Tra tutte le sciocchezze, l’agiografia e il persiflage che verrà scritto sulla defunta Elizabeth Mary Alexandra Saxe-Coburg-Gotha, alias la regina Elisabetta II, nei prossimi giorni e settimane, lasciami prendere il remo presto e individuarne uno abilità davvero notevole che aveva che non riceve mai abbastanza attenzione.

Ancora più importante, è una delle poche abilità di vita e di carriera che ha mostrato durante i suoi incredibili 70 anni di regno che è effettivamente utile per il resto di noi. Per persone come me e te, che non hanno palazzi, cortigiani o cene di stato con l’imperatore del Giappone.

In poche parole: sapeva come tacere.

O, per dirla un po’ più bene, sapeva come essere discreta, tenere le labbra serrate e pensare a se stessa.

Lo scrivo come qualcuno che è così lontano dall’avere questa abilità che non riesco nemmeno a immaginarlo. I miei insegnanti mi chiamavano “bocca del motore” quando ero alle elementari, e questo accadeva a New York negli anni ’70, quando praticamente tutti in classe parlavano come John McEnroe.

Vorrei avere la discrezione della regina Elisabetta? Scommetti.

Se pensi che un monarca privilegiato come la regina Elisabetta abbia avuto tutto facile, concediti un secondo in un rapido esperimento mentale. Immagina di dover trascorrere i prossimi 70 anni incontrando migliaia e migliaia e migliaia di persone, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno. Dovevi incontrare queste persone e fare conversazioni educate con loro, una dopo l’altra Non potevi saltare fuori se ti sentivi male, stanco o stufo. Le dimissioni o il pensionamento non erano opzioni.

Ora prova a immaginare di farlo, e mai, nemmeno una volta, far cadere una gaffe importante o un clanger.

E non sto nemmeno parlando del tipo di passi falsi a cui associamo, diciamo, Joe Biden, che una volta ha invitato un ragazzo su una sedia a rotelle ad alzarsi e accettare un applauso.

Pensi che sia facile? È impossibile.

Per la regina Elisabetta è stato ancora più difficile. Doveva restare a guardare mentre una serie di governi britannici assolutamente incompetenti e inutili distruggeva una delle più grandi eredità politiche della storia. Non ha dovuto dire nulla, poiché hanno pasticciato lo smantellamento dell’impero, hanno perso l’opportunità di plasmare la Comunità europea a loro piacimento e hanno presieduto alla distruzione totale di una base industriale un tempo chiamata “l’officina del mondo”.

In meno di 30 anni la Gran Bretagna è passata dal governo di un quarto del globo a chiedere un salvataggio al FMI. La regina non aveva potere politico. Non poteva scegliere i governi. E durante tutto quel tempo ha dovuto chiudersi il labbro, più e più volte.

Il suo regno iniziò con il primo ministro Winston Churchill. Si è conclusa con Liz Truss, qualcuno che dice che è una “vergogna” che gli inglesi mangino così tanto formaggio francese e che pensa che i cani di pattuglia che abbaiano possano spaventare i droni nemici. Eppure era lì martedì, morente, ma ancora sorridente con dolcezza e grazia mentre invitava la signora Truss a formare un governo.

Potresti farlo? Potrei? (Non chiedere.)

Le persone possono indovinare le sue opinioni politiche – a causa di chi era pensavano che fosse conservatrice – ma non le ha mai espresse. Si pensava che non andasse d’accordo con la signora Thatcher. Non ci sono prove che preferisse i primi ministri conservatori a quelli laburisti. Apparentemente andava molto d’accordo con Barack Obama, un presidente degli Stati Uniti che (comprensibilmente, data la connessione con il Kenya) non era un grande fan della Gran Bretagna. Nonostante le voci e le speculazioni, ancora nessuno sa cosa pensasse della Brexit.

L’unico clanger che ricordo che la regina Elisabetta abbia abbandonato è stato quando si è riferita pubblicamente al 1992, quando Carlo e Diana si sono separati e il castello di Windsor ha preso fuoco, definendolo un “annus horribilis”, un anno orribile. Era una gaffe perché nessuno vuole sentire i tuoi guai, tanto meno se sei la regina. Ha infranto quella che si dice sia la regola d’oro della famiglia reale: “Non lamentarti mai, non spiegare mai”. Ma a parte questo, ha mantenuto la porta inviolata.

Il motivo per cui questo è così rilevante oggi per il resto di noi è a causa di questa spaventosa ondata di iperpoliticizzazione che ha travolto la nostra società. (Puoi ringraziare il disastroso Internet.) Ovunque tu sia, ci sono buone possibilità che tu operi ora in un ufficio, e forse in un ambiente sociale, dove può essere altamente rischioso esprimere qualsiasi opinione, men che meno dissenziente. il cielo vieta che tu debba essere colpevole di pensare sbagliato. Tale è la via della disoccupazione, della “cancellazione” e del gulag sociale.

Un amico cresciuto in Albania sotto i dittatori comunisti mi dice che l’America di oggi gli ricorda un po’ com’era allora. Devi stare attento a quello che dici. Come regola generale, è meglio in questi giorni solo essere d’accordo pubblicamente con tutti gli altri e tenere per te i tuoi veri pensieri. (Dice anche che se avessi vissuto in Albania allora sarei stato fucilato dal governo, probabilmente mentre ero ancora a scuola.)

Date le circostanze, l’unica cosa sicura da dire è di non dire nulla. La regina Elisabetta lo ha gestito per 70 anni, pur continuando a parlare amabilmente a migliaia di persone. È un’abilità che il resto di noi potrebbe aver bisogno di padroneggiare.