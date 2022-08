L’autore Salman Rushdie è in ospedale con gravi ferite dopo essere stato accoltellato da un uomo a un festival artistico nello Stato di New York il 12 agosto 2022. Il seguente articolo è stato pubblicato nel 30° anniversario dell’uscita di ‘Versetti satanici’.

***

Uno dei libri più controversi della storia letteraria recente, ‘Versetti satanici’ di Salman Rushdie, è stato pubblicato tre decenni fa questo mese e ha scatenato quasi immediatamente manifestazioni rabbiose in tutto il mondo, alcune delle quali violente.

Un anno dopo, nel 1989, il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Khomeini, emise una fatwa, o sentenza religiosa, che ordinava ai musulmani di uccidere l’autore. Nato in India da una famiglia musulmana, ma ormai cittadino britannico residente nel Regno Unito, Rushdie fu costretto a nascondersi per la maggior parte di un decennio.

Cosa c’era – ed è tuttora – dietro questo oltraggio?

La polemica

Il libro, “Versetti satanici”, va al cuore delle credenze religiose musulmane quando Rushdie, in sequenze oniriche, sfida e talvolta sembra deridere alcuni dei suoi principi più sensibili.

I musulmani credono che il profeta Maometto sia stato visitato dall’angelo Gibreel – Gabriel in inglese – che, per un periodo di 22 anni, gli ha recitato le parole di Dio. A sua volta, Muhammed ha ripetuto le parole ai suoi seguaci. Queste parole furono infine scritte e divennero i versetti e i capitoli del Corano.

Il romanzo di Rushdie riprende queste convinzioni fondamentali. Uno dei personaggi principali, Gibreel Farishta, ha una serie di sogni in cui diventa il suo omonimo, l’angelo Gibreel. In questi sogni, Gibreel incontra un altro personaggio centrale in modi che fanno eco al racconto tradizionale dell’Islam degli incontri dell’angelo con Maometto.

Rushdie sceglie un nome provocatorio per Muhammed. La versione del profeta del romanzo si chiama Mahound, un nome alternativo per Maometto a volte usato durante il Medioevo dai cristiani che lo consideravano un diavolo.

Inoltre, il Mahound di Rushdie mette le sue stesse parole nella bocca dell’angelo Gibreel e consegna editti ai suoi seguaci che rafforzano convenientemente i suoi scopi egoistici. Anche se, nel libro, lo scriba immaginario di Mahound, Salman il Persiano, rifiuta l’autenticità delle recitazioni del suo maestro, le registra come se fossero di Dio.

Nel libro di Rushdie, Salman, ad esempio, attribuisce alcuni passaggi reali del Corano che mettono gli uomini “a capo delle donne” e danno agli uomini il diritto di scioperare le mogli dalle quali “temono l’arroganza”, alle opinioni sessiste di Mahound.

Attraverso Mahound, Rushdie sembra mettere in dubbio la natura divina del Corano.

Testi religiosi sfidanti?

Per molti musulmani, Rushdie, nella sua rivisitazione di fantasia della nascita degli eventi chiave dell’Islam, implica che, piuttosto che Dio, il profeta Maometto è lui stesso la fonte delle verità rivelate.

In difesa di Rushdie, alcuni studiosi hanno sostenuto che la sua “derisione irriverente” ha lo scopo di esplorare se sia possibile separare i fatti dalla finzione. L’esperto di letteratura Greg Rubinson sottolinea che Gibreel non è in grado di decidere cosa sia reale e cosa sia un sogno.

Dalla pubblicazione di “The Satanic Verses”, Rushdie ha sostenuto che i testi religiosi dovrebbero essere aperti alla sfida. “Perché non possiamo dibattere sull’Islam?” Rushdie ha detto in un’intervista del 2015. “È possibile rispettare le persone, proteggerle dall’intolleranza, pur essendo scettici sulle loro idee, anche criticandole ferocemente”.

Questo punto di vista, tuttavia, si scontra con il punto di vista di coloro per i quali il Corano è la parola letterale di Dio.

Dopo la morte di Khomeini, il governo iraniano ha annunciato nel 1998 che non avrebbe eseguito la sua fatwa né incoraggiato altri a farlo. Rushdie ora vive negli Stati Uniti e fa regolarmente apparizioni pubbliche.

Eppure, 30 anni dopo, le minacce contro la sua vita persistono. Sebbene le proteste di massa si siano fermate, i temi e le domande sollevate nel suo romanzo rimangono accesi dibattiti.