fornire unità di prima linea, i militari devono mantenere in funzione le loro attrezzature. Autocarri, mezzi corazzati, pezzi di artiglieria e carri armati si guastano». «Nel complesso, il livello di manutenzione delle forze armate mediorientali è generalmente scarso».

«In secondo luogo, l’esercito dell’aggressore dovrebbe essere in grado di proteggersi durante gli spostamenti, in particolare con difese aeree mobili di alta qualità. Gli Stati Uniti sono abituati alla supremazia aerea nelle loro guerre, dove nessun aereo nemico tenta nemmeno di volare, figuriamoci attaccare le forze di terra statunitensi. Nessun combattente mediorientale può ragionevolmente vantare quel lusso».

«Terzo, l’esercito del potenziale egemone dovrebbe essere in grado di reagire a circostanze impreviste. Gli attaccanti possono pianificare le offensive meticolosamente e anche le forze militari relativamente poco qualificate possono eseguire manovre pianificate che hanno praticato in anticipo. Tuttavia, come viene spesso tradotto il famoso aforisma di Helmuth von Moltke, “nessun piano sopravvive al primo contatto con il nemico”. Man mano che i piani della campagna diventano più grandi e più complessi e si estendono su distanze e tempistiche maggiori, come accade durante i tentativi di conquista di vaste aree di territorio, la situazione effettiva affrontata dalle truppe sul campo di battaglia si discosta sempre più dal copione. Truppe di alta qualità con leader di talento possono mantenere un’offensiva di fronte a eventi imprevisti. Ma la maggior parte delle offensive si impantana quando le truppe si perdono, rallentano a causa di condizioni meteorologiche o stradali avverse o si imbattono in truppe nemiche che hanno manovrato o schierato in modi inaspettati.

Storicamente, le forze armate mediorientali sono state afflitte da fallimenti di leadership e adattamento a tutti i livelli di comando, dalle piccole unità che si rifiutano di deviare dal piano originale senza ordini espliciti dall’alto all’incapacità dei leader di tutto il teatro di riconoscere e reagire alla realtà del campo di battaglia. Questi problemi non sono caratteristiche essenziali di tutte le forze armate regionali, ma è probabile che le loro radici politiche e culturali rimarranno comuni nel prossimo futuro».

Quarto, l’aggressore dovrebbe essere bravo a combattere in attacco nelle moderne condizioni del campo di battaglia. Il campo di battaglia moderno è terribilmente letale».

«Quinto, anche dopo una vittoria convenzionale,l’esercito di un potenziale egemone avrebbe bisogno di mantenere il controllo politico del territorio occupato, convertendo i guadagni della conquista in egemonia politica, governando e sfruttando le risorse degli Stati sconfitti. Nell’era moderna del nazionalismo, la maggior parte degli eserciti conquistatori può aspettarsi resistenza. Quando il conquistatore proviene da un’etnia o da un background religioso diverso, la probabilità di resistenza locale è più alta e i resistenti possono essere particolarmente disposti a soffrire e sacrificarsi per combattere ferocemente. Negli ultimi decenni, le insurrezioni sono state onnipresenti in Medio Oriente, resistendo sia agli occupanti extraregionali che intraregionali. Gli occupanti stranieri possono lottare per reagire e imporre l’ordine. Potrebbero non avere familiarità con i costumi, le abitudini e persino le lingue locali, limitando la loro raccolta di informazioni e la comprensione di quali reazioni e difese potrebbero peggiorare anziché migliorare la situazione. Inoltre, in Medio Oriente, la capacità dell’occupante di fornire un buon governo può essere limitata anche in patria, figuriamoci nel territorio occupato, riducendo la capacità dell’occupante di cooptare civili locali per aiutare a controllare un’insurrezione. E il pattugliamento del territorio occupato richiede un gran numero di truppe, distogliendo i soldati dalla prossima offensiva pianificata nel tentativo di egemonia. Nel complesso, cumulare le conquiste -rendere i guadagni iniziali un vantaggio piuttosto che una passività nel continuo sforzo di stabilire l’egemonia regionale- può essere molto difficile.

Un potenziale egemone regionale avrebbe bisogno di tutte e cinque queste capacità fondamentali. Nessuno dei quattro potenziali contendenti in Medio Oriente ha le capacità richieste, e nessuno ha il potenziale plausibile per acquisirle rapidamente in un modo che gli dia un relativo vantaggio sui suoi avversari».

