Domenica 2 ottobre, in Brasile si terranno le elezioni generali.

156.454.011 milioni di elettori aventi diritto e registrati sono chiamati a eleggere un Presidente, 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati e tutti i 27 governatori e le relative legislature statali.

L’attenzione, da mesi, si appunta tutta sull’elezione del Presidente. Su 8 candidati alle presideziali, i soli due che effettivamente possono essere eletti, sono il Presidente uscente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Inácio Lula da Silva (che ha guidato il Paese dal 2003 al 2010).

Secondo tutti i sondaggi, il vincitore (forse già al primo turno, quando serve superare la soglia del 50% dei voti validi) sarà Lula.

Gli Stati Uniti sono mesi che riservano particolare attenzione a queste elezioni. Non si tratta solo di ……. il motivo risiede nell’importanza che il Brasile ha non solo sullo scenario continentale.

Un intervento del Council on Foreign Relations, fa il punto del peso del Brasile negli affari mondiali.

«Il Brasile si separò dal Portogallo, in quello che è stato un processo relativamente pacifico, nel 1822, a differenza di molte colonie latinoamericane che hanno condotto guerre di indipendenza. Mantenne la sua monarchia fino al 1889.

Le relazioni estere dei suoi primi anni furono in gran parte marcate dagli sconvolgimenti regionali, inclusa la guerra con i vicini Argentina e Paraguay. La prima guerra mondiale ha segnato l’inizio del ruolo del Brasile sulla scena mondiale, in quanto è stato l’unico Paese latinoamericano a partecipare e la più grande delegazione sudamericana coinvolta nei negoziati che hanno creato la Società delle Nazioni, nel 1920. Il contributo militare del Brasile alle potenze alleate durante la seconda guerra mondiale e la sua cooperazione con gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, l’hanno avvicinato all’Occidente, anche se sosteneva il non interventismo e le istituzioni internazionali neutrali.

Questa tensione crebbe dopo che la repubblica brasiliana cedette il passo, nel 1964, a una dittatura militare repressiva, che condivideva i timori di Washington sull’influenza comunista nella regione.

Nel 1979, un’economia in difficoltà spinse il regime ad avviare un lento processo di liberalizzazione politica che culminò nel passaggio a una democrazia a guida civile nel 1989. Questa riforma politica fu accompagnata da un’apertura dell’economia fortemente statale.

Tra il 1995 e il 2010, sotto i presidenti Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, il Brasile ha consolidato la sua reputazione dipotenza emergente con una delle economie in più rapida crescita al mondo. È stato sotto Lula che il Brasile «ha avuto questa idea davvero ambiziosa che quasi attraverso la semplice forza di volontà, sarebbe diventato una grande potenza», afferma Andre Pagliarini del Dartmouth College.

La politica estera brasiliana enfatizza la diplomazia e le istituzioni multilaterali. Ad oggi, il Brasile ha partecipato a cinquanta operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e ha offerto competenze, attrezzature e opportunità di borse di studio a Paesi postbellici, tra cui Angola, Mozambico e Timor Est. Ha spinto ad accrescere il ruolo dei Paesi a reddito più basso, spesso indicati come il Sud del mondo, nella governance globale anche in altri modi: è nel Gruppo dei Venti (G20), ed è ha contribuito a fondare il blocco economico alternativo BRICS, insieme a Russia, India, Cina e Sud Africa. Il Brasile è anche regolarmente eletto come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha aderito agli appelliad ampliare i membri del consiglio permanente per rappresentare meglio l’odierna distribuzione globale del potere.

Il Brasile è il Paese più grande e influente del Sud America, rappresentando circa la metà della popolazione, della massa continentale e del prodotto interno lordo (PIL) del continente. È il quinto paese più grande del mondo e il sesto più popoloso, con una stima di 214 milioni di persone. Il Brasile svolge un ruolo importante nel commercio mondiale: è uno dei principali produttori di semi di soia, carne bovina e minerale di ferro. Inoltre, i due terzi della foresta pluviale amazzonica che ricadono all’interno dei suoi confini la rendono centrale nella lotta globale contro il cambiamento climatico. Dopo gli Stati Uniti, il Brasile ha la più grande forza militare nell’emisfero occidentale, sebbene storicamente abbia fatto affidamento su strategie di soft power, inclusi gli aiuti esteri, per esercitare la sua influenza».

