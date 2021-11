Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha trasformato il suo Paese e le sue relazioni con l’America, ma non in meglio. I legami personali del Presidente Donald Trump con Erdogan potrebbero aver mascherato la crescente divergenza di interessi, ma ora si è davvero aperto un abisso tra i due governi, che richiede un approccio molto più duro nei confronti di Ankara rispetto al passato.

La Repubblica di Turchia è nata dallo sgangherato Impero ottomano, crollato alla fine della prima guerra mondiale. Ankara è entrata a far parte della NATO nel 1952, controllando l’accesso al Mar Nero e fungendo da fondamento sudorientale dell’alleanza.

Il Pentagono è sempre stato il più forte sostenitore di Ankara, dal momento che le basi aeree di Incirlik e Izmir hanno esteso la portata militare di Washington in Medio Oriente. Anche la Turchia è stata presentata come un modello di democrazia islamica, nonostante l’intervento spietato dei militari nel sistema politico illiberale, mettendo in scena colpi di stato morbidi e duri e invadendo la Repubblica di Cipro nel 1974. Per l’America, la Guerra Fredda era più importante dei diritti umani.

Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) di Erdogan ha vinto le elezioni del 2002 e ha iniziato a trasformare la Turchia. Dopo un decennio di modeste riforme e buona stampa, Erdogan ha trasformato la Turchia in una direzione autoritaria, corrotta e islamista. La repressione è accelerata dopo un fallito colpo di Stato nel luglio 2016, mesi prima che Trump fosse eletto, fornendo a Erdogan una versione turca dell’incendio del Reichstag.

Freedom House valuta la Turchia come non libera, riferendo che il governo “ha perseguito un giro di vite drammatico e ad ampio raggio sui presunti oppositori” da quel tentativo di colpo di Stato. Sulla base di scarse prove, Erdogan ha accusato il Fethullah Gulen del movimento Hizmet di essere dietro il golpe. Ha tentato, ma finora senza successo, di far estradare Gulen dal suo esilio in Pennsylvania.

Erdogan ha poi trasformato il suo Paese in uno stato carcerario. Anche il minimo collegamento – insegnare in una scuola Hizmet o utilizzare una banca di proprietà di un membro di Hizmet – ha comportato il licenziamento, l’arresto e/o l’incarcerazione. Giornalisti e politici dell’opposizione rimangono bersagli frequenti, soprattutto quando i sondaggi di Erdogan scendono. Riferisce Freedom House: i guadagni dell’opposizione e i problemi economici ‘hanno dato al governo nuovi incentivi per sopprimere il dissenso e limitare il discorso pubblico’.

Inoltre, la politica estera turca è sempre più in contrasto con la politica statunitense. La sfida non è che Erdogan stia assumendo posizioni indipendenti, ma piuttosto stia attivamente minando le politiche statunitensi. Tra le aree problematiche:

Uno: trattare un altro alleato della NATO, la Grecia, e un membro dell’Unione Europea, Cipro, come avversari. Infelice per il possesso da parte della Grecia di isole vicino alla costa turca, Ankara rifiuta di riconoscere lo spazio aereo e le acque territoriali greci, portando a pericolosi scontri militari. Il governo Erdogan continua a resistere agli sforzi per porre fine alla spartizione di Cipro e interferire con gli sforzi del governo di Cipro, riconosciuto a livello internazionale, per sviluppare idrocarburi nelle vicinanze. Alcuni osservatori temono una guerra turco-greca.

Due: stabilire una relazione militare con la Russia. Ankara ha acquistato il sistema di difesa aerea S-400 di Mosca, provocando l’espulsione della Turchia dal programma F-35. Il governo Erdogan prevede di acquistare ulteriori missili S-400. La Turchia ha anche raggiunto accordi con Mosca riguardanti la Siria e altre questioni regionali, sebbene l’allineamento dei due governi non sia perfetto. Erdogan ha contrapposto negativamente il suo rapporto con il Presidente Joe Biden a quello con Putin. Ozgur Unluhisarcikli del German Marshall Fund ha affermato che Erdogan cerca “un’alleanza di contrappeso con la Russia contro gli Stati Uniti”. Se Ankara fosse costretta a scegliere tra NATO e Russia in un conflitto, gli alleati non possono essere sicuri che la Turchia rispetterebbe i suoi impegni di alleanza.

Terzo: l’adozione di un’ampia dottrina marittima neo-ottomana nota come Blue Homeland, che cerca di dominare il Mediterraneo. Una volta bloccata ai margini della politica, questa strategia prevede il controllo delle acque rivendicate da Grecia, Cipro, Egitto e Israele. Gli scontri su rivendicazioni territoriali contendenti hanno aumentato le possibilità di scontri violenti. Il desiderio di Ankara di rafforzare la sua posizione marittima ha stimolato il suo intervento nella guerra civile in Libia.

Quattro: armare l’Azerbaigian e incoraggiarlo a riprendere le ostilità con l’Armenia sul territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Il risultato fu un’aspra lotta e abbondanti crimini di guerra. Ci sono state affermazioni non verificate secondo cui Ankara ha abbattuto un aereo armeno e schierato mercenari siriani per conto dell’Azerbaigian. Un impatto collaterale è stato quello di approfondire il ruolo della Russia.

Cinque: intervenire nella guerra civile in Libia. Ankara ha sostenuto il governo di accordo nazionale islamista di Tripoli, violando l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Le navi turche si scontrarono con navi francesi e tedesche incaricate di prevenire il contrabbando di armi. In cambio le autorità di Tripoli hanno accettato un accordo sui confini marittimi privilegiando Ankara in acque rivendicate anche da Grecia e Cipro.