«Ad oggi, l’Iraq sembra essere il potenziale contendente più debole. Il suo esercito è ‘rotto’ dopo decenni di combattimenti senza successo. Ciò che resta dell’esercito iracheno è quasi interamente concentrato sulla difesa interna, combattendo con e contro le milizie che lottano per l’influenza politica locale e cercano di reprimere il terrorismo. L’esercito è stato politicizzato e molti dei suoi membri sono corrotti, entrambi fattori che riducono sostanzialmente l’efficacia della sua leadership, iniziativa e coesione delle unità. La logistica non funziona più, in parte a causa della corruzione che porta i rifornimenti a scomparire o ad essere male allocati, ma anche a causa del fallimento della transizione dell’esercito a un sistema complesso, computerizzato, ‘moderno’ che cerca di massimizzare l’efficienza ma fa troppo affidamento su iniziativa individuale (unità che richiedono ciò di cui hanno bisogno) ed è troppo fragile per le condizioni locali. E infine, la popolazione totale dell’Iraq è probabilmente troppo piccola per conquistare e occupare i suoi principali vicini, specialmente date le divisioni interne ad alta salienza all’interno dell’Iraq che renderebbero difficile attingere dall’intera base della popolazione per una guerra offensiva. Potrebbe essere più ragionevole temere che l’Iraq non opponga la prevista resistenza alla richiesta di egemonia di un altro paese piuttosto che temere che lo stesso Iraq diventi un potenziale egemone. Tra i lati positivi, l’Iraq ha una storia di nazionalismo che riunisce la popolazione del Paese per resistere a un invasore esterno, anche se la storia della guerra Iran-Iraq risale a molto tempo fa, prima dell’intensificarsi delle divisioni interne (e dell’accresciuta fedeltà delle milizie locali all’Iran). supporto) durante la lunga guerra civile irachena».

«Allo stesso modo, l’Arabia Saudita è un improbabile contendente per l’egemonia regionale. L’accesso al denaro è il più grande vantaggio dell’Arabia Saudita, in particolare il denaro per acquistare armi avanzate e forse alleati, siano essi altri governi o milizie locali all’interno di altri Paesi. Ma il denaro saudita non è illimitato, e sempre più sembra impegnato a garantire la stabilità interna, lasciando meno avanzi per finanziare avventure militari. Ancora più importante, gli svantaggi militari sauditi sono sostanziali e non possono essere superati semplicemente attraverso la spesa. La popolazione dell’Arabia Saudita è persino più piccola di quella irachena e il regime teme che una frazione significativa non sia politicamente o religiosamente affidabile, limitando la sua capacità di mobilitarsi per un’offensiva. L’Arabia Saudita avrebbe difficoltà a creare la massa militare per attaccare e occupare i suoi vicini. Mercenari e milizie locali corrotte non sarebbero sufficienti per fungere da forza di occupazione. Inoltre, le forze armate saudite si sono comportate male nelle esercitazioni militari e nei conflitti passati, in particolare nello Yemen, e richiederebbero un’enorme trasformazione per prepararsi a importanti operazioni offensive». «Infine, i sauditi hanno conflitti politici e religiosi con molte persone in tutto il Medio Oriente – negli ultimi anni, con Qatar, Egitto, varie fazioni in Libano, Siria, Yemen, Bahrain, Iraq».

«L’Iran è il Paese che gli americani pensano più spesso come una minaccia per il dominio del Medio Oriente, ma le sue forze armate mancano delle capacità chiave per fare un’offerta egemonica. La caratteristica più importante dell’esercito iraniano è la sua enfasi sulla guerra non convenzionale, specialmente nel Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica, essenzialmente una seconda forza militare che riceve più risorse rispetto all’esercito tradizionale iraniano. Alcune delle tecniche di guerra non convenzionali sono più frizzanti relazioni pubbliche che reali capacità militari: operazioni fotografiche di motoscafi veloci che volteggiano e raffiche di missili balistici modestamente accurati – o facsimili photoshoppati di tali spettacoli. Tuttavia, altre capacità di guerra speciali sono reali, anche se limitate, e consentono all’IRGC e alla Forza Quds di sostenere in modo significativo gli alleati in varie guerre civili mediorientali e di aiutare il regime iraniano a mantenere la stabilità politica in patria. Queste capacità potrebbero rendere l’Iran relativamente ben posizionato per gestire alcuni dei requisiti delle occupazioni post-conquista, sebbene le caratteristiche persiane e sciite dell’Iran esacerbassero contemporaneamente la difficoltà delle interazioni con molti locali conquistati. Ma l’esperienza in politica interna comporta anche altri svantaggi. L’avanzamento a posizioni di leadership militare in Iran può dipendere in modo significativo dalla politica e dalla lealtà religiosa piuttosto che dal merito, e alcuni leader militari in realtà dedicano notevoli sforzi alla gestione delle varie attività di proprietà dell’esercito, che rappresentano una frazione significativa dell’economia iraniana – raramente , se mai, una caratteristica di potenziale offensivo di prima classe. Le migliori forze militari iraniane non sono né addestrate né equipaggiate per sconfiggere gli eserciti rivali e prendere il controllo del territorio.