A livello regionale, «il Brasile ha perseguito a lungo un ruolo di leadership, a volte scontrandosi con gli Stati Uniti e navigando nelle tensioni con altre potenze regionali. Si è in gran parte concentrato sul favorire lo sviluppo e la stabilità regionale attraverso l’integrazione economica e il coinvolgimento nelle istituzioni multilaterali.

È un membro fondatore e tra i maggiori donatori dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS), il principale forum diplomatico dell’emisfero occidentale. È anche la forza trainante del blocco commerciale del Mercosur, nel quale cerca di unire la sua economia con quelle di Argentina, Paraguay e Uruguay. Con un PIL combinato di circa 2,2 trilioni di dollari nel 2021, il blocco è uno dei più grandi al mondo. Tuttavia, Brasilia in precedenza aveva guidato l’opposizione a una proposta americana fallita per un blocco commerciale a livello dell’emisfero, sostenendo che l’agricoltura fortemente sovvenzionata degli Stati Uniti avrebbe dato alle sue esportazioni un vantaggio ingiusto.

Nel frattempo, la posizione del Brasile nei confronti dei governi autoritari della regione ha messo alla prova il suo impegno per la diplomazia. Sotto Lula e il suo successore, Dilma Rousseff, il Brasile ha cercato legami commerciali ed energetici più stretti con il governo socialista dell’ex presidente venezuelano Hugo Chávez. Ma Bolsonaro si è unito alla maggior parte della regione rifiutandosi di riconoscere la legittimità del successore di Chávez, Nicolás Maduro, e le tensioni sono aumentate quando il confine tra Brasile e Venezuela è diventato un punto caldo per la criminalità e la violenza.

Allo stesso modo, le relazioni con Cuba sono peggiorate nonostante anni di sforzi brasiliani per espandere l’esplorazione petrolifera nel Golfo del Messico e aumentare gli aiuti all’isola. Nel 2019, Bolsonaro è diventato il primo leader latinoamericano in quasi tre decenni a votare contro una risoluzione annuale delle Nazioni Unite che condanna l’embargo guidato dagli Stati Uniti su Cuba. L’anno successivo, il Brasile si ritirò dalla Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC), adducendo la crescente influenza autoritaria di Cuba, Nicaragua e Venezuela».

«Il Brasile esercita un notevole peso politico ed economico al di là dell’America Latina. La Cina e gli Stati Uniti sono i suoi due principali partner commerciali e il paese ha stretto legami politici e militari più stretti con la Russia. Si è affermato anche nei colloqui sul nucleare con l’Iran, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti. Le forze brasiliane hanno talvolta guidato missioni di mantenimento della pace ad Haiti e nella Repubblica Democratica del Congo».

I rapporti del Brasile con gli Stati Uniti risalgono al 1824, «quando gli Stati Uniti divennero il primo Paese a riconoscere l’indipendenza del Brasile. Nel ventesimo secolo, Washington ha esercitato una forte influenza sullo sviluppo del Brasile, anche sostenendo il colpo di Stato militare del 1964 e in seguito sostenendo la transizione democratica e la liberalizzazione economica del Paese. Tuttavia, il Brasile a volte ha agito come una forza di contrasto contro gli interessi degli Stati Uniti. Oltre a respingere la proposta commerciale dell’emisfero statunitense, Brasilia si è opposta alla guerra guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan e ha condannato l’invasione americana dell’Iraq nel 2003. Durante le amministrazioni di sinistra Lula e Rousseff, il Brasile ha cercato relazioni più strette con gli avversari statunitensi come la Cina, Cubae Iran sono diventati anche fonte di tensione.

