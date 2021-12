Secondo quanto riferito, i funzionari israeliani a Washington giovedì hanno esortato gli Stati Uniti a lanciare attacchi contro obiettivi iraniani, in quella che sarebbe un’escalation senza precedenti delle ostilità. Il Ministro della Difesa Benny Gantz e il capo del Mossad David Barnea hanno spinto l’amministrazione Biden a intraprendere un’azione militare per indurre l’Iran ad “ammorbidire la sua posizione al tavolo dei negoziati”.

Mentre i colloqui di Vienna hanno prodotto scarsi progressi, questo appello segna solo l’ultimo esempio del paradigma fallito con cui sia gli Stati Uniti che Israele si sono avvicinati all’Iran: la convinzione che una maggiore pressione e una maggiore aggressione costringeranno Teheran a capitolare, quando il più probabile il risultato sarebbe quello di provocare una risposta altrettanto militante.

Israele afferma di essere sotto una minaccia sempre più grave, spingendo il presidente Herzog ad affermare: “Se la comunità internazionale non assumerà una posizione vigorosa su questo problema, Israele lo farà. Israele si proteggerà da solo”. Eppure né Israele né gli Stati Uniti si troverebbero in questa posizione se Trump fosse rimasto nell’accordo, o se Biden vi si fosse rapidamente unito al momento del suo insediamento.

Il generale israeliano in pensione Isaac Ben Israel ha dichiarato a Bloomberg che “gli sforzi di Netanyahu per persuadere l’amministrazione Trump a rinunciare all’accordo nucleare si sono rivelati il ​​peggior errore strategico nella storia di Israele”. Con questa dichiarazione, Ben Israel ha ammesso che non solo Israele ha minato la propria sicurezza spingendo Trump a rinnegare il JCPOA, ma anche che Israele ha minato la sicurezza dell’America, poiché entrambi i paesi condividono l’interesse a impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare. Tale comportamento è inaccettabile da parte di un partner. Sfortunatamente, l’attuale primo ministro israeliano Naftali Bennett sta adottando più o meno la stessa posizione nei confronti dell’Iran del suo rivale politico e predecessore, Benjamin Netanyahu.

Se l’amministrazione Biden accettasse il consiglio di Israele o, forse più probabilmente, se Israele lanciasse attacchi che provocassero una risposta iraniana e Washington venisse trascinata nel conflitto, cosa accadrebbe?

Un attacco israeliano all’Iran probabilmente avvierà un conflitto che attirerà i paesi vicini da entrambe le parti. Hezbollah lancerà migliaia di razzi, missili e droni su Haifa, Tel Aviv e altri obiettivi. Anche Hamas potrebbe unirsi al conflitto. L’Iran oi suoi partner iracheni e yemeniti potrebbero colpire l’Arabia Saudita come hanno fatto in passato; potrebbero anche espandere gli attacchi per includere il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti, dati i loro legami ora pubblicamente normalizzati con Israele. Oman, Kuwait e Qatar, che hanno avuto la tendenza a mantenere relazioni sia con l’Iran che con il resto del GCC e gli Stati Uniti, saranno spinti a scegliere da che parte stare, una decisione che li sottoporrà all’attacco dei loro nuovi avversari. La Giordania sarebbe in difficoltà, data l’enorme pressione popolare per rompere il trattato di pace con Israele. I prezzi del petrolio salirebbero alle stelle.

