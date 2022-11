Perché il rapporto USA – Cina è crollato e può essere riparato?

Dopo cinque anni di crollo delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, i Presidenti Xi Jinping e Joe Biden si sono incontrati la scorsa settimana al vertice del G20 a Bali. È stato il loro primo incontro di persona da quando Biden è entrato in carica, quasi due anni fa. Lo scopo, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, era quello di «costruire una base per il rapporto e garantire che ci fossero regole della strada che limitassero la nostra concorrenza».

Le prime indicazioni fanno ben sperare: l’incontro tra Xi e Biden sarebbe andato bene, ed entrambe le parti sembrano sinceramente interessate a ridurre l’acrimonia che ora domina. Ma i ‘guardrail’ che l’Amministrazione Biden ha promosso per prevenire un conflitto aperto non possono competere con le forze che spingono i due Paesi allo scontro. È necessaria un’agenda più ambiziosa, in cui i due Paesi lavorino insieme per riformare il sistema globale, per risolvere i fattori strutturali del conflitto.

Gli ostacoli a tale cooperazione sono spaventosi. Il nazionalismo e il militarismo stanno crescendo in entrambi i Paesi e in entrambi le élite politiche prevale una percezione di conflitto a somma zero. Ma un’agenda di riforme globali si adatta alle aspirazioni dichiarate di entrambe le parti. Se intrapreso, creerebbe contemporaneamente fiducia e ridurrebbe le pressioni verso il confronto. Ancora più importante, è disperatamente necessario per superare i veri pericoli esistenziali -cambiamento climatico, malattie pandemiche, disuguaglianza globale- che ora affrontano tutte le persone indipendentemente dalla loro nazionalità.

Meno di 10 anni fa, quando il Presidente Barack Obama tenne il suo primo incontro con il neo-insediato Presidente Xi, le possibilità di una grande cooperazione di potere sembravano brillanti.

Nonostante i punti di attrito di lunga data su Taiwan, il commercio e i diritti umani, i due presidenti erano profondamente consapevoli dei terribili pericoli che storicamente hanno accompagnato la sfida di una potenza in ascesa di un geloso egemone globale. Hanno adottato misure per ridurre le tensioni e costruire una base per la cooperazione, misure che hanno dato i loro frutti nei due anni successivi.

Nel 2014, ad esempio, gli Stati Uniti e la Cina hanno collaborato strettamente per risolvere l’epidemia di Ebola nell’Africa occidentale e hanno concluso un importante accordo bilaterale sulla limitazione delle emissioni di gas serra, il passo più importante verso l’accordo di Parigi.

Oggi, questi esempi di cooperazione tra grandi potenze sembrano usciti da un sogno. Invece, ciascuna parte lancia bordate tendenziose contro l’altra, facendone il capro espiatorio per i problemi interni.

I leader statunitensi affermano che la Cina sta minando il sostegno dell’ordine internazionale alla democrazia e ai diritti umani; I leader cinesi affermano che gli Stati Uniti vogliono mantenere i Paesi in via di sviluppo subordinati per sempre. Gli Stati Uniti hanno lanciato una forma limitata ma estremamente provocatoria di guerra economica contro la Cina, cercando di distruggere la sua multinazionale più importante, Huawei, e tagliare fuori tutte le società tecnologiche cinesi da input essenziali di semiconduttori avanzati.

I due Paesi sono impegnati in un crescente scambio di provocazioni militari e diplomatiche intorno a Taiwan, e in entrambe le capitali c’è la sensazione crescente che una guerra per Taiwan possa essere inevitabile.

Ciò che sta dietro a queste misure sempre più pericolose e crescenti è che le élite politiche di entrambi i Paesi ora percepiscono il successo e la prosperità dell’altro come una grave minaccia. Partendo dal presupposto che gli Stati Uniti e la Cina sono bloccati in una lotta a somma zero o addirittura esistenziale, stanno vedendo sempre più ogni aspetto della politica estera come un modo per frustrare i progetti degli altri. Fintanto che questa sarà la lente attraverso la quale i responsabili politici vedranno la relazione, le argomentazioni a favore di approcci equilibrati su questioni specifiche appariranno come punti deboli, mentre le fasi di escalation di ogni tipo appariranno come misure prudenti per segnalare la risoluzione e difendersi dall’aggressione. L’attenzione, le risorse e la creatività saranno incanalate per contrastare l’altro piuttosto che affrontare problemi condivisi.

Come si è arrivati a questo?

Una spiegazione popolare è che i leader dividono, sia che si dica che il colpevole sia un dittatoriale Xi Jinping, guidato dall’ideologia marxista e dall’ambizione personale di minacciare la libertà e il potere americano in tutto il mondo, o un irregolare Donald Trump, ossessionato dal deficit commerciale degli Stati Uniti e che usa il razzismo cinese per distrarre dalla sua cattiva gestione della pandemia di Covid. Tuttavia, gli sviluppi intensificati da Trump e Xi erano già ben avviati prima che prendessero il potere.

Un secondo approccio è quello di incolpare non i singoli leader, ma le caratteristiche nazionali durature. La politica autoritaria della Cina significava che prima o poi si sarebbe rivoltata contro l’ordine internazionale liberale, spegnendo il pluralismo all’interno della Cina e cercando di sostituire la leadership aperta e democratica degli Stati Uniti sul sistema globale. In alternativa, l’amore dell’America per il dominio globale significava che avrebbe cercato di soffocare la Cina non appena la Cina avesse iniziato a competere seriamente con gli Stati Uniti economicamente e militarmente.