Nel frattempo, l’esercito convenzionale iraniano ha lottato per decenni. In un certo senso, è impressionante che l’Iran sia riuscito a mantenere in funzione le sue apparecchiature attraverso intense sanzioni economiche che includono embarghi sui pezzi di ricambio e controlli sulle esportazioni di prodotti militari e a duplice uso. Ma la manutenzione, gli aggiornamenti e persino la capacità di equipaggiare in minima parte una grande forza sono ancora problemi per l’Iran. Quando l’industria nazionale degli armamenti iraniana annuncia un nuovo e innovativo equipaggiamento, spesso mette insieme pezzi funzionanti di vecchie apparecchiature per produrre una chimera che tenga almeno alcuni carri armati o elicotteri sul campo; i volumi di produzione sono necessariamente limitati. Anche se le circostanze diplomatiche dovessero cambiare, consentendo all’Iran di acquistare parte dell’equipaggiamento moderno di cui avrebbe bisogno per le grandi offensive, dovrebbe assimilare il nuovo equipaggiamento, imparare a usarlo al massimo delle sue potenzialità e superare profonde barriere interne che hanno limitato la capacità dell’esercito iraniano di portare a termine operazioni con armi combinate in passato». «Trasformare l’esercito iraniano in una forza offensiva capace di minacciare di stabilire l’egemonia regionale sarebbe un progetto a lungo termine importante,costoso, politicamente straziante».

«Infine, la Turchia è in realtà la potenza regionale più vicina ad avere la capacità di minacciare l’egemonia regionale. I principali svantaggi che i turchi dovrebbero affrontare sono le enormi distanze che i loro militari dovrebbero coprire per sconfiggere gli altri eserciti consistenti nella regione e i problemi che i militari turchi dovrebbero affrontare interagendo con la popolazione locale ovunque combattano in Medio Oriente. I turchi dovrebbero affrontare differenze etniche, religiose e culturali che combattono in parti chiave della regione. La Turchia sarebbe particolarmente propensa a stimolare la resistenza a un’invasione o a una forza di occupazione. D’altra parte, la Turchia ha una grande popolazione e un esercito grande e moderno. L’addestramento e l’equipaggiamento dell’esercito hanno beneficiato dell’adesione alla NATO e la sua esperienza di combattimento convenzionale ha avuto un relativo successo. Tuttavia, questi punti di forza devono corrispondere a debolezze compensative. Alcune delle attività militari più importanti della Turchia si sono concentrate su operazioni interne e non convenzionali, sia contro la popolazione curda interna che attraverso il confine siriano, e complicate politiche interne e una storia di colpi di Stato hanno portato a una politicizzazione debilitante e a prove di colpo di Stato all’interno delle forze armate. Tali fattori ostacolerebbero le capacità offensive turche in Medio Oriente».

«Nel complesso, il Medio Oriente è generalmente una regione di militari convenzionali a bassa competenza. Gli eserciti locali sono politicizzati e significativamente, anche se non esclusivamente, orientati a garantire il controllo interno nei loro Paesi d’origine. Questo è un bene per gli Stati Uniti, che desiderano impedire l’egemonia regionale.Guerre tra grandi eserciti inefficaci, come la guerra Iran-Iraq degli anni ’80, possono causare terribili sofferenze, ma hanno scarso effetto sull’interesse nazionale degli Stati Uniti. Le offensive guadagnano poco terreno a costi enormi e la lenta attività al fronte offre agli altri Paesi della regione molte opportunità per adeguare il loro sostegno a una parte o all’altra per mantenere l’equilibrio.

