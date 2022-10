Perché gli Stati Uniti devono premere per un cessate il fuoco in Ucraina

Quattro eventi recenti hanno messo la guerra in Ucraina su un percorso decisamente più pericoloso:

1° L’annessione russa di altre quattro province ucraine blocca le soluzioni di compromesso che erano possibili in precedenza.

2° Gli attacchi disabilitanti su entrambi i gasdotti North Stream rendono impossibile a breve termine ripristinare la Russia come principale fornitore di energia della Germania, anche se la guerra in Ucraina dovesse concludersi miracolosamente.

3° L’attacco ucraino al ponte per la Crimea ha fornito alla Russia un pretesto per intensificare gli attacchi contro obiettivi civili ucraini.

4° Gli attacchi di rappresaglia russi contro obiettivi civili faranno sicuramente più danni all’Ucraina di quanto l’Ucraina possa fare alla Russia.

I leader di Russia e Ucraina hanno fissato obiettivi impossibili. In effetti, nessun partecipante alla guerra in Ucraina ha sposato un obiettivo che possa riportare la pace nell’area. La recente incorporazione da parte della Russia di quattro province ucraine nella Federazione Russa non sarà accettata dai vicini della Russia o dalla maggior parte delle potenze europee.

Date le passioni suscitate dalla guerra e dalle sue atrocità, l’Ucraina, anche con il sostegno della NATO, non può creare uno Stato stabile e funzionante entro tutti i confini che ha ereditato nel 1991. Se l’Ucraina cerca di riconquistare questi territori con la forza, ed è incoraggiata e autorizzata dagli Stati Uniti e la NATO a farlo, la Russia (e non solo il presidente Vladimir Putin) molto probabilmente demolirà l’Ucraina per rappresaglia. La realtà ha la meglio sull’illusione ogni volta che i due entrano in conflitto.

E se la guerra dovesse cessare con la distruzione dell’Ucraina -Kiev e Leopoli livellate come una volta Grozny- ciò presupporrebbe che l’escalation non implichi l’uso di armi nucleari. Se il leader russo è convinto che l’obiettivo degli Stati Uniti e dell’Occidente sia quello di eliminarlo, cosa può impedirgli di eliminare gli altri mentre viene eliminato?

CHE COSA È ANDATO STORTO

Non doveva succedere. Quando la Guerra Fredda finì (per negoziato, non per vittoria) e l’URSS si frammentò in 15 Paesi separati (per pressioni dall’interno, non dall’esterno), l’Europa era improvvisamente intera e libera, l’obiettivo della politica USA e NATO durante il Guerra fredda. Se si voleva garantire la futura stabilità e prosperità dell’Europa, il compito principale era quello di costruire un sistema di sicurezza che coprisse tutti i Paesi d’Europa.

Ma una serie di presidenti americani, da Clinton a Trump, scelsero invece di allargare la NATO, di distruggere i trattati sul controllo degli armamentiche posero fine alla Guerra Fredda e di arruolare le ex repubbliche sovietiche in un’alleanza militare che escludeva la Russia. Benjamin Abelow ha riassunto gli eventi portentosi nel suo perspicace ‘How the West Brought War to Ukraine‘.

La guerra avrebbe potuto essere prevenuta –probabilmente sarebbe stata impedita– se l’Ucraina fosse stata disposta a rispettare l’accordo di Minsk, riconoscere il Donbass come entità autonoma all’interno dell’Ucraina, evitare i consiglieri militari della NATO e impegnarsi a non entrare nella NATO.

Tuttavia, ciò che era possibile fino a gennaio 2022 potrebbe non essere possibile ora. L’annessione russa di ulteriore territorio alza la posta in gioco. Mapiù a lungo continua la guerra, più difficile sarà evitare la totale distruzione dell’Ucraina.

LA SICUREZZA AMERICANA

Noi americani possiamo solo ammirare la valorosa resistenza che gli ucraini hanno organizzato all’invasione russa e dovremmo essere orgogliosi di essere stati in grado di sostenere la loro difesa.Dovrebbe essere fatto tutto il possibile per garantire che l’Ucraina sopravviva come Stato indipendente. Ma ciò non significa che l’Ucraina debba recuperare tutto il territorio che ha ereditato nel 1991. Infatti, viste tutte le passioni suscitate dalla guerra e ciò che l’ha preceduta (il violento cambio di governo nel 2014 che molti russi consideravano un colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti), è probabile che la popolazione di alcune aree resista a un ritorno al controllo di Kiev.

Alcuni sosterranno che gli Stati Uniti hanno l’obbligo morale di sostenere qualsiasi cosa richiedano i leader ucraini poiché ‘sanno meglio’. No, non sanno bene cosa sia nell’interesse della sicurezza del popolo americano, e questa dovrebbe essere la preoccupazione principale di qualsiasi governo americano. Inoltre, sotto lo stress della guerra, potrebbero non essere i migliori giudici dei propri interessi di sicurezza finali.

Sono stato ambasciatore in Unione Sovietica nel 1990, quando i lituani hanno dichiarato la loro indipendenza dall’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti non avevano mai riconosciuto l’annessione di Lituania, Lettonia ed Estonia da parte dell’Unione Sovietica, quindi i lituani chiesero il riconoscimento immediato della loro indipendenza da parte degli Stati Uniti. Avevo totale simpatia per le aspirazioni lituane, ma dovevo spiegare che sarebbe stato un errore farlo fino a quando la Lituania non fosse stata effettivamente libera. Come mai? Perché, nel 1990, il riconoscimento degli Stati Uniti avrebbe quasi certamente accelerato una repressione sovietica che gli Stati Uniti non avrebbero potuto contrastare senza rischiare una guerra nucleare.