Ma entrambe queste spiegazioni si basano su prove selezionate per soddisfare la loro tesi, piuttosto che affrontare onestamente il record molto più ambiguo e complesso dell’impegno USA-Cina negli ultimi quattro decenni.

Queste due spiegazioni per il crollo delle relazioni USA-Cina sembrano essere opposte, ma condividono una caratteristica chiave: attribuiscono la crescente inimicizia al comportamento di una sola parte. L’altra parte è così rappresentata come costretta ad un’azione puramente difensiva per sventare le mire maligne dell’antagonista. Tali spiegazioni unilaterali non sono solo insoddisfacenti per spiegare la storia recente; chiudono anche ogni possibilità per il futuro a parte la capitolazione o il confronto. Una migliore spiegazione non solo chiarirà le fonti del conflitto, ma aprirà anche nuove strade per risolverlo.

Non è che una parte abbia tradito l’altra; invece, la disintegrazione della globalizzazione del libero mercato -che ha unito Stati Uniti e Cina per tre decenni- ha reso incompatibili gli interessi delle due potenze.

Prima del 2008, sembrava non solo che il successo degli Stati Uniti e della Cina potessero coesistere, ma anche che la crescita e la prosperità dell’uno contribuissero alla crescita e alla prosperità dell’altro. Nonostante i persistenti attriti, entrambi i Paesi sembravano convergere sui valori della globalizzazione neoliberista: apertura sociale, cosmopolitismo, multiculturalismo, società civile attiva, libero mercato, individualismo acquisitivo, auto-responsabilità.

La crisi economica globale del 2008, e il mancato ripristino del dinamismo dell’economia globale negli anni successivi, hanno cambiato tutto. In entrambi i Paesi, livelli estremamente elevati di disuguaglianza economica e una classe lavoratrice impotente, hanno fatto sì che la crescita guidata dai salari non potesse sostituire la domanda globale dei consumatori che si è prosciugata. I due Paesi si sono trovati improvvisamente immersi in una concorrenza spietata su un mercato globale bruscamente meno promettente, in particolare nei settori ad alto valore della tecnologia avanzata.

Allo stesso tempo, sia negli Stati Uniti che in Cina,la graduale disintegrazione della globalizzazione ha anche screditato il pensiero liberale ed eroso la legittimità politica delle élite esistenti. Le idee e gli interessi che prima avevano allineato i leader di entrambi i Paesi, consentendo loro di ignorare o affinare i punti di tensione, si sono interrotti. Gruppi precedentemente emarginati in entrambi i Paesi, come i protezionisti commerciali, i falchi della sicurezza e i nazionalisti xenofobi, hanno ora trovato un vasto pubblico per le loro argomentazioni.

In entrambi i Paesi, la risposta lentamente emergente a questo nuovo infido paesaggio è stata una svolta verso l’organizzazione statale dell’economia e l’organizzazione nazionalista della cultura per riorientare la società verso una competizione economica globale che è sempre più vista come inseparabile dalla competizione militare globale. Viene percepito in questo modo perché, a meno che i vincoli strutturali alla crescita globale non vengano eliminati, la concorrenza globale sarà di fatto a somma zero e forse di natura esistenziale. Non importa quanto seriamente i leader statunitensi e cinesi possano desiderare di evitarlo, il conflitto violento sarà quindi l’inevitabile risultato.

La lettura cinese dell’incontro Biden-Xi affermava: «Il mondo è abbastanza grande perché i due Paesi possano svilupparsi e prosperare insieme». Il problema è proprio che questa affermazione è falsa. Ma piuttosto che accettare che la competizione debba essere di natura a somma zero, Stati Uniti e Cina potrebbero invece concentrare i loro sforzi su di un mondo che attualmente li spinge l’uno contro l’altro.

Il primo passo essenziale è mettere in pausa l’attuale escalation e per ciascuna parte rassicurare l’altra sui punti centrali di tensione, soprattutto intorno a Taiwan. L’esito dell’incontro Xi-Biden è molto positivo su questo punto. Anche il rilancio dei canali fondamentali per il dialogo diplomatico è uno sviluppo incoraggiante.

Ma il comportamento di entrambe le parti scivolerà facilmente nel solco consolidato della provocazione, del sabotaggio e, infine, del conflitto aperto, a meno che non vengano sviluppate iniziative cooperative molto più solide. Ancora una volta, l’esito dell’incontro Xi-Biden è incoraggiante. Le due parti hanno convenuto che, come afferma la lettura degli Stati Uniti, «gli Stati Uniti e la Cina devono lavorare insieme per affrontare le sfide transnazionali, come il cambiamento climatico, la stabilità macroeconomica globale compresa la riduzione del debito, la sicurezza sanitaria e la sicurezza alimentare globale».

Se tale cooperazione venisse gradualmente costruita fino a diventare una parte centrale della relazione bilaterale, stabilizzerebbe le relazioni e ripristinerebbe la fiducia perduta. Se si espandesse per soddisfare la vera portata e l’urgenza delle crisi che l’umanità deve affrontare attualmente, aprirebbe anche l’economia globale ristretta, diffondendo gli investimenti in modo più ampio rispetto alle forze di mercato. Creare posti di lavoro e aumentare i salari in tutto il mondo attraverso lo sviluppo di energia pulita, infrastrutture per la sanità pubblica e tutti gli altri beni pubblici globali che sono rimasti affamati per così tanto tempo, non solo salverebbe vite umane e preverrebbe crisi future, ma genererebbe una domanda dei consumatori tale che il mondo in realtà sarebbe abbastanza grande sia per gli Stati Uniti che per la Cina.