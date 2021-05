La violenza che si è diffusa da Gerusalemme alle città di Israele e nei territori palestinesi, ha radici storiche e contemporanee.

Nelle ultime settimane, la tensione è divampata per lo sgombero delle famiglie palestinesi a Sheikh Jarrah, Gerusalemme est, le autorità israeliane che bloccano l’accesso all’importante piazza della Porta di Damasco durante il Ramadan e una marcia di migliaia di ultra-nazionalisti israeliani attraverso la città il 6 maggio 2021, in occasione del ‘Jerusalem Day‘, che segna la conquista di Gerusalemme Est nel 1967.

Ma l’unico incidente che ha portato a una significativa escalation ha coinvolto le forze di sicurezza israeliane che hanno sparato proiettili rivestiti di gomma, gas lacrimogeni e granate assordanti contro i fedeli riuniti nella moschea di Al-Aqsa il 7 maggio.

Al-Aqsa ha un profondo significato religioso per i musulmani di tutto il mondo. Ma è anche importante sottolineare la sua notevole rilevanza politica per i palestinesi. Questi due fatti ne fanno un punto focale per il conflitto.

Il Masjid al-Aqsa, o semplicemente Al-Aqsa,significa ‘la moschea più lontana‘ o ‘il santuario più lontano’ e si riferisce alla moschea dalla cupola di piombo all’interno del recinto sacro di Haram al-Sharif -‘il Nobile Recinto’. Il distretto comprende la Cupola della Roccia, i quattro minareti, le porte storiche del complesso e la moschea stessa.

Menzionata nella Sura 17, versetto 1 del Corano, la moschea è legata alla storia dell”Isra‘ di Maometto -il ‘viaggio notturno‘ dalla Mecca a Gerusalemme– che in parte lo conferma come l’ultimo e più autorevole dei profeti per i musulmani.Il Corano dice che il profeta fu «portato … di notte dalla Sacra Moschea [alla Mecca]alla Moschea più lontana [al-Aqsa], di cui abbiamo benedetto i recinti».

Da lì si crede che Maometto sia asceso al cielo, chiamato Mir’aj. Si dice che la Cupola della Roccia -Qubbat as-Sakhra- ripari la roccia da dove Maometto ascese fisicamente.

Le origini della moschea risalgono al VII secolo. Fu costruita per la prima volta nel 637 d.C., appena cinque anni dopo la morte del profeta. È stato distrutta, ricostruita e rinnovata più volte.

L’attuale edificio risale in gran parte all’XI secolo e ospita preghiere quotidiane e raduni del venerdì che attirano grandi folle. Si trova adiacente a importanti località religiose ebraiche e cristiane, in particolare il sito del primo e del secondo tempio ebraico.

A volte, la Cupola della Roccia -un santuario- e Al-Aqsa -una moschea- sono state confuse come la stessa cosa. Sebbene facciano parte dello stesso ‘Nobile Santuario’, sono due edifici distinti con storie e scopi diversi.

Tuttavia, il termine Al-Aqsa è talvolta usato per indicare l’intero complesso del ‘Nobile Santuario’. In origine, si ritiene che il termine ‘il santuario più lontano’ si riferisse a Gerusalemme nel suo insieme.

Dopo la Mecca e Medina, la stragrande maggioranza dei musulmani in tutto il mondo considera Gerusalemme il terzo luogo più sacro della Terra.

Citato frequentemente nella tradizione islamica e negli hadith -registrazioni di qualcosa che il profeta Maometto disse, fece o tacitamente approvò- si ritiene che mentre era alla Mecca, Maometto originariamente orientò le preghiere della sua comunità verso Al-Aqsa.

Nel 622 d.C., la comunità fuggì dalla Mecca a causa della persecuzione, cercando rifugio a Medina, a nord. Dopo poco più di un anno lì, i musulmani credono che Dio abbia ordinato a Maometto di tornare alla Mecca per le preghiere. Nella Sura 2, versetti 149-150, il Corano dice: «gira il viso verso la Sacra Moschea [la Kaaba della Mecca]… ovunque tu sia, gira il viso verso di essa».

Tuttavia, Gerusalemme e i suoi luoghi sacri -in particolare Al-Aqsa e la Cupola della Roccia- sono rimasti luoghi di pellegrinaggio islamico per 15 secoli.

Dato il suo significato sacro, c’era grande preoccupazione per il destino del distretto dopo la vittoria di Israele nella guerra arabo-israeliana del1967 e la sua successiva annessione di Gerusalemme est.

Sebbene Israele abbia concesso la giurisdizione della moschea e del complesso a un waqf islamico -una fondazione- Israele governa l’accesso ai terreni e le forze di sicurezza eseguono regolarmente pattugliamenti e conducono perquisizioni all’interno del distretto. In base alla legge sulla conservazione dei luoghi santi, il governo israeliano ha anche consentito l’ingresso a diversi gruppi religiosi, come i pellegrini cristiani.

Molti israeliani rispettano la santità del luogo. Il capo rabbinato di Israele ha detto che è vietato agli ebrei di camminare sul sito nel 2005 a causa della sua santità. Tuttavia, alcuni gruppi ebraici ultraortodossi sostengono in modo controverso un maggiore accesso e controllo del sito, cercando di rivendicare lo storico Monte del Tempio, considerato dagli ebrei il luogo in cui Dio promette la sua piena presenza.

Descritto come ‘il sito più delicato nel conflitto israelo-palestinese‘, è stato spesso sede di atti politici.

Ad esempio, nell’agosto 1969, un cristiano australiano di nome Dennis Michael Rohan ha tentato di bruciare Al-Aqsa, distruggendo il minbar di Saladino, il pulpito storicamente significativo e finemente intagliato, un prezioso pezzo di arte islamica.

Il 28 settembre 2000, il leader dell’opposizione israeliana Ariel Sharon e una delegazione sorvegliata da centinaia di poliziotti antisommossa israeliani sono entrati nel distretto. Ciò ha scatenato proteste e una violenta repressione da parte delle autorità israeliane, con numerose vittime. Molti musulmani in tutto il mondo hanno considerato questa una ‘profanazione’ della sacra moschea e l’evento ha contribuito a innescare la Seconda Intifada, o rivolta palestinese.

Le tensioni hanno raggiunto nuovamente il picco dopo un attacco a Yehuda Glick, un controverso rabbino di destra, nell’autunno 2014. In risposta, le autorità israeliane hanno chiuso l’accesso ad Al-Aqsa per la prima volta dal 1967. A marzo e aprile di quell’anno, la Polizia israeliana ha usato gas lacrimogeni e granate assordanti sui palestinesi all’interno di Al-Aqsa, provocando proteste internazionali.

Negli ultimi anni ad Al-Aqsa si sono verificatinumerosi altri incidenti tra le forze israeliane e fedeli.

L’accesso controllato al sito ricorda ai palestinesi la loro relativa impotenza nelle controversie sulla terra in corso con le autorità israeliane. Allo stesso tempo, gli attacchi ad Al-Aqsa risuonano tra i musulmani di tutto il mondo che reagiscono con orrore a ciò che vedono come la profanazione di uno dei loro luoghi più sacri.

La difesa di Al-Aqsa e la lotta per i diritti di accesso, sostengo, sono diventati conflitti per procura sia per le rivendicazioni palestinesi che per la necessità di difendere l’Islam nel suo insieme.