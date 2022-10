Perché e come iniziare a ballare la salsa a Torino

Chi vive in una grande città come Torino – il discorso vale anche per altri centri urbani – può trovarsi, una volta finita la giornata di lavoro, con la voglia di togliersi di dosso lo stress fisico e mentale accumulato durante le tante ore alla scrivania.

Un’ottima alternativa al proposito è quella di iscriversi a un corso di salsa in una scuola nella città di Torino. Questo mondo, come ben si sa, è ricco di opzioni coinvolgenti. La salsa è indubbiamente una delle migliori per chi vuole conciliare ricerca del benessere fisico e miglioramento di quello mentale.

Perché iniziare a ballarla? I vantaggi sono diversi. Uno dei principali riguarda il dispendio energetico. Nel corso di un’ora di lezione, si bruciano circa dalle 300 alle 400 calorie (tutto dipende dal peso della persona coinvolta nel ballo). Inoltre, quando si balla salsa il corpo è incentivato a produrre endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello e note per la loro efficacia dal punto di vista analgesico ed eccitante.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui vale la pena iniziare un corso di salsa. Oltre a quelli appena citati, ricordiamo il fatto che, nel momento in cui ci si approccia a questa danza cubana, si apprezzano dei ritmi a dir poco coinvolgenti. Nei casi in cui si ha a che fare con musiche più soft, per esempio quelle che vengono utilizzate durante le lezioni di yoga, può capitare di annoiarsi. Con la salsa questo non accade.

Proseguendo con l’elenco dei motivi per cui vale la pena iniziare a ballare la salsa, un doveroso cenno va dedicato al fatto che questa tipologia di ballo è un’ottima tipologia di attività cardiovascolare, la migliore per chi non può sostenere sforzi particolarmente intensi e, nel contempo, vuole perdere peso e mantenere il benessere cardiovascolare.

Come non ricordare poi il fatto che, come dimostrato da numerosi e recenti studi, ballare aiuta a diminuire i livelli di colesterolo cattivo? Se poi il ballo è coinvolgente e divertente come la salsa, la cosa diventa ancora più interessante.

Da non dimenticare è poi il fatto che, con questa tipologia di ballo, si lavora molto con la parte bassa del corpo, il che è fantastico per chi vuole dare un boost alla microcircolazione.

Come iniziare a ballare salsa a Torino

Negli ultimi anni, il numero di scuole di ballo è cresciuto a dismisura. Complice il maggior numero di informazioni sui benefici della danza e la voglia di socializzare ‘staccando’ da tutta la tecnologia che ci circonda, tantissime persone hanno deciso di iscriversi a corsi.

Torino è una città grande e l’offerta di corsi è ampia. Per scegliere il migliore per le proprie esigenze è possibile chiamare in causa criteri come la vicinanza rispetto a casa o al luogo di lavoro. Inoltre, è importante cercare informazioni in merito al curriculum dei vari insegnanti. Si sono formati all’estero? Sono abili nell’insegnare anche ai principianti?

Un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda gli spazi della scuola. Se possibile, è il caso di informarsi sull’ampiezza degli spogliatoi e delle sale dove si svolgono i corsi.

Nei casi in cui si decide di iscriversi a un corso di salsa perché si hanno ambizioni agonistiche, è essenziale documentarsi in merito alle partnership della scuola. Ce ne sono diverse, a Torino e non solo, che collaborano con accademie di fama internazionale.

Nelle situazioni appena citate, è ovviamente importante farsi un’idea anche delle competizioni a cui gli allievi della scuola hanno partecipato e di come si sono piazzati.

Concludiamo con un cenno alle recensioni. Per avere un quadro completo è bene guardare non solo quelle sui social, ma anche quanto riportato su portali indipendenti e diffidare delle opinioni non riconducibili a profili identificabili.