Perché gli attacchi di Putin alle infrastrutture ucraine potrebbero diventare un boomerang

Da ottobre la Russia ha condotto una brutale campagna per distruggere l’infrastruttura di trasmissione dell’elettricità dell’Ucraina. Qual è la logica alla base di questa strategia e quali sono le possibilità che abbia successo?

Gli Stati Uniti hanno molta esperienza nell’uso della forza aerea per attaccare le infrastrutture civili, con scarsi risultati. È improbabile che la strategia della Russia abbia successo e potrebbe semplicemente servire a rafforzare il sostegno internazionale all’Ucraina.

La campagna di Putin per rendere invivibili le città ucraine è stata una risposta alle battute d’arresto sul campo di battaglia. Dopo che le truppe russe sono state costrette a ritirarsi da Kharkiv all’inizio di settembre, Putin ha risposto annunciando una mobilitazione parziale dei riservisti e dichiarando l’annessione delle quattro province occupate dell’Ucraina orientale.

Tuttavia, gli insuccessi militari sono continuati. L’8 ottobre un’esplosione ha danneggiato il ponte sullo Stretto di Kerch che collega la Russia con la Crimea. Lo stesso giorno, Putin ha nominato il generale Sergei Surovikin comandante generale della ‘operazione militare speciale’ (SMO). Surovikin era in precedenza capo del distretto militare meridionale, che occupò con successo un’ampia fascia dell’Ucraina meridionale nelle prime settimane di guerra. Si è guadagnato il soprannome di ‘Generale Armageddon’ durante la guerra civile siriana, in cui la potenza aerea russa ha ridotto in macerie le città controllate dall’opposizione.

Surovikin ha lanciato una campagna sistematica per distruggere la rete elettrica dell’Ucraina. Gli attacchi hanno preso di mira il sistema di trasmissione, poiché le centrali elettriche sono più difficili da danneggiare e il 60% dell’elettricità ucraina proviene da impianti nucleari, che sono stati vietati dagli attacchi russi. Ci sono stati dai 20 agli 80 attacchi al giorno, mese dopo mese (non tutti alla rete elettrica). Oltre ai propri missili da crociera e balistici, da agosto la Russia utilizza rozzi droni suicidi iraniani Shahed.

Gli ingegneri ucraini si sono affrettati a ripristinare l’energia elettrica, importando generatori per consentire a ospedali, strutture militari e altri servizi vitali di continuare a funzionare. L’ Ucraina ha perlustrato l’ Europa e oltre, alla ricerca di apparecchiature sostitutive compatibili con le strutture dell’era sovietica dell’Ucraina. Al culmine degli attacchi di novembre, fino alla metà degli ucraini è rimasta senza elettricità per ore e ore. Il 25 dicembre, circa nove milioni di ucraini erano senza elettricità, circa un quarto della popolazione. In qualsiasi momento, circa il 25% delle stazioni base di telefoni cellulari in tutto il Paese sono fuori servizio.

L’Ucraina ha ricevuto ulteriori armi antimissile per cercare di abbattere lo sbarramento in arrivo. Stanno abbattendo dal 40 all’80 per cento dei missili russi, secondo fonti della difesa ucraina. Inizialmente i difensori usavano sistemi dell’era sovietica come il Buk e l’S-300; la Germania ha successivamente promesso di inviare quattro sistemi Iris-T e 30 cannoni antiaerei mobili Gepard. I Gepard sono molto efficaci contro i lenti droni Shahed, ma secondo quanto riferito il produttore svizzero si rifiuta di fornire munizioni sostitutive.

A novembre, gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina due sistemi missilistici nazionali avanzati terra-aria, con altri quattro in arrivo. Si teme che sia più costoso per l’Ucraina abbattere i proiettili in arrivo che per la Russia lanciarli.

A gennaio gli attacchi sono continuati ma su scala ridotta, con alcuni che ipotizzano che la Russia stia finendo i missili. Il 10 gennaio Putin ha nominato comandante dell’SMO il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov, in sostituzione di Surovikin, che continua a servire come capo delle forze del distretto militare meridionale. È difficile interpretare esattamente cosa significhi questo rimescolamento di comandanti, ma come minimo segnala che Putin è insoddisfatto del modo in cui la guerra è stata condotta fino ad oggi.