Le elezioni di Bolsonaro del 2018 hanno segnato una brusca svolta verso destra e l’inizio degli sforzi per avvicinarsi a Washington. Le relazioni bilaterali sono state particolarmente amichevoli sotto l’Amministrazione Trump. In riconoscimento della loro partnership, Trump ha designato il Brasile un importante alleato non dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), garantendogli l’accesso ad alcuni programmi economici e di sicurezza statunitensi. Nel 2020, i due leader hannofirmato un accordo commerciale limitato.

Tuttavia, con il Presidente Joe Biden, Washington e Brasilia si sono discostate sempre più su questioni importanti, tra cui l’azione per il clima e lo sforzo globale di Biden per combattere l’autoritarismo. Bolsonaro ha persino avanzato accuse infondate secondo cui Biden ha commesso una frode alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Tuttavia, c’è il potenziale per approfondire la partnership su diversi fronti, afferma la giornalista brasiliana Catherine Osborn, compreso l’ impegno dei leader a prevenire un’ulteriore deforestazione dell’Amazzonia», in particolare se il vincitore delle elezioni presidenziali 2022 sarà, come i sondaggi indicano, Lula.

«Pechino ha elevato le sue relazioni con il Brasile a un partenariato strategico globale, la più alta classificazione che la Cina assegna ai suoi partner diplomatici, nel 2012. Da allora la Cina è diventata il principale partner commerciale del Brasile, principalmente grazie alle esportazioni di semi di soia e minerale di ferro; nel 2021 il commercio bilaterale ha raggiunto il record di 135 miliardi di dollari. Sebbene non partecipi alla Belt and Road Initiative cinese, il Brasile è uno dei maggiori beneficiari di finanziamenti per infrastrutture cinesi in Sud America. Tra il 2007 e il 2020, il Brasile ha ricevuto oltre 66 miliardi di dollari di investimenti cinesi. Il Brasile è anche uno della dozzina di Paesi dell’America Latina che hanno concesso Huawei, il controverso colosso cinese delle telecomunicazioni, l’accesso alla sua rete 5G. Bolsonaro ha fatto una campagna per porre fine alla dipendenza del Brasile dalla Cina, ma la pandemia di COVID-19 ha sottolineato la sua continua dipendenza, poiché il Brasile ha utilizzato quasi esclusivamente vaccini di fabbricazione cinese nei primi mesi degli sforzi di vaccinazione globale .

L’Unione Europea (UE) è una delle principali destinazioni per i prodotti agricoli brasiliani, in particolare la soia, la frutta e il caffè; Germania, Paesi Bassi e Spagna sono i maggiori importatori europei. Dal 1999, il Mercosur ha negoziato un accordo di libero scambio con il blocco che, se raggiunto, sarebbe il più grande accordo commerciale dell’UE. Tuttavia, gli sforzi di ratifica si sono bloccati tra l’opposizione di diversi membri dell’UE. Si oppongono al disboscamento illegale in Amazzonia, sebbene i funzionari brasiliani affermino che queste preoccupazioni ambientali nascondono i desideri degli Stati membri dell’UE di proteggere i loro settori agricoli dalla concorrenza.

Il Brasile è il principale partner commerciale della Russia in America Latina. Negli ultimi venticinque anni, le esportazioni russe in Brasile sono cresciute a un tasso annuo dell’11%, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari nel 2020. La Russia ha investito miliardi di dollari nel settore petrolifero e del gas, nelle infrastrutture e nell’industria elettronica brasiliana e i due Paesi collaborano in diversi forum multilaterali, come i BRICS e il G20. Ma l’invasione russa dell’Ucraina ha complicato le relazioni. Il Brasile ha votato due volte a sostegno delle risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano la violazione del diritto internazionale da parte della Russia, sebbene Bolsonaro abbia affermato che il Brasile rimarrà neutrale nel conflitto. Allo stesso tempo, i principali legislatori brasiliani hanno criticato le sanzioni occidentali contro la Russia, che secondo loro stanno contribuendo alla carenza globale».