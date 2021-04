La seconda ondata di pandemia ha colpito l’India con un impatto devastante. Con oltre 300.000 nuovi casi e 3.000 decessi in tutto il Paese ogni giorno, il numero totale di decessi ha appena superato la soglia dei 200.000, ovvero circa uno su 16 di tutti i decessi COVID nel mondo. È anche evidente che le statistiche dell’India sono significative sottostime.

La virulenza della seconda ondata in India sembra essere correlata a una confluenza di fattori: l’autocompiacimento del governo, guidato da una scarsa raccolta di dati e dal rifiuto della realtà dei dati; una nuova variante con una curva di crescita a forma di mazza da hockey; e alcuni eventi religiosi e politici molto affollati e non regolamentati.

È chiaro che ora c’è una crisi umanitaria di proporzioni significative. L’India è un Paese di 1,4 miliardi di persone e costituisce un sesto della popolazione mondiale. Ecco alcuni modi in cui la crisi indiana influenzerà l’economia mondiale.

Un anno perduto per l’India?

L’India stessa è la quinta economia più grande del mondo e contribuisce in modo significativo alla crescita economica mondiale. Con tassi di crescita relativamente elevati (tra il 4% e l’8%) e le sue grandi dimensioni, ha un impatto significativo sull’economia mondiale.

All’inizio del 2020, prima che la pandemia prendesse piede, il FMI aveva citato la produzione indifferente dell’India come la ragione principale dei dati di crescita mondiale fiacca nel 2018 e nel 2019. Il FMI ha declassato le sue previsioni per il 2020 al 5,8%, in parte perché si aspettava più dello stesso da il subcontinente. Ora sembra che la crescita mondiale per il 2020 sia diminuita di circa il 4%, con l’India del 10%.

Tutti si aspettavano un grande rimbalzo nel 2021 sia dall’India che dal mondo, ma ora sembra seriamente dubbio. Ad esempio, Sonal Varma, capo economista indiano del gruppo di investimenti Nomura, prevede che il PIL indiano si ridurrà di circa l’1,5% nel trimestre in corso. Insieme a significativi problemi legati alla pandemia anche in Brasile e Sudafrica , potremmo aspettarci che l’impatto sulla crescita mondiale sia considerevole, anche prima di prendere in considerazione gli eventuali effetti a catena.

Restrizioni internazionali

In termini di effetti a catena, è probabile che l’entità della crisi in India significhi che le restrizioni internazionali rimarranno in vigore più a lungo di quanto sperato. Nelle parole di Soumya Swaminathan, il capo scienziato dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS): «Il virus non rispetta i confini, le nazionalità, l’età, il sesso o la religione». Altri hanno chiestoretoricamente, un paese di queste dimensioni può essere isolato?

Su un recente volo da Nuova Delhi a Hong Kong, ad esempio, 52 passeggeri sono risultati positivi al COVID. Sappiamo anche che la variante indiana è già nel Regno Unito (mentre parte della seconda ondata indiana, in particolare nel Punjab, è stata causata dalla variante britannica).

Prevenire questa diffusione dall’India richiede rigorose quarantene e restrizioni di viaggio. Questa è una cattiva notizia per le compagnie aeree, gli aeroporti e le aziende che dipendono da loro, quindi anche questo avrà un grande effetto frenante sulla crescita economica globale.

Problemi farmaceutici

L’industria farmaceutica dell’India è la terza al mondo in termini di volume e l’ undicesima in termini di valore. Contribuisce per il 3,5% del totale di farmaci e medicinali esportati a livello globale e circa il 20% delle esportazioni globali di farmaci generici. Se queste esportazioni sono in dubbio, ci saranno svariati tipi di conseguenze per l’assistenza sanitaria in tutto il mondo.

Soprattutto, nella situazione attuale, l’India produce il 70% dei vaccini mondiali. Il Serum Institute of India (SII) ha ottenuto il diritto di produrre il vaccino AstraZeneca per 64 Paesi a basso reddito nel programma Covax dell’OMS, oltre a 5 milioni di dosi destinate al Regno Unito.

La crisi in India ha già fatto sì che queste esportazioni del vaccino siano state posticipate o annullate, lasciando molti Paesi vulnerabili a nuove ondate di virus e probabilmente ritardando i loro sforzi per tornare al solito lavoro. Se l’India non è in grado di garantire forniture di vaccini al resto del mondo, possiamo aspettarci effetti di ricaduta sotto forma di blocchi ricorrenti, maggiore necessità di misure di allontanamento sociale e una significativa diminuzione dell’attività economica.

Servizi non resi

L’India fornisce personale di back-office per molte attività nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti, in particolare nei settori sanitario e finanziario. Con questi servizi ora in pericolo, la Camera di Commercio degli Stati Uniti, per esempio, è preoccupata che l’economia indiana possa creare ‘un freno per l’economia globale’.

Anche per il Regno Unito, i legami commerciali con l’India sono particolarmente importantiall’indomani della Brexit. Lo dimostrano i due tentativi di visita del primo ministro Boris Johnson nel 2021, entrambi cancellati all’ultimo minuto a causa della pandemia.

Dati tutti questi problemi e la crisi umanitaria in corso, è diventato imperativo per il mondo agire rapidamente per aiutare l’India, indipendentemente dal fatto che tale aiuto sia richiesto o meno. Stiamo vedendo segnali di ciò che provengono, anche se con un breve ritardo, dal Regno Unito (concentratori di ossigeno, ventilatori); Stati Uniti (materie prime vaccinali, farmaci, test rapidi e ventilatori); e Germania (ossigeno e assistenza medica).

Qualunque cosa venga fornita è probabile che sia una goccia nell’oceano delle esigenze dell’India, ma almeno dimostra un riconoscimento che siamo in questo dramma insieme. Il Governo indiano potrebbe essere stato inefficace nell’attuale crisi, ma non riconoscere come il dramma indiano influenzerà il mondo equivarrebbe commettere identico errore. Se le potenze leader non faranno tutto il possibile per dare una mano, la crisi dell’India diventerà presto una crisi mondiale, non solo per la salute, ma anche per l’economia.