Ci sono pochi segni che la campagna stia infrangendo la volontà ucraina di resistere. Al contrario, i sondaggi suggeriscono che ha reso gli ucraini ancora più determinati a continuare a combattere.

L’opinione occidentale è divisa sul senso della strategia russa. Il professor Barry Posen del MIT descrive la campagna di bombardamenti come “ben eseguita” e “astuamente efficace”, servendo a distogliere le risorse dell’Ucraina dalla preparazione delle operazioni offensive. Al contrario, l’autorità militare britannica Lawrence Freedman l’ha liquidata come una “ira da sociopatico”.

La Russia non è il primo Paese a ricorrere agli attacchi aerei contro obiettivi civili come scorciatoia per la vittoria. Tale pensiero era centrale per le campagne aeree degli Stati Uniti e della RAF nella seconda guerra mondiale. In un libro del 1999 intitolato ‘Bombing to Win’, Robert Pape ha sostenuto che tali campagne sono state singolarmente inefficaci, una conclusione che generalmente regge nelle ricerche successive .

Nelle guerre di Corea e Vietnam, gli Stati Uniti hanno preso di mira specificamente la rete elettrica del nemico, come hanno fatto nella guerra del Golfo del 1991 e nella guerra in Iraq del 2003. Nel 1999, il portavoce della NATO, Jamie Shea si vantava riguardo al bombardamento della Jugoslavia: “Il fatto che le luci si siano spente nel 70% del Paese dimostra che la NATO ora ha il dito sull’interruttore della luce”.

Ma una tesi di laurea specialistica del 1994 del maggiore dell’aeronautica americana Thomas Griffith ha concluso che tali attacchi “sono generalmente inefficaci nel raggiungere obiettivi strategici, nonostante raggiungano gli obiettivi intermedi di diminuire la capacità di generazione elettrica, ostacolare la produzione bellica e causare disagio ai civili”. Non hanno un impatto sostanziale sulla volontà o sulla capacità militare del Paese di resistere.

Oltre ad essere inefficace, la campagna di Russia potrebbe anche essere una violazione del diritto internazionale. (Non c’è dubbio che la guerra nel suo complesso sia illegale, in quanto attacco non provocato a un vicino.) D’altra parte, gli attacchi alle popolazioni civili sono antichi quanto la guerra stessa. L’interruzione dell’approvvigionamento idrico è stata una tattica di guerra almeno dal 2500 a.C. La Bibbia dice che se una città sotto assedio si rifiuta di arrendersi, l’attaccante dovrebbe “uccidere ogni uomo” se la città cade. ( Deuteronomio 20: 13) (Ma gli alberi da frutto non dovrebbero essere abbattuti.)

La Convenzione di Ginevra del 1949 vieta gli attacchi ai civili a meno che l’aggressore non possa affermare che gli attacchi hanno uno scopo militare. Il moderno diritto umanitario internazionale insiste sulla distinzione, la proporzionalità e le precauzioni se gli attacchi causano vittime civili. Gli attacchi alle centrali elettriche sono considerati illegali dalla Croce Rossa Internazionale, ma sono accettabili nella dottrina militare statunitense. L’unico caso giudiziario rilevante sembra essere quello derivante da un attacco del 2000 da parte di jet etiopi alla centrale elettrica di Hirgigo in Eritrea. Nel 2005 la Commissione per i reclami Eritrea-Etiopia ha stabilito che si trattava di un obiettivo militare legittimo.

Ma se la principale possibilità di vittoria di Putin è un indebolimento del sostegno internazionale all’Ucraina, il suo spregevole attacco alle infrastrutture civili sembra avere l’effetto opposto, rafforzando la determinazione occidentale a inviare nuove e più avanzate armi sul fronte di guerra.

La Russia non ha imparato dagli errori passati degli Stati Uniti nel bombardare le reti elettriche. Al contrario, sembra decisa a ripeterli.