L’economia globale deve affrontare forse la sua più grande prova dalla seconda guerra mondiale.

L’invasione russa dell’Ucraina ha aggravato la pandemia di Covid-19, una crisi dopo l’altra, devastando vite, trascinando al ribasso la crescita e facendo aumentare l’inflazione. I prezzi elevati di cibo ed energia pesano pesantemente sulle famiglie di tutto il mondo. L’inasprimento delle condizioni finanziarie sta esercitando ulteriore pressione su nazioni, aziende e famiglie fortemente indebitate. E i paesi e le aziende stanno rivalutando le catene di approvvigionamento globali in mezzo a persistenti interruzioni.

A ciò si aggiunge la volatilità fortemente aumentata nei mercati finanziari e la continua minaccia del cambiamento climatico, e ci troviamo di fronte a una potenziale confluenza di calamità.

Tuttavia, la nostra capacità di risposta è ostacolata da un’altra conseguenza della guerra in Ucraina: il forte aumento del rischio di frammentazione geoeconomica.

Come siamo arrivati ​​qui? Negli ultimi tre decenni, i flussi di capitali, beni, servizi e persone hanno trasformato il nostro mondo, aiutati dalla diffusione di nuove tecnologie e idee. Queste forze di integrazione hanno aumentato la produttività e il tenore di vita, triplicando le dimensioni dell’economia globale e sollevando 1,3 miliardi di persone dalla povertà estrema.

Ma i successi dell’integrazione hanno portato anche compiacimento. Negli ultimi anni le disuguaglianze di reddito, ricchezza e opportunità hanno continuato a peggiorare all’interno di troppi paesi e tra paesi. Le persone sono rimaste indietro mentre le industrie sono cambiate in mezzo alla concorrenza globale. E i governi hanno lottato per aiutarli.

Le tensioni su commercio, standard tecnologici e sicurezza sono aumentate per molti anni, minando la crescita e la fiducia nell’attuale sistema economico globale. Secondo una ricerca del FMI, l’incertezza sulle sole politiche commerciali ha ridotto il prodotto interno lordo globale nel 2019 di quasi l’1%. E dall’inizio della guerra in Ucraina, il nostro monitoraggio indica che circa 30 paesi hanno limitato il commercio di cibo, energia e altri prodotti chiave.

I costi di un’ulteriore disintegrazione sarebbero enormi in tutti i paesi. E le persone a ogni livello di reddito sarebbero danneggiate, dai professionisti altamente pagati e gli operai di fabbrica a reddito medio che esportano, ai lavoratori sottopagati che dipendono dalle importazioni di cibo per sopravvivere. Sempre più persone intraprenderanno viaggi pericolosi per cercare opportunità altrove.

Si pensi all’impatto delle catene di approvvigionamento riconfigurate e alle maggiori barriere agli investimenti. Potrebbero rendere più difficile per le nazioni in via di sviluppo vendere al mondo ricco, acquisire know-how e creare ricchezza. Le economie avanzate dovrebbero anche pagare di più per gli stessi prodotti, alimentando l’inflazione. E la produttività ne risentirebbe per la perdita di partner che attualmente collaborano con loro. La ricerca del FMI stima che la frammentazione tecnologica da sola può portare a perdite del 5% del PIL per molti paesi.

Oppure pensa ai nuovi costi di transazione per persone e imprese se i paesi sviluppassero sistemi di pagamento paralleli e disconnessi per mitigare il rischio di potenziali sanzioni economiche.

Quindi, abbiamo una scelta: arrenderci alle forze della frammentazione geoeconomica che renderanno il nostro mondo più povero e più pericoloso. O rimodellare il modo in cui cooperiamo, per fare progressi nell’affrontare le sfide collettive.

Ristabilire la fiducia nel sistema globale: quattro priorità

Per ripristinare la fiducia che il sistema globale basato su regole possa funzionare bene per tutti i paesi, dobbiamo tessere il nostro tessuto economico in modi nuovi e migliori. Se possiamo iniziare concentrandoci su questioni urgenti in cui il progresso andrà chiaramente a beneficio di tutti, possiamo costruire la fiducia necessaria per cooperare in altri settori in cui vi è disaccordo.

Ecco quattro priorità che possono essere avanzate solo lavorando insieme.

In primo luogo, rafforzare il commercio per aumentare la resilienza

Possiamo iniziare ora abbassando le barriere commerciali per alleviare le carenze e abbassare i prezzi del cibo e di altri prodotti.

Non solo i paesi, ma anche le aziende devono diversificare le importazioni, per proteggere le catene di approvvigionamento e preservare gli enormi vantaggi per il business dell’integrazione globale. Sebbene le considerazioni geostrategiche guideranno alcune decisioni di approvvigionamento, ciò non deve necessariamente portare alla disintegrazione. I leader aziendali hanno un ruolo importante da svolgere in questo senso.

Una nuova ricerca del FMI mostra che la diversificazione può dimezzare le potenziali perdite di PIL dovute a interruzioni dell’offerta. I produttori di automobili e altri hanno scoperto che la progettazione di prodotti che possono utilizzare parti sostituibili o più ampiamente disponibili può ridurre le perdite dell’80%.

