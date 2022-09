La logica semplicistica lineare è un modo eccellente per soddisfare rapidamente le richieste politiche dell’elettorato. La richiesta del pubblico occidentale di restrizioni alla capacità della Federazione Russa di continuare la sua politica e le corrispondenti misure attive sono soddisfatte dalle élite politiche occidentali nello spirito dell’agenda populista di sinistra che è stata dominante nella maggior parte dei Paesi sviluppati negli ultimi 20 anni. La reale efficacia delle decisioni delle autorità dell’Occidente collettivo, in primis in Europa, nei confronti della Federazione Russa va ben oltre i rumorosi proclami e la falsa realtà che così rapidamente vengono svenduti all’elettorato.

In particolare, mi riferisco alle restrizioni all’esportazione del petrolio russo e alla sua ridistribuzione come principale fonte di entrate delle esportazioni per il bilancio russo e alla capacità dell’attuale governo di finanziare le sue politiche.

L’inefficacia e l’effettiva insensatezza di tali restrizioni –sia la decisione di rifiutare di acquistare petrolio e prodotti petroliferi, sia il discusso tetto massimo di prezzo– diventa chiara a un esame più attento alla luce della realtà e dei dati.

Perché l’embargo petrolifero è inefficace?

In primo luogo, sostituire le entrate petrolifere con altre fonti di finanziamento per l’attuazione del corso politico prescelto non è un compito troppo difficile per il governo russo. Il basso livello del debito del Tesoro al 21% del PIL e i bassi tassi di interesse sui depositi, consentono di prendere in prestito un ulteriore 5%-10% del PIL. Ciòaumenterebbe il debito nazionale allo stesso 25-30% non critico del PIL. L’aumento dei tassi sui depositi aumenterà l’ammontare delle attività delle banche commerciali, che alla fine andranno verso l’acquisto di titoli di Stato. Inoltre, il patrimonio dei conti del Ministero delle Finanze consente di eseguire integralmente tutte le spese di bilancio per un periodo piuttosto lungo, poco più di 12 mesi.

In secondo luogo, la Russia ha la quota più alta nel volume delle esportazioni mondiali scambiate, che ammonta al 17%, ovvero ogni sesta tonnellata di petrolio scambiata nel mondo tra Paesi è di origine russa. Nel caso in cui un acquirente si rifiuti di acquistare una parte considerevole di questo volume, questa parte verrà reindirizzata a un altro acquirente. In questo caso è possibile scontare il prezzo dai livelli di mercato odierni, ma ciò comporterà contemporaneamente una pressione sui prezzi di mercato di domani, che generalmente ridurrà lo sconto effettivo. Nell’ipotesi in cui il petrolio russo fosse completamente bloccato, il conseguente squilibrio del mercato creerebbe un gigantesco strapiombo inflazionistico, perché sarebbe impossibile sostituire tempestivamente un così grande ipotetico deficit. E con la già difficile situazione dell’economia mondiale, in bilico sull’orlo della recessione, e l’elevata pressione inflazionistica, una tale situazione manderebbe le economie non solo in recessione, ma in depressione. Questo è ovviamente inaccettabile per le autorità politiche dei Paesi sviluppati. Questo è uno dei motivi per cui definisco ipotetica o, per meglio dire, impossibile il blocco completo delle esportazioni petrolifere russe.

Quali sono le realtà? L’equilibrio del mercato è preservato e la quota dei principali esportatori oscilla in modo irrilevante. Il petrolio russo stava riempiendo attivamente il mercato europeo prima dell’inizio dell’embargo. Allo stesso tempo, gli acquirenti asiatici stanno utilizzando lo sconto esistente per aumentare gli acquisti russi.

Questo è un fattore importante per mantenere l’equilibrio anche dopo l’imposizione dell’embargo. La parte europea dovrà sostituire le importazioni in caduta libera dalla Russia, e lo farà anche aumentando il volume delle forniture dal Medio Oriente. I venditori del Medio Oriente saranno costretti a ridurre i corrispondenti volumi di fornitura ad altri acquirenti, in particolare i Paesi asiatici. E qui il petrolio russo compenserà quei volumi in forte calo, dotandosi (anche con uno sconto) di un flusso di cassa sufficiente per mantenere la stabilità macroeconomica e fiscale. Di conseguenza, viene comunque preservato l’equilibrio di mercato necessario sia per i produttori-venditori che per i consumatori-compratori di petrolio nel mondo. Come è stato detto prima, distorsioni significative porterebbero a conseguenze estremamente dolorose per l’intera economia mondiale.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che, dato il dominio statale dell’economia russa e la sua struttura corrispondente con la dipendenza da petrolio e gas, il volume di produzione e le vendite ininterrotte in generale sono più importanti del prezzo. Il ciclo continuo di produzione, elaborazione delle vendite e trasporto fornisce un effetto moltiplicativo sia per il complesso petrolifero stesso che per molte industrie collegate e altre industrie. Finché questo ciclo persiste, il sistema economico esistente in Russia è funzionante e la situazione sociale è stabile, nonostante l’inevitabile calo del PIL e della qualità della vita della popolazione.

