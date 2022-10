Percezioni varie circa le difficili relazioni tra Stati Uniti e Cina

È probabile che i principali protagonisti geopolitici in Ucraina traggano conclusioni disparate dal conflitto. Questo è vero sia che la loro partecipazione comporti supporto diretto, coinvolgimento di procuratori o un mix dei due.

Per l’Occidente, in particolare per la NATO, l’Ucraina è una lezione di unità, valori condivisi, sicurezza collettiva e resistenza all’aggressione. È anche visto come un chiaro messaggio agli stati di terze parti che l’aggressione non paga. Per la Russia, la risposta occidentale è vista come un prodotto della continua ostilità e riluttanza storica dell’Occidente a riconoscere i profondi interessi di sicurezza della Russia. La prolungata espansione verso est della NATO rafforza questa percezione.

Con il rublo che ha superato i livelli pre-invasione e l’imminente inverno che rafforza la leva strategica della Russia sull’Europa occidentale a causa della persistente dipendenza energetica di quest’ultima, la Russia vede la risposta occidentale combinata come insostenibile, anche se problematica. Per la Cina, il messaggio ricevuto dall’Ucraina su Taiwan e altri punti critici potrebbe non essere quello inteso dagli alleati occidentali.

Con crescenti quantità di aiuti che fluiscono dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e da specifici paesi della NATO, come la Polonia, l’Occidente si trova in una situazione di stallo strategica, con un impegno a tempo indeterminato di risorse finanziarie e materiale e nessuna conclusione evidente nel corso del tempo. di fondamentale perturbazione globale e dislocazione economica.

A mascherare questa precaria dinamica c’è la giostra delle visite intraprese dai leader occidentali per salutare il coraggio del presidente ucraino Zelensky e del popolo ucraino. Le visite non influiscono sull’equazione strategica, ma l’Ucraina è descritta come un trionfo in corso. A Pechino, la guerra è molto probabilmente vista come un’altra manifestazione della tendenza dell’Occidente a considerare lo stallo come successo, gli aiuti mal mirati come determinazione, le sanzioni come salvezza e le immagini di benessere come progresso sostanziale.

Tali percezioni disparate da parte di Stati Uniti e Cina riguardo all’Ucraina potrebbero portare a errori di calcolo e conflitti a Taiwan. Estrapolare “lezioni” da una regione all’altra per promuovere una condotta statale desiderabile è pericoloso poiché le somiglianze superficiali possono mascherare differenze profonde.

La visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan nell’agosto 2022 è stato un tentativo di estendere il playbook di Kiev a Taipei senza il dovuto riguardo per il posto unico che l’isola occupa nella psiche cinese e nel calcolo di interesse nazionale.

Le opportunità fotografiche guidate forse da considerazioni elettorali nazionali possono diventare provocazioni del mondo reale in un tale contesto. La visita di Pelosi a Taiwan implica un impegno concreto, persino militare, rafforzando dichiarazioni pubbliche simili, ma spesso contraddittorie, fatte dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden riguardo alla politica “Una Cina”.

La dichiarazione più recente di Biden che afferma le intenzioni degli Stati Uniti di difendere Taiwan con truppe e materiale ha costituito l’ultima espressione del sostegno all’ingrosso della difesa degli Stati Uniti a Taiwan. In questo contesto, l’ambiguità strategica può rapidamente trasformarsi in confusione strategica e conseguente errore di calcolo.

La Cina attualmente vede gli Stati Uniti come una superpotenza rivale ed egemone storico afflitto da turbolenze civiche e mali sociali. Vede anche Washington come un’autoproclamata democrazia modello che ora ha addestrato l’apparato statale su Donald Trump, l’ex presidente e leader non ufficiale del partito di opposizione. Tale malessere sociale e disfunzioni politiche confermano le percezioni ufficiali secondo cui la correlazione delle forze si sta muovendo a favore della Cina.

Queste convinzioni potrebbero incoraggiare l’attuale leadership a impegnarsi in una retorica incendiaria o in azioni intemperanti nel Mar Cinese Meridionale e altrove. I funzionari cinesi potrebbero ulteriormente sottovalutare le sorgenti latenti del potere statunitense che hanno conferito al paese una resilienza istituzionale unica e la capacità di proiettare forza all’estero. Le percezioni degli Stati Uniti sulla natura “gratuita” del sostegno altamente pubblico per Taiwan e le percezioni cinesi del declino degli Stati Uniti possono scontrarsi sotto forma di un evento militare cinetico.

Nessuna delle parti ha il monopolio dell’arroganza in questa dinamica.

Ciò che serve è un’attenuazione delle tensioni, a cominciare da una risoluzione della situazione in Ucraina che sballi il coinvolgimento diretto o per procura di Russia, Stati Uniti e Cina per creare uno spazio diplomatico più ampio per il dialogo sino-americano. Gli attori regionali, come l’ASEAN, che rimane impegnata nella sua “centralità” nonostante le crescenti divergenze interne, e il vertice dell’Asia orientale, possono svolgere un ruolo importante nel facilitare questo processo.

Ma la chiave è riconoscere che mentre i conflitti sono intrecciati nei loro effetti globali, non sono identici nelle loro dinamiche interne. Lo sviluppo di approcci diplomatici adeguati inizia con la comprensione degli interessi fondamentali di ciascuna parte e dei livelli di tolleranza liberi da percezioni egoistiche e spesso errate dell’altra.

Ucraina e Taiwan sottolineano la sfida di gestire percezioni disparate, l’importanza di evitare errori di calcolo e politiche controproducenti e la necessità di creare un rapporto basato su aspettative realistiche e reciproche, fondato sul riconoscimento reciproco degli interessi fondamentali.

Il rumore e le spacconate da entrambe le parti non dovrebbero sminuire la paziente razionalizzazione delle relazioni USA-Cina, la dinamica bilaterale che definirà il futuro corso dei beni comuni globali. Resta possibile una politica basata su spiegazioni e valutazioni razionali per promuovere la sicurezza e la stabilità globali.

L’atteggiamento basato su percezioni unilaterali e assecondare i collegi elettorali nazionali e internazionali rimane prevalente. La scelta è chiara, così come i probabili esiti di ogni percorso. I responsabili di plasmare le relazioni USA-Cina dovrebbero riconoscere i possibili risultati alternativi e ricalibrare le loro aspettative e percezioni per realizzare quella ‘giusta’.

Una tale scelta abbraccerebbe la “coesistenza più” e il progresso reciproco piuttosto che la stagnazione e l’escalation dell’ostilità per arrestare una dinamica spirale di percezioni errate e “provocazioni” autodistruttive e reciproche suscettibili di seminare i semi di un conflitto altrimenti evitabile.