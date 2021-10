Un fondo di investimento del governo saudita ha appena acquistato il Newcastle United. Segui le orme del fondo sovrano del Qatar acquisito dal Paris Saint-Germain nel 2011. La Premier League aveva già un’altra squadra dipendente da un paese del Golfo Persico dopo l’acquisizione del Manchester City da parte di un membro della famiglia reale di Abu Dhabi.

Il controllo delle squadre di calcio inglesi da parte di investitori stranieri si è diffuso da tempo in tutti i campionati. Attualmente solo un quarto delle squadre Premier è in mano ad azionisti inglesi. Ma la presenza di questi Stati sovrani nelle squadre ha un effetto distorsivo ben diverso dal resto dei titolari.

Dal circolo virtuoso alla corsa al successo

Maggiore è la spesa per la rosa di una squadra, migliori saranno i suoi risultati sportivi. Grazie a questi risultati migliori, possono ottenere entrate più elevate, che a loro volta consentono alle squadre di riconquistare i migliori giocatori. Questo porta le squadre a fare spese straordinarie per migliorare la propria rosa al fine di entrare in quel circolo virtuoso.

Gestire le squadre di calcio è simile al poker. Solo uno può vincere, quindi i partecipanti devono alzare le loro scommesse (spendere sempre di più sui giocatori) per non sganciarsi. Diventa così una corsa al successo o una punizione di Sisifo perché ogni volta devono spendere di più per mantenere lo stesso livello competitivo, a causa della maggiore spesa dei loro concorrenti.

Debiti e inadempienze

Ciò ha portato le squadre a indebitarsi sperando che i successi sportivi avrebbero portato loro il reddito per pagare le bollette in sospeso. Poiché era impossibile vincere per tutti, fallimenti e insolvenze erano molto diffusi nel calcio. Ciò ha interessato tutte le squadre perché, in primo luogo, le ha costrette ad aumentare la spesa per i giocatori per rimanere allo stesso livello e, in secondo luogo, molte delle inadempienze erano pagamenti in sospeso per aver venduto giocatori a quelle squadre che hanno fallito.

Per evitare che le squadre incorressero in inadempienze dovute all’eccessivo indebitamento, sono state stabilite una serie di regole di controllo finanziario. Il problema con i nuovi club statali è che non hanno inadempienze, ma non perché non sostengano spese enormi ma perché i loro proprietari sono in grado di coprire perdite elevate. La capacità finanziaria dei fondi sovrani in questi paesi supera quella di qualsiasi investitore privato.

Reddito sportivo, profitti e successi

In un recente studio abbiamo avuto modo di verificare che più reddito è legato a più successi sportivi, lo stesso non avviene con i benefici. Né i successi sportivi portano benefici né i benefici portano i campionati vincenti.

La gestione del Newcastle United è stata caratterizzata dal mantenimento di un risultato positivo negli ultimi anni (meno nel 2017). Al contrario, il Manchester City ha subito pesanti perdite negli ultimi anni. L’anno finanziario 2020 ha tinto di rosso i conti delle squadre europee, ma il Manchester City ha subito perdite cinque volte superiori a quelle del Newcastle United.

Una gestione finanziaria più sana non ha portato alcun titolo al Newcastle United, mentre le perdite non hanno impedito al Manchester City di vincere cinque campionati nell’ultimo decennio. Come competere contro uno stato petrolifero?

Perché l’Inghilterra?

Perché un fondo saudita dovrebbe acquistare una squadra in una città di 300.000 persone nel nord dell’Inghilterra? I contributi dei nuovi proprietari vengono ad aumentare il reddito corrente. La Premier League ha i più grandi contratti televisivi e commerciali di tutti i campionati europei, a beneficio di tutte le sue squadre, incluso il Newcastle United.

Allo stesso tempo, la lega inglese beneficerà degli investimenti sauditi per rafforzare la squadra del Newcastle. L’uguaglianza aumenterà e l’aggiunta di giocatori migliori aumenterà l’interesse per la competizione inglese e questo si tradurrà nella possibilità di vincere contratti e sponsorizzazioni televisive ancora maggiori.

Inoltre, la Premier League, a differenza del campionato spagnolo e dei suoi controlli, è stata flessibile per quanto riguarda i contributi dei proprietari alle proprie squadre, come nel caso del Manchester City. Ciò faciliterà il rafforzamento della forza lavoro responsabile dei fondi del nuovo proprietario.

Un pericolo per il calcio europeo

Attualmente cinque delle dieci squadre europee con il reddito più alto sono inglesi. Quelli della Premier League sono il 65% in più degli spagnoli, il 200% in più dei francesi e il 912% in più degli olandesi.

Dal punto di vista di oggi può sorprendere che negli anni ’80 la Coppa dei Campioni (oggi Champions League) sia stata vinta da squadre rumene, portoghesi e olandesi. Ci siamo abituati al fatto che solo le squadre dei cinque maggiori campionati (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) possono raggiungere il successo internazionale.

Se la concentrazione di talenti nel campionato inglese continua, il resto dei campionati maggiori potrebbe finire per seguire le orme dei campionati olandesi o portoghesi. Il problema per il resto dei campionati nazionali quindi non sarebbe una Super League, ma che il gap con la Premier aumentasse tanto da diventare una specie di NBA e dominare da solo il calcio europeo.