I lituani, insieme ai loro vicini baltici, mantennero pacifiche le loro richieste di indipendenza. Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni private sul governo sovietico affinché si astenesse dall’usare la forza e il Consiglio di Stato dell’URSS ha riconosciuto l’indipendenza della Lituania e dei suoi due Paesi vicini nel settembre 1991, liberandoli legalmente prima che il resto dell’Unione Sovietica si sciogliesse.

La questione con Ucraina e Russia ovviamente non è il riconoscimento dell’indipendenza, ma se gli Stati Uniti debbano sostenere l’obiettivo ucraino di ripristinare il controllo su tutto il territorio che ha ricevuto quando l’Unione Sovietica si è sciolta. Se il perseguimento di tale obiettivo accelera la progressiva distruzione dell’Ucraina, ovviamente non è nell’interesse dell’Ucraina.

EFFETTO SUL MONDO

I combattimenti in Ucraina continuano e si intensificano mentre il mondo è ancora alle prese con la pandemia di Covid-19 e rimane vulnerabile a mutazioni e nuovi agenti patogeni, mentre il riscaldamento globale sta producendo effetti sempre più distruttivi. Nel frattempo, le migrazioni causate da carestie, inondazioni, guerre e malgoverno stanno travolgendo la capacità anche dei paesi più ricchi di assorbire gli afflitti. E a tutto ciò si deve aggiungere la minaccia di Armageddon, un olocausto nucleare, qualcosa che nessun leader razionale rischierebbe. Ma oggi la razionalità non può essere assunta né nella politica interna, né in quella internazionale.

La posizione dell’Europa sarà messa a dura prova durante il prossimo inverno a causa della drastica riduzione del commercio con la Russia, in particolare per quanto riguarda l’energia. È sempre più probabile che i cittadini europei incolpino gli Stati Uniti per le politiche che alimentano l’inflazione e provocano una recessione economica, soprattutto perché le loro valute si indeboliscono rispetto al dollaro. Le sanzioni statunitensi alla Russia saranno viste da molti come tentativi egoistici di dominare l’Europa occidentale.

Una nuova cortina di ferro viene ora imposta alla Russia -questa volta dalla politica occidentale- anche se gli Stati Uniti annunciano ulteriori misure per affrontare e ‘contenere’ una Cina assertiva. Ciò comporterà, inevitabilmente, una maggiore cooperazione tra Russia e Cina. Inoltre, l’uso crescente di sanzioni economiche per raggiungere scopi politici incontrerà un respingimento con un volume maggiore di commercio internazionale condotto in valute nazionali diverse dal dollaro USA.

Man mano che l’Europa si indebolisce e un numero sempre maggiore di Paesi subisce le sanzioni statunitensi, fioriranno le coalizioni per resistere al dominio degli Stati Uniti. La competizione geopolitica avrà la precedenza sull’azione per affrontare i problemi comuni, anche se il conflitto internazionale li intensifica.

Quello che tutte le parti in conflitto in Ucraina sembrano aver dimenticato è che il futuro dell’umanità non sarà determinato da dove vengono tracciati i confini internazionali: questi non sono mai stati statici nella storia e senza dubbio continueranno a cambiare di volta in volta. Il futuro dell’umanità sarà determinato dal fatto che le Nazioni impareranno a risolvere pacificamente le loro divergenze.

C’È UN MODO PER FERMARE LA GUERRA?

Potrebbe non esserci, viste le passioni suscitate dal conflitto. Sia l’Ucraina che la Russia hanno perso abbastanza sangue che è probabile che le loro popolazioni si oppongano a qualsiasi sforzo per dare all’altra parte qualsiasi parte di ciò che vuole. I loro presidenti si odiano e vedono ogni concessione come una sconfitta personale. Ma più la guerra continua, più vite ucraine andranno perse, proprietà distrutte e la probabilità di un conflitto più ampio aumenterà.

L’unico modo pratico per fermare i combattimenti veri e propri sarebbe concordare un cessate il fuoco. Questo è difficile per gli ucraini poiché stanno liberando alcuni dei territori occupati, ma la realtà è che se la guerra continua la Russia è in grado di danneggiare l’Ucraina più di quanto l’Ucraina possa danneggiare la Russia senza rischiare una guerra più ampia.

In qualità di principale fornitore di armi all’Ucraina, gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiare gli ucraini ad accettare un cessate il fuoco. In quanto sponsor delle sanzioni più punitive contro la Russia, gli Stati Uniti dovrebbero usare la loro leva per indurre la Russia ad accettare negoziati autentici durante un cessate il fuoco.

I negoziati devono essere condotti in privato per avere successo, il che richiederebbe un rilancio della diplomazia USA-Russia. Negli ultimi anni, le espulsioni colpo per segno hanno ridotto entrambi i Paesi a uno scheletro personale diplomatico. Tuttavia, se c’è la volontà di parlare e negoziare, si possono trovare dei modi. Finora, è la volontà che sembra mancare.

Al momento, nessuna delle parti interessate al conflitto in Ucraina sembra essere disposta a smettere di combattere e ad avviare veri e propri negoziati per portare la pace in Ucraina. Fino a quando questo non cambierà, i combattimenti non si fermeranno e non saranno avviati seri negoziati, il mondo è diretto verso un risultato in cui tutti noi siamo dei perdenti.