Mentre la Russia ammassa truppe al confine ucraino in preparazione di una potenziale invasione, le tensioni tra i due paesi si manifestano anche attraverso un conflitto nella Chiesa ortodossa.

Due diverse chiese ortodosse affermano di essere l’unica vera Chiesa ortodossa ucraina per il popolo ucraino. Le due chiese offrono visioni sorprendentemente diverse del rapporto tra il popolo ucraino e quello russo.

Due chiese ortodosse

La storia religiosa della Russia e dell’Ucraina mi ha affascinato da quando ho visitato Kiev per la prima volta durante uno scambio accademico nel 1984. Nella mia ricerca attuale continuo a esplorare la storia del cristianesimo e il ruolo speciale della religione nelle società e nella politica eurasiatica.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e ha annesso la Crimea nel 2014, le relazioni tra i due paesi sono state particolarmente tese. Queste tensioni si riflettono negli approcci molto diversi delle due Chiese nei confronti della Russia.

La chiesa più antica e più grande è la Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Mosca. Secondo le statistiche del governo ucraino, questa chiesa aveva oltre 12.000 parrocchie nel 2018. Un ramo della Chiesa ortodossa russa, è sotto l’autorità spirituale del patriarca Kirill di Mosca. Il patriarca Kirill e il suo predecessore, il patriarca Aleksii II, hanno entrambi sottolineato più volte i potenti legami che legano i popoli di Ucraina e Russia.

Al contrario, la seconda chiesa più recente, la Chiesa ortodossa ucraina, celebra la sua indipendenza da Mosca. Con la benedizione del patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli, un solenne consiglio si è riunito a Kiev nel dicembre 2018, ha creato la nuova chiesa e ne ha eletto il capo, il metropolita Epifaniy. Nel gennaio 2019, il patriarca Bartolomeo ha formalmente riconosciuto la Chiesa ortodossa ucraina come membro separato, indipendente e paritario della comunione mondiale delle chiese ortodosse.

Completamente autonoma, la Chiesa ortodossa ucraina è stata il culmine di decenni di sforzi da parte dei credenti ucraini che volevano una propria chiesa nazionale, libera da qualsiasi autorità religiosa straniera. In quanto espressione dell’indipendenza spirituale ucraina, questa nuova Chiesa ortodossa ucraina autogovernante è stata una sfida per Mosca. Nella terminologia ortodossa, la Chiesa ortodossa ucraina rivendica l’autocefalia.

A differenza della Chiesa cattolica, che ha un unico leader spirituale supremo nel papa, la Chiesa ortodossa mondiale è divisa in 14 chiese universalmente riconosciute, indipendenti, autocefale o auto-capite. Ogni chiesa autocefala ha la sua testa, o kephale in greco. Ogni chiesa autocefala mantiene la stessa fede delle sue chiese sorelle. La maggior parte delle autocefalie sono chiese nazionali, come le chiese russa, rumena e greco-ortodossa. Ora, la Chiesa ortodossa ucraina sta rivendicando il suo posto tra le altre chiese autocefale.

La Chiesa ortodossa ucraina conta oltre 7.000 parrocchie in 44 diocesi. Considera i russi e gli ucraini come due popoli diversi, ognuno dei quali merita di avere una propria chiesa separata.

La Chiesa ortodossa indipendente dell’Ucraina

La questione principale che separa la Chiesa ortodossa ucraina dalla Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Mosca è il loro rapporto con la Chiesa ortodossa russa.

La Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Mosca ha una sostanziale autonomia negli affari interni. In definitiva, però, è subordinato al patriarca di Mosca Kirill, che deve confermare formalmente il suo leader. La chiesa sottolinea l’unità di cui gode con i credenti ortodossi russi.

Al contrario, la Chiesa ortodossa ucraina è indipendente da qualsiasi altro organismo religioso. Per i sostenitori della chiesa, questa indipendenza le consente di sviluppare un’espressione ucraina unica del cristianesimo.

Una tradizione cristiana ortodossa comune

Sia in Russia che in Ucraina, il cristianesimo ortodosso è la tradizione religiosa dominante. Secondo un sondaggio del Pew del 2015, il 71% dei russi e il 78% degli ucraini si sono identificati come ortodossi. L’identità religiosa rimane un importante fattore culturale in entrambe le nazioni.

I cristiani ortodossi sia in Russia che in Ucraina fanno risalire la loro fede alla conversione nel 988 d.C. del Gran Principe di Kiev. Conosciuto come Vladimir dai russi e Volodymyr dagli ucraini, il gran principe pagano fu battezzato dai missionari di Costantinopoli, la capitale dell’impero bizantino. Kiev divenne il centro religioso più importante per gli slavi orientali.

