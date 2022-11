Per il Ringraziamento, ringraziare la globalizzazione

Mentre gli americani si siedono alle loro feste del Giorno del Ringraziamento, alcuni potrebbero ricordare la storia dei ‘Pilgrim Fathers‘ che fondarono uno dei primi insediamenti inglesi nel Nord America, nel 1620, in quella che oggi è la città di Plymouth, nel Massachusetts.

La storia che conosciamo è quella di coloni inglesi che cercano la libertà religiosa in un Nuovo Mondo, ma invece trovano «un deserto orribile e desolato, pieno di bestie feroci e uomini selvaggi».

Ciò di cui molti americani non si rendono conto, tuttavia, è che la storia della lotta di quei primi coloni, culminata in quella che oggi ricordiamo come la prima festa del Ringraziamento, è anche una storia di globalizzazione, molti secoli prima che la parola fosse coniata.

La traversata dell’Atlantico iniziò un secolo prima del passaggio dei pellegrini nel Nuovo Mondo a bordo della Mayflower. Nel 1600, i viaggi transatlantici erano diventati sempre più comuni. Fu grazie alla globalizzazione che quei primi coloni riuscirono a sopravvivere in una terra inospitale e spietata. E il tacchino sulle tavole del Ringraziamento potrebbe non essere un uccello originario degli Stati Uniti, ma è più probabile che sia una (re)importazione dall’Europa.

La maggior parte degli americani probabilmente non si rende conto che il tacchino che divorano ogni giorno del Ringraziamento non è in realtà originario del Nord America (né della Turchia, se è per questo). La sua origine, infatti, è una razza di polli messicani (‘meleagris Mexicana’) che gli spagnoli trovarono nelle loro colonie azteche ed esportarono in Europa un secolo prima della fondazione di Plymouth.

Gli europei confondevano questo uccello con la faraona (un pollo africano) che era stata importata attraverso la Turchia ottomana. Apparentemente il gusto -e l’economia agricola- dell’uccello messicano erano superiori, e così ha spostato i suoi parenti africani nelle fattorie e nelle tavole europee, assumendo il nome di ‘tacchino’. Nel 1530, questo uccello era abbondante nelle fattorie europee e britanniche.

I primi coloni americani, che sono cresciuti mangiando questo ‘tacchino’ in Europa, hanno trovato uccelli dall’aspetto simile nei loro nuovi dintorni, una versione selvatica nordamericana nota come ‘meleagris americana’. Ma questi uccelli selvatici non si sono adattati bene all’addomesticamento, mentre la varietà messicana, che era già stata allevata per essere mangiata in Europa, è stata reimportata nel continente nordamericano con il nome di ‘tacchino‘.

Mentre il primo pasto del Ringraziamento ha probabilmente coinvolto una varietà di uccelli locali, è molto probabile che quello che gli americani oggi conoscono come tacchino sia un discendente, in realtà, di questo uccello messicano, che ha fatto un viaggio di andata e ritorno dal Messico a Plymouth attraverso l’Europa, sulle navi inglesi e spagnole.

Nove mesi dopo il loro arrivo, circa la metà dei 102 coloni sbarcati dalla Mayflower, era mortadi fame e malattie.

I pellegrini assolutamente impreparati e dilettanti erano arrivati troppo tardi, nell’autunno del 1620, per seminare i raccolti e sottovalutarono la rigidità dell’inverno del New England. Con loro sorpresa, hanno trovato il loro punto di sbarco iniziale, vicino alla penisola di Cape Cod, disabitato.

Il modo in cui sono sopravvissuti -e cosa è successo dopo- è un altro esempio degli strani colpi di scena della globalizzazione.

I pellegrini raggiunsero Plymouth un mese dopo il loro arrivo e scoprirono che la maggior parte della popolazione locale di nativi americani che viveva nell’area di Cape Cod era stata spazzata via negli anni precedenti dal vaiolo e da altre malattie introdotte dalle navi mercantili inglesi. Una di queste navi, nel lontano 1608, propose agli indigeni uno scambio di merci metalliche inglesi con pelli di castoro e altri animali. Invece, hanno ingannato i nativi, catturando e trasportando alcuni di loro in Europa come schiavi.

Uno di loro era un giovane di nome Tisquantum(in seguito abbreviato in Squanto), che fu venduto come schiavo a preti cattolici spagnoli per 20 sterline. Lo liberarono nel 1612 e Squanto si recò in Inghilterra e visse a Londra per sei anni, con quella che doveva essere una folle speranza di tornare al suo villaggio natale. In effetti, non era un’aspirazione così improbabile perché il commercio e la globalizzazione erano ormai ben radicati.

Ogni anno le navi mercantili inglesi si recavano nel New England, dove scambiavano merci e occasionalmente schiavizzavano più nativi. Infatti, il commercio inglese con le prime colonie del New England fu, fin dall’inizio, legato alla schiavitù.

Nel 1618, le capacità di lingua inglese, l’intelligenza generale e l’acume linguistico di Squanto furono notate da un capitano di una nave inglese che si offrì di riportarlo nel New England in cambio delle sue capacità di traduzione e intermediario. Atterrando da qualche parte vicino al Maine, Squanto fu liberato o fuggì. Squanto impiegò tre anni per dirigersi a sud e trovare i coloni vicino al suo villaggio natale.

Nella primavera del 1621, mentre la disperazione e la morte inghiottivano gli indeboliti coloni inglesi rimasti, con loro totale stupore, un nativo americano (della tribù locale dei Patuxet) che parlava inglese così come la lingua Wampanoag della zona, entrò nel loro insediamento, offrendo amicizia e consigli su quali colture piantare e come cacciare e intrappolare gli animali. Ciò ha permesso ai coloni dilettanti di sopravvivere.

Ancora più importante, Squanto è stato ambasciatore presso gli indiani Narragansett e Wampanoag della zona. E così, più tardi quell’anno, dopo il primo raccolto di successo, i pellegrini organizzarono una festa celebrativa con alcuni indigeni, qualcosa che ora viene ricordato come il ‘primo Ringraziamento‘dell’America.

E per un notevole mezzo secolo ci fu una pace precaria tra gli inglesi e gli indigeni. Di conseguenza, quei circa 50 coloni sopravvissuti a quel primo inverno resistettero. I nuovi arrivi aiutarono la colonia inglese a crescere fino a raggiungere una popolazione di 180 nel 1624 e infine a più di 1.500 nel 1650.

Nel 1675, la popolazione inglese salì a più di 22.000 abitanti e gli indigeni iniziarono a rendersi conto che erano una minaccia per le proprie terre. I nativi lanciarono un attacco sotto il capo Metacom in quella che a volte è stata descritta come la prima guerra indiana. La gente del posto non poteva competere con le armi e il numero crescente degli inglesi.

Questa, tuttavia, è un’altra storia.

I viaggi transatlantici di Squanto, il suo ruolo nel sostenere la testa di ponte inglese nel continente americano e l’esportazione e la reimportazione dell’uccello messicano noto come tacchino, sono esempi vividi del fatto che la globalizzazione era all’ordine del giorno, persino routine, nel XVII secolo.

Quattro secoli dopo, mentre molti cercano di respingere la globalizzazione, queste storie servono a ricordare che le forze che la guidano non possono essere fermate a lungo.

Intanto ringraziamo per i tacchini messicani, le patate originarie del Perù, il vino di ceppo francese trapiantato in California e le mele originarie dell’Europa che adorneranno le nostre tavole nel giorno del Ringraziamento a causa dei venti potenti della globalizzazione.