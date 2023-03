Perché inviare più truppe militari USA a Taiwan è così rischioso

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti stanno pianificando di aumentare la propria presenza militare a Taiwan da quasi 40 a un numero compreso tra 100 e 200 militari.

Secondo il primo rapporto del Wall Street Journal della scorsa settimana, le truppe aggiuntive arriveranno nei prossimi mesi. Il piccolo numero di forze statunitensi a Taiwan è cresciuto costantemente negli ultimi anni da meno di due dozzine all’inizio del 2021 a quello che potrebbe essere quasi dieci volte di più entro la metà di quest’anno. La notizia della maggiore presenza di truppe è arrivata sulla scia di un incontro ad alto livello tra funzionari statunitensi e taiwanesi a Washington lo scorso martedì. Ci sono anche rapporti separati secondo cui 500 truppe taiwanesi saranno inviate negli Stati Uniti per l’addestramento al combattimento.

Sebbene i numeri totali coinvolti siano ancora esigui, queste mosse rappresentano aumenti significativi nella cooperazione tra i due governi e potrebbero far presagire schieramenti più ampi in futuro. Come afferma l’articolo del Journal, l’aumento pianificato sarebbe “il più grande dispiegamento di forze da decenni da parte degli Stati Uniti su Taiwan”. Gli Stati Uniti e Taiwan hanno avuto una certa cooperazione militare e legami non ufficiali nonostante la mancanza di relazioni formali tra i due, ma la differenza ora è che questi legami stanno diventando più forti e più visibili allo stesso tempo e quindi più difficili da ignorare per il governo cinese. .

L’articolo suggeriva che l’amministrazione avesse cercato di tenere la presenza di truppe più numerosa fuori dagli occhi del pubblico. Secondo il rapporto, il programma di formazione è uno di quelli che “il Pentagono si è preoccupato di non pubblicizzare”, ma il pubblico ha anche il diritto di conoscere le decisioni che il governo sta prendendo che aumentano l’impegno diretto degli Stati Uniti a Taiwan. Se Washington dispiegherà più truppe a Taiwan di quante ne abbia avute da decenni, l’opinione pubblica dovrebbe esserne consapevole e il Congresso dovrebbe porre domande mirate sulle potenziali implicazioni di queste decisioni.

L’aumento della presenza di truppe è coerente con i segnali più evidenti di sostegno a Taiwan da parte dell’amministrazione Biden negli ultimi due anni. Lo stesso presidente ha più volte affermato che truppe statunitensi sarebbero state inviate a combattere per Taiwan in caso di attacco cinese, e così facendo ha preso un impegno che va ben oltre ciò che Washington è obbligata a fare. Mentre i funzionari dell’amministrazione si sono attenuti alla linea secondo cui non ci sono stati cambiamenti nella politica statunitense nei confronti di Cina e Taiwan, sia le loro parole che le loro azioni hanno detto il contrario.

Da parte sua, il governo taiwanese sembra abbastanza nervoso per la notizia dell’aumento che si è tenuto a chiarire che le truppe statunitensi non sono di stanza permanentemente lì. È vero che le truppe statunitensi sono state ruotate dentro e fuori, ma questa distinzione potrebbe essere persa per il governo cinese quando vedrà più truppe americane coinvolte nell’addestramento delle loro controparti taiwanesi. Serve maggiore chiarezza sui piani dell’amministrazione.

Mentre gli Stati Uniti intensificano i loro sforzi per sostenere Taiwan, rischiano di danneggiare ulteriormente le relazioni con la Cina e ostacolare la sua capacità di far avanzare gli interessi degli Stati Uniti su una vasta gamma di altre questioni, dal controllo degli armamenti al cambiamento climatico. C’è anche il pericolo che una maggiore presenza militare statunitense a Taiwan possa innescare risposte cinesi sotto forma di una maggiore guerra economica ed esercitazioni militari che creerebbero ulteriori grattacapi e costi per Taiwan. In combinazione con la prevista visitadel presidente McCarthy a Taiwan in primavera, queste mosse potrebbero portare a un altro scontro non necessario. Nella misura in cui sono percepite come un’ulteriore erosione degli impegni degli Stati Uniti nei confronti di una politica di una sola Cina, queste azioni potrebbero rendere la situazione generale meno stabile piuttosto che maggiore.