Sei: trattare lo Stato Islamico e altri gruppi radicali che operano in Siria come cobelligeranti se non alleati. Ankara ha sfacciatamente facilitato i valichi di frontiera dell’ISIS e la vendita di petrolio; le accuse di corruzione hanno contaminato la famiglia di Erdogan. Anche il vicepresidente Joe Biden ha riconosciuto sconvenientemente il ruolo di Ankara.

Sette: prendere di mira le Unità di difesa popolare dominate dai curdi, o YPG, in Siria. Il governo Erdogan ha invaso due volte il territorio curdo siriano, utilizzando armi fornite dagli Stati Uniti e impiegando forze jihadiste precedentemente attive altrove in Siria. Amnesty International ha citato “un vergognoso disprezzo per la vita civile, che ha compiuto gravi violazioni e crimini di guerra, inclusi omicidi sommari e attacchi illegali che hanno ucciso e ferito civili, durante l’offensiva nel nord-est della Siria”. L’YPG era il principale alleato di Washington che combatteva l’ISIS sul campo, eppure Ankara minaccia di invadere di nuovo.

Otto: Utilizzo di combattenti siriani come mercenari tramite compagnie militari private, in particolare, la SADAT International Defense Consultancy, per immischiarsi nei conflitti all’estero, tra cui Libia e Caucaso. Queste forze non sono essenzialmente responsabili nei confronti di nessuno.

Nonostante questo terribile record, l’ambasciatore di Ankara negli Stati Uniti, Hasan Murat Mercan, ha recentemente affermato che “la Turchia rappresenta un alleato affidabile che può fornire al momento della crisi un amico nel bisogno“. Tuttavia, le differenze politiche sono state esacerbate dall’ostilità personale di Erdogan. Recentemente è andato davanti all’Assemblea nazionale turca per denunciare “coloro che hanno ignorato il nostro Paese nella regione per anni – e ci hanno messo di fronte a mappe e richieste che ci avrebbero imprigionati nelle nostre coste – hanno prima provato il linguaggio della minaccia e del ricatto dopo i passi che abbiamo preso .”

Inoltre, le ambizioni di Erdogan sono diventate sempre più radicali. Come ha detto all’Assemblea nazionale: “Non è rimasta alcuna possibilità che questo ordine distorto, in cui l’intero globo è ingombrato da una manciata di persone avide, continui a esistere come attualmente”. Non c’erano dubbi su chi intendesse. Più grandi sono i suoi problemi di politica interna, più è probabile che diventi aggressiva la sua politica estera. Che è pericoloso per gli Stati Uniti.

Nel 2015 il governo Erdogan ha abbattuto incautamente un aereo da guerra russo che è entrato brevemente nello spazio aereo turco. Se il russo Vladimir Putin avesse risposto con la forza, l’America e l’Europa avrebbero potuto finire in guerra. Oggi anche i rispettivi delegati di Mosca e Ankara, il governo siriano e gli insorti dell’area di Idlib, potrebbero innescare un conflitto. Così potrebbero essere le attività sempre più aggressive di Ankara altrove – Nord Africa, Mediterraneo, Medio Oriente e Asia centrale – che spesso sono in contrasto con gli interessi della NATO.

La banda di amici americani della Turchia sta diminuendo. Alcuni sono bloccati nel passato, ricordando l’alleato che era Ankara una volta. Altri analisti preferiscono attendere il passaggio di Erdogan attraverso il fiume Stige, viste le voci sulla sua salute. Tuttavia, tra due decenni sarebbe stato ancora più giovane di Joe Biden.

Le acque politiche in patria si sono inasprite, ma finora ha superato ogni sfida con forza crescente. Né un nuovo presidente e una maggioranza parlamentare trasformerebbero necessariamente le politiche di Ankara. L’opinione pubblica turca è nazionalista, cospirativa e sempre più ostile nei confronti degli Stati Uniti. In effetti, un recente sondaggio ha rilevato che sei turchi su dieci considerano l’America come la più grande minaccia per la Turchia, rispetto a solo il 19% che ha accusato la Russia.

Oggi Ankara non potrebbe entrare nell’alleanza transatlantica. Washington dovrebbe ridurre al minimo la sua dipendenza dalla Turchia e la minaccia di quest’ultima agli interessi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dovrebbero rimuovere le proprie armi nucleari conservate presso la base aerea di Incirlik e ridurre l’uso della struttura, il cui accesso rimane sotto il controllo irregolare di Erdogan. Se Washington intervenisse meno spesso in Medio Oriente, la base avrebbe meno importanza. In ogni caso, ci sono alternative: in risposta alle politiche di Ankara, i legami militari tra Stati Uniti e Grecia si sono recentemente ampliati.

Il Pentagono dovrebbe limitare le vendite di armi, basandosi sul divieto di vendita di F-35. Infine, l’amministrazione Biden dovrebbe avviare le discussioni della NATO su opzioni che vanno dalla limitazione del ruolo della Turchia nel processo decisionale all’espulsione di Ankara dall’alleanza transatlantica.

Due mesi fa Erdogan ha ammesso: “Non posso dire che sia in corso un sano processo nei legami turco-americani”. Eppure la politica di Washington riflette la continua illusione che la Turchia rimanga un alleato fedele e affidabile degli Stati Uniti, un partner europeo e un membro della NATO. Nessuno di questi è vero. Un cambiamento di politica è atteso da tempo.