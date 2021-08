Perché gli USA spesso fraintendono Cuba

A Cuba sono recentemente scoppiate le più grandi proteste viste negli ultimi sei decenni, riflettendo la rabbia popolare per una paralizzante crisi economica, la scarsità di cibo e medicine e mezzo secolo di repressione.

Cuba rimane in gran parte un enigma per gli stranieri, e specialmente per gli americani. I miti prevalgono a causa della censura del governo cubano e della tendenza storica degli Stati Uniti – nata dalla Guerra Fredda – a raccontare male l’isola comunista.

«La verità è che di Cuba si parla spesso, la si idealizza o la si diffama piuttosto che conoscerla», ha scritto di recente Martín Mosquera, direttore dell’edizione latinoamericana di Jacobin, una pubblicazione di sinistra.

Questo articolo esamina cinque aree comuni di confusione su Cuba, i cubani americani e la relazione tra Stati Uniti e Cuba.

#1. La Rivoluzione Cubana

Fidel Castro e una banda di guerriglieri rovesciarono la brutale dittatura di Fulgencio Batista sostenuta dagli Stati Uniti nel 1959. A quel tempo, l’ideologia politica di Castro non era chiara; non si era ancora pubblicamente impegnato nel comunismo. I rivoluzionari anticomunisti si allearono con lui.

Nel famoso discorso di Castro del 1953 ‘La storia mi assolverà’, disse che la sua rivoluzione avrebbe restituito ‘il potere al popolo’ e proclamò la Costituzione liberaldemocratica di Cuba del 1940 come ‘la Legge Suprema dello Stato’ fino a quando ‘il popolo non deciderà di modificarla o cambiarla’.

La rivoluzione era una rivoluzione nazionalista per la maggior parte dei cubani, quindi, non comunista. Quando Castro ha stabilito un’economia socialista e un sistema politico a partito unico, molti compagni rivoluzionari si sono sentiti traditi. I cubani hanno combattuto per formare un governo che rispondesse al popolo cubano, piuttosto che agli interessi stranieri. Invece avevano il regime di Castro appoggiato dai sovietici.

Molti cubani poveri veneravano Castro per l’attuazione di politiche che promuovevano l’equità e riducevano al minimo la discriminazione, comprese importanti riforme in materia di terra, agricoltura, istruzione e alloggi.

Altri fuggirono per paura e persecuzione. Gli esuli includevano grandi proprietari terrieri, sostenitori di Batista, leader religiosi, la classe media e rivoluzionari che si opponevano al modo di governare di Fidel.

#2. L’embargo americano

Il governo cubano incolpa gli Stati Uniti per la povertà sull’isola, ma molti dei problemi economici di Cuba sono di origine nazionale.

L’embargo statunitense è nato nei primi anni ’60 per impedire la diffusione del comunismo da Cuba ad altri Paesi dell’America Latina. Ha anche cercato di costringere il nuovo governo cubano a risarcire le società americane per le proprietà espropriate dal regime e a prevenire ulteriori confische. Oggi l’embargo si è evoluto per includere sei atti legislativi separati.

Alcune leggi hanno messo sotto pressione il regime di Castro negli anni ’90, quando l’economia di Cuba era vulnerabile dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Negano i visti statunitensi ai dirigenti di aziende che investono a Cuba. Ulteriori politiche di embargo impediscono agli americani di viaggiare o inviare denaro a Cuba, sebbene ci siano scappatoie che consentono la vendita di cibo e forniture mediche autorizzate dal Tesoro degli Stati Uniti a Cuba.

L’embargo di 60 anni fa inibisce il nascente settore privato cubano e rende più difficile ottenere i beni di cui ha bisogno.

Molte persone negli Stati Uniti e oltre stanno esortando il Presidente Joe Biden a revocare l’embargo per alleviare l’attuale carenza di cibo e cure mediche a Cuba. Ma il Presidente degli Stati Uniti non può farlo unilateralmente. La revoca dell’embargo richiederebbe al Congresso di certificare che Cuba è diventata sufficientemente democratica secondo il Libertad Act del 1996 o di approvare un nuovo disegno di legge che lo ribalta. Tuttavia, l’embargo non è il motivo principale per cui i cubani stanno lottando.