Inoltre, alcuni dei Paesi più piccoli del Medio Oriente sembrano avere militari di qualità superiore. La ‘piccola Sparta’, come sono talvolta conosciuti gli Emirati Arabi Uniti, può contribuire in modo significativo alla difesa contro una potenza regionale predone, ma i piccoli Emirati Arabi Uniti non possono realisticamente minacciare di spazzare via diversiPpaesi più grandi nel tentativo di egemonia. Lo stesso vale per i combattenti di Hezbollah relativamente efficaci nel combattimento in Libano e per i decantati militari di Israele. Ipiccoli eserciti che colpiscono al di sopra del loro peso sono anche un bene per gli Stati Uniti orientati allo status quo.

Alcuni temono la possibilità che una potenza extraregionale stabilisca l’egemonia in Medio Oriente – in particolare, che una grande potenza come la Cina o la Russia si allei con un Paese all’interno della regione, costruisca basi militari e convogli abbastanza potenza militare in Medio Oriente per dominarlo. Le sfide che gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare nel tentativo di controllare gli eventi in Medio Oriente negli ultimi decenni dovrebbero creare un sostanziale scetticismo sul fatto che un’altra potenza militare straniera con forze di proiezione del potere molto più deboli e meno esperte degli Stati Uniti potrebbe creare un’egemonia militare regionale, un missione più difficile dello sforzo fallito degli Stati Uniti. Inoltre, Cina e Russia hanno molta meno capacità di trasporto aereo e marittimo per supportare una tale spedizione.Infine, nonostante i legami militari della Russia con la Siria e la tanto discussa possibilità di una crescente relazione tra Cina e Iran, ci sono poche indicazioni che una grande potenza mediorientale sia interessata a forgiare un’alleanza militare offensiva con una delle due potenze extraregionali. Tale alleanza, se sostenuta da reali capacità militari e schieramenti delle centinaia di migliaia di truppe straniere che sarebbero necessarie per candidarsi all’egemonia regionale, presenterebbe un importante cambiamento nel contesto della sicurezza internazionale che richiederebbe un significativo ripensamento della politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma quel potenziale non potrebbe evolversi rapidamente, e senza la minaccia di un improvviso cambiamento nelle dinamiche, non c’è motivo di pre-impegni o risposte preventive. Gli Stati Uniti (e altri Paesi del mondo) potrebbero prendere in considerazione una situazione del genere se e quando iniziasse a evolversi, sviluppando una nuova strategia per quel possibile scenario futuro man mano che i suoi contorni diventavano chiari. Per ora, la minaccia di un’egemonia mediorientale extraregionale -che sia Russia o Cina- è trascurabile in qualsiasi ragionevole analisi militare della regione.

Dato il basso rischio di egemonia regionale in Medio Oriente, cosa potrebbero fare le forze armate degli Stati Uniti per servire l’interesse nazionale degli Stati Uniti?». «Per decenni, gran parte dello sforzo statunitense non di combattimento ha enfatizzato i tentativi di addestrare le forze locali che gli Stati Uniti hanno considerato ‘amichevoli’. Questi sforzi hanno avuto scarsi risultati in termini di evidenti miglioramenti nella qualità della forza locale». «Ridurre il contatto militare degli Stati Uniti con le forze armate regionali potrebbe anche migliorare l’immagine degli Stati Uniti tra la gente del Medio Oriente -o almeno mitigare l’immagine cospirativa che gli Stati Uniti siano il vero potere che controlla la politica locale e stabilisce l’agenda locale.

In secondo luogo, anche se gli Stati Uniti scegliessero di non ridurre le vendite di armi nella regione, potrebbero cambiare l’enfasi sui tipi di armi che vendono. Anche se è raramente possibile classificare particolari sistemi d’arma come funzionali a ‘favorire l’offesa’ o ‘favorire la difesa’, gli Stati Uniti potrebbero concentrare le proprie vendite di armi su armi che generalmente rendono più difficile per gli eserciti muoversi in territorio aperto. Questa scelta potrebbe ostacolare sia l’offensiva che la difensiva nella regione, ma ostacolerebbe l’offensiva in misura relativamente maggiore» .