Pertanto, né prima dell’inizio dell’embargo sulle esportazioni russe verso l’Europa, né dopo, la decisione presa non può influire in modo significativo sulla capacità del governo russo di garantire il rispetto delle spese di bilancio, indipendentemente dal loro volume e direzione.

Per quanto riguarda il limite di prezzo per la parte russa come venditore, un’idea del genere sembra ancora più populista e indifesa dell’embargo adottato.

L’idea dell’embargo, infatti, significava limitare il volume delle esportazioni russe, cioè l’embargo mira a ridurre le entrate complessive come fonte di formazione del bilancio russo. Il price cap, invece,significa limitare i ricavi, cioè il livello di redditività e, di conseguenza, il profitto della parte russa, che si limita a ridurre le entrate di bilancio. Ciò avrà conseguenze ancora più insignificanti per la parte russa.

Un punto importante sta nel modo in cui si forma il lato delle entrate del bilancio russo, che è preso di mira in particolare dal price cap. Il bilancio russo è contabilizzato ed eseguito, ovviamente, nella valuta nazionale, cioè in rubli. A causa del calo delle importazioni di beni e della riduzione, di fatto insignificante, delle esportazioni di idrocarburi grezzi, la valuta nazionale si è notevolmente rafforzata, il che incide negativamente sul lato delle entrate del bilancio. (Questo, tra l’altro, è uno dei punti importanti nella discussione delle reali minacce e rischi per l’economia russa, consistente, in particolare, in un ipotetico embargo completo su tutte le importazioni).

Il deprezzamento del rublo è ormai un fattore reale importante nel ridurre la capacità economica del governo russo di finanziare il corso politico prescelto, perché è necessario trovare un equilibrio tra conservazione delle entrate di bilancio (e ciò richiede un rublo debole) e stabilità sociale, che dipende principalmente dalla stabilità del potere d’acquisto, cioè dall’inflazione, per ciò che serve un rublo forte.

Per aumentare il finanziamento in rublo di voci di bilancio prioritarie, come il complesso di difesa militare, è necessario aumentare il tasso di cambio del rublo o aumentare le vendite del prodotto lordo, ovvero aumentare il risultato economico in un modo o nell’altro. Per preservare la lealtà e la stabilità sociale, il governo russo ha logicamente scelto di aumentare le consegne all’esportazione anche a sconto, perché aumentare le entrate di bilancio a scapito di un aumento del tasso di cambio delle entrate delle esportazioni significa indebolire il rublo, cosa non consigliabile per la politica sociale.

L’imposizione di un limite di prezzo ridurrà effettivamente la quantità di valuta convertibile, cioè i dollari che affluiscono nell’economia, il che aumenterà naturalmente il valore in rubli del bilancio, cioè aumenterà le sue entrate. Il Ministero delle Finanze continuerà a pareggiare il bilancio, ma ora a spese della differenza di cambio.

Naturalmente, l’apprezzamento del rublo può avere un impatto negativo sulle opportunità dei consumatori e aumentare l’inflazione, creando tensioni sociali. Tuttavia, il governo è in grado di aumentare la spesa pubblica per mantenere la stabilità attraverso programmi sociali, ordine statale, indicizzazione e sussidi diretti. Può farlo, come accennato in precedenza, ad esempio aumentando il volume del debito pubblico e aumentando il tasso sui depositi, il che, per inciso, può ridurre l’attività dei consumatori e compensare l’effetto inflazionistico del rublo debole.

Supponiamo che venga imposto un limite di prezzo e che il petrolio russo abbia restrizioni per le esportazioni in Europa a livello del prezzo di acquisto, ad esempio non più di 50 dollari al barile. Ovviamente, anche altri acquirenti di petrolio russo -altri Paesi- non vorranno acquistare petrolio russo a un prezzo più alto. Inoltre, alcuni di loro vorranno acquistare petrolio russo a 50 dollari e poi, aggirando le condizioni per sanzioni secondarie sulla rivendita del petrolio russo (ci sono molti meccanismi e tecnologie per tali operazioni, come l’esempio dell’Iran, tra gli altri), lo venderà al prezzo di mercato reale.

