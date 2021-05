Il piccolo arcipelago delle Seychelles, a nord-est del Madagascar nell’Oceano Indiano, è diventato il Paese più vaccinato al mondo per COVID-19.

Circa il 71% delle persone ha ricevuto almeno una dose di un vaccino COVID e il 62% è stato completamente vaccinato. Di questi, il 57% ha ricevuto il vaccino Sinopharm e il 43% AstraZeneca.

Nonostante ciò, c’è stato un recente aumento dei casi, con il 37% dei nuovi casi attivi e il 20% dei casi ospedalieri completamente vaccinati. Il Paese ha dovuto reimporre alcune restrizioni.

Come può succedere? Ci sono diverse possibili spiegazioni:

la soglia di immunità di gregge non è stata raggiunta – la vaccinazione del 62% probabilmente non è adeguata con i vaccini utilizzati

l’immunità di gregge è irraggiungibile a causa di un’efficacia inadeguata dei due vaccini utilizzati

le varianti che sfuggono alla protezione del vaccino sono dominanti alle Seychelles

si sta diffondendo la variante indiana B1617, che sembra essere più contagiosa rispetto ad altre varianti

guasti della logistica della catena del freddo necessaria per il trasporto e lo stoccaggio, che hanno reso i vaccini inefficaci.

Cosa ci insegna l’esperienza del Paese sulle varianti, l’efficacia del vaccino e l’immunità di gregge?

Ci sono rapporti della variante B.1.351 sudafricana che circolano alle Seychelles. Questa variante mostra la maggiore capacità di sfuggire alla protezione vaccinale di tutte le varianti COVID fino ad ora.

In Sudafrica, uno studio ha mostrato che AstraZeneca ha un’efficacia dello 0-10% contro questa variante, spingendo il governo sudafricano a smettere di usare quel vaccino a febbraio.

L’efficacia del vaccino Sinopharm contro questa variante è sconosciuta, ma studi di laboratorio mostrano una certa riduzione della protezione, sulla base degli esami del sangue, ma probabilmente una certa protezione.

Tuttavia, nel Paese non esiste una sorveglianza completa per sapere quale percentuale di casi è dovuta alla variante sudafricana.

La variante britannica B117, che è più contagiosa del ceppo originale, è diventata la variante dominante negli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti hanno comunque ottenuto una drastica riduzione dei casi di COVID-19 attraverso la vaccinazione, con la maggior parte delle persone che ricevevano i vaccini Pfizer e Moderna.

Anche Israele, dove la variante britannica era dominante, ha un tasso di vaccinazione molto alto, avendo vaccinato quasi il 60% della sua popolazione con Pfizer. Ha riscontrato un’efficacia del 92% contro qualsiasi infezione, inclusa l’infezione asintomatica, e Israele ha registrato un forte calo nei nuovi casi.

Il Regno Unito ha utilizzato una combinazione di vaccini Pfizer e AstraZeneca. Più del 50% della popolazione ha assunto una singola dose e quasi il 30% è completamente vaccinato. Il Paese ha anche assistito a un calo significativo del numero di casi.

Ma c’è un’ondata attuale di casi nell’Inghilterra nord-occidentale, con la maggior parte dei nuovi casi nella città di Bolton che è la variante indiana. Questa variante sta anche causando epidemie a Singapore, che in precedenza aveva ben controllato il virus.

Le Seychelles devono condurre urgentemente sequenziamento e sorveglianza del genoma per vedere quale contributo stanno dando le varianti di preoccupazione e se la variante indiana è presente.

Se la variante sudafricana è dominante, il paese deve utilizzare un vaccino che funzioni bene contro di essa. Molte aziende stanno realizzando booster mirati a questa variante, ma per ora Pfizer sarebbe un’opzione. In Qatar, i ricercatori locali hanno scoperto che Pfizer aveva un’efficacia del 75% contro la variante sudafricana.

L’efficacia riportata di Sinopharm è del 79% e AstraZeneca è del 62-70% dagli studi clinici di fase 3.

La nostra ricerca presso il Kirby Institute ha dimostrato che, nel New South Wales, in Australia, l’utilizzo di un vaccino con un’efficacia del 90% contro tutte le infezioni significa che l’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta se il 66% della popolazione fosse vaccinato.

Tuttavia, l’uso di vaccini di minore efficacia significa che più persone devono essere vaccinate. Se il vaccino è efficace al 60%, la percentuale che deve essere vaccinata sale al 100%.

Quando si ottiene un’efficacia inferiore al 60%, l’immunità di gregge non è raggiungibile.

Tuttavia, questi calcoli sono stati effettuati per il normale COVID-19 causato dalla variante D614G che ha dominato nel 2020. Questo ha un numero riproduttivo (R0) di 2,5, il che significa che le persone infettate dal virus in media ne infettano altre 2,5.

Ma la variante B117 è del 43-90% più contagiosa del D614G, quindi l’R0 potrebbe arrivare a 4,75. Ciò richiederà tassi di vaccinazione più elevati per controllare la diffusione.

Inoltre, si stima che la variante indiana B1617 sia almeno il 50% più contagiosa di B117, che potrebbe portare l’R0 a oltre 7 e portarci in un territorio inesplorato.

Ciò potrebbe spiegare la situazione catastrofica in India, ma alza anche la posta in gioco per la vaccinazione, poiché i vaccini a bassa efficacia non saranno in grado di contenere efficacemente tali varianti altamente trasmissibili.

L’immunità di gregge è ancora possibile, ma dipende dall’efficacia del vaccino utilizzato e dalla percentuale di persone vaccinate.

Uno studio di modellizzazione del Regno Unito ha rilevato che l’uso di vaccini a bassissima efficacia porterebbe a una rottura dell’economia anche nell’arco di dieci anni perché non riuscirebbe a controllare la trasmissione. D’altra parte, l’uso di vaccini ad altissima efficacia porterebbe a risultati economici molto migliori.

Poiché la pandemia continua a peggiorare in alcune parti del mondo, aumenta il rischio di mutazioni più pericolose che sono resistenti ai vaccini o troppo contagiose per essere controllate con i vaccini attuali.

Stare al passo con le mutazioni mentre infuria la pandemia è come colpire una talpa. Il messaggio da portare a casa per la nostra strategia di uscita dalla pandemia è che prima avremo vaccinato il mondo intero, prima controlleremo l’emergere di una nuova variante

Traduzione dell’articolo ‘COVID is surging in the world’s most vaccinated country. Why?’ da ‘The Conversation’