Terzo punto, «e forse il più importante, gli Stati Uniti potrebbero offrire a tutti nella regione informazioni strategiche di stallo che renderebbero difficili o addirittura impossibili le offensive convenzionali di successo. Ovviamente, la ricognizione satellitare degli Stati Uniti potrebbe allertare il mondo, compresi i difensori locali, di un’imminente minaccia di truppe che si ammassano su un confine mediorientale, riducendo al minimo il rischio che qualsiasi sforzo offensivo ottenga una sorpresa strategica. A dire il vero, quel tipo di allerta non richiederebbe la sofisticatezza dei satelliti di intelligence statunitensi, e gli Stati Uniti non avrebbero bisogno di rischiare di rivelare le loro vere capacità satellitari di fascia alta nel trasmettere questo tipo di intelligence. Tutti nel mondo ora hanno accesso commerciale a immagini satellitari adeguate a questo scopo.

Ciò che in particolare l’intelligence satellitare statunitense potrebbe rivelare che sarebbe più utile e forse più decisivo è la prova di esercitazioni militari mediorientali che si preparano a offensive meno imminenti» . «Le forze armate statunitensi potrebbero essere in una posizione unica per monitorare, comprendere e spiegare i preparativi militari offensivi, certamente rispetto alle limitate capacità di sorveglianza e analisi tipiche della regione. L’impegno a farlo -se gli Stati Uniti potessero costruire abbastanza credibilità per un’assistenza di intelligence veritiera con i Paesi della regione- potrebbe fare una differenza significativa nel bloccare gli sforzi per raggiungere l’egemonia regionale».

«E infine, se gli Stati Uniti ritenessero necessario combattere una guerra in Medio Oriente -se, contro ogni previsione, una potenza regionale sembrasse davvero in marcia verso l’egemonia regionale- lo strumento principale delle forze armate statunitensi per ribaltare l’equilibrio sarebbe la potenza aerea. Gli eserciti regionali all’offensiva sarebbero terribilmente esposti».

«Kenneth Pollack, uno dei principali analisti delle forze armate mediorientali, ha offerto un interessante riassunto dello sviluppo politico-militare degli Stati arabi nell’ultimo secolo: stanno lentamente imparando che non possono raggiungere i loro obiettivi politici offensivi usando la forza militare, dato l’attuale equilibrio del potere e della tecnologia militare. Lo stesso punto si estende agli Stati non arabi della regione, compreso l’Iran. Può darsi che alcuni Paesi non abbiano ancora ricevuto quel messaggio -per esempio, l’Arabia Saudita continua inutilmente e brutalmente a cercare di affermare la sua potenza militare nello Yemen- ma il fatto di fondo è che i tentativi di conquista e di proiezione di potenza offensiva nella regione non sono produttivi. Ciò lascia l’esercito degli Stati Uniti senza molto da fare nel suo sforzo di prevenire l’ascesa di un’egemonia regionale del Medio Oriente».

Proteggere il flusso di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz

«L’altro obiettivo principale fissato dalla strategia per il Medio Oriente del Quincy Institute è preservare il libero flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Secondo la US Energy Information Administration, una media di 20,7 milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi hanno viaggiato ogni giorno dai porti del Golfo Persico attraverso lo stretto per raggiungere i mercati globali nel 2018».

«È impossibile per un’azione militare prevenire attacchi a una manciata di navi alla volta». Vero che «negli ultimi anni il mercato petrolifero ha affrontato attacchi su piccola scala». Questi eventi«non hanno avuto alcun effetto sulla scala dell’immensa economia globale, in cui molti meccanismi compensano naturalmente piccoli spostamenti della domanda e dell’offerta».

«L’incapacità delle forze armate in difesa di prevenire tali attacchi non giustifica uno sforzo militare difensivo rinvigorito o ampliato. Tali attacchi su piccola scala sono rari perché hanno scarso effetto e quindi non motivano gli aggressori a tentarli».

Vero che «se le forze armate di qualche Paese facessero uno sforzo importante che bloccasse con successo il pieno flusso normale attraverso lo Stretto di Hormuz, altre fonti di petrolio non sarebbero in grado di compensare completamente», visto che «un blocco completo dello stretto lascerebbe improvvisamente il mercato a corto di circa 10 milioni di barili al giorno». «Fortunatamente, l’analisi militare mostra che bloccare completamente la normale uscita dal Golfo Persico sarebbe un compito difficile per qualsiasi militare mediorientale». «solo un Paese del Medio Oriente rappresenta una minaccia per i flussi di petrolio via mare nel Golfo Persico per il presente e il prossimo futuro: l’Iran. Nessun altro Stato si è procurato un arsenale di missili da crociera antinave, mine marine o siluri pesanti e i loro sistemi di lancio, e nessun altro stato ha creato un grande contingente di forze speciali presumibilmente fanatiche presumibilmente pronte a lanciare attacchi suicidi contro le navi. Allo stesso tempo, i leader iraniani hanno regolarmente proclamato la loro intenzione di attaccare le petroliere a determinate condizioni, specialmente come minaccia di rappresaglia contro l’azione militare degli Stati Uniti o anche come reazione a sanzioni economiche troppo severe contro l’Iran».

«Gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere che uno sforzo per interrompere i flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz deve affrontare enormi sfide anche senza alcuna reazione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti possono utilizzare tale situazione a proprio vantaggio strategico, riducendo al minimo i costi politici ed economici del raggiungimento dei propri obiettivi strategici chiave. Forse il più grande contributo che gli Stati Uniti potrebbero dare al continuo transito sicuro del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz è quello di fare un passo indietro dall’orlo del conflitto con l’Iran. Dopotutto, lo scenario chiave che gli iraniani identificano come motivo per attaccare il traffico di petroliere è rispondere a un attacco americano contro la loro patria. »

Come perseguire l’uscita responsabile

Decenni di presenza militare statunitense nella regione hanno contribuito a uno squilibrio di potere artificiale. Gli Stati che si allineano con gli Stati Uniti sentono di poter contare sulla garanzia della potenza militare statunitense, mentre quelli ritenuti ostili devono temere la possibilità di un’invasione e di un cambio di regime Il ruolo degli Stati Uniti influenza il comportamento di entrambi: i partner statunitensi agiscono con impunità aggressiva, mentre gli avversari degli Stati Uniti cercano vie di resistenza, incluso armare milizie non statali e forze per procura. Piuttosto che contribuire alla stabilità, la grande presenza dell’esercito statunitense mina gli interessi degli Stati Uniti contribuendo all’instabilità, che a sua volta può irretire gli Stati Uniti in ulteriori conflitti.

Se gli Stati Uniti cercano davvero un Medio Oriente più stabile, devono togliere il loro peso dalla bilancia e consentire alla regione di ricalibrarsi secondo il suo effettivo equilibrio di potere multipolare. Consentendo agli Stati regionali di bilanciarsi gli uni contro gli altri, può emergere un ordine regionale più sostenibile, non dipendente dalla presenza eterna di migliaia di truppe statunitensi. Questo approccio servirebbe meglio gli interessi degli Stati Uniti, poiché un equilibrio multipolare impedirà l’egemonia ostile nella regione e garantirà che nessuna parte possa chiudere lo Stretto di Hormuz.

Di conseguenza, per preservare più efficacemente il benessere fisico ed economico degli americani, gli Stati Uniti dovrebbero ridurre significativamente la propria presenza militare nella regione in un periodo da cinque a dieci anni.

Gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente avviare discussioni con le potenze regionali che attualmente ospitano truppe statunitensi per consentire loro di prepararsi al ritiro degli Stati Uniti. Se il prelievo è subordinato al raggiungimento della stabilità regionale, gli Stati Uniti rischieranno di dare ai Paesi che godono della protezione statunitense un incentivo a destabilizzare il Medio Oriente per impedire alle truppe americane di tornare a casa.

Gli Stati Uniti dovrebbero invece incoraggiare lo sviluppo di una nuova architettura di sicurezza regionale per il Golfo Persico, pur mantenendo una presenza militare offshore che consenta l’intervento se necessario per proteggere gli interessi statunitensi. Affinché una tale architettura di sicurezza abbia successo e sia durevole, ha bisogno del consenso e della proprietà regionali: gli Stati regionali dovrebbero guidare essi stessi questo processo.

La continua presenza militare dell’America in Medio Oriente riflette un pensiero obsoleto. Data l’assenza di una minaccia realistica di egemonia regionale da qualsiasiPpaese all’interno o all’esterno del Medio Oriente, gli Stati Uniti possono tranquillamente ridurre l’inutile onere militare di stazionamento di decine di migliaia di truppe americane nella regione. La presenza non è deterrenza, né la deterrenza è l’unico modo per proteggere gli interessi degli Stati Uniti. Senza una minaccia realistica, non c’è nulla che gli sforzi attivi degli Stati Uniti possano scoraggiare. In definitiva, l’attuale distribuzione del potere in Medio Oriente non richiede molto sforzo da parte delle forze armate statunitensi e non richiede alcuna presenza militare statunitense».