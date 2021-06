«Le elezioni in Iran non sono mai state né libere né eque, ma raramente sono state così farsesche come lo saranno venerdì prossimo. Ci si aspetta che il candidato della linea dura, Ebrahim Raisi, vinca,se così sarà, avrà un debito di gratitudine con Donald Trump». Parola di Rouzbeh Parsi e Trita Parsi, intervenuti su ‘Responsible Statecraft‘.

Di seguito si pubblica la traduzione dell’intervento.

***

Donald Trump non è più Presidente, ma incombe sulle elezioni presidenziali iraniane. Per una volta ha dato ragione agli estremisti iraniani: non ci si può fidare degli Stati Uniti. E le conseguenze delle sue politiche stanno ora plasmando le elezioni sempre più farsesche in Iran.

Minare la credibilità dell’America ritirandosi dall’accordo nucleare iraniano del 2015 ha prevedibilmente rafforzato la mano degli estremisti iraniani, dando un colpo quasi mortale a coloro che all’interno dell’élite del potere iraniano favoriscono un’apertura agli Stati Uniti. In combinazione con la corruzione sistemica e la pandemia di COVID-19, il governo Rohani uscente e i suoi sostenitori sono stati gravemente indeboliti dal tradimento dell’accordo nucleare da parte di Trump, al punto che alcuni estremisti, che a lungo hanno coltivato l’idea di eliminare del tutto le elezioni, sono stati incoraggiati a manipolare il processo elettorale in modi che hanno persino scioccato i loro colleghi conservatori.

Il Consiglio dei Guardiani -l’organismo non democratico incaricato di vagliare i candidati- ha sbalordito il Paese respingendo membri del regime di lunga data, come Ali Larijani, exPresidente del Parlamento e consigliere della guida suprema del Paese, e approvando solo due non conservatori: Mohsen Mehralizadeh, un ex vicepresidente poco carismatico con un nome poco conosciuto, e il tecnocrate Abdolnaser Hemmati, l’ex capo della Banca centrale iraniana.

Centristi e riformisti non sono i soli a esprimere shock e sgomento. Il fratello di Larijani, Sadegh Larijani, è andato su Twitter per accusare servizi di sicurezza senza nome di interferire con il lavoro del Consiglio dei Guardiani, aggiungendo che «non homai trovato le decisioni [del Consiglio]così indifendibili». La critica di Sadegh Larijani è stata pungente proprio perché lui stesso siede nel Consiglio dei Guardiani.

Altri conservatori erano d’accordo. L’editore dell’agenzia di stampa intransigente ‘Tasnim‘, Kian Abdollahi, ha twittato che anche molti intransigenti non sono soddisfatti della lista dei candidati. Tre centri Basij presso importanti università iraniane hanno avvertito che la ristrettezza della lista dei candidati approvati farà sì che il prossimo Presidente manchi di legittimità popolare.

La manipolazione senza precedenti sembra orientata a consegnare la presidenza al religioso intransigente Ebrahim Raisi al fine di assicurarlo come prossimo leader supremo dell’Iran una volta che l’ayatollah Ali Khamenei sarà morto. La posta in gioco alta potrebbe spiegare perché gli estremisti sono stati disposti ad andare oltre rispetto alle precedenti elezioniin termini di manipolazione delle elezioni.

Ma non spiega la loro percezione -e forse la realtà– che possono farla franca con questa frode evidente.

È qui che entra in gioco Trump. La sua massima pressione ha avuto un effetto devastante sull’economia, ma non sulle priorità e sulle politiche dello Stato iraniano. La campagna di pressione ha ridotto significativamente la principale fonte iraniana di valuta pregiata, il petrolio, e ha ridotto l’economia del 12% nel 2020. Il rial è sceso precipitosamente di valore, sia a causa delle sanzioni, sia per la mancanza di fiducia e di speranza all’interno della comunità imprenditoriale che ci sia una luce alla fine del tunnel.

Sanzioni massicce di questo tipo sono in effetti una forma di guerra contro la società che colpisce più duramente la classe media iraniana –il nucleo elettorale che favorisce una maggiore apertura politica e migliori relazioni con l’Occidente. Usando il vocabolario di Trump, è stata niente meno che una carneficina. Il numero di iraniani poveri è aumentato da 22 a 32 milioni nei primi due anni di massima pressione, mentre la classe media si è ridotta dal 45 al 30 per cento della popolazione.