Sembrerebbe che la parte russa sarà davvero limitata nell’ammontare dei ricavi provenienti dal petrolio. Tuttavia, nessuno ha limitato la capacità della Russia di vendere petrolio a 50 dollari. Pertanto, la parte russa, in quanto agente economico razionale, cercherà di trovare un nuovo equilibrio tra benefici e costi. Deciderà a chi e quali volumi fornire.

Ciò significa che reindirizzando i volumi, ad esempio, all’India, la Russia non fornirà questo volume all’Europa. L’Europa, per sostituire questi volumi mancanti, dovrà acquistarli da un altro venditore, ad esempio dall’India, ma a prezzo di mercato, o almeno ad un prezzo superiore al prezzo massimo. Di conseguenza, il costo di questo petrolio molto ‘indiano’ sarà superiore a quello determinato per la Russia.

Nel caso in cui il venditore alternativo per l’Europa non sia l’India condizionata con il suo petrolio ‘russo-indiano’, ma il Medio Oriente con il suo vero petrolio mediorientale, allora queste forniture in caduta libera dal Medio Oriente all’India, che ora saranno dirette in Europa, sarà nuovamente compensato dalla Russia. Le vendite di petrolio tra India, Medio Oriente e Russia non saranno così rigorosamente controllate e regolamentate come quelle con l’Europa o altri Paesi che abbiano aderito al prezzo massimo.

Alla fine, si avrà tutti lo stesso equilibrio, formato solo in una sequenza diversa.

In aggiunta a quanto sopra, la Russia ha un vantaggio significativo potendo decidere verso chi e quando aumenterà i flussi di esportazione. E questo significa che la capacità di influenzare l’equilibrio generale delle esportazioni e delle forniture mondiali di petrolio rimarrà praticamente allo stesso livello. Tuttavia, la parte russa avrà ora una maggiore leva per ottenere i benefici di cui ha bisogno dai Paesi che possono aumentare le importazioni dei beni di cui ha bisogno in cambio di un aumento delle forniture di petrolio per rivendere le eccedenze di questi Paesi a prezzi di mercato e realizzare profitti aggiuntivi.

Le argomentazioni sui meccanismi di regolamentazione e supervisione da parte dei Paesi che partecipano alla coalizione delle sanzioni non sembrano realistiche. Tali misure comprendono sia sanzioni secondarie per Paesi e società che non rispettano i termini dei Paesi sanzionanti, sia, ad esempio, restrizioni indirette: ad esempio divieto di assicurazione sui trasporti, ecc. Senza entrare nei dettagli e nei dettagli procedurali del perché questo non funzionerà, o almeno sarà di conseguenza estremamente inefficace, possiamo dire che tali meccanismi sono, in effetti, un’interferenza diretta nel complesso meccanismo di mercato dell’economia mondiale integrata, non importa quanto bene intenzionata possa essere tale interferenza giustificativa. E questo, in primo luogo, significa rischi associati a distorsioni normative del mercato.

Esistono misure o soluzioni in grado di creare rischi davvero significativi per la Russia e di incidere in qualche modo sulla sostenibilità della situazione macroeconomica e sociale del Paese? Assolutamente sì, ma questo è un argomento per una discussione a parte.

Vendere la soluzione più semplice e, a prima vista, più efficace per ottenere la fedeltà elettorale è il modo più semplice, più lineare e spesso più efficace per le élite politiche socio-populiste nelle democrazie di ottenere o mantenere il potere. Ma questo approccio ha un orizzonte di pianificazione estremamente breve, poiché qualsiasi soluzione del genere, una volta implementata, si rivela presto inefficace e con grandi effetti collaterali. Per eliminare questi inevitabili effetti collaterali, le élite prendono decisioni non meno populiste, prolungando così il loro ciclo di vita di volta in volta nel modo più lineare e primitivo possibile. Questo accade fino a quando non si verifica l”annullamento’, una crisi economica e socio-politica di varia gravità, quando l’effetto di una base improvvisamente bassa consente di prendere decisioni più complesse, ma più efficaci e di lungo termine.

Le misure come l’imposizione di un tetto massimo del prezzo del petrolio offerte dalla coalizione delle sanzioni internazionali per limitare le entrate del bilancio russo, appartengono ovviamente a questa stessa categoria di soluzioni populiste. Hanno lo scopo di soddisfare i desideri immediati dell’elettore e hanno un orizzonte estremamente breve, dopo il quale gli inevitabili rischi o costringeranno le élite a prendere decisioni più equilibrate e complesse (che, per inciso, sono in ritardo non oggi e nemmeno 5 o addirittura 10 anni fa) o comporterà cambiamenti significativi che consentiranno l’adozione di tali decisioni.

Quindi, staremo a guardare.