Distrutta nel 1240 dai mongoli, Kiev cadde in declino anche se il suo vicino settentrionale, Mosca, divenne sempre più potente. Nel 1686, la Russia aveva conquistato l’Ucraina orientale e Kiev. In quell’anno, il patriarca di Costantinopoli trasferì formalmente la sua autorità spirituale sull’Ucraina al patriarca di Mosca.

Nel 20° secolo, un crescente movimento nazionalista ha chiesto l’indipendenza dell’Ucraina sia per la chiesa che per lo stato. Sebbene l’Ucraina sia diventata un paese indipendente nel 1991, la sua unica Chiesa ortodossa nazionale universalmente riconosciuta è rimasta soggetta a Mosca.

Alcuni cristiani ortodossi ucraini cercarono di creare una chiesa autocefala nel 1921, 1942 e 1992. Questi sforzi in gran parte fallirono. Le chiese che hanno formato non sono state riconosciute dalla comunità ortodossa mondiale.

Autocefalia ucraina

Nell’aprile 2018 Petro Poroshenko, allora presidente dell’Ucraina, tentò di nuovo di formare una Chiesa ortodossa ucraina autocefala.

Non meno di tre diverse chiese hanno affermato di essere la vera Chiesa ortodossa ucraina. Poroshenko sperava di unire questi corpi rivali.

La Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Mosca era la chiesa più grande e godeva del riconoscimento della comunità ortodossa mondiale. Tuttavia, era ed è soggetto al Patriarca di Mosca, uno status inaccettabile per molti ucraini.

Altre due chiese, la Chiesa ortodossa autocefala ucraina e la Chiesa ortodossa ucraina-Patriarcato di Kiev, non erano riuscite a ottenere il riconoscimento da altre chiese ortodosse.

Sostegno alla Chiesa ucraina

Il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, sostenne il progetto di Poroshenko. In qualità di principale vescovo dell’antica capitale dell’impero bizantino, Bartolomeo gode del primo posto d’onore tra tutti i capi delle chiese ortodosse.

Sebbene il cristianesimo ortodosso orientale non abbia un metodo chiaro per creare una nuova chiesa autocefala, Bartolomeo ha sostenuto di avere l’autorità per concedere questo status. Poiché l’Ucraina aveva originariamente ricevuto il cristianesimo dai bizantini, Costantinopoli era la chiesa madre di Kiev.

Nel dicembre 2018 un consiglio di unificazione ha formalmente sciolto gli altri rami dell’Ortodossia in Ucraina e ha creato la Chiesa ortodossa ucraina. Nel gennaio 2019 Bartolomeo ha firmato un decreto formale, o tomos, che proclama autocefala la nuova chiesa.

Supporto e rifiuto

Finora, la Chiesa ortodossa ucraina ha ricevuto riconoscimenti da altre quattro chiese ortodosse autocefale. Le chiese di Costantinopoli, Alessandria, Grecia e Cipro hanno accolto ciascuna la nuova chiesa.

Altre tre chiese autocefale hanno esplicitamente rifiutato la nuova chiesa. Il Patriarcato di Mosca ha persino rotto la comunione con Costantinopoli sul suo ruolo nella creazione della nuova chiesa.

Nadieszda Kizenko, uno dei principali storici dell’Ortodossia, ha affermato che Bartolomeo ha infranto l’unità ortodossa per creare una chiesa di dubbia legittimità.

Al contrario, il noto teologo Cyril Hovorun ha salutato la Chiesa ortodossa ucraina come una positiva “dimostrazione di solidarietà con… il popolo ucraino che ha subito l’aggressione russa”.

Due visioni della storia

Oggi, le due principali espressioni rivali dell’Ortodossia in Ucraina riflettono due diverse visioni storiche del rapporto tra russi e ucraini.

Per il Patriarcato di Mosca, russi e ucraini sono un popolo. Perciò un’unica chiesa dovrebbe unirli.

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto proprio questo argomento in un recente saggio. Egli caratterizza la Chiesa ortodossa ucraina come un attacco all’“unità spirituale” dei popoli russo e ucraino.

La Chiesa ortodossa ucraina ha una visione molto diversa. In un’intervista con la British Broadcasting Corp., il metropolita Epifaniy ha respinto fermamente le “tradizioni imperiali russe”. Essendo un popolo separato con una cultura unica, gli ucraini richiedono una chiesa indipendente.

Il futuro della Chiesa ortodossa ucraina non è chiaro. Gode ​​del sostegno di molte delle sue chiese sorelle. Allo stesso tempo, deve affrontare la feroce opposizione di Mosca. Per ora, rimane una fonte di controversia tra Russia e Ucraina.