Secondo Hadi Kahalzadeh: «La campagna di massima pressione di Trump ha alterato la struttura della classe sociale del Paese, portando una parte significativa della classe media al livello di povertà. Il risultato è stato quello di stigmatizzare l’idea di un impegno con l’Occidente come soluzione ai problemi economici dell’Iran». Infatti, mentre 13 delle 14 principali società di costruzioni stradali private hanno dichiarato bancarotta durante i primi due anni di massima pressione, la società di costruzioni Khatam-al Anbiya affiliata alla Guardia rivoluzionaria ha raddoppiato i suoi progetti nello stesso periodo.

Pur avendo chiaramente beneficiato delle sanzioni di Trump, gli estremisti e le Guardie rivoluzionarie incolpano pubblicamente di tutti i mali economici dell’Iran il governo Rouhani. Ciò è stato abbastanza visibile durante i dibattiti elettorali delle ultime due settimane poiché i candidati della linea dura -proprio come l’opposizione iraniana in esilio- attribuiscono la colpa dei problemi economici dell’Iran quasi esclusivamente a Rouhani, mentre danno a Trump un ‘passaggio’.

Naturalmente, c’è poco da suggerire che gli estremisti iraniani non avrebbero cercato di manipolare le elezioni anche se Trump non si fosse ritirato dall’accordo nucleare. In effetti, la posta in gioco alta -ponendo le basi per una successione Khamenei-Raisi- e il passato modello di frode, rende i tentativi di imbroglio molto probabili, se non una certezza.

Ma provare e avere successo sono due cose diverse. Il primo è intrinseco agli intransigenti. Quest’ultimo dipende da tutta una serie di fattori esterni, di cui la politica statunitense nei confronti dell’Iran è fondamentale. Il contributo di Trump attraverso la massima pressione è stato quello di inclinare pesantemente l’equilibrio politico a favore degli estremisti, indebolendo e screditando i centristi e i riformisti al punto che gli estremisti ora potrebbero riuscire a fare ciò che prima avrebbero solo potuto sognare.

Tuttavia, le elezioni iraniane sono piene di sorprese. I tentativi degli intransigenti di manipolare le elezioni sono falliti in passato. Il rifiuto dell’ex Presidente Hashemi Rafsanjani nel 2013 ha inizialmente causato un tumulto e apatia elettorale tra la popolazione, poi gli elettori si sono rapidamente allineati dietro Hassan Rouhani solo pochi giorni prima del giorno delle elezioni.Rouhani è passato da un sondaggio sfavorevole ancora una settimana prima delle elezioni, a ottenere la maggioranza dei voti con un’affluenza del 74 per cento.

Diversi fattori hanno contribuito alla svolta di Rouhani. Ma due elementi essenziali sono stati la sensazione tra la popolazione che fosse il candidato anti-establishment più praticabile, e che un voto per lui sarebbe stato un forte segnale di disapprovazione per l’establishment guidato dall’ayatollah Ali Khamenei. In secondo luogo, voci credibili come Rafsanjani e l’ex presidente Mohammad Khatami si sono appellati alla popolazione che non boicottassero le elezioni.

Oggi, ci sono segnali embrionali che l’ex capo della Banca centrale Abdolnaser Hemmati possa emergere come l’aggregatore del voto anti-establishment. Ma una differenza fondamentale rispetto al 2013 è che gli appelli al boicottaggio delle elezioni sono molto più forti e provengono persino da figure interne al regime, mentre poche voci influenti si sono imbarcate in avvincenti campagne anti-boicottaggio.

Nonostante i loro sforzi, gli estremisti potrebbero ancora fallire e la presidenza potrebbe non essere vinta da loro. Ma se riescono con questa frode evidente, gli Stati Uniti e l’Unione Europea dovranno riflettere attentamente sul loro ruolo nel grande balzo dell’Iran verso un maggiore autoritarismo -e resistere al raddoppio della stessa politica che ha contribuito a portare a questa presa di potere da parte degli intransigenti.