La diversificazione delle esportazioni può anche aumentare la resilienza economica. Le politiche che aiutano includono: potenziamento delle infrastrutture per aiutare le aziende ad accorciare le catene di approvvigionamento, aumentare l’accesso alla banda larga e migliorare l’ambiente imprenditoriale. L’OMC può anche contribuire con il suo sostegno globale a politiche commerciali più prevedibili e trasparenti.

In secondo luogo, intensificare gli sforzi congiunti per affrontare il debito

Con circa il 60% dei paesi a basso reddito con notevoli vulnerabilità del debito, alcuni avranno bisogno di una ristrutturazione del debito. Senza una cooperazione decisa per alleviare i loro oneri, sia loro che i loro creditori staranno peggio. Ma un ritorno alla sostenibilità del debito attirerà nuovi investimenti e stimolerà una crescita inclusiva.

Ecco perché il quadro comune per il trattamento del debito del Gruppo dei Venti deve essere migliorato senza indugio. Ciò significa mettere in atto procedure e tempistiche chiare per debitori e creditori e rendere il quadro disponibile ad altri paesi vulnerabili altamente indebitati.

Terzo, modernizzare i pagamenti transfrontalieri

I sistemi di pagamento inefficienti sono un altro ostacolo alla crescita inclusiva. Prendi le rimesse: il costo medio di un trasferimento internazionale è del 6,3%. Ciò significa che circa 45 miliardi di dollari all’anno vengono dirottati nelle mani di intermediari e lontano da milioni di famiglie a basso reddito.

Una possibile soluzione? I paesi potrebbero collaborare per sviluppare una piattaforma digitale pubblica globale, una nuova infrastruttura di pagamento con regole chiare, in modo che tutti possano inviare denaro a costi minimi e con la massima velocità e sicurezza. Potrebbe anche collegare varie forme di denaro, comprese le valute digitali della banca centrale.

Quarto, affrontare il cambiamento climatico: la sfida esistenziale che incombe su tutto

Durante la conferenza sul clima COP26, 130 paesi, che rappresentano oltre l’80% delle emissioni globali, si sono impegnati a raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro la metà del secolo.

Ma abbiamo urgente bisogno di colmare il divario tra ambizione e politica. Per accelerare la transizione verde, l’FMI ha chiesto un approccio globale che combini la tariffazione del carbonio e gli investimenti nelle energie rinnovabili e la compensazione per coloro che sono stati colpiti negativamente.

Progresso per le persone

Il fatto difficile è che siamo stati tutti troppo lenti per agire quando il nostro tessuto economico ha iniziato a logorarsi. Ma se i paesi riescono ora a trovare il modo di riunirsi attorno a queste questioni urgenti che trascendono i confini nazionali e hanno un impatto su tutti noi, possiamo iniziare a mitigare la frammentazione e rafforzare la cooperazione. Ci sono alcuni segnali di speranza.

Quando la pandemia ha colpito, i governi hanno adottato misure monetarie e fiscali coordinate per prevenire un’altra Grande Depressione. La cooperazione internazionale è stata essenziale per lo sviluppo di vaccini in tempi record. Sulla tassazione globale delle società, 137 paesi hanno concordato riforme per garantire che le multinazionali paghino la loro giusta quota ovunque operino.

L’anno scorso, l’adesione al FMI ha sostenuto uno storico stanziamento di 650 miliardi di dollari dei diritti speciali di prelievo del Fondo per rafforzare le riserve dei paesi. Ancora più recentemente, i nostri membri hanno concordato di creare il Resilience and Sustainability Trust, che fornisce finanziamenti accessibili a lungo termine per aiutare i nostri membri più vulnerabili ad affrontare i cambiamenti climatici e le future pandemie.

Nella ricerca di un ulteriore progresso, dobbiamo tutti aderire a un semplice principio guida: le politiche sono per le persone. Invece di globalizzare i profitti, dovremmo agire per localizzare i vantaggi di un mondo connesso.

Inizia con le comunità di ogni paese che hanno perso nella “vecchia globalizzazione” e sono state ulteriormente respinte dalla pandemia: Investi nella loro salute e istruzione. Aiuta i lavoratori sfollati ad apprendere le competenze richieste e a passare a carriere in settori in espansione. Ad esempio, le aziende che esportano pagano in media stipendi più alti, così come i lavori più ecologici.

Le istituzioni multilaterali possono anche svolgere un ruolo chiave nel rimodellare la cooperazione globale e nel resistere alla frammentazione, anche rafforzando ulteriormente la loro governance per garantire che riflettano le mutevoli dinamiche economiche globali: l’imminente revisione del capitale e delle quote di voto dell’FMI fornirà tale opportunità. Possono anche sfruttare il loro potere di convocazione e massimizzare l’uso dei loro kit di strumenti diversificati. Il FMI può aiutare, ad esempio, con la sua gamma di strumenti finanziari, la sorveglianza bilaterale e globale e l’approccio imparziale tra i nostri membri.

Non esiste un proiettile d’argento per affrontare le forme più distruttive di frammentazione. Ma lavorando con tutte le parti interessate su questioni comuni urgenti, possiamo iniziare a tessere un’economia globale più forte e inclusiva.