Se la guerra si intensificasse, gli Stati Uniti potrebbero sentirsi obbligati a invadere e cercare di tenere il territorio iraniano. Ma come ha scherzato una volta l’esperto regionale Kenneth Pollack, “Se ti è piaciuta la guerra in Iraq, adorerai la guerra in Iran”. In effetti, la popolazione iraniana è tre volte più numerosa di quella irachena nel 2003. Il territorio iraniano è più montuoso e quindi difficile da controllare per una forza di occupazione. Il nazionalismo iraniano è fondato su millenni di civiltà persiana, quindi la frammentazione dell’identità nazionale osservata in Iraq è improbabile. Mentre alcuni potrebbero erroneamente immaginare che gli iraniani accolgano la caduta del loro governo autoritario, le esperienze in Iraq, Afghanistan, Somalia, Vietnam, ecc. dovrebbero ricordarci che gli invasori stranieri sono raramente i benvenuti. L’Iran ha perso mezzo milione di vite combattendo l’Iraq negli anni ’80, in quella che gli iraniani credono sia stata una guerra di ispirazione americana per distruggere la loro rivoluzione, che ha raccolto solo cittadini dietro il regime.

L’Iran ha già resistito decenni di sanzioni statunitensi, compresi gli ultimi tre anni di “massima pressione”: invece di fomentare una rivolta popolare contro il governo, come alcuni falchi americani dell’Iran continuano a credere, quella strategia ha conferito potere agli intransigenti che ora controllano tutti i principali istituzioni del regime. Ciò è dovuto in gran parte alla percezione diffusa che la volontà dell’allora presidente Rouhani di confidare nel fatto che gli americani avrebbero mantenuto i loro impegni nell’ambito dell’accordo nucleare del 2015 fosse ingenua. In effetti, anche prima che Trump si ritirasse dall’accordo, le speranze degli iraniani per un boom economico post-sanzioni sono state deluse, poiché molte sanzioni sono rimaste in vigore e ne sono state aggiunte altre.

Questa non è la prima volta che Israele esprime panico nei confronti dell’Iran, né è la prima volta che le tensioni sono alle stelle. Eppure, a un certo punto, per arroganza o errore, è più probabile che lo scontro militare non avvenga. Israele non è a rischio esistenziale dall’Iran. Teheran è ben consapevole del fatto che Israele ha il proprio arsenale nucleare con la capacità di fornire armi con aerei di fabbricazione americana, missili di ispirazione francese e sottomarini di fabbricazione tedesca.

Nelle loro recenti espressioni di rammarico per il fatto che Netanyahu abbia esortato l’allora presidente Trump a ritirarsi dall’accordo nucleare del 2015, altri alti funzionari della sicurezza nazionale israeliana – la maggior parte dei quali non è più in carica – hanno suggerito la necessità di un approccio diverso. Sebbene possano essersi sentiti insoddisfatti dell’accordo in quel momento, ora affermano che il JCPOA è stata l’unica misura che abbia mai controllato con successo il programma nucleare iraniano. Il direttore della Central Intelligence William Burns afferma che non ci sono prove che l’Iran abbia intrapreso l’armamento del suo programma nucleare e che uno sforzo per farlo richiederebbe da uno a due anni.

I funzionari americani devono evitare di entrare in un vicolo cieco in cui le uniche due scelte sono non fare nulla o andare in guerra. Gli interessi degli Stati Uniti sarebbero meglio serviti impegnandosi in una discussione razionale sui problemi che ci dividono dall’Iran piuttosto che minacciando che se Teheran non si conformerà a un accordo che abbiamo violato ci saranno pesanti conseguenze. Washington dovrebbe anche essere chiaro con Tel Aviv che un attacco israeliano contro l’Iran o obiettivi iraniani avrebbe serie implicazioni negative per le relazioni tra Stati Uniti e Israele.

L’amministrazione Trump, istigata da Netanyahu, ha commesso un errore enorme violando il JCPOA. Ha distrutto un dialogo americano emergente con l’Iran che offriva di allentare le tensioni nella regione e ha dato all’Iran una scusa per riavviare parti del suo programma nucleare che il JCPOA aveva inscatolato. Ha anche giustamente sollevato preoccupazioni sull’integrità degli impegni americani. Le conseguenze di questa violazione ora stanno tornando a casa per perseguitarci. È tempo di discussioni oneste e ponderate con noi stessi e i nostri partner, non minacce a tutto tondo che avranno i loro risultati pericolosi.