Il governo cubano ha una storia di repressione politica e cattiva gestione fiscale, che danneggiano l’economia. Ad esempio, controlla rigorosamente chi può ottenere licenze rilasciate dallo Stato per avviare un’attività in proprio. Proibisce i sindacati indipendenti, che proteggerebbero i lavoratori dallo sfruttamento.

Infine, pochi Paesi limitano ancora le relazioni commerciali o diplomatiche con Cuba a causa dell’embargo. Hanno creato leggi che aiutano a proteggere le loro attività dalle azioni legali di ritorsione degli Stati Uniti quando operano a Cuba.

#3. Interferenza degli Stati Uniti a Cuba

Proprio come incolpa l’embargo degli Stati Uniti per la povertà a Cuba, il governo cubano incolpa l’interferenza degli Stati Uniti per i disordini politici lì, come ha fatto dopo le proteste scoppiate l’11 luglio.

In effetti, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto i dittatori cubani – prima di Castro – e ha applicato dure sanzioni contro il Paese. Gli Stati Uniti occuparono persino Cuba, all’inizio del XX secolo. Dopo che Castro ha preso il potere, gli Stati Uniti hanno sostenuto le rivolte anticastriste.

Alla fine, però, la lunga storia di violazioni dei diritti umani e repressione del governo cubano ha creato l’attuale situazione politica.

Cuba ha una storia ben documentata di abusi, intimidazioni e incarcerazioni di attivisti e dissidenti. Secondo l’organizzazione per i diritti umani Cubalex, oltre 700 manifestanti cubani sono stati arrestati o scomparsi dall’11 luglio.

Il governo continua a reprimere la libertà di espressione e a monitorare da vicino i civili, stimolando la resistenza di artisti, giornalisti e organizzazioni della società civile. Le persone LGBTQ devono ancora affrontare la persecuzione.

#4. Cubani americani

I media spesso parlando dei cubani americani come estremamente conservatori. Ma sono una comunità razziale, economica e politica eterogenea.

I cubani che sono venuti negli Stati Uniti dal 1990 sono ancora più diversi rispetto alle prime ondate di esiliati in gran parte bianchi che arrivarono dopo la Rivoluzione cubana.

Le opinioni politiche dei cubani americani differiscono a seconda della razza, dello stato socioeconomico, del sesso e dell’età. I cubani americani come gruppo sono diventati prevalentemente repubblicani dopo che Ronald Reagan li ha cercati negli anni ’80, ma sono sempre più elettori indipendenti. Nelle elezioni presidenziali del 2020, circa il 55% dei cubani in Florida ha votato per Donald Trump.

#5. Razza e uguaglianza a Cuba

La rivoluzione comunista di Castro ha portato i cubani svantaggiati a un maggiore accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria universale. Molti cubani poveri sono diventati medici, studiosi e scienziati di livello mondiale.

Tuttavia, Cuba non è una società egualitaria. I suoi leader politici sono prevalentemente bianchi e maschi, e il governo non tratta tutti i cubani allo stesso modo.

Gli afro-cubani, che costituiscono almeno un terzo degli 11,3 milioni di cubani, subiscono una diffusa discriminazione. Di conseguenza, hanno tassi di povertà più elevati, minor accesso a una valuta stabile e bassi tassi di proprietà. Gli afro-cubani subiscono anche più violenze della polizia rispetto ai cubani bianchi.

Gli artisti cubani neri e marroni stanno guidando le attuali proteste. La canzone rap ‘Patria y Vida’ – che significa ‘Patria e vita’, un gioco di parole sullo slogan rivoluzionario ‘Patria o morte’ – è diventata un inno per l’opposizione del governo cubano.

Traduzione dell’articolo ‘5 ways Americans often misunderstand Cuba, from Fidel Castro’s rise to the Cuban American vote’