Tutto ciò sta accadendo in un contesto di tensioni generalmente accresciute e di un rafforzamento militare guidato dagli Stati Uniti nella regione, inclusa l’ espansione della presenza militare statunitense nelle Filippine. Nonostante le brevi speranze di un disgelo nella relazione dopo la rottura causata dalla visita dell’allora relatore Pelosi a Taipei la scorsa estate, ogni tentativo di riparare i legami si è bloccato prima ancora che potesse iniziare. Come abbiamo visto con la reazione eccessiva all’incidente con il pallone di sorveglianza cinese e la decisione di annullare la visita del segretario Blinken a Pechino, gli incidenti e gli errori che a volte accadranno con altre grandi potenze sono diventati occasioni di panico e allarmismo piuttosto che problemi gestibili.

In queste circostanze, c’è il pericolo che attività precedentemente di routine che non hanno interrotto le relazioni bilaterali in passato vengano ora percepite come provocazioni e portino a forti risposte da parte dell’altro governo. Nella misura in cui ogni incidente viene trattato come una “prova” di risoluzione piuttosto che come un fastidio da appianare, diventa praticamente impossibile stabilizzare, tanto meno riparare, quella che molti considererebbero la relazione bilaterale più significativa al mondo. L’incidente del pallone ha mostrato quanto siano inadeguati i preparativi dei nostri governi per la gestione delle crisi e l’istinto di annullare le riunioni diplomatiche in risposta a un incidente non ispira fiducia che uno scontro più serio possa essere affrontato in sicurezza.

Le relazioni USA-Cina sono pessime come lo sono state almeno dall’inizio degli anni ’90, e sono probabilmente peggiori che mai da quando i nostri governi hanno normalizzato le relazioni nel 1979. Durante il lungo periodo di distensione USA-Cina, ci sarebbero tensioni e forti disaccordi tra i nostri governi come sempre ci saranno, ma è prevalso il desiderio da entrambe le parti di mantenere un rapporto stabile e produttivo per fare in modo che si trattasse solo di battute d’arresto temporanee. Oggi, la distensione è stata sostituita da una politica di perseguimento attivo della rivalità e del contenimento, il che significa che ogni incidente causerà un ulteriore deterioramento di una relazione già scadente.

L’ultima fonte di tensione è l’accusa degli Stati Uniti secondo cui il governo cinese sta considerando di fornire un aiuto letale alla guerra della Russia in Ucraina, cosa che Pechino ha negato con rabbia. Washington e Pechino non possono superare l’ultima rottura delle relazioni prima che si presenti il ​​prossimo problema. L’inquadramento della relazione della “grande competizione di potere” significa che l’enfasi è sempre sul punteggio e sull’aumento dell’altro lato piuttosto che sulla riduzione dell’escalation.

In generale, gli Stati Uniti devono lavorare per ridurre le tensioni con la Cina, e questo significa sicuramente evitare azioni provocatorie in relazione a Taiwan. Jessica Chen Weiss ha recentemente sostenuto la necessità di calmare le cose in un editoriale per il Washington Post: “Nell’attuale atmosfera di intensa sfiducia, le rassicurazioni verbali devono essere accompagnate da azioni coordinate e reciproche per ridurre il rischio di una crisi catastrofica. ”

Non basta dire semplicemente che gli Stati Uniti non cercano il conflitto o una nuova guerra fredda. Gli Stati Uniti devono sostenere queste affermazioni esercitando moderazione in ciò che fanno e nel modo in cui parlano del rapporto con la Cina. Per evitare che le tensioni su Taiwan peggiorino, Washington deve preoccuparsi meno di costruire la sua forza militare nella regione e concentrarsi invece sul rassicurare il governo cinese che non vuole abbandonare lo status quo che ha mantenuto la pace per più di